Из Минвод - на Эльбрус
Групповая экскурсия в Минеральных Водах

Познакомиться с природой, историей и кухней Кавказа на групповой автомобильной экскурсии

Мы отправимся в путешествие к Эльбрусу ― самой высокой горе России.

По пути посетим природные и исторические достопримечательности — живописное горное озеро, бурные водопады, заброшенный город, музеи и памятники. Вы узнаете о традициях кавказского народа и попробуете блюда национальной кухни.
Из Минвод - на Эльбрус
Из Минвод - на Эльбрус
Из Минвод - на Эльбрус
Ближайшие даты:
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
10
фев
11
фев
12
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

С нами вас ждёт максимум комфорта и внимания: экскурсия проходит в небольших группах, так что наши гиды успевают уделить время каждому. После поездки вы будете знать о Кавказе всё! Итак, в программе:

  • Первая остановка — горное озеро Гижгит. Пока вы будете любоваться природой и фотографироваться, гид расскажет легенды, связанные с озером. Также вы узнаете, почему долгое время рыбалка в озере была запрещена.
  • Затем мы поедем по Баксанскому ущелью в сторону города-призрака Тырныауз. Вы узнаете историю этого места и людей, которые здесь жили.
  • Памятники первым покорителям Эльбруса — наша следующая локация. Гид расскажет, каким было первое восхождение на гору и какие люди его совершили.
  • Сделаем остановки у Музея Высоцкого и в теснине Уллу Тау — узком ущелье, окружённом высокими горами, насладимся красивыми видами на водопады. Потом заедем на обед в кафе, где вы попробуете блюда местной кухни: шурпу, лагман, люля кебаб, шашлык, карачаевские и балкарские хычины.
  • Добравшись до национального парка Приэльбрусье, полюбуемся живописными горными панорамами.
  • После посещения всех достопримечательностей мы поднимемся на канатке до верхней станции Эльбруса. Вы узнаете, как гору называют жители Кабардино-Балкарии, Грузии и Абхазии и другие интересные факты. Также мы заглянем в Музей обороны Приэльбрусья — самый высокогорный в мире.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из любого удобного вам места в Минводах и после экскурсии привезём обратно
  • Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус
  • Дополнительно оплачивается обед (600-700 руб.) и подъём на канатной дороге (1600 руб. /чел.)
  • Если канатная дорога на Эльбрус не работает по независящим от нас причинам, мы можем подняться на канатной дороге Чегет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 3 часа.
  • Мы рекомендуем надеть удобную и комфортную одежду и обувь для пеших прогулок

ежедневно в 06:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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