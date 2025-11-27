Мои заказы

Среди острых пиков Домбая: горнолыжный тур для новичков и профи

Провести неделю активно на популярном курорте в самый разгар сезона в компании единомышленников
Отправимся в горнолыжный рай — посёлок на высоте 1590 метров, окружённый горами и хвойным лесом.

Большая часть трасс Домбая предназначена для комфортного катания: умеренный наклон, сглаженный рельеф и очень широкое снежное
читать дальше

плато. Здесь есть всё как для начинающих, так и для опытных сноубордистов и горнолыжников.

К тому же Домбай славится мягким климатом с большим количеством солнечных дней и без резкого колебания температуры.

Вы самостоятельно выберете подходящие вам трассы по уровню сложности и сможете воспользоваться услугами инструкторов при необходимости.

На обед будем встречаться в горном кафе и наслаждаться панорамами пиков, а по вечерам собираться в уютном холле гостиницы. Также заедем погреться в термальных источниках и прогуляемся в ущелье Алибек.

Описание тура

Организационные детали

Домбай расположен на высоте 1590 м. Зона катания: 1600-3200 м. Климат в этой местности слабо континентальный, мягкий, с большим количеством солнечных дней и без резких колебаний температуры. Зимой погода в Домбае тёплая, очень снежная. Снег здесь выпадает в октябре, но стабильный снежный покров устанавливается в ноябре-декабре. Зимой толщина снега на склонах достигает 2-3 метров!
Дневная температура в зимние месяцы находится в пределах -5… -7С. В солнечные дни на склонах становится жарко, и многие отдыхающие совмещают приятное с полезным: катаются на лыжах и загорают, сидя в многочисленных кафе.

Рекомендуем оформить горнолыжную страховку.

Список снаряжения:
Лыжи, ботинки, палки / сноуборд
Горнолыжный шлем
Солнцезащитная маска для катания
Шапка, шарф, перчатки (2-3 пары)
Куртка с капюшоном
Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице.
Футболка
Термобелье
Лыжные штаны
Спортивные штаны для гостиницы
Пижама для сна
Нижнее белье
Носки
Шлепки (для ходьбы в гостинице)
Купальник
Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
Фотоаппарат / видеокамера и зарядное
Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
Расческа
Солнцезащитные очки
Термос (объем 0,75-1 л)
Туалетная бумага (пригодится днём на маршруте)
Кружка, ложка, нож
Влажные салфетки
Нитка, иголка
Рюкзак (объем 20-25 литров)
Подпопник
Сушилки для обуви
Рации
Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут горнолыжного тура может быть изменён.

Питание. Включены завтраки со 2-го дня по комплексному меню. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Микроавтобус/минивэн.

Возраст участников. Ограничений нет. Горнолыжная программа по желанию.

Уровень сложности. Лёгкий. Физическая активность может быть как умеренной, так и интенсивной — на ваш выбор. Тур подойдёт для людей с любым опытом. В стоимость включён инструктаж по катанию на горных лыжах. Есть трассы всех уровней сложности: от зелёных до чёрных. Зона катания: 1600-3200 м. Протяжённость трасс: 20 км.

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники и Домбай

13:30-14:00 — сбор группы в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральных Вод (у главного входа со стороны города). После сбора направимся в горнолыжный посёлок Домбай. По дороге сделаем остановку, чтобы искупаться в термальных источниках Кавказа. Это природный тёплый ключ, выходящий прямо из земли.

Обратите внимание, купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) стоит заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.

После отдыха в термальных источниках доедем до Домбая и заселимся в гостиницу.

Термальные источники и Домбай
2 день

Первый день катания

В Домбае работают старая и новая канатные дороги. По одной из них поднимемся в горнолыжную зону. На высоте 2500 метров находится комфортная зона для начинающих — здесь проложено несколько пологих зелёных трасс. Для уверенно катающихся доступна высота 3012 метров, откуда стартуют синие трассы.

При хорошей погоде с отметки 3000 метров будет виден Эльбрус, а рядом — Главный Кавказский хребет и его вершины от 3000 до 4000 метров.
На обед встретимся в кафе, где можно будет попробовать местные блюда: хычины, лагман, шорпу, шашлык или запечённую форель. После обеда продолжим катание. А вечером соберёмся в холле гостиницы.

Первый день катания
3 день

Продолжение катания

Сегодня продолжаем кататься. Каждый выберет наиболее подходящие для своего уровня трассы. Новички смогут воспользоваться услугами инструктора курорта и повысить свои навыки. На обед вновь встретимся в кафе, а вечером поделимся впечатлениями в холле гостиницы.

Продолжение катания
4 день

Треккинг в ущелье Алибек

Чтобы разнообразить программу и дать отдых ногам от лыж, сегодня отправимся на треккинг. Пройдём по хвойному лесу в ущелье Алибек — среди заснеженных елей и пихт. Дорога будет постепенно набирать высоту и приведёт нас к альплагерю «Алибек». Иногда зимой в загоне на территории лагеря можно увидеть оленей и даже покормить их. Здесь же мы пообедаем, отдохнём и отправимся в обратный путь.

Активная часть тура: 11,2 км пешком, перепад высот 1590–1830 м, продолжительность треккинга — 5–6 часов.

Треккинг в ущелье Алибек
5 день

Мусса-Ачитара и новые трассы

Для тех, кто уже освоил трассы, есть возможность подняться на вершину Мусса-Ачитара. Канатная дорога ведёт на высоту 3200 метров, откуда открываются захватывающие виды. Также в нижней части горы расположены интересные трассы, проходящие через хвойный лес. Скатываться по ним особенно приятно — среди величественных пихт.

Обед организуем в одном из местных кафе. В хорошую погоду приятно сидеть за уличными столиками и наслаждаться солнцем. К местной кухне стоит добавить чай из горных трав или напиток с барбарисом, облепихой или брусникой.

Мусса-Ачитара и новые трассы
6 день

Продолжение катания

Сегодня последний день катания, в который вы сможете опробовать как новые трассы, где ещё не были, так и промчаться по понравившимся. На Домбае есть и много других развлечений: открытые катки, бассейны, сауны, квадроциклы и снегоходы. Каждый выберет подходящий досуг.

Продолжение катания
7 день

Возвращение в Минеральные Воды

Утром отправимся на микроавтобусе в Минеральные Воды (время в пути — 3–3,5 часа). 12:30–13:30 — прибытие на вокзал и в аэропорт.

Возвращение в Минеральные Воды

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все переезды по программе
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Термальные источники
  • Сопровождение группы гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины - от 500 ₽ за один
  • Прокат снаряжения - 600-1000 ₽ в сутки
  • Ски-пасс - около 2000 ₽ за сутки или около 300 ₽ за один подъём по канатной дороге
  • Услуги инструкторов курорта (при необходимости) - от 2000 ₽ за час
  • 1-местное размещение
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал и аэропорт, 13:30-14:00
Завершение: Минеральные Воды, ж/д вокзал и аэропорт, 12:30-13:30
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Минеральных Водах
Провела экскурсии для 185 туристов
Занимается организацией активных туров по России! Мы создаём душевные путешествия по всему Кавказу, Крыму, Алтаю, Байкалу и Ергакам. Пошли вместе в настоящие походы с рюкзаком или в комфортный тур с проживанием в гостинице и треккингами налегке. С нами официально, надёжно, а наши опытные гиды точно знают, что жизнь лучше, когда ты в горах:)

