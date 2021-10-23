Тайны седого Эльбруса. Треккинг

Приглашаем вас в активное путешествие по Приэльбрусью - высокогорному району Кабардино-Балкарии, лежащему у подножья

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Приглашаем вас в активное путешествие по Приэльбрусью — высокогорному району Кабардино-Балкарии, лежащему у подножья вулкана Эльбрус.

Приэльбрусье известно своими снежными вершинами, ледниками, нарзанными источниками, озёрами, бурными реками и водопадами.

Программа позволяет каждый день совершать походы налегке к незабываемым красотам, а вечером отдыхать в комфортном отеле.

Наши опытные гиды не то только покажут вам основные достопримечательности, но и помогут подняться на высоты, о которых пел Высоцкий.
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
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Программа тура по дням

1 день
Минеральные Воды – Чегемские водопады – Приэльбрусье

Прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) г. Минеральные Воды до 12:00.

Сбор группы.

В 12:30 групповой трансфер в Приэльбрусье (6-7 часов в пути с остановками).

По дороге в Приэльбрусье вы посетите Чегемское ущелье, где находятся Чегемские водопады.

От других ущелий Кабардино-Балкарии Чегемское отличается тем, что дорога идет почти на уровне реки Чегем, которая и дала название ущелью и водопадам.

Теснина реки очень узкая, шириной около 20 метров с 300-метровыми скалистыми стенами, словно распиленными горным потоком.

Остановка у Чегемских водопадов, которые вытекают из многочисленных расщелин и срываются со скал 50-60 метров в бурлящий Чегем.

Прямо у водопадов расположился рынок, где каждый найдет для себя сувенир и сможет приобрести подарки с Северного Кавказа для друзей и родных.

Остановка на обед, рекомендуем попробовать местную выпечку – хичины, с разной начинкой (самостоятельно).

Далее наш путь в Приэльбрусье идет через Баксанское ущелье, которое считается самым живописным на Северном Кавказе.

К вечеру прибытие в поселок Терскол.

Размещение в отеле 3* “Снежный Барс” или аналогичного уровня, в номерах выбранной категории.

Ужин самостоятельно.

2 день
Трекинг в Терскольское ущелье к водопаду Терскол

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Прогулка в Терскольское ущелье.

Тропа проходит через многочисленные заросли дикой малины по живописной местности среди альпийской растительности и горных пейзажей.

Во время подъёма можно отдохнуть у Чайного домика, полюбоваться природой Терскольского ущелья, а также, утолить жажду горной водой из “волшебного источника”, которая мужчин бодрит, а женщин молодит.

Во время всего маршрута за каждым новым поворотом тропы, вас ждут захватывающие дух горные пейзажи, гигантские камни валуны, прекрасные заросли рододендронов, и, если погода будет благосклонна, то “Седой Эльбрус” покажет свои заснеженные “горбы”.

Переправившись на противоположный берег бурной горной реки по узкому деревянному мостику, вы сможете еще ближе подойти к нашей цели путешествия – к красавцу водопаду Терскол – высота 20 метров, ширина 12 метров.

Наш опытный горный гид обязательно доведет всех как можно ближе к водопаду, чтобы вдоволь насмотреться и услышать, как звучит водопад Терскол.

Обед на горных склонах у водопада (сухой паек) и в обратный путь!

Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

Продолжительность 5 часов, перепад высот 500 метров.

3 день
Гора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

В этот день вас ждёт подъем канатно-кресельной дорогой на г. Чегет (высота г. Чегет 3700 м над у.м., высота верхней станции ККД - 3050 м над у. м).

Вас ждут захватывающие виды знаменитого ледника “7“, величественного Эльбруса и панорамные виды Кавказского хребта (доп плата).

Прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль.

Это озеро мореного типа, оно появилось в результате таяния ледников.

Вода, которая стекает с гор, размывает их склоны и приносит в водоем всевозможные горные минералы, в результате чего гладь озера раскрашена целой палитрой красок.

