читать дальше

а придумал куда можно съездить тогда в другое, не менее красивое место, чтобы посмотреть на горы. (Хотя другие группы 3 часа гуляли по поляне Азау, где в принципе при условии закрытых канаток делать нечего, потому что их гидам видимо все равно). Помимо отзывчивости экскурсия была очень информативная и познавательная. Всю дорогу мы наслаждались красивыми видами и помере перемещения узнавали что-то новое о местах, где мы проезжали. А вечером на обратном пути мы заехали в термы, которых в программе нет, но это был такой кайф. Людей почти нет, все чисто и приятно, бассейны там чистят каждый день, переодевались в изолированной кабинке на группу. В сравнении с суворовскими термами, термы в баксане нам очень понравились, а цена даже ниже. Алексей нас не торопил и при этом мы четко двигались по времени и вернулись обратно вовремя. Ну и машина конечно максимально комфортная, 8ми местная. На 3 ряду было очень удобно и видимость хорошая. Вообщем мы очень довольны. Спасибо.