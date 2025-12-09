Мы организуем для вас поездку из Минеральных Вод в Архыз — живописное сердце Кавказа. Это будет не просто трансфер, а полноценная экскурсионная программа, в которой за один день вы увидите главные природные и исторические жемчужины региона. И с комфортом доберётесь к месту отдыха в горах Кавказа.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Встреча и отправление

После прилёта или приезда вас встретит водитель у аэропорта или вокзала Минеральных Вод. Комфортабельный автомобиль премиум-класса будет готов к выезду сразу, без лишних ожиданий.

Дорога в Архыз

Переезд занимает около 8 часов, включая короткие остановки для отдыха и фотографий. Дорога пролегает через живописные районы Северного Кавказа, где за окнами сменяются горные перевалы, долины и прозрачные реки.

По прибытии в Архыз

Прогулка по посёлку . Небольшая обзорная экскурсия познакомит вас с историей Архыза — от древних храмов до памятников зодчества 19 века

. Небольшая обзорная экскурсия познакомит вас с историей Архыза — от древних храмов до памятников зодчества 19 века Архызская долина . Вы прогуляетесь вдоль реки Большой Зеленчук, насладитесь чистым воздухом и ароматом хвойных лесов

. Вы прогуляетесь вдоль реки Большой Зеленчук, насладитесь чистым воздухом и ароматом хвойных лесов Фотопаузы. Остановки на смотровых площадках позволят запечатлеть лучшие виды — горные вершины, долину и старинные церкви на фоне Кавказского хребта

Дополнительные возможности

По желанию можно включить в программу:

— посещение древних архызских храмов

— дегустацию местной кухни

— подъём на канатной дороге

— прогулку к водопаду или обзор окрестных перевалов

Организационные детали