Расположенные недалеко от озера склоны гор в теплый период года радуют глаза сочным разнотравьем, среди которого можно встретить буквицу, чарбер, шалфей и даже редкий чёрный тюльпан.

После прогулки рекомендуем зайти в местное кафе и продегустировать знаменитые пирожки – равнодушным не останется никто!

Спуск на поляну Чегет.

На поляне Чегет расположен большой рынок сувениров и вязаных изделий – у вас будет хорошая возможность приобрести что-нибудь на память о путешествии.

Возвращение в отель.

Рекомендуем прогулку по эко-тропе на Поляну Нарзанов.

По всему маршруту эко-тропы, которая пролегает по склону вдоль реки Баксан, установлены беседки и устроены места отдыха.

На информационных щитах указано, какую флору и фауну можно встретить в Приэльбрусье.

Кроме того, с различных участков тропы видны вершины Эльбруса.

На Поляне Нарзанов из-под земли выходят на поверхность несколько источников углекислых нарзанов, окрашивая почву в желто-красный цвет.

Вода богата железом, кальцием, магнием, натрием и калием.

Разные виды нарзана можно продегустировать.

Свободное время на курорте.

Ужин самостоятельно.

Продолжительность 5-6 часов.

4 день
Трекинг в ущелье Ирикчат

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Трансфер в ущелье Ирикчат к месту начала пешеходного маршрута.

Долина реки Ирик по праву считается одной из самых красивых в Приэльбрусье.

Река вытекает из одноименного ледника и впадает в Баксан около поселка Эльбрус.

Долина расположена между юго-восточным и восточным отрогами Эльбруса.

Уровень ее на 500 метров выше Баксанской долины.

Перед впадением в Баксан река течет в глубоком каньоне, склоны которого покрыты сосновым лесом.

Маршрут проходит по теснине ущелья, во время которого вы будете восхищаться видами отвесных скал и горного пейзажа Главного Кавказского Хребта.

Обед в пути (сухой паек).

Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

По желанию за дополнительную оплату можно посетить оздоровительный центр, сходить в баню.

Продолжительность 7-8 часов, перепад высот 600 метров.

5 день
Высокогорная экскурсия на Эльбрус

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Трансфер на поляну Азау.

Подъем канатными дорогами на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м (доп плата).

Это серьезная высота, которая требует предельного внимания и следования всем указаниям гида.

Гора знаменита своими ледниками, питающими горные реки, минеральными источниками, бьющими у подножия, и завораживающими видами.

Немногие горы вулканического происхождения превосходят по высоте «российское чудо».

На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м над у.м.).

Начиная с высоты 3500 метров над уровнем моря, Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за доплату).

Спуск на поляну Азау.

Обед в местном кафе (самостоятельно).

В случае хорошей погоды после обеда очень полезной окажется прогулка по пятикилометровой эко-тропе «Азау – Чегет» через сосновый лес вдоль реки Баксан, во время которой вы сделаете отличные фото горных пейзажей, а с конца августа – в сентябре полакомитесь горной черникой, малиной и брусникой.

Вечером – совместная встреча на заключительном ужине, во время которого вы поделитесь впечатлениями от вашего путешествия.

Продолжительность 5- 6 часов.

6 день
Выезд из Приэльбрусья

Завтрак.

Выселение из отеля до 12:00.

Свободное время на курорте.

Групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды к рейсам (поездам), отправляющимся после 19:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

При размещении в отеле «Снежный барс» 3*,

завтрак шведский стол.

Стоимость на человека
номер комфорт / первый корпус36 600
Доплата за одноместное размещение (под запрос)12 500
Стоимость за доп. место, цена на ребенка 12-14 лет31 500
Стоимость дополнительного места на взрослого32 600

Скидка на основные места для детей 12-14 лет – 5% .

