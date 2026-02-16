Если вы отдыхаете на Кавказе, то будет большим упущением не побывать в Приэльбрусье. Эльбрус — это самая большая гора Европы, которую хотят покорить многие.
Ну а мы отправимся в однодневное путешествие по Приэльбрусью и насладимся всеми его красотами! Поляна Нарзанов, озеро Гижгит, река Адыр-Су — все это будет на нашем пути.
Описание экскурсииЧто вас ждет: Жемчужиной Приэльбрусья является Баксанское ущелье. Мы прокатимся по асфальтированной высокогорной дороге, которая ведёт прямо к Эльбрусу (2500 м. над уровнем моря). Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан. Проедем через живописный высокогорный город Тырныауз, знаменитый своими вольфрамо-молибденовыми месторождениями. По пути заедем к озеру Гижгит, который называют Кавказским Байкалом. Вы полюбуетесь изумрудно-малахитовой гладью, обрамленной белыми берегами — абсолютно волшебный фон для фотографий. Водоём абсолютно чист и безопасен, в нем плавает форель — рыба-чистюля. У подножия Эльбруса мы повстречаем туристический посёлок Азау. Это самая высокая обитаемая точка Приэльбрусья. Зимой она полностью покрыта снегом с небольшими темно-зелеными островками елей, а летом покрыта ковром из луговых цветов. От Азау на Эльбрус поднимемся по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м. На склоне увидим заснеженные вершины, горные перевалы и насладимся изумительными национальными лакомствами. На обратном пути мы заедем в ущелье Адыр-Су, которое приводит к священной горе Уллу-Тау и знаменито автомобильным фуникулером, а следующей остановкой будет Поляна Нарзанов, где можно взбодриться и продегустировать несколько видов минеральной воды. Важно знать:
- Программа может быть изменена в связи с погодными условиями. (Если не работает канатка на Эльбрусе, она заменяется канаткой на горе Чегет).
- Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах (до 6/8 пассажиров).
- Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов).
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону.
- Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, воду, дождевик.
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении менеджеру), а также в индивидуальной форме. Важная информация: В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки. На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур. Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону. Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, воду, дождевик. Канатная дорога оплачивается отдельно. Времени на канатную дорогу выделяется до 3 часов — этого достаточно, чтобы посетить все уровни канатки без спешки, даже подняться на снегоходе до Приюта.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит (Былымское)
- Пос. Азау
- Ст. Мир/ст. Гарабаши
- Гора Эльбрус
- Адыр-Су
- Поляна Нарзанов (дегустация)
Что включено
- Трансфер на комфортном внедорожнике/минивене
- Услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу: взрослый - 2700 руб. /чел., детский (6-13 лет включительно) - 1850 руб. /чел. (в зависимости от сезона, оплачивается в кассе по желанию)
- Питание - средний чек 500-700 руб. /чел. (по желанию), рекомендуем взять с собой питьевую воду
- Стаканчики/бутылки для дегустации нарзана (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас по вашему адресу в Минеральных Водах
Завершение: Ваш адрес в Минеральных Водах
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Точное время выезда уточнит водитель-гид по вашему адресу ближе к вечеру накануне поездки! Оно может отличаться от выбранного на сайте.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки
- На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур
- Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов)
- Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону
- Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, воду, дождевик
- Канатная дорога оплачивается отдельно. Времени на канатную дорогу выделяется до 3 часов - этого достаточно, чтобы посетить все уровни канатки без спешки, даже подняться на снегоходе до Приюта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
16 фев 2026
Нам все очень понравилось! Экскурсия вышла отличной. Эльбрус прекрасен! Также хочу отметить, что гид создавал нам хорошее настроение и очень интересно рассказывал всё
П
Полина
13 фев 2026
Потрясающее путешествие к Эльбрусу с замечательным гидом Сергеем! Очень понравилось, рекомендую!
П
Полина
7 фев 2026
Ездили 6.02 в Сказочное Приэльбрусье с экскурсоводом Иваном, остались в восторге Недавно переехали с мужем в Ставропольский край, решили посмотреть красоты Кавказа, взяли экскурсию. Иван помог найти место для машины,
О
Ольга
21 янв 2026
Экскурсия выше всех похвал! Прекрасный гид Владимир рассказал много всего о регионе. Ответил на все вопросы. С погодой нам очень повезло. Поднялись на Эльбрус, застали и снежок, и солнце. Времени достаточно для всех локаций. Огромное спасибо организаторам за такой тур!
И
Ирина
18 янв 2026
Огромная благодарность Тамаре за замечательную экскурсию на Эльбрус. Все очень интересно, познавательно, организовано. Забирают от места проживания. Повезло с погодой и увидели все запланированные места. Красота невероятная!
С
Светлана
12 янв 2026
Были на экскурсии Сказочное Приэльбрусье с интересным гидом и одновременно с отличным водителем Одиссеем. Экскурсия организована исключительно и по времени и по маршруту. На Эльбрус поднялись организованно без потери времени.
Н
Наталья
9 янв 2026
7 января ездили экскурсию Приэльбрусье с Владимиром. Комфортный транспорт, увлекательный рассказ гида! Узнали много нового из истории края. Владимир тактичный, внимательный, предусмотрительный, отлично ориетируентируется в истории региона, делится интересными фактами, внимателен к деталям. Оставил очень приятное впечатление!
Е
Елена
6 янв 2026
Отлично организованная экскурсия: забирают от дома на минивене (в котором есть вода, салфетки, леденцы), водитель-гид Владимир интересно всю дорогу рассказывает о достопримечательностях, истории, традициях; сам покупает билеты на канатку и
С
Сергей
4 янв 2026
Экскурсия очень понравилась. Гид Владимир вечело и интересно провел программу, никого не потеряли по пути, увидели много интереаного и поднялись на Эльбрус. С погодой и видимостью повезло.
Е
Елизавета
3 янв 2026
Была поездка 02.02.26, сказать, что это был восторг, ничего не сказать! Очень понравился гид Алексей, веселый и комфортный человек, много рассказывал про Кавказ в целом и Пятигорск, много смеялись, болтали,
С
Светлана
2 янв 2026
Безумно понравилась экскурсия! Замечательный гид Фарид, позитивный, веселый - очень приятный в общении. День пролетел как 5 минут. Очень интересно рассказал о Кавказе, традициях, обычаях… СПАСИБО ОГРОМНОЕ за впечатления! От гида в экскурсии зависит если не все, то очень многое, Фарид справляется на 1000% Однозначно - Рекомендую!!! Пять звёзд, поставила бы больше, но это максимум🥰
Н
Наталия
21 дек 2025
Очень понравилась экскурсия! Замечательный водитель -гид Борис рассказал много всего интересного об истории Кавказа и его достопримечательностях. Компания нас собралась дружная, веселая, поэтому дорога проходила очень легко и непринуждённо. В
А
Александра
19 дек 2025
Огромная благодарность Алексею за экскурсию на Эльбрус. Несмотря на то, что канатные дороги были закрыты из-за сильного ветра (это горы, бывает и такое) Алексей не бросил нас на поляне Азау,
Д
Даниил
13 дек 2025
Спасибо за экскурсию
О
Олег
6 дек 2025
Гид Владимир с очень открытым и большим кругозором, и просто отличный человек! Спасибо за проведенное время, и интереснейшие рассказы о родном крае
