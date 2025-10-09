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Выходные на Домбае в мини-группе: Гум-Баши, Эльбрус, Мусса-Ачитара, озеро Туманлы-Кёль

Подняться в горы, насладиться нетронутой природой в Тебердинском заповеднике и испить нарзана
Мы покажем вам Домбай с головокружительных высот и из глубины уединённых ущелий.

Вы подниметесь на перевал Гум-Баши, откуда открывается один из лучших видов на двуглавый Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Осмотрите
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Сырные пещеры и прикоснётесь к тысячелетней истории у стен Шоанинского храма.

С Мусса-Ачитара перед вами раскроются масштабные панорамы гор, а дорога через Тебердинский заповедник приведёт к зеркальной глади высокогорного озера Туманлы-Кёль.

Во второй день мы посетим таинственное Джамагатское ущелье, чьи тропы приведут нас к целебным нарзанам и подарят ощущение полной перезагрузки посреди нетронутой природы.

5
3 отзыва
Выходные на Домбае в мини-группе: Гум-Баши, Эльбрус, Мусса-Ачитара, озеро Туманлы-Кёль
Выходные на Домбае в мини-группе: Гум-Баши, Эльбрус, Мусса-Ачитара, озеро Туманлы-Кёль
Выходные на Домбае в мини-группе: Гум-Баши, Эльбрус, Мусса-Ачитара, озеро Туманлы-Кёль

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется тёплая одежда по сезону, нескользящая закрытая обувь, головные уборы.

Программа тура по дням

1 день

Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры, Шоанинский храм, подъём на гору Мусса-Ачитара, Тебердинский заповедник

Встретимся и отправимся навстречу заснеженным вершинам Домбая. На внедорожнике поднимемся на перевал Гум-Баши — впечатляющую смотровую точку региона, расположенную на высоте около 2300 метров. Отсюда нам откроются захватывающие виды на двуглавый Эльбрус и Главный Кавказский хребет.

Далее посетим знаменитые Сырные пещеры, наглядный пример того, как вода и воздух на протяжении веков причудливо преобразовывали горную породу. Затем заедем к Шоанинскому храму 10 века — одному из древнейших христианских храмов России. После по канатной дороге поднимемся на гору Мусса-Ачитара. Зимой желающие смогут покататься на снегоходах или горных лыжах, летом — на квадроциклах (за доплату).

По пути увидим реку Улу-Муруджу, при желании заглянем на местный рынок, где продают изделия из овчины и целебные бальзамы. Завершим день проездом по территории Тебердинского заповедника через Гоначхирское ущелье с остановкой у высокогорного озера Туманлы-Кёль. В течение маршрута будем делать паузы в кафе, чтобы попробовать сытные блюда кавказской кухни.

Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры, Шоанинский храм, подъём на гору Мусса-Ачитара, Тебердинский заповедникПеревал Гум-Баши, Сырные пещеры, Шоанинский храм, подъём на гору Мусса-Ачитара, Тебердинский заповедникПеревал Гум-Баши, Сырные пещеры, Шоанинский храм, подъём на гору Мусса-Ачитара, Тебердинский заповедникПеревал Гум-Баши, Сырные пещеры, Шоанинский храм, подъём на гору Мусса-Ачитара, Тебердинский заповедникПеревал Гум-Баши, Сырные пещеры, Шоанинский храм, подъём на гору Мусса-Ачитара, Тебердинский заповедникПеревал Гум-Баши, Сырные пещеры, Шоанинский храм, подъём на гору Мусса-Ачитара, Тебердинский заповедникПеревал Гум-Баши, Сырные пещеры, Шоанинский храм, подъём на гору Мусса-Ачитара, Тебердинский заповедник
2 день

Джамагатское ущелье и целебные источники, водопад

Сегодня познакомимся с другой стороной Домбая — его нетронутой природой и уединёнными ландшафтами. Отправимся в Джамагатское ущелье — одно из самых живописных и загадочных мест Кавказа, известное первозданной красотой и атмосферой спокойствия. Ущелье сформировано бурными потоками реки Джамагат, которая и дала ему своё название. Здесь нас ждут горные тропы, с которых откроются виды на массивы Кавказа, просторную долину и чистейшие озёра.

Река Джамагат также питает знаменитые Джамагатские нарзаны — минеральные источники, к которым ежегодно приезжают тысячи путешественников, чтобы попробовать целебную воду и ощутить её благотворное воздействие. Прогулка по этому маршруту позволит насладиться природой, тишиной и уникальной энергетикой одного из самых красивых уголков Домбая.

Также в этот день посетим водопад Алибек в Алибекском ущелье или водопад Чёртова мельница в ущелье Аманауз.

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Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник22 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проезд до Минеральных Вод и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Канатные дороги
  • Экологические сборы
  • Доплата за 1-местное проживание - 2000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, 10:00 (возможна встреча в другое время по договорённости)
Завершение: Минеральные Воды, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий
Алий — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 15272 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу. Счастье не за горами, оно в горах!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
Тур оставил хорошее впечатление, программа действительно прекрасно составлена! За пару дней успели посмотреть гораздо больше мест, чем было обещано в описании. Очень советуем. Гид Алий был внимательный и рассказывал много интересного.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Искали, куда бы съездить на выходные, и не прогадали. Огромное спасибо тем, кто все устроил, и гиду Игорю за эти два дня, которые были просто наполнены эмоциями и событиями. Теперь Домбай и Кавказ очень дороги нашим сердцам!
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И
Хочется поблагодарить за этот тур — все было именно так, как мы ожидали. Удалось насладиться горами, покататься и на лыжах и на снегоходах, а ещё попробовать блюда местной кухни. Планируем обязательно повторить поездку, спасибо вам!
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