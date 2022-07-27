Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
В программе мы собрали самые яркие достопримечательности Архыза, без которых его невозможно представить.
Вы откроете чарующие пейзажи со смотровых, прикоснетесь к древним храмовым традициям и тайнам исчезнувшего города. А также попробуете настоящий горный чай и отведаете осетинских пирогов в старинном селе.
Первую остановку сделаем на смотровой площадке на перевале Гумбаши. Отсюда вам откроются незабываемые панорамы Кавказского хребта во главе с Эльбрусом. А чуть позже вы доберетесь до необычной пещеры из песчаника, где сможете сделать фактурные снимки «сырного места».
Шоанинский храм и лик Христа
На горе Шоана перед вами предстанет один из старейших храмов на Северном Кавказе. Осматривая памятник, сохранившийся почти в первозданном виде, вы узнаете о культовых традициях, которые представляют большой интерес для историков и этнографов. А после проследуете к наскальному изображению Спасителя и послушаете разные версии таинственного происхождения лика. По желанию можно будет подняться по 500 ступенькам, чтобы рассмотреть его вблизи.
Аланское городище
На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами 10 века. Услышите гипотезу об исчезнувшем древнем городе — столице Аланского государства. И на время перенесетесь в средневековую эпоху, слушая рассказы о караванах Великого Шелкового пути. А после заедем в курортный поселок Романтик, где вы сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки, чтобы окинуть взглядом макушки вершин, ледников и поросшие лесами склоны.
Осетинские пироги
Кроме того, в течение дня вы посетите село имени Коста Хетагурова, куда в конце 19 века переселилась осетинская община. Здесь мы предложим вам отведать традиционную национальную выпечку — ароматные пироги с разными начинками.
Организационные детали
В стоимость включен трансфер на комфортабельных внедорожниках Toyota
Дополнительно оплачиваются посещение Аланского городища — 100 ₽/человека (по понедельникам музей-заповедник закрыт); канатная дорога — 1000-2000 ₽, в зависимости от выбранного тарифа; питание
Поездка может начаться в любом городе КМВ
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1155 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами.
Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
Сказать, что нам понравилась поездка - ничего не сказать! Так получилось, что внутри нашей компании цели немного изменились и очень удобно, что прямо на месте мы смогли изменить локацию с Архыз читать дальшеуменьшить
на Чегем. Это очень удобно, так как можно, исходя из погоды, корректировать маршрут. Было очень много локаций, поездка сопровождалась рассказами, местными легендами, языковыми пояснениями, знакомством с бытом, образом жизни местных и т. д. Море фотографий, океан эмоций и уже планы на сентябрьскую поездку!!! P.S. Огромное спасибо Роману за аккуратное вождение и помощь на сложных участках дороги. Уже готовимся с группой в новое путешествие на сентябрь!!!
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Е
Елена
Выбрала в качестве экскурсии поездку в Арзыз и осталась очень доволна, все на высшем уровне и организация и гид, который побробно рассказывал про достопримечательности. Так получилось что с утра мы читать дальшеуменьшить
с подругой не успели выпить кофе и нас довезли до чудесной кофейни в рамках маршрута и мы продолжили экскурсию. Очень рекомендую, Архыз – великолепный курорт Северного Кавказа. Попав сюда один раз, но уже понимаю, что никогда не забуду величественные горы, которые обрамляют сокровища, таящиеся в этом чудесном крае. Что и говорить, но я была приятно удивлена когда мы приехали в научно-исследовательский институт Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (САО РАН), которая находится в долине реки Большой Зеленчук. Гид рассказал что там находятся крупнейшие телескопы мира и проводятся наземные астрономические наблюдения во всем диапазоне электромагнитного излучения. Масштаб поражает! Панорами Архыза можно поражат воображение хребты гор простирается более чем на 30 км параллельно Главному Кавказскому хребту. Фотографии просто чудесные, ну и горный чай любезно сваренный гидом прямо у подножия гор пришелся по вкусу. Большое спасибо за поездку! Обязательно вернусь к вам как к организаторам в поездки по Ингушетии, Дагестану. Редко кто может так душевно все организовать, уезжать не хотелось!
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Надежда
25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об автомобиле на нашу большую компанию- в итоге ездили на комфортабельном авто Тойота Прада - читать дальшеуменьшить
быстрая, безопасная, шустрая:) у нас был прекрасный гид Тауби - веселый, гостеприимный, все рассказал, вкусные места показал, красивые кадры сделал! Спасибо большое за организацию нашего маршрута и незабываемого путешествия: мы увозим домой яркие фото и воспоминания на всю жизнь. А маршрут - красота! Перевал, архыз…. Рекомендую!
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Анна
Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю! Погода была разная, как положено в горах- то солнце, то дождь, то холодный ветер и снег! И это все вместе с прекрасной природой, потрясающими видами подарило нам такую наполненность радостью и счастьем! Спасибо большое всей команде! И до новых встреч! 🤗
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Grigoriy
Большое спасибо организаторам и гиду Роману за увлекательное и приятное путешествие!
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Н
Николай
Спасибо гиду Сергею. Отлично провел день, лайтовое путешествию с крутими видами.
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