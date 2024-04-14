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8 дней
Семейный горный лагерь в Архызе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 июля в 10:00
от 41 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Семейный горный лагерь в Приэльбрусье
Экскурсионный тур «Семейный горный лагерь в Приэльбрусье» на 8 дней
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
22 июня в 10:00
от 41 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Семейные выходные в Домбае
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
25 окт в 10:00
от 66 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Семейный треккинг в Дигории с комфортом
Увидеть ледники, прокатиться на внедорожниках к башням и поплавать в бассейне среди гор
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
8 сен в 11:00
29 сен в 11:00
49 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЗЗинаида14 апреля 2024Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
- ООлег10 апреля 2024Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для
- ДДудкин26 декабря 2023Впечатления о туре положительные. Тур оказался интересным и увлекательным! Единственным минусом было размещение-уж сильно экономная гостиница.
- ААндрей16 октября 2023Лёгкий тур, ребёнок всегда был занят. Приятные и интересные экскурсии по красивым местам. Приятный и комфортный отель с рестораном. Из-за немногочисленности
- ЕЕвгений23 августа 2023Михаил и его команда настоящие профессионалы! Планирую следующий год с ними на Казбек.
- ААнастасия20 августа 2023В целом организовано все хорошо. Гостиница скромная, но она нужна только чтобы поспать и помыться. Ванная на 2 комнаты, в
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Семейные»
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