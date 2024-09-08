Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)

Отдохните на природе, насладитесь видами на Эльбрус, попробуйте хычины и узнайте их секреты. Путешествие с легендами и дегустацией национальных блюд
Отправляйтесь на плато Бермамыт, чтобы насладиться горными пейзажами и попробовать хычины. Узнайте легенду о любовном треугольнике между Эльбрусом, Бештау и Машуком.

Первая остановка на горе Баран с дегустацией карачаевских и балкарских
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хычинов, горного чая, люля-кебаба, шашлыка и шурпы.

Далее путь лежит на плато Бермамыт, где откроются виды на Малый и Большой Бермамыт, скалы-монахи, Амфитеатр и мост над пропастью. Вторая дегустация хычинов и возможность их приготовления своими руками. По желанию катание на лошадях и фото на фоне Эльбруса

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие горные пейзажи
  • 🍽️ Дегустация хычинов и других блюд
  • 🐴 Катание на лошадях
  • 📸 Фотосессии на смотровых площадках
  • 🗣️ Узнаете легенды и истории
    • Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 07:00, 07:30

    Что можно увидеть

  • Малый Бермамыт
  • Большой Бермамыт
  • Скалы-монахи
  • Амфитеатр
  • Мост над пропастью
  • Лавочка счастья

    • Описание экскурсии

    Нескучеая дорога и хычины на горе Баран

    По пути из Пятигорска к плато мы расскажем старинную легенду о любовном треугольнике между Эльбрусом, Бештау и горой Машук. Объясним, как плато Бермамыт получило своё название и почему оно пользуется большой популярностью у путешественников.

    Первую остановку сделаем в кафе на горе Баран. Вы оцените вкус карачаевских и балкарских хычинов, а также попробуете горный чай, люля-кебаб, шашлык, шурпу. Далее направимся на плато, по пути делая фото на смотровых площадках с видом на Учкекен, Кисловодск, Аликоновку, Хасаут и Эльбрус.

    Плато Бермамыт и приготовление хычинов (по желанию)

    Добравшись до плато, вы полюбуетесь видами на Малый Бермамыт, Большой Бермамыт, скалы-монахи, Амфитеатр, мост над пропастью, лавочку счастья. Также перед вами откроется шикарный вид на Эльбрус. Здесь у нас запланирована вторая дегустация — вы узнаете, сколько существует видов хычинов, и по желанию попробуете приготовить это блюдо своими руками.

    Если захотите, покатаетесь по плато Бермамыт на лошадях или сфотографируетесь на фоне Эльбруса в седле. Перед поездкой обязательно пройдёте инструктаж.

    Организационные детали

    • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот или другом комфортабельном внедорожнике
    • Дорога на плато занимает около 2 часов в одну сторону
    • Дополнительные расходы: питание (дегустации) — 500–600 руб. /чел., катание на лошади (по желанию) — 500 руб. /30 мин.
    • Возможно провести экскурсию индивидуально для компании до 4 человек — 17 500 руб.
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

    в понедельник, вторник и среду в 07:00, в четверг, пятницу и субботу в 07:00 и 07:30, в воскресенье в 07:30

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет4 200 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: в понедельник, вторник и среду в 07:00, в четверг, пятницу и субботу в 07:00 и 07:30, в воскресенье в 07:30
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    Т
    8 сен 2024
    Это была волшебная поездка с потрясающими видами, красоту которых не передаст ни одно фото, это нужно увидеть вживую. Рекомендую!
    Это была волшебная поездка с потрясающими видами, красоту которых не передаст ни одно фото, это нужно увидеть вживую. Рекомендую!Это была волшебная поездка с потрясающими видами, красоту которых не передаст ни одно фото, это нужно увидеть вживую. Рекомендую!Это была волшебная поездка с потрясающими видами, красоту которых не передаст ни одно фото, это нужно увидеть вживую. Рекомендую!Это была волшебная поездка с потрясающими видами, красоту которых не передаст ни одно фото, это нужно увидеть вживую. Рекомендую!Это была волшебная поездка с потрясающими видами, красоту которых не передаст ни одно фото, это нужно увидеть вживую. Рекомендую!
    Н
    7 сен 2024
    Сомневались, стоит ли ехать, так как погода в Минеральных Водах была дождливая. В результате поехали и получили потрясающую экскурсию по просторам Карачаево-Черкесии! Рекомендую всем! Невзирая на погоду, которая в горах
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    меняется очень быстро. А в Минеральных Водах она может быть абсолютно другой (как в нашем случае и оказалось)! Отдельное огромное спасибо нашему гиду Асхаду, благодаря водительскому профессионализму которого поездка по горным дорогам прошла комфортно.

    Д
    23 авг 2024
    Просто замечательная экскурсия!! Гид Станислав - мастер своего дела! Все гости остались в восторге и от видов, открывающихся во время экскурсии и от подачи материала гидом.
    За незабываемыми впечатлениями точно сюда!
    Просто замечательная экскурсия!! Гид Станислав - мастер своего дела! Все гости остались в восторге и отПросто замечательная экскурсия!! Гид Станислав - мастер своего дела! Все гости остались в восторге и от

    Входит в следующие категории Минеральных Вод

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