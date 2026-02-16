Мои заказы

Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов

Сказочное Приэльбрусье
Если вы отдыхаете на Кавказе, то будет большим упущением не побывать в Приэльбрусье. Эльбрус — это самая большая гора Европы, которую хотят покорить многие.

Ну а мы отправимся в однодневное путешествие по Приэльбрусью и насладимся всеми его красотами! Поляна Нарзанов, озеро Гижгит, река Адыр-Су — все это будет на нашем пути.
5
55 оценок
Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов

Описание экскурсии

Что вас ждет: Жемчужиной Приэльбрусья является Баксанское ущелье. Мы прокатимся по асфальтированной высокогорной дороге, которая ведёт прямо к Эльбрусу (2500 м. над уровнем моря). Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан. Проедем через живописный высокогорный город Тырныауз, знаменитый своими вольфрамо-молибденовыми месторождениями. По пути заедем к озеру Гижгит, который называют Кавказским Байкалом. Вы полюбуетесь изумрудно-малахитовой гладью, обрамленной белыми берегами — абсолютно волшебный фон для фотографий. Водоём абсолютно чист и безопасен, в нем плавает форель — рыба-чистюля. У подножия Эльбруса мы повстречаем туристический посёлок Азау. Это самая высокая обитаемая точка Приэльбрусья. Зимой она полностью покрыта снегом с небольшими темно-зелеными островками елей, а летом покрыта ковром из луговых цветов. От Азау на Эльбрус поднимемся по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м. На склоне увидим заснеженные вершины, горные перевалы и насладимся изумительными национальными лакомствами. На обратном пути мы заедем в ущелье Адыр-Су, которое приводит к священной горе Уллу-Тау и знаменито автомобильным фуникулером, а следующей остановкой будет Поляна Нарзанов, где можно взбодриться и продегустировать несколько видов минеральной воды. Важно знать:
  • Программа может быть изменена в связи с погодными условиями. (Если не работает канатка на Эльбрусе, она заменяется канаткой на горе Чегет).
  • Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах (до 6/8 пассажиров).
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов).
  • Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону.
  • Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, воду, дождевик.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении менеджеру), а также в индивидуальной форме. Важная информация: В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки. На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур. Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону. Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, воду, дождевик. Канатная дорога оплачивается отдельно. Времени на канатную дорогу выделяется до 3 часов — этого достаточно, чтобы посетить все уровни канатки без спешки, даже подняться на снегоходе до Приюта.

Ежедневно. Точное время выезда уточнит водитель-гид по вашему адресу ближе к вечеру накануне поездки! Оно может отличаться от выбранного на сайте.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Баксанское ущелье
  • Озеро Гижгит (Былымское)
  • Пос. Азау
  • Ст. Мир/ст. Гарабаши
  • Гора Эльбрус
  • Адыр-Су
  • Поляна Нарзанов (дегустация)
Что включено
  • Трансфер на комфортном внедорожнике/минивене
  • Услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Билет на канатную дорогу: взрослый - 2700 руб. /чел., детский (6-13 лет включительно) - 1850 руб. /чел. (в зависимости от сезона, оплачивается в кассе по желанию)
  • Питание - средний чек 500-700 руб. /чел. (по желанию), рекомендуем взять с собой питьевую воду
  • Стаканчики/бутылки для дегустации нарзана (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас по вашему адресу в Минеральных Водах
Завершение: Ваш адрес в Минеральных Водах
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Точное время выезда уточнит водитель-гид по вашему адресу ближе к вечеру накануне поездки! Оно может отличаться от выбранного на сайте.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки
  • На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов)
  • Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону
  • Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, воду, дождевик
  • Канатная дорога оплачивается отдельно. Времени на канатную дорогу выделяется до 3 часов - этого достаточно, чтобы посетить все уровни канатки без спешки, даже подняться на снегоходе до Приюта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
3
2
1
А
Анна
16 фев 2026
Нам все очень понравилось! Экскурсия вышла отличной. Эльбрус прекрасен! Также хочу отметить, что гид создавал нам хорошее настроение и очень интересно рассказывал всё
П
Полина
13 фев 2026
Потрясающее путешествие к Эльбрусу с замечательным гидом Сергеем! Очень понравилось, рекомендую!
П
Полина
7 фев 2026
Ездили 6.02 в Сказочное Приэльбрусье с экскурсоводом Иваном, остались в восторге Недавно переехали с мужем в Ставропольский край, решили посмотреть красоты Кавказа, взяли экскурсию. Иван помог найти место для машины,
читать дальше