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды – Чегемские водопады –Приэльбрусье – аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные воды
  • Размещение 5 ночей в отеле 3* место в двухместном номере c завтраком
  • Услуги горного гида
  • Эко-сборы национального парка “Приэльбрусье”
  • Питание, указанное в программе тура: 2 обеда – сухой паек, праздничный ужин
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Билеты на канатную дорогу Эльбрус – от 1 600 руб. /чел.
  • Билеты на канатную дорогу Чегет – от 1 000 руб. /чел.
  • Индивидуальный трансфер Приэльбрусье – Минеральные Воды – от 5 000 рублей за машину
  • Оформление приглашения для иностранных граждан – 1 500 рублей с человека
  • Аренда трекинговых палок на программу – от 1 500 рублей
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Заказ дополнительных экскурсий
  • Аренда личного туристического снаряжения
  • Страховка от несчастного случая
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для трекинга:

  • ветрозащитная куртка;
  • трекинговые брюки;
  • трекинговые ботинки;
  • термобелье;
  • кофта (флисовая);
  • рюкзак 25-30 литров;
  • накидка от дождя (дождевик) для себя и для рюкзака;
  • солнцезащитные очки и крем от солнца с фактором защиты 50;
  • индивидуальная аптечка;
  • пенополиуретановая «сидушка»;
  • трекинговые палки (можно взять в прокат, обратившись в нашу компанию – 1 300 рублейза всю программу).

Для посещения термального комплекса:

  • купальник;
  • резиновые тапочки;
  • полотенце.

В прокат можно взять: ветрозащитную куртку, ветрозащитные брюки, трекинговые палки, трекинговые ботинки термос.

Каждый турист должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, для детей - свидетельство о рождении. Вам также необходимо взять с собой договор, подтверждающий приобретение тура, полис ОМС, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как происходит встреча и проводы?

Встреча.

Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:00. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Тайны седого Эльбруса» на выхода из зала прилёта.

От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 11:30 утра.

Проводы.

Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся после 19:00 часов местного времени. Автобус отправляется за 6 часов до вылета.

Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату от 5000 рублей.

Какая будет погода?

Климат характеризуется относительной прохладой, а также сухостью, чистотой и высокой степенью ионизации воздуха, обилием ультрафиолетовой радиации. Много солнечных дней. Зима мягкая; средняя температура января около -5°C; устойчивый снежный покров с середины декабря до конца февраля. Лето умеренно тёплое; средняя температура августа 15-16°C.

Погодные условия в горах изменяются достаточно часто. Температура днем от +10 до +25ºС, ночью от +6 до +15. Летом выпадает максимальное количество осадков.

Программа может измениться в связи с погодными и иными неблагоприятными условиями.

Какие особенности высокогорья?

В рамках программы мы будем находиться на высоте 1800- 3500 метров над уровнем моря. В программе предполагается подъем на канатной дороге ст. Чегет или Азау до высоты 3500 метров над уровнем моря. При желании и физических возможностях вы можете подняться на высоту до 4100 м. Проживание по программе – на высоте от 1600-2200 метров над уровнем моря. Туристам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы не рекомендуем подъем на канатной дороге.

Есть ли ограничения по участию в туре?

Возрастное ограничение для участников тура - не моложе 12лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкеты. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.

От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр).

Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:

  • индивидуальная непереносимость недостатка кислорода,
  • стенокардия III-IV функционального класса,
  • гипертоническая болезнь 3 ст.,
  • хроническая почечная недостаточность,
  • острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, астматический статус при бронхиальной астме и др.),
  • сердечно-сосудистые заболевания,
  • легочные заболевания,
  • стадия обострения хронических воспалительных процессов,
  • острые инфекционные заболевания.

В горах на высоте от 3500 метров воздух более разреженный, в нем меньше кислорода. Поэтому у некоторых туристов возникают симптомы “высотной (горной) болезни”: слабость, вялость, учащенное сердцебиение, легкое головокружение, бессонница, потеря аппетита, одышка, тошнота, рвота и т. д. Эти симптомы могут проявиться на высоте от 3500 метров над уровнем моря. В случае осложнения снять симптомы может помочь снижение высоты.

