Это удобный способ добраться до гор быстро и без лишних хлопот. Комфортабельный минивэн, опытный водитель и гибкий маршрут сделают поездку спокойной и приятной. Вы сможете взять с собой багаж и снаряжение, а по дороге при необходимости сделать остановки.
Описание трансфер
Удобный выезд из любой точки
Встреча в аэропорту, на вокзале или у отеля в Минеральных Водах, Пятигорске, Нальчике или Беслане.
Комфортный транспорт
Минивэны с кондиционером и местом для багажа и горнолыжного снаряжения.
Дорога в Приэльбрусье
Поездка с видами на Кавказские горы. Остановки по запросу: кафе, магазины, санитарные зоны.
Безопасность и спокойствие
Опытные и аккуратные водители.
Организационные детали
- Поедем на Toyota Alphard, Honda Elysion, Honda Stepwgn, Mercedes v-class, Toyota Prado с багажником для вашей экипировки
- Можно заказать несколько машин — подробности в переписке
- Если вам нужно детское кресло, пожалуйста, сообщите заранее
- С вами будет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1971 туриста
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!
