Встретимся и отправимся навстречу заснеженным вершинам Домбая. На внедорожнике поднимемся на перевал Гум-Баши — впечатляющую смотровую точку региона, расположенную на высоте около 2300 метров. Отсюда нам откроются захватывающие виды на двуглавый Эльбрус и Главный Кавказский хребет.
Далее посетим знаменитые Сырные пещеры, наглядный пример того, как вода и воздух на протяжении веков причудливо преобразовывали горную породу. Затем заедем к Шоанинскому храму 10 века — одному из древнейших христианских храмов России. После по канатной дороге поднимемся на гору Мусса-Ачитара. Зимой желающие смогут покататься на снегоходах или горных лыжах, летом — на квадроциклах (за доплату).
По пути увидим реку Улу-Муруджу, при желании заглянем на местный рынок, где продают изделия из овчины и целебные бальзамы. Завершим день проездом по территории Тебердинского заповедника через Гоначхирское ущелье с остановкой у высокогорного озера Туманлы-Кёль. В течение маршрута будем делать паузы в кафе, чтобы попробовать сытные блюда кавказской кухни.
2 день
Джамагатское ущелье и целебные источники, водопад
Сегодня познакомимся с другой стороной Домбая — его нетронутой природой и уединёнными ландшафтами. Отправимся в Джамагатское ущелье — одно из самых живописных и загадочных мест Кавказа, известное первозданной красотой и атмосферой спокойствия. Ущелье сформировано бурными потоками реки Джамагат, которая и дала ему своё название. Здесь нас ждут горные тропы, с которых откроются виды на массивы Кавказа, просторную долину и чистейшие озёра.
Река Джамагат также питает знаменитые Джамагатские нарзаны — минеральные источники, к которым ежегодно приезжают тысячи путешественников, чтобы попробовать целебную воду и ощутить её благотворное воздействие. Прогулка по этому маршруту позволит насладиться природой, тишиной и уникальной энергетикой одного из самых красивых уголков Домбая.
Также в этот день посетим водопад Алибек в Алибекском ущелье или водопад Чёртова мельница в ущелье Аманауз.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
22 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по маршруту
Услуги гида
Что не входит в цену
Проезд до Минеральных Вод и обратно
Проживание
Питание
Канатные дороги
Экологические сборы
Доплата за 1-местное проживание - 2000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, 10:00 (возможна встреча в другое время по договорённости)
Завершение: Минеральные Воды, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 15272 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу. Счастье не за горами, оно в горах!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
В
Владимир
Тур оставил хорошее впечатление, программа действительно прекрасно составлена! За пару дней успели посмотреть гораздо больше мест, чем было обещано в описании. Очень советуем. Гид Алий был внимательный и рассказывал много интересного.
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Н
Надежда
Искали, куда бы съездить на выходные, и не прогадали. Огромное спасибо тем, кто все устроил, и гиду Игорю за эти два дня, которые были просто наполнены эмоциями и событиями. Теперь Домбай и Кавказ очень дороги нашим сердцам!
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И
Илья
Хочется поблагодарить за этот тур — все было именно так, как мы ожидали. Удалось насладиться горами, покататься и на лыжах и на снегоходах, а ещё попробовать блюда местной кухни. Планируем обязательно повторить поездку, спасибо вам!
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