У детей горная болезнь случается не чаще чем у взрослых, но диагностировать ее гораздо труднее, так как не все дети могут адекватно объяснить, что их тревожит. Любое недомогание стоит принимать за горную болезнь и предпринимать меры, пока не найдется настоящий источник плохого состояния.

Беременные женщины могут переносить высоту до 2500 метров над уровнем моря. Но все же им не стоит участвовать в восхождениях на гору, так как чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать выкидыш, а также есть риск несчастного случая.

Пожилые люди переносят горную болезнь без дополнительных осложнений, но могут тяжелее переносить физические нагрузки.

Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на перепад высот и кислородное голодание, возникшие в горах.

Есть ли особые правила поведения на Кавказе?

Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют балкарскую и кабардинскую речь.

Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона. Большая часть населения задействована в туристической индустрии. Главное, уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно.

В республике большая часть населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи).

Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице. На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют агрессивно. Поэтому рекомендуем проявлять осмотрительность и уважение к традициям республики.

Как организовано питание в туре?

Во время тура туристы обеспечиваются питанием в соответствии с программой – завтрак в отеле, обед сух паек в дни 2,3,4,5. В остальные дни предусмотрены обеды в местных кафе (самостоятельно). В программу не включены ужины – для того, чтобы у туристов был свободный выбор для ознакомления с кафе и ресторанами курорта.

На территории маршрута вода достаточно чистая, и перед употреблением не нуждается в специальной очистке. Вы также попробуете воду из минеральных источников, которые есть в Приэльбрусье.

Алкогольные напитки не входят в стоимость. Мы также учитываем по возможности пожелания людей, соблюдающих диету, вегетарианцев. Для этого Вам необходимо заполнить анкету, указав Ваши пожелания, и заблаговременно отправить ее нам. В случае если вы не указали особые пожелания к питанию, вам будет предоставлено стандартное европейское питание с элементами блюд национальной кухни. Изменение меню во время тура возможно только за дополнительную плату.

Спиртное продают до 22 часов в ресторанах отелей и кафе. Не рекомендуем покупать крепкие спиртные напитки в местных магазинах и ларьках, только пиво.

Куда можно обратиться за мед помощью в туре?

Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС. В городах и поселках доступны аптеки. Аптечкой обеспеченытакже транспортные средства. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства. Рекомендуем взять с собой необходимый набор лекарственных средств: средства, используемые при проблемах желудочно-кишечного тракта, средства, применяемые при простудных заболеваниях, средства от головной боли, тошноты. Если вы в индивидуальном порядке принимаете какие-либо лекарственные средства, не забудьте взять их с собой в необходимом количестве.

Скорая помощь в п. Терскол: +7 (928) 703-41-41, +7 (86638) 71-329.

Травмпункт в п. Терскол (около здания «Эльбрустурист»): +7 (928) 703-41-41, 8+7(86638) 71-329 (с 10:00 до 18:00, в сезон круглосуточно).

Амбулатория п. Терскол: +7 (86638) 7-11-03, 7-11-71. Терскол д9 кв. 12.

Больница в п. Эльбрус: +7 (86638) 7-81-21, адрес: ул. Согаева, 12.

Больница в г. Тырныауз: +7 (86638) 4-24-83; адрес: ул. Гызыева, 16.

Районная поликлиника г. Тырнауз: +7(86638) 4-56-83; адрес: просп. Эльбрусский, 65.

Перед выходом в высокогорье участники проходят инструктаж по технике безопасности.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонок для абонента бесплатный, даже если на его счёте отрицательный баланс.

Пожарно-спасательная служба:№ 01 вызов со стационарного телефона,с мобильного № 101.

Полиция:№ 02 вызов со стационарного телефона, с мобильного № 102.

Скорая помощь: № 03 вызов со стационарного телефона, с мобильного № 103.

