1 день

Трансфер на курорт Домбай. Суворовские термальные источники

Ваше путешествие начинается в г. Минеральные Воды.

Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00.

Сбор группы.

12:30 Групповой трансфербез гида в Домбай (в пути 5,5 ч., с остановками).

Остановка на обед за доплату.

По пути — поездка на Суворовские термальные источники.

Купание проходит в специально оборудованных бассейнах на улице с разной температурой, водными струями и с гидромассажем, закрытый бассейн, детские секции, имеются раздевалки, душевые кабинки, фен. После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом. Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ. Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце, резиновые тапочки.

Дополнительно оплачивается входной билет от 600 рублей с человека (оплата наличными на месте).

18:00 Ориентировочное время прибытия в посёлок Домбай.

Размещение в отелях (на выбор).

Ужин (самостоятельно).

19:00 Для гостей отеля «Gold Star» ужин включен.