Первую остановку сделаем на смотровой площадке на перевале Гумбаши. Отсюда вам откроются незабываемые панорамы Кавказского хребта во главе с Эльбрусом. А чуть позже вы доберетесь до необычной пещеры из песчаника, где сможете сделать фактурные снимки «сырного места».
На горе Шоана перед вами предстанет один из старейших храмов на Северном Кавказе. Осматривая памятник, сохранившийся почти в первозданном виде, вы узнаете о культовых традициях, которые представляют большой интерес для историков и этнографов. А после проследуете к наскальному изображению Спасителя и послушаете разные версии таинственного происхождения лика. По желанию можно будет подняться по 500 ступенькам, чтобы рассмотреть его вблизи.
На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами 10 века. Услышите гипотезу об исчезнувшем древнем городе — столице Аланского государства. И на время перенесетесь в средневековую эпоху, слушая рассказы о караванах Великого Шелкового пути.
Архыз невозможно представить и без крупнейшего российского астрономического центра, откуда ведут наблюдения за Вселенной. Вы осмотрите обсерваторию со стороны, увидите купола с впечатляющими телескопами и выясните, чем уникально архызское учреждение.
Затем отправимся к месту у реки Псыш, где начинаются популярные пешие маршруты, ведущие к живописным окрестным местам. А после заедем в курортный поселок Романтик, где вы сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки, чтобы окинуть взглядом макушки вершин, ледников и поросшие лесами склоны.
Кроме того, в течение дня вы посетите село имени Коста Хетагурова, куда в конце 19 века переселилась осетинская община. Здесь мы предложим вам отведать традиционную национальную выпечку — ароматные пироги с разными начинками.