Поисково-спасательная служба МЧС п. Терскол: +7 (86638) 7-14-89.

Спасательная служба курорта Эльбрус: +7 (86638) 7-15-05, +7 (86638) 7-15-07.

Полиция в п. Терскол («Эльбрустурист»): +7 (999) 491-95-54, +7(999) 491-93-19.

Полиция в п. Эльбрус: +7 (86638) 7-81-02.

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики: +7 (8662) 72-02-84; адрес: Нальчик, ул. Канукоева, 5.

Горячая линия для туристов +7-963-390-20-74, +7-938-914-21-38.

Единый колцентр курорта Эльбрус: 8-800-2222-506.

Пограничное управление ФСБ России по КБР: +7 (8662) 91-43-53; адрес: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192.

Можно ли платить картой в туре?

Денежная единица - российский рубль.

В кафе, ресторанах и магазинах Приэльбрусьядалеко не везде можно расплатиться картой. В основном расчеты производятся наличными. После обслуживания в кафе и ресторанах принято оставлять чаевые –10% от суммы заказа.

В поселке Терскол нет круглосуточных банков или обмена валют, есть только круглосуточные банкоматы. Потому стоит подумать о наличных заранее, в дневное время.

На территории курорта есть несколько банкоматов, чаще всего гости пользуются услугами Сбербанка России.

Банкомат «Сбербанк России», пос. Терскол, в отеле «Эльбрусия», режим работы: 24 часа.

Банкомат «Сбербанк России», поляна Чегет, в холле пансионата «Чегет», режим работы: 24 часа.

Банкомат «Сбербанк России», поляна Азау, у кассы канатной дороги - режим работы: 24 часа.

Банкомат «Россельхозбанк», поляна Азау, в прокате курорта.

По возможности, сдавайте Ваши деньги, документы или ценности в сейф гостиницы. Просим не вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы денег. Не забывайте, что на улицах в любой стране встречаются уличные воры.

Необходим ли пропуск в туре?

Маршрут проходит по приграничной территории. Для иностранных граждан, в том числе и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска для всех без исключения. Срок - подача документов за 45 дней. Для граждан РФ – погранпропуск не требуется.

Будет ли связь?

В большинстве мест размещения есть бесплатный Wi-Fi, здесь можно выйти в Интернет.

Все мобильные операторы большой тройки (Билайн, Мегафон, МТС) работают в Приэльбрусье. Среди местного населения наибольшей популярностью пользуется оператор Мегафон благодаря хорошему уровню приема сигнала и стабильности работы в данной местности.

Для того чтобы у Вас не возникало проблем с оплатой за услуги мобильной связи, многие гостиничные комплексы Приэльбрусья оборудованы терминалами для пополнения счета. Терминалы так же установлены на входе в магазины и минимаркеты.

Какие условия автоперевозок?

Путешествия организуется на минивенах, микроавтобусах, джипах, УАЗ, в зависимости от количества человек в группе и качества дорог. В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Во время следования предполагаются остановки, отдых, прогулки, пикники. Не допускаются: курение и распитие спиртного в автобусах, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах.

В случае нарушения Правил проезда в транспорте, представитель фирмы (шофер) вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация стоимости путевки и транспорта в этом случае не производится.

Что надо знать о гидах?

На протяжении всего тура вас будут сопровождать высококвалифицированные горные гиды, имеющие многолетний опыт работы в регионе. Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия. Их профессионализм, открытость и дружелюбие помогут Вам почувствовать древнее дыхание этой земли.

Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд - всего лишь преодоление расстояний, с гидом - это уже путешествие.

Турист должен знать, что гид имеет право: принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или досрочного завершения программы в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.

Гид имеет право снять участника с маршрута за неисполнение требований техники безопасности.

Меры предосторожности и правила поведения в активном туре

Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.

  • Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной радиации. Ожог можно получить даже в пасмурный день. Глаза необходимо защищать с помощью солнцезащитных очков с уровнем защиты не ниже 3. Обязательно ежедневное нанесение перед выходом на маршрут солнцезащитного крема с максимальным фактором защиты на все открытые участки тела (руки, лицо, уши).
  • Не допускайте перегрева или переохлаждения. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям.
  • Выходя на маршрут, даже в солнечный день, обязательно берите с собой дождевик. Погода в горах может резко меняться.
  • Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: берите для трекинга только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны. Используйте специальные треккинговые ботинки с прочной подошвой и поддержкой щиколотки, для сведения к минимуму риска травм при ходьбе по сильно пересеченной местности.
  • Будьте осторожны среди зарослей борщевика (когда его листья намокают от росы, это растение становится крайне ядовито. Можете получить химический ожог, который долго и болезненно проходит). Нужно иметь закрытую одежду, длинные рукава, штаны, чтобы не получить ожогов, это же спасет и от солнечных ожогов.
  • Своевременно сообщайте гиду-инструктору об отклонениях Вашего самочувствия от нормального. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом Ваших индивидуальных потребностей.
  • Во время путешествия не рекомендуется употребление спиртных напитков, а также запрещено употребление наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению Вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
  • Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергшиеся термальной обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной и неподходящей для вашего желудка. Не употребляйте в пищу грибы, ягоды и другие растения.
  • С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского производства (домашнее вино) у частных лиц, поскольку они могут быть низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас соблюдать умеренность в употреблении спиртного.
  • Не отправляйтесь без сопровождения на прогулки, на пикники или в гости к малознакомым людям.
Правила поведения во время трекинга

Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.

  1. Передвижение во время активной части тура необходимо осуществлять строго по пути, указанному гидом-инструктором; недопустимо пытаться «срезать» путь, выбирать собственный и т. п. без согласования с гидом-инструктором. На горных участках внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.
  2. В случае самовольного отклонения туриста от установленного маршрута и самостоятельного осуществления им трекинга, восхождения или перехода, равно как и любых других действий, участник принимает на себя обязательства по соблюдению мер личной безопасности.
  3. Не совершайте самодеятельных подъемов на возвышенности (особенно скалы), переправ через раки, каньоны и т. п. Это может оказаться намного сложнее, чем Вам показалось изначально, и привести к несчастному случаю. Не взбирайтесь на каменные глыбы и скалы, не подходите к краям обрывов и берегам рек, не сбрасывайте камни с отвесных склонов.
  4. При прохождении маршрута обращайте внимание, куда Вы наступаете, если Вы наступите на змею, она может вас укусить. Помните, змеи нападают только с целью самозащиты.
  5. На маршруте туристы должны быть дисциплинированы, выполнять указания и команды руководителя, на сложных участках оказывать помощь, не преодолевать их без разведки, не проявлять лихачества и не паниковать в сложных, экстремальных условиях.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Д
23 окт 2021
Великолепный тур, много разнообразных и интересных локаций с красивыми пейзажами!
Достаточно комфортная продолжительных радиальных выходов по 15 км, новичкам также подойдет. Есть возможность провести свободный день как душе угодно. Любителей острых ощущений ждут на парадроме:)
Н
30 сен 2021
В сентябре я приняла участие в туре Тайны седого Эльбруса. Тур грамотно организован, программа насыщенная и интересная. Мы посетили красивые места Приэльбрусья, услышали интересные истории.
Е
1 сен 2021
Прекрасный тур, чтобы зарядиться красотой и размяться от офисной сидячей работы. Нагрузка распределена очень грамотно, каждый день была приятная усталость и сотни красивых фотографий. Подойдет тем, кто хочет налюбоваться горными пейзажами и не хочет при этом спать в палатках, идти в гору по 5-6 часов вверх и преодолевать себя.
Созерцательный и достаточно активный тур.
Очень рекомендую в свободный день полетать на параплане, это была изюминка всего путешествия.

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