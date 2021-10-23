Приглашаем вас в активное путешествие по Приэльбрусью — высокогорному району Кабардино-Балкарии, лежащему у подножья вулкана Эльбрус. Приэльбрусье известно своими снежными вершинами, ледниками, нарзанными источниками, озёрами, бурными реками и водопадами. Программа позволяет каждый день совершать походы налегке к незабываемым красотам, а вечером отдыхать в комфортном отеле. Наши опытные гиды не то только покажут вам основные достопримечательности, но и помогут подняться на высоты, о которых пел Высоцкий.

Программа тура по дням

1 день Минеральные Воды – Чегемские водопады – Приэльбрусье

Прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) г. Минеральные Воды до 12:00. Сбор группы. В 12:30 групповой трансфер в Приэльбрусье (6-7 часов в пути с остановками). По дороге в Приэльбрусье вы посетите Чегемское ущелье, где находятся Чегемские водопады. От других ущелий Кабардино-Балкарии Чегемское отличается тем, что дорога идет почти на уровне реки Чегем, которая и дала название ущелью и водопадам. Теснина реки очень узкая, шириной около 20 метров с 300-метровыми скалистыми стенами, словно распиленными горным потоком. Остановка у Чегемских водопадов, которые вытекают из многочисленных расщелин и срываются со скал 50-60 метров в бурлящий Чегем. Прямо у водопадов расположился рынок, где каждый найдет для себя сувенир и сможет приобрести подарки с Северного Кавказа для друзей и родных. Остановка на обед, рекомендуем попробовать местную выпечку – хичины, с разной начинкой (самостоятельно). Далее наш путь в Приэльбрусье идет через Баксанское ущелье, которое считается самым живописным на Северном Кавказе. К вечеру прибытие в поселок Терскол. Размещение в отеле 3* “Снежный Барс” или аналогичного уровня, в номерах выбранной категории. Ужин самостоятельно.

2 день Трекинг в Терскольское ущелье к водопаду Терскол

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж. Прогулка в Терскольское ущелье. Тропа проходит через многочисленные заросли дикой малины по живописной местности среди альпийской растительности и горных пейзажей. Во время подъёма можно отдохнуть у Чайного домика, полюбоваться природой Терскольского ущелья, а также, утолить жажду горной водой из “волшебного источника”, которая мужчин бодрит, а женщин молодит. Во время всего маршрута за каждым новым поворотом тропы, вас ждут захватывающие дух горные пейзажи, гигантские камни валуны, прекрасные заросли рододендронов, и, если погода будет благосклонна, то “Седой Эльбрус” покажет свои заснеженные “горбы”. Переправившись на противоположный берег бурной горной реки по узкому деревянному мостику, вы сможете еще ближе подойти к нашей цели путешествия – к красавцу водопаду Терскол – высота 20 метров, ширина 12 метров. Наш опытный горный гид обязательно доведет всех как можно ближе к водопаду, чтобы вдоволь насмотреться и услышать, как звучит водопад Терскол. Обед на горных склонах у водопада (сухой паек) и в обратный путь! Возвращение в отель. Ужин самостоятельно. Продолжительность 5 часов, перепад высот 500 метров.

3 день Гора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж. В этот день вас ждёт подъем канатно-кресельной дорогой на г. Чегет (высота г. Чегет 3700 м над у.м., высота верхней станции ККД - 3050 м над у. м). Вас ждут захватывающие виды знаменитого ледника “7“, величественного Эльбруса и панорамные виды Кавказского хребта (доп плата). Прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль. Это озеро мореного типа, оно появилось в результате таяния ледников. Вода, которая стекает с гор, размывает их склоны и приносит в водоем всевозможные горные минералы, в результате чего гладь озера раскрашена целой палитрой красок. Расположенные недалеко от озера склоны гор в теплый период года радуют глаза сочным разнотравьем, среди которого можно встретить буквицу, чарбер, шалфей и даже редкий чёрный тюльпан. После прогулки рекомендуем зайти в местное кафе и продегустировать знаменитые пирожки – равнодушным не останется никто! Спуск на поляну Чегет. На поляне Чегет расположен большой рынок сувениров и вязаных изделий – у вас будет хорошая возможность приобрести что-нибудь на память о путешествии. Возвращение в отель. Рекомендуем прогулку по эко-тропе на Поляну Нарзанов. По всему маршруту эко-тропы, которая пролегает по склону вдоль реки Баксан, установлены беседки и устроены места отдыха. На информационных щитах указано, какую флору и фауну можно встретить в Приэльбрусье. Кроме того, с различных участков тропы видны вершины Эльбруса. На Поляне Нарзанов из-под земли выходят на поверхность несколько источников углекислых нарзанов, окрашивая почву в желто-красный цвет. Вода богата железом, кальцием, магнием, натрием и калием. Разные виды нарзана можно продегустировать. Свободное время на курорте. Ужин самостоятельно. Продолжительность 5-6 часов.

4 день Трекинг в ущелье Ирикчат

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж. Трансфер в ущелье Ирикчат к месту начала пешеходного маршрута. Долина реки Ирик по праву считается одной из самых красивых в Приэльбрусье. Река вытекает из одноименного ледника и впадает в Баксан около поселка Эльбрус. Долина расположена между юго-восточным и восточным отрогами Эльбруса. Уровень ее на 500 метров выше Баксанской долины. Перед впадением в Баксан река течет в глубоком каньоне, склоны которого покрыты сосновым лесом. Маршрут проходит по теснине ущелья, во время которого вы будете восхищаться видами отвесных скал и горного пейзажа Главного Кавказского Хребта. Обед в пути (сухой паек). Возвращение в отель. Ужин самостоятельно. По желанию за дополнительную оплату можно посетить оздоровительный центр, сходить в баню. Продолжительность 7-8 часов, перепад высот 600 метров.

5 день Высокогорная экскурсия на Эльбрус

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж. Трансфер на поляну Азау. Подъем канатными дорогами на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м (доп плата). Это серьезная высота, которая требует предельного внимания и следования всем указаниям гида. Гора знаменита своими ледниками, питающими горные реки, минеральными источниками, бьющими у подножия, и завораживающими видами. Немногие горы вулканического происхождения превосходят по высоте «российское чудо». На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м над у.м.). Начиная с высоты 3500 метров над уровнем моря, Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за доплату). Спуск на поляну Азау. Обед в местном кафе (самостоятельно). В случае хорошей погоды после обеда очень полезной окажется прогулка по пятикилометровой эко-тропе «Азау – Чегет» через сосновый лес вдоль реки Баксан, во время которой вы сделаете отличные фото горных пейзажей, а с конца августа – в сентябре полакомитесь горной черникой, малиной и брусникой. Вечером – совместная встреча на заключительном ужине, во время которого вы поделитесь впечатлениями от вашего путешествия. Продолжительность 5- 6 часов.

6 день Выезд из Приэльбрусья