Познакомиться с природой, историей и кухней Кавказа на групповой автомобильной экскурсии
Мы отправимся в путешествие к Эльбрусу ― самой высокой горе России.
По пути посетим природные и исторические достопримечательности — живописное горное озеро, бурные водопады, заброшенный город, музеи и памятники. Вы узнаете о традициях кавказского народа и попробуете блюда национальной кухни.
По пути посетим природные и исторические достопримечательности — живописное горное озеро, бурные водопады, заброшенный город, музеи и памятники. Вы узнаете о традициях кавказского народа и попробуете блюда национальной кухни.
Ближайшие даты:
6
фев
фев
7
фев
фев
8
фев
фев
9
фев
фев
10
фев
фев
11
фев
фев
12
фев
фев
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
С нами вас ждёт максимум комфорта и внимания: экскурсия проходит в небольших группах, так что наши гиды успевают уделить время каждому. После поездки вы будете знать о Кавказе всё! Итак, в программе:
- Первая остановка — горное озеро Гижгит. Пока вы будете любоваться природой и фотографироваться, гид расскажет легенды, связанные с озером. Также вы узнаете, почему долгое время рыбалка в озере была запрещена.
- Затем мы поедем по Баксанскому ущелью в сторону города-призрака Тырныауз. Вы узнаете историю этого места и людей, которые здесь жили.
- Памятники первым покорителям Эльбруса — наша следующая локация. Гид расскажет, каким было первое восхождение на гору и какие люди его совершили.
- Сделаем остановки у Музея Высоцкого и в теснине Уллу Тау — узком ущелье, окружённом высокими горами, насладимся красивыми видами на водопады. Потом заедем на обед в кафе, где вы попробуете блюда местной кухни: шурпу, лагман, люля кебаб, шашлык, карачаевские и балкарские хычины.
- Добравшись до национального парка Приэльбрусье, полюбуемся живописными горными панорамами.
- После посещения всех достопримечательностей мы поднимемся на канатке до верхней станции Эльбруса. Вы узнаете, как гору называют жители Кабардино-Балкарии, Грузии и Абхазии и другие интересные факты. Также мы заглянем в Музей обороны Приэльбрусья — самый высокогорный в мире.
Организационные детали
- Мы заберём вас из любого удобного вам места в Минводах и после экскурсии привезём обратно
- Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус
- Дополнительно оплачивается обед (600-700 руб.) и подъём на канатной дороге (1600 руб. /чел.)
- Если канатная дорога на Эльбрус не работает по независящим от нас причинам, мы можем подняться на канатной дороге Чегет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 3 часа.
- Мы рекомендуем надеть удобную и комфортную одежду и обувь для пеших прогулок
ежедневно в 06:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:30Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 164 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь, осмотреть исторические места силы и разбудить родовую память — всё это наши автомобильные экскурсии. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
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