обеспечил удобный трансфер до места, подсказал где вкусно поесть, красиво сделать фотографии и купить лучшие сувениры. Очень переживали за погоду, потому что в Пятигорске было облачно и туман, но при подъезде к Эльбрусу погода поменялась, что не могло не порадовать. Программа насыщенная, однако есть время на самостоятельное изучение локации. В итоге мы остались довольны, привезли домой новые знания, впечатления и сувениры)

О
Ольга
21 янв 2026
Экскурсия выше всех похвал! Прекрасный гид Владимир рассказал много всего о регионе. Ответил на все вопросы. С погодой нам очень повезло. Поднялись на Эльбрус, застали и снежок, и солнце. Времени достаточно для всех локаций. Огромное спасибо организаторам за такой тур!
И
Ирина
18 янв 2026
Огромная благодарность Тамаре за замечательную экскурсию на Эльбрус. Все очень интересно, познавательно, организовано. Забирают от места проживания. Повезло с погодой и увидели все запланированные места. Красота невероятная!
С
Светлана
12 янв 2026
Были на экскурсии Сказочное Приэльбрусье с интересным гидом и одновременно с отличным водителем Одиссеем. Экскурсия организована исключительно и по времени и по маршруту. На Эльбрус поднялись организованно без потери времени.
читать дальше

Эльбрус в нашу дату нам не особо показался… было облачно… Местечко Адыр- Су посещала второй раз и впечатления остались положительные. Озеро Гижгит… для меня лично это место очень противоречивое как предмет экскурсии, но это дело вкуса.

Н
Наталья
9 янв 2026
7 января ездили экскурсию Приэльбрусье с Владимиром. Комфортный транспорт, увлекательный рассказ гида! Узнали много нового из истории края. Владимир тактичный, внимательный, предусмотрительный, отлично ориетируентируется в истории региона, делится интересными фактами, внимателен к деталям. Оставил очень приятное впечатление!
Е
Елена
6 янв 2026
Отлично организованная экскурсия: забирают от дома на минивене (в котором есть вода, салфетки, леденцы), водитель-гид Владимир интересно всю дорогу рассказывает о достопримечательностях, истории, традициях; сам покупает билеты на канатку и
читать дальше

всегда на связи. С погодой повезло (всего минус 6 на Эльбрусе и солнечно), поэтому увидели оба пика, поднявшись на самую верхнюю канатную площадку. Также побывали в ущелье реки где есть единственный в России горный подъемник для автомобилей и долине нарзанов. Очень насыщенная и интересная экскурсия. Есть что вспомнить и мне, и ребенку.

С
Сергей
4 янв 2026
Экскурсия очень понравилась. Гид Владимир вечело и интересно провел программу, никого не потеряли по пути, увидели много интереаного и поднялись на Эльбрус. С погодой и видимостью повезло.
Е
Елизавета
3 янв 2026
Была поездка 02.02.26, сказать, что это был восторг, ничего не сказать! Очень понравился гид Алексей, веселый и комфортный человек, много рассказывал про Кавказ в целом и Пятигорск, много смеялись, болтали,
читать дальше

автомобиль на котором передвигались, огромная крутая и вместительная тачка на 8 человек, сидели в третьем ряду и сидели с комфортом, отдельное спасибо гиду за предоставленную воду для каждого человека в машине. Очень внимательный🫶🏻 До Эльбруса добрались достаточно быстро, погода была очень хорошая, солнечно, думаю нам очень повезло увидеть его в такую погоду 🤩 Далее проехали на поляну нарзанов, попробовали разные виды водички, вкусно и необычно. Увидели почти на закате о. Гижгит, конечно в летнее время оно выглядит, скорее всего, ярче, но в зиму увидеть его тоже не плохой вариант😊 В целом поездка была крутая, компания тоже, остались довольны и обязательно вернемся летом🫶🏻 Из Минусов, на канатке-огромные очереди в перемешку с лыжниками и сноубордистами, невозможно стоять. Данный момент стоило бы организации продумать и разделить очередь на две части. Но этот минус не относится к организации поездки🫶🏻

С
Светлана
2 янв 2026
Безумно понравилась экскурсия! Замечательный гид Фарид, позитивный, веселый - очень приятный в общении. День пролетел как 5 минут. Очень интересно рассказал о Кавказе, традициях, обычаях… СПАСИБО ОГРОМНОЕ за впечатления! От гида в экскурсии зависит если не все, то очень многое, Фарид справляется на 1000% Однозначно - Рекомендую!!! Пять звёзд, поставила бы больше, но это максимум🥰
Н
Наталия
21 дек 2025
Очень понравилась экскурсия! Замечательный водитель -гид Борис рассказал много всего интересного об истории Кавказа и его достопримечательностях. Компания нас собралась дружная, веселая, поэтому дорога проходила очень легко и непринуждённо. В
читать дальше

маленькой группе (нас было 8 человек), намного комфортней в маленькой группе, были учтены просьбы каждого! Побывали на Эльбрусе, поднялись на подъёмнике на самую высокую доступную точку. В долине нарзанов пили воду из источника, посетили горное озеро Гижгит. Насладились прекрасными видами и получились очень красивые фото. Однозначно рекомендую данную экскурсию!

А
Александра
19 дек 2025
Огромная благодарность Алексею за экскурсию на Эльбрус. Несмотря на то, что канатные дороги были закрыты из-за сильного ветра (это горы, бывает и такое) Алексей не бросил нас на поляне Азау,
читать дальше

а придумал куда можно съездить тогда в другое, не менее красивое место, чтобы посмотреть на горы. (Хотя другие группы 3 часа гуляли по поляне Азау, где в принципе при условии закрытых канаток делать нечего, потому что их гидам видимо все равно). Помимо отзывчивости экскурсия была очень информативная и познавательная. Всю дорогу мы наслаждались красивыми видами и помере перемещения узнавали что-то новое о местах, где мы проезжали. А вечером на обратном пути мы заехали в термы, которых в программе нет, но это был такой кайф. Людей почти нет, все чисто и приятно, бассейны там чистят каждый день, переодевались в изолированной кабинке на группу. В сравнении с суворовскими термами, термы в баксане нам очень понравились, а цена даже ниже. Алексей нас не торопил и при этом мы четко двигались по времени и вернулись обратно вовремя. Ну и машина конечно максимально комфортная, 8ми местная. На 3 ряду было очень удобно и видимость хорошая. Вообщем мы очень довольны. Спасибо.

Д
Даниил
13 дек 2025
Спасибо за экскурсию
О
Олег
6 дек 2025
Гид Владимир с очень открытым и большим кругозором, и просто отличный человек! Спасибо за проведенное время, и интереснейшие рассказы о родном крае

Входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие экскурсии на «Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов»

Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
На машине
Канатная дорога
11 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживани
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
15 500 ₽ за всё до 7 чел.
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
На машине
12 часов
140 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 07:00
1 мар в 06:30
5000 ₽ за человека
Величественный Эльбрус, озеро Гижгит и Поляна нарзанов
На машине
Джиппинг
10 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Величественный Эльбрус, озеро Гижгит и Поляна нарзанов
Откройте для себя величие Эльбруса и красоту озера Гижгит. Погрузитесь в атмосферу Кавказа и насладитесь природными чудесами
Начало: У железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
1 мар в 06:30
4800 ₽ за человека
Из МинВод через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляна нарзанов - на Эльбрус
На машине
12 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Из МинВод через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляна нарзанов - на Эльбрус
Отправиться по живописному маршруту в сказочное Приэльбрусье
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
1 мар в 06:30
4500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минеральных Водах