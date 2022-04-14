Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод

Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа

Индивидуальная
В программе мы собрали самые яркие достопримечательности Архыза, без которых его невозможно представить.

Вы откроете чарующие пейзажи со смотровых, прикоснетесь к древним храмовым традициям и тайнам исчезнувшего города.

Увидите крупнейшую обсерваторию России.

А также попробуете настоящий горный чай и отведаете осетинских пирогов в старинном селе.
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Перевал Гумбаши и «Сырная пещера»

Первую остановку сделаем на смотровой площадке на перевале Гумбаши. Отсюда вам откроются незабываемые панорамы Кавказского хребта во главе с Эльбрусом. А чуть позже вы доберетесь до необычной пещеры из песчаника, где сможете сделать фактурные снимки «сырного места».

Шоанинский храм и лик Христа

На горе Шоана перед вами предстанет один из старейших храмов на Северном Кавказе. Осматривая памятник, сохранившийся почти в первозданном виде, вы узнаете о культовых традициях, которые представляют большой интерес для историков и этнографов. А после проследуете к наскальному изображению Спасителя и послушаете разные версии таинственного происхождения лика. По желанию можно будет подняться по 500 ступенькам, чтобы рассмотреть его вблизи.

Аланское городище

На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами 10 века. Услышите гипотезу об исчезнувшем древнем городе — столице Аланского государства. И на время перенесетесь в средневековую эпоху, слушая рассказы о караванах Великого Шелкового пути.

Обсерватория

Архыз невозможно представить и без крупнейшего российского астрономического центра, откуда ведут наблюдения за Вселенной. Вы осмотрите обсерваторию со стороны, увидите купола с впечатляющими телескопами и выясните, чем уникально архызское учреждение.

Поляна Таулу и поселок Романтик

Затем отправимся к месту у реки Псыш, где начинаются популярные пешие маршруты, ведущие к живописным окрестным местам. А после заедем в курортный поселок Романтик, где вы сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки, чтобы окинуть взглядом макушки вершин, ледников и поросшие лесами склоны.

Осетинские пироги

Кроме того, в течение дня вы посетите село имени Коста Хетагурова, куда в конце 19 века переселилась осетинская община. Здесь мы предложим вам отведать традиционную национальную выпечку — ароматные пироги с разными начинками.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер на комфортабельных внедорожниках или минивэнах Toyota и горный чай
  • Дополнительно оплачиваются посещение Аланского городища — 100 руб. /человека; канатная дорога — 1000-2000 руб., в зависимости от выбранного тарифа; питание
  • Поездка может начаться в любом городе КМВ
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь день🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Минеральных Водах

Трансфер из / в аэропорт Минеральных Вод
2 часа
Индивидуальная
Виктор
Нет отзывов
Трансфер из / в аэропорт Минеральных Вод
Наша туристическая фирма «Vitotur» на комфортабельном транспорте организует трансферы из аэропорта, ЖД вокзала г
8 000 за 1-5 чел.
Тайный места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
9 часов
Индивидуальная
Карен
Нет отзывов
Тайный места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
Дорогие друзья многим из Вас очень понравилась моя экскурсия «Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за один день»
11 500 за 1-6 чел.
Мегагорный лагерь в Архызе. 10 дней треккинга
10 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Восход
Нет отзывов
Мегагорный лагерь в Архызе. 10 дней треккинга
Вас ждет незабываемый 10-ти дневный тур в Архыз! Вас ждут Софийские водопады - одна из самых посещаемых
24 300 за 1 человека
Треккинг по паркам и экотропам Кавказских Минеральных Вод 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Восход
Нет отзывов
Треккинг по паркам и экотропам Кавказских Минеральных Вод 7 дней
Наш новый авторский тур в район Кавминвод! В одном туре мы собрали самые интересные достопримечательности Кавказских
32 900 за 1 человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Карен
5
17 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Приглашаю вас в путешествие по Кавминводам! Всего за день мы с вами побываем на пяти главных курортах КМВ
9 700 за 1-5 чел.
Путешествие к Эльбрусу - седому великану Кавказа
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Вадим
Нет отзывов
Путешествие к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
от 9 500 за 1-2 чел.
Поездка из Архыза в Домбай
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Салих
5
1 отзыв
Поездка из Архыза в Домбай
Сравнить один курорт, современный, развивающийся, модный, с другим - солнечным, заснеженным и уютным
от 11 000 за 1-3 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Карен
5
37 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
9 700 за 1-5 чел.
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
Анна
Нет отзывов
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
50 715 за 1 человека
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
в этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа - Домбай и Архыз
30 000 за 1 человека
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Александр
Нет отзывов
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
38 000 за 1 человека
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
8 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Вадим
Нет отзывов
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
Джип-тур по завораживающим местам региона с историческими заметками и старинными легендами
14 000 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