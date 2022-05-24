Нитка маршрута:

г. Минеральные Воды — ущелье Безенги, водопад Жигинджи, Экотропа — ущелье реки Думала, водопад Укю — водопад Гидан, ледник Мижирги, Северная стена — Скалолазание на скальном отроге Аюташ — ледник Безенги — Голубое озеро, термальные источники Аушигер — г. Минеральные Воды.

День 1. Ущелье Безенги.

11:00-11:30 - сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа в вокзал со стороны города).

Переезд на автобусе в альплагерь Безенги (около 5-6 часов). В селе Безенги привычный асфальт заканчивается и начинается грунтовая дорога. Далее нас ждет проверка документов на посту у пограничников.

К вечеру приедем в один из самых потрясающих и организованных альплагерей на Кавказе — альплагерь «Безенги»!

На его территории находятся корпуса для проживания, места для стоянки с палатками, столовая, душевая, сувенирный магазин и даже детский садик.

После поселения в альплагере, совершим обзорную экскурсию по его территории. Издалека увидим ущелья с ледниками Мижирги и Безенги, а также с удовольствием рассмотрим рельефный макет района Безенги. На макете поднимаются рельефные, снежные горы, прекрасно видны ущелья, озера и весь наш будущий маршрут!

День 2. Водопад Жигинджи, экотропа по ущелью Безенги.

Сегодня у нас легкий, прогулочный маршрут!

Прямо из лагеря нам виден огромный Каргашильский хребет. На самом верху хребта находится ледник Жигинджи, который тает и дает начало одноименной реке. Река стремительно прыгает по уступам хребта и превращается в прекрасный водопад!

Сегодняшний водопад с секретом, он таит в себе необычное природное явление. Утром часть потока воды «золотая» от подсветки солнечных лучей. После обеда вторая часть водопада выходит из тени и светится «серебром».

Этот необычный факт весьма заинтересовал ученых. Они приезжали в Безенги с небольшой лабораторией, брали пробы воды. Но загадку водопада так и не разгадали.

Идем дальше и попадаем на экотропу к Безенгийскому леднику. Комфортная экотропа была обустроена компанией «Русгидро». Вдоль тропы установлены красочные стенды с фотографиями и описанием местной флоры и фауны.

Гуляя по экотропе, в июле мы собираем землянику, в августе-сентябре лакомимся черникой и брусникой.

В конце маршрута подойдем близко к Безенгийскому леднику. Это самый крупный ледник на Кавказе. Его длина колеблется от 13 до 20 километров, а толщина льда достигает 180 метров!!

День 3. Ущелье реки Думала.

Сегодняшний день проведем вдали от альплагеря «Безенги». Часть пути проедем на автобусе, а затем пойдем пешком в ущелье реки Думала.

Слово «Думала» переводится как «красивое». И это чистейшая правда! Ущелье очень зеленое и живописное. Если пейзажи в нашем ущелье Безенги более каменистые, украшенные ледниками, то ущелье Думала — это легкость, простор и потрясающие, густые леса. Эти места всегда балуют нас ягодами и грибами.

По ущелью бежит река Думала, которая в особенно узких местах ущелья с удовольствием показывает туристам свой бурный нрав.

В конце маршрута выходим на огромную поляну, с которой открывается еще одна река — Укю. Именно на ней, в узком каньоне, рождается водопад Укю! В ясную погоду он белоснежный и идеально подсвечивается солнцем.

Отдыхаем, обедаем, наслаждаемся красотой и идем обратно.

День 4. Водопад Гидан, ледник Мижирги, Северная стена.

Этот день наверняка запомнится вам своими невероятными пейзажами! Сегодня увидим потрясающую Северную стену. Северный массив - это огромная горная система: 15 километров из идеального снега и льда, 4 пятитысячника!

На фоне синего неба очень эффектно смотрятся белые шапки снега и ледники. Мимо проплывают легкие облака и слегка касаются горных вершин.

Эффектность этого ущелья состоит в потрясающем контрасте: мы ходим по зеленой траве, по цветочным лугам и тут же перед нами поднимаются снежные пятитысячники. В такой момент ты ощущаешь, насколько грандиозные горы создала здесь Природа!

Обед у нас также будет на фоне пятитысячников. Затем пройдем еще немного и сделаем красивые фото ледника Мижирги.

На обратном пути полюбуемся каскадным водопадом Гидан. Он рождается на горе Гидан-тау и, прыгая по уступам, шустро бежит в долину.

Активная часть прохождения по маршруту: 13,2 км, перепад высот 2140-2820 м, продолжительность маршрута 7 часов.

День 5. Уроки скалолазания

Из лагеря нам хорошо виден скальный отрог Аюташ. Жители альплагеря называют это место «Скальная лаборатория». Именно здесь все новички постигают азы скалолазания.

Опытный инструктор проведет инструктаж по технике безопасности и научит, как правильно лазить по скалам! Маршруты здесь простые, они будут под силу каждому туристу. Скальные маршруты носят весьма интересные названия: «Черный зуб», «Дорога в облака», «Запах ветра», «Времена года».

К концу дня вы овладеете навыками скалолазания и обязательно получите новые, необычные впечатления!

День 6. Треккинг к леднику Безенги.

Любителей вставить пораньше на отдыхе в Безенги, всегда будут радовать великолепные, рассветные пейзажи. Очень советуем вам полюбоваться Безