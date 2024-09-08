Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
Отдохните на природе, насладитесь видами на Эльбрус, попробуйте хычины и узнайте их секреты. Путешествие с легендами и дегустацией национальных блюд
Отправляйтесь на плато Бермамыт, чтобы насладиться горными пейзажами и попробовать хычины. Узнайте легенду о любовном треугольнике между Эльбрусом, Бештау и Машуком.
Первая остановка на горе Баран с дегустацией карачаевских и балкарских читать дальше
хычинов, горного чая, люля-кебаба, шашлыка и шурпы.
Далее путь лежит на плато Бермамыт, где откроются виды на Малый и Большой Бермамыт, скалы-монахи, Амфитеатр и мост над пропастью. Вторая дегустация хычинов и возможность их приготовления своими руками. По желанию катание на лошадях и фото на фоне Эльбруса
5
3 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Захватывающие горные пейзажи
🍽️ Дегустация хычинов и других блюд
🐴 Катание на лошадях
📸 Фотосессии на смотровых площадках
🗣️ Узнаете легенды и истории
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30
Что можно увидеть
Малый Бермамыт
Большой Бермамыт
Скалы-монахи
Амфитеатр
Мост над пропастью
Лавочка счастья
Описание экскурсии
Нескучеая дорога и хычины на горе Баран
По пути из Пятигорска к плато мы расскажем старинную легенду о любовном треугольнике между Эльбрусом, Бештау и горой Машук. Объясним, как плато Бермамыт получило своё название и почему оно пользуется большой популярностью у путешественников.
Первую остановку сделаем в кафе на горе Баран. Вы оцените вкус карачаевских и балкарских хычинов, а также попробуете горный чай, люля-кебаб, шашлык, шурпу. Далее направимся на плато, по пути делая фото на смотровых площадках с видом на Учкекен, Кисловодск, Аликоновку, Хасаут и Эльбрус.
Плато Бермамыт и приготовление хычинов (по желанию)
Добравшись до плато, вы полюбуетесь видами на Малый Бермамыт, Большой Бермамыт, скалы-монахи, Амфитеатр, мост над пропастью, лавочку счастья. Также перед вами откроется шикарный вид на Эльбрус. Здесь у нас запланирована вторая дегустация — вы узнаете, сколько существует видов хычинов, и по желанию попробуете приготовить это блюдо своими руками.
Если захотите, покатаетесь по плато Бермамыт на лошадях или сфотографируетесь на фоне Эльбруса в седле. Перед поездкой обязательно пройдёте инструктаж.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот или другом комфортабельном внедорожнике
Дорога на плато занимает около 2 часов в одну сторону
Дополнительные расходы: питание (дегустации) — 500–600 руб. /чел., катание на лошади (по желанию) — 500 руб. /30 мин.
Возможно провести экскурсию индивидуально для компании до 4 человек — 17 500 руб.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник и среду в 07:00, в четверг, пятницу и субботу в 07:00 и 07:30, в воскресенье в 07:30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 07:00, в четверг, пятницу и субботу в 07:00 и 07:30, в воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 1367 туристов
Я представитель команды, которая уже более 10 лет занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Т
Татьяна
8 сен 2024
Это была волшебная поездка с потрясающими видами, красоту которых не передаст ни одно фото, это нужно увидеть вживую. Рекомендую!
Н
Наталья
7 сен 2024
Сомневались, стоит ли ехать, так как погода в Минеральных Водах была дождливая. В результате поехали и получили потрясающую экскурсию по просторам Карачаево-Черкесии! Рекомендую всем! Невзирая на погоду, которая в горах читать дальше
меняется очень быстро. А в Минеральных Водах она может быть абсолютно другой (как в нашем случае и оказалось)! Отдельное огромное спасибо нашему гиду Асхаду, благодаря водительскому профессионализму которого поездка по горным дорогам прошла комфортно.
Д
Дарья
23 авг 2024
Просто замечательная экскурсия!! Гид Станислав - мастер своего дела! Все гости остались в восторге и от видов, открывающихся во время экскурсии и от подачи материала гидом. За незабываемыми впечатлениями точно сюда!