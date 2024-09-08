🌄 Захватывающие горные пейзажи 🍽️ Дегустация хычинов и других блюд 🐴 Катание на лошадях 📸 Фотосессии на смотровых площадках 🗣️ Узнаете легенды и истории

Отправляйтесь на плато Бермамыт, чтобы насладиться горными пейзажами и попробовать хычины. Узнайте легенду о любовном треугольнике между Эльбрусом, Бештау и Машуком.Первая остановка на горе Баран с дегустацией карачаевских и балкарских

хычинов, горного чая, люля-кебаба, шашлыка и шурпы. Далее путь лежит на плато Бермамыт, где откроются виды на Малый и Большой Бермамыт, скалы-монахи, Амфитеатр и мост над пропастью. Вторая дегустация хычинов и возможность их приготовления своими руками. По желанию катание на лошадях и фото на фоне Эльбруса

Описание экскурсии

Нескучеая дорога и хычины на горе Баран

По пути из Пятигорска к плато мы расскажем старинную легенду о любовном треугольнике между Эльбрусом, Бештау и горой Машук. Объясним, как плато Бермамыт получило своё название и почему оно пользуется большой популярностью у путешественников.

Первую остановку сделаем в кафе на горе Баран. Вы оцените вкус карачаевских и балкарских хычинов, а также попробуете горный чай, люля-кебаб, шашлык, шурпу. Далее направимся на плато, по пути делая фото на смотровых площадках с видом на Учкекен, Кисловодск, Аликоновку, Хасаут и Эльбрус.

Плато Бермамыт и приготовление хычинов (по желанию)

Добравшись до плато, вы полюбуетесь видами на Малый Бермамыт, Большой Бермамыт, скалы-монахи, Амфитеатр, мост над пропастью, лавочку счастья. Также перед вами откроется шикарный вид на Эльбрус. Здесь у нас запланирована вторая дегустация — вы узнаете, сколько существует видов хычинов, и по желанию попробуете приготовить это блюдо своими руками.

Если захотите, покатаетесь по плато Бермамыт на лошадях или сфотографируетесь на фоне Эльбруса в седле. Перед поездкой обязательно пройдёте инструктаж.

Организационные детали