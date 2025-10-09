Встретимся и отправимся навстречу заснеженным вершинам Домбая. На внедорожнике поднимемся на перевал Гум-Баши — впечатляющую смотровую точку региона, расположенную на высоте около 2300 метров. Отсюда нам откроются захватывающие виды на двуглавый Эльбрус и Главный Кавказский хребет.

Далее посетим знаменитые Сырные пещеры, наглядный пример того, как вода и воздух на протяжении веков причудливо преобразовывали горную породу. Затем заедем к Шоанинскому храму 10 века — одному из древнейших христианских храмов России. После по канатной дороге поднимемся на гору Мусса-Ачитара. Зимой желающие смогут покататься на снегоходах или горных лыжах, летом — на квадроциклах (за доплату).

По пути увидим реку Улу-Муруджу, при желании заглянем на местный рынок, где продают изделия из овчины и целебные бальзамы. Завершим день проездом по территории Тебердинского заповедника через Гоначхирское ущелье с остановкой у высокогорного озера Туманлы-Кёль. В течение маршрута будем делать паузы в кафе, чтобы попробовать сытные блюда кавказской кухни.