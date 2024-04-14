Туры для всей семьи

Найдено 4 тура в категории «Семейные» в Минеральных Водах, цены от 41 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семейный горный лагерь в Архызе
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Семейный горный лагерь в Архызе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 июля в 10:00
от 41 000 за человека
Семейный горный лагерь в Приэльбрусье
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Семейный горный лагерь в Приэльбрусье
Экскурсионный тур «Семейный горный лагерь в Приэльбрусье» на 8 дней
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
22 июня в 10:00
от 41 000 за человека
Семейные выходные в Домбае
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Семейные выходные в Домбае
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
25 окт в 10:00
от 66 000 за человека
Семейный треккинг в Дигории с комфортом
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Семейный треккинг в Дигории с комфортом
Увидеть ледники, прокатиться на внедорожниках к башням и поплавать в бассейне среди гор
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
8 сен в 11:00
29 сен в 11:00
49 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • З
    Зинаида
    14 апреля 2024
    Семейные выходные в Домбае
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
  • О
    Олег
    10 апреля 2024
    Семейные выходные в Домбае
    Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для
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    первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции. Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.

  • Д
    Дудкин
    26 декабря 2023
    Семейный горный лагерь в Архызе
    Впечатления о туре положительные. Тур оказался интересным и увлекательным! Единственным минусом было размещение-уж сильно экономная гостиница.
  • А
    Андрей
    16 октября 2023
    Семейные выходные в Домбае
    Лёгкий тур, ребёнок всегда был занят. Приятные и интересные экскурсии по красивым местам. Приятный и комфортный отель с рестораном. Из-за немногочисленности
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    группы экскурсии были индивидуальные. Из-за погоды (был и снег, и дождь) не отменена ни одна поездка. В дороге было рассказано много интересного о КЧР. Прогулки были по очень красивым местам. В отеле чисто, тепло, комфортно. В ресторане есть настольные игры и камин. Wi-Fi стабилен, доступ в интернет с хорошей скоростью. Администратор создал очень приятную атмосферу. Большое спасибо администратору отеля и гиду за интересное времяпровождение, индивидуальный подход и уделённое время.

  • Е
    Евгений
    23 августа 2023
    Семейный горный лагерь в Архызе
    Михаил и его команда настоящие профессионалы! Планирую следующий год с ними на Казбек.
    Михаил и его команда настоящие профессионалы! Планирую следующий год с ними на Казбек
  • А
    Анастасия
    20 августа 2023
    Семейный горный лагерь в Архызе
    В целом организовано все хорошо. Гостиница скромная, но она нужна только чтобы поспать и помыться. Ванная на 2 комнаты, в
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    комнате по 2 человека. С горячей водой есть проблемы, если все решат сразу мыться после прихода (это вина владельцев гостиницы, организаторы только арендуют ее и ничего не могут с этим сделать). Кормят на завтрак и ужин шикарно, все мужчины наедались. На обед организаторы делают бутерброды (он очень часто в горах, а тащить с собой еду на 15-20 человек такое себе удовольствие). Часто есть возможность зайти в кафе, цены умеренные, вполне можно пообедать до 300 руб. девушке. Я часто брала с собой в контейнере часть ужина (для меня было много). Единственный момент, который мне не понравился, нас никто не встречал из гидов и не провожал. Из-за этого по прилёту в жарких минводах в машине без кондиционера мы очень долго ждали девочку из участников тура. Мне кажется, был бы гид на месте, эта ситуация разрешилась быстрее.

    В целом организовано все хорошо. Гостиница скромная, но она нужна только чтобы поспать и помыться. ВаннаяВ целом организовано все хорошо. Гостиница скромная, но она нужна только чтобы поспать и помыться. ВаннаяВ целом организовано все хорошо. Гостиница скромная, но она нужна только чтобы поспать и помыться. ВаннаяВ целом организовано все хорошо. Гостиница скромная, но она нужна только чтобы поспать и помыться. ВаннаяВ целом организовано все хорошо. Гостиница скромная, но она нужна только чтобы поспать и помыться. ВаннаяВ целом организовано все хорошо. Гостиница скромная, но она нужна только чтобы поспать и помыться. Ванная

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Семейные»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
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  4. Семейный треккинг в Дигории с комфортом
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Семейные" можно забронировать 4 тура от 41 000 до 66 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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