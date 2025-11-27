Отправимся в горнолыжный рай — посёлок на высоте 1590 метров, окружённый горами и хвойным лесом.Большая часть трасс Домбая предназначена для комфортного катания: умеренный наклон, сглаженный рельеф и очень широкое снежное

плато. Здесь есть всё как для начинающих, так и для опытных сноубордистов и горнолыжников. К тому же Домбай славится мягким климатом с большим количеством солнечных дней и без резкого колебания температуры. Вы самостоятельно выберете подходящие вам трассы по уровню сложности и сможете воспользоваться услугами инструкторов при необходимости. На обед будем встречаться в горном кафе и наслаждаться панорамами пиков, а по вечерам собираться в уютном холле гостиницы. Также заедем погреться в термальных источниках и прогуляемся в ущелье Алибек.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Домбай расположен на высоте 1590 м. Зона катания: 1600-3200 м. Климат в этой местности слабо континентальный, мягкий, с большим количеством солнечных дней и без резких колебаний температуры. Зимой погода в Домбае тёплая, очень снежная. Снег здесь выпадает в октябре, но стабильный снежный покров устанавливается в ноябре-декабре. Зимой толщина снега на склонах достигает 2-3 метров!

Дневная температура в зимние месяцы находится в пределах -5… -7С. В солнечные дни на склонах становится жарко, и многие отдыхающие совмещают приятное с полезным: катаются на лыжах и загорают, сидя в многочисленных кафе.

Рекомендуем оформить горнолыжную страховку.

Список снаряжения:

Лыжи, ботинки, палки / сноуборд

Горнолыжный шлем

Солнцезащитная маска для катания

Шапка, шарф, перчатки (2-3 пары)

Куртка с капюшоном

Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице.

Футболка

Термобелье

Лыжные штаны

Спортивные штаны для гостиницы

Пижама для сна

Нижнее белье

Носки

Шлепки (для ходьбы в гостинице)

Купальник

Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))

Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).

Фотоаппарат / видеокамера и зарядное

Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)

Расческа

Солнцезащитные очки

Термос (объем 0,75-1 л)

Туалетная бумага (пригодится днём на маршруте)

Кружка, ложка, нож

Влажные салфетки

Нитка, иголка

Рюкзак (объем 20-25 литров)

Подпопник

Сушилки для обуви

Рации

Солнцезащитный крем, гигиеническая помада

Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут горнолыжного тура может быть изменён.