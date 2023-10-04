Под руководством опытных гидов вы окунетесь в атмосферу девственной природы, а уютные вечера в отеле добавят комфорта вашему путешествию.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер на поляну Чегет. Термальные источники «Гедуко»
Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00.
Обратите внимание: если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).
Сбор группы.
12:30 Групповой трансфер без гида в Приэльбрусье (в пути 5,5 часа, с остановками).
Остановка на обед (доп. плата).
По пути — посещение термального комплекса «Гедуко» (доп. плата за билет). Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце, резиновые тапочки. Продолжительность купания 1 час 30 минут.
17:00 Ориентировочное время прибытия на поляну Чегет.
19:00 Ужин — согласно вашему бронированию.
Гора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль
Завтрак — согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Подъём канатно-кресельной дорогой на г. Чегет (3700 м. над у. м.) (доп. плата за билет), откуда вам откроются виды знаменитого ледника «7», величественного Эльбруса и панорама Кавказского хребта.
Прогулка к озеру Донгуз Орун – Кёль, образовавшегося в результате таяния ледников. Стекая с гор, вода размывает их склоны и приносит в водоем горные минералы, что окрашивают его воды в удивительные цвета. После прогулки рекомендуем зайти в местное кафе и продегустировать знаменитые пирожки — они не оставят вас равнодушными!
Спуск на поляну Чегет, посещение рынка сувениров и вязаных изделий.
Возвращение в отель.
В свободное время рекомендуем совершить самостоятельную прогулку по экотропе на Поляну Нарзанов, пролегающей вдоль реки Баксан. Благодаря устройству парка, вы сможете ознакомиться с флорой и фауной Приэльбрусья, а также продегустировать различные виды целебного нарзана, источники которого расположены в самом парке.
Свободное время на курорте.
Ужин — согласно вашему бронированию.
Продолжительность: 5-6 часов.
Трекинг в Терскольское ущелье к водопаду Терскол
Завтрак — согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Каждая тропинка, по которой вы пройдёте во время трекинга к Терскольскму ущелью, откроет вам обворожительные пейзажи дикой горной местности; во время подъёма вы сможете отдохнуть у «чайного домика» и испить горной воды из «волшебного источника».
После переправы через реку по узкому мосту вы приблизитесь к цели путешествия — водопаду Терскол, который возвышается над землёй на 10 метров, но ещё более велик в ширину — его протяжённость составляет 12 метров!
Обед на горных склонах у водопада (сух. паёк).
Возвращение в отель.
Ужин — согласно вашему бронированию.
Продолжительность: 5 часов.
Перепад высот: 700 метров.
Трекинг в ущелье Ирикчат
Завтрак — согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер в ущелье Ирикчат к началу пешеходного маршрута.
Река Ирик вытекает из одноименного ледника, скрывается в глубоком каньоне и впадает в Баксан около поселка Эльбрус. Долина расположена между юго-восточным и восточным отрогами Эльбруса. Маршрут проходит по теснине ущелья, вдоль отвесных скал, в самом сердце горного пейзажа Главного Кавказского Хребта.
Обед в пути (сух. паёк).
Возвращение в отель.
По желанию за дополнительную оплату вы можете посетить оздоровительный центр, сходить в баню.
Ужин — согласно вашему бронированию.
Продолжительность: 7-8 часов.
Перепад высот: 500 метров.
Высокогорная экскурсия на Эльбрус
Завтрак — согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер на поляну Азау, подъём на канатной дороге на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3 800 м. (доп. плата).
Гора знаменита ледниками, питающими реки, и минеральными источниками, бьющими у подножия. Вы сможете поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за дополнительную плату). На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м. над у. м.).
Спуск на поляну Азау.
Обед в местном кафе — самостоятельно.
В случае хорошей погоды после обеда очень полезной окажется прогулка по пятикилометровой экотропе «Азау-Чегет» через сосновый лес вдоль реки Баксан, во время которой вы сделаете отличные фото горных пейзажей, а с конца августа – в сентябре полакомитесь горной черникой, малиной и брусникой.
Вечером — совместная встреча на заключительном ужине, во время которого вы поделитесь впечатлениями от путешествия на Приэльбрусье.
Экскурсия не рекомендуется лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Продолжительность: 5-6 часов.
Отдых на курорте
Завтрак — согласно вашему бронированию.
Свободное время на курорте.
Предлагаем:
- полетать на параплане, уточнять на месте у гида – от 7000 рублей (уточнять на месте у гида).
- катание на лошадях от 1500 рублей.
Ужин — согласно вашему бронированию.
Трекинг в ущелье Курмычи
Завтрак — согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер к началу маршрута.
Нас ждет живописный трекинг в ущелье Курмычи к одноименному каскадному водопаду, который считается самым большим в Приэльбрусье. Водопад состоит из 7 каскадов с перепадом высот около 800 метров.
С каждым шагом набирая высоты мы окажемся в долине ущелья Курмычи, в окружении ледников и высоких горных пиков. Это одно из самых красивых и малопосещаемых мест на Эльбрусе. Нам предстоит набрать еще метров 200 высоты, чтобы подойти к красивому ледниковому озеру. Бирюзовая вода, синий лëд в окружении трех-четырех тысячников никого не оставит равнодушным.
Обед в пути (сух. паёк).
Возвращение в отель.
Ужин — согласно вашему бронированию.
Продолжительность: 7-8 часов.
Перепад высот: 1200 метров.
Поездка на озеро Гижгит
Завтрак — согласно вашему бронированию.
Трансфер в компании гида на озеро в долине реки Гижгит, его еще называют Былымским.
Это невероятно красивое искусственное озеро протяженностью около 3 км и глубиной до 40 м было создано Горно-Обогатительным комбинатом г. Тырныауз в начале 2000-х гг. Инженерное сооружение было призвано спасти экологическую ситуацию в районе. Раньше в ущелье свозили отработанную и перемолотую в пыль скальную породу, и эту пыль ветром уносило на многие километры.
По сей день не утихают споры среди местных жителей: можно ли купаться в озере, не ядовитое ли оно, не радиоактивное ли? Регулярные пробы показали, что вода в озере проточная и чистейшая, дно просматривается на десятки метров, анализы воды и грунта никаких отклонений не выявили.
За счет большой глубины и скальной гряды, защищающей от ветра, здесь создается свой микроклимат. Несмотря на то, что озеро расположено на высоте примерно 1000 м над уровнем моря, здесь можно наслаждаться красивым прогулками даже зимой – виды действительно потрясающие.
Обед в пути (сух. паёк).
Возвращение в отель.
Ужин — согласно вашему бронированию.
Продолжительность: 7-8 часов.
Трекинг в ущелье Шхельда
Завтрак — согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер к месту начала маршрута. Сегодня вас ждет трекинг в ущелье Адыл-Су с прохождением долины Шхельды и выходом к так называемому «горному пляжу» на поляне «Улыбка Шхельды».
Ущелье Адыл-Су является одним из наиболее прекрасных в Приэльбрусье. Название переводится как «красивая вода»: река чиста и полна целебными нарзанами, которые порой окрашивают валуны в бронзовый цвет.
Через хвойные леса вы подниметесь к уникальной поляне «Улыбка Шхельды». Именно в этом месте река Шхельда делает очень резкий, неожиданный поворот и ласково обнимает галечный пляж. Река словно улыбается гостям – так появляется знаменитая заводь.
С этой поляны открывается вид на могучий ледник Шхельда, застывший здесь миллионы лет тому назад, который 9-километровым языком спускается вниз со склонов Большого Кавказского хребта, чтобы стать истоком одноименной реки.
Главным украшением трекинга по ущелью Адыл-Су является массив Ушба (перев. – «горе-гора»), который не только очень живописен, но и максимально неприступен для альпинистов. Входит в топ самых опасных вершин и официально считается сложнейшим для восхождения 4-тысячником в мире. Не менее поражает и «зубастая» стена Шхельда, состоящая из 6 пиков высотой более 4 тыс. метров.
Обед в пути (сух. паёк).
Возвращение в отель.
Ужин — согласно вашему бронированию.
Продолжительность: 4-5 часов.
Перепад высот: 400 метров.
Окончание программы. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
13:30-14:00 групповой трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам/поездам, отправляющимся после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор на поляне Чегет. Стоимость зависит от размещения:
|Двухместное*
|Одноместное
|На доп. месте (с 12 лет)
|«Снежный Барс» 3* (без завтрака)
|67000
|89000
|65000
|«Снежный Барс» 3* (с завтраком)
|70000
|95000
|67000
|«Кристалл 139» 4* (с завтраком)
|93000 стандарт
97000 стандарт+
|113000
|87000 стандарт+
|«Кристалл 139» 4* (с завтраком и ужином)
|95000 стандарт
101500 стандарт+
|118000
|89000 стандарт+
Скидка на основные места для детей 12-14 лет – 5%.
Внимание: цены действительны при бронировании до 30.01.2024. С 30.01.2024 стоимость тура может быть увеличена.
Варианты проживания
«Снежный Барс» 3
Отель «Снежный Барс - Чегет» расположен среди гор, всего в 300 метрах от горнолыжных подъемников и гор курорта Чегет. Гостям предлагается размещение в просторных номерах. На всей территории отеля предоставляется бесплатный доступ в интернет через модем. Для комфортного отдыха гостей в отеле есть автономный источник воды. Расстояние до горнолыжных подъемников района Азау составляет 4,5 км.
В распоряжении гостей номера с ванной комнатой и балконом, с которого открывается потрясающий вид на горы и район Эльбруса. Кроме того, каждый номер оборудован системой отопления и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
По утрам в ресторане отеля «Снежный Барс - Чегет» сервируется обильный завтрак «шведский стол». На обед и ужин гостям подают разнообразные блюда европейской и кавказской кухни.
На досуге гости отеля «Снежный Барс - Чегет» могут заказать сеанс массажа и сыграть в бильярд. В окрестностях созданы отличные условия для занятия лыжным спортом и пешими походами. Прогулка до поселка Терскол займет всего лишь 10 минут.
«Кристалл» 4
Отель Kristall 139 расположен в живописных горах Кавказа, в поселке Терскол. К услугам гостей сауна и боулинг.
В числе удобств комфортабельных номеров, оформленных в классическом стиле, бесплатный Wi-Fi, телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гостям предоставляются тапочки.
В ресторане на территории отеля подают блюда русской, европейской и кавказской кухни, а в лобби-баре и спорт-баре можно заказать разнообразные напитки.
Прогулка от отеля до подъемников на гору Чегет займет всего 3 минуты. В отеле также можно сыграть в бильярд.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы «Минеральные Воды (ж/д вокзал и аэропорт) - Гедуко - Приэльбрусье - Минеральные Воды (ж/д вокзал и аэропорт)»
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
- Плата за посещение национального парка
- Услуги горного гида
- Размещение в гостинице 3*/4* на выбор (9 ночей) на поляне Чегет
- Питание согласно вашему бронированию: 9 завтраков, шведский стол (для тарифов с завтраком), 5 обедов (сух. паёк, стандарт), 8 ужинов, по меню из 3 блюд (для тарифа с ужином)
- Праздничный ужин в Приэльбрусье без алкогольных напитков
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
- Входные билеты в термальные источники «Гедуко» - от 400 рублей
- Билеты на канатную дорогу «Чегет» (от 1000 руб. /чел.)
- Билеты на канатную дорогу «Эльбрус» (от 1800 руб. /чел.)
- Катание на ратраке (от 6000 руб.)
- Оформление приглашения для иностранных граждан - 1500 руб. /чел
- Питание, не включенное в программу тура: завтраки в отелях (шведский стол от 600 рублей с человека, оплата и бронирование на месте), завтраки в столовых на курорте (от 350 рублей с человека) завтрак по меню в кафе на поляне Чегет (650 рублей с человека, оплата и бронирование при покупке тура)
- Аренда трекинговых палок от 350 рублей в сутки, оплата на месте
- Индивидуальные трансферы (от 6000 рублей)
- Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
- Дополнительные экскурсии
- Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветрозащитная куртка;
- трекинговые брюки;
- трекинговые ботинки или кроссовки;
- термобелье;
- флисовая кофта;
- перчатки и шапка для подъёма на Эльбрус;
- рюкзак (объём до 30 литров);
- накидка от дождя (дождевик) для тела и для рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем (SPF 50);
- купальные плавки/купальник;
- полотенце;
- резиновые тапочки;
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка»;
- термос;
- трекинговые палки.
В прокат можно взять: ветрозащитную куртку, ветрозащитные брюки, трекинговые палки, трекинговые ботинки (бронировать при покупке тура).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько и где начало и окончание тура?
Встреча:
Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Тайны седого Эльбруса» на выходе из зала прилёта. От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 12:00 утра.
Проводы:
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся после 19:00 часов местного времени. Автобус отправляется за 6 часов до вылета. Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату от 6000 рублей.
Информация для иностранных граждан
Маршрут проходит в приграничной территории. Гражданам стран СНГ необходимо заблаговременно оформить пограничный пропуск: подача документов производится за 45 дней до предполагаемого путешествия.
Какие бассейны есть в термальном комплексе «Гедуко»?
«Гедуко» представляет собой спортивно-оздоровительный комплекс курортного назначения.
Термальные воды кишпекского источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов.
Бассейны в Гедуко:
- Бассейны «Близнецы». Термальный горячий и Контрастный холодный плавательные бассейны. Отличная возможность поправить здоровье для любителей активного отдыха. Температура – +30 и +25, глубина – 120 и 120 см, площадь – 276 и 300 кв. м.
- Контрастные мини-бассейны. Контрастный термальный и Контрастный холодный бассейны. Небольшие и удобные мини-бассейны с горячей и холодной термальной водой помогут Вам взбодриться и укрепить сосуды. Температура – +45 и +20, глубина – 150 см, площадь – 12 и 8 кв. м.
- Бассейн «Двор №3». Термальный бассейн с массажем. Большой термальный бассейн с массажем и горкой. Во дворе есть крытые и открытые раздевалки. Температура – +45, глубина – 120 см, площадь – 186 кв. м.
На территории комплекса есть кафе.
Какой состав у сух. пайка?
Примерный состав сух. пайка стандарт: вода, сок, 2-3 батончика (в т. ч. злаковые), фрукты по сезону, орехи/сухофрукты, леденцы, печенье, сэндвич (булка или хлеб, листовой салат, мясо, сыр), огурец/помидор, вареное яйцо;
Примерный состав веган сух.пайка по согласованию: сэндвич с хумусом, сыр тофу возможно авокадо, огурец/помидор, салат, батончики, хлеб или зерновые хлебцы, орехи/сухофрукты;
Может ли измениться программа тура?
Турфирма оставляет за собой право в связи с погодными условиями, с изменениями о закрытии или открытии маршрутов национальным парком Приэльбрусье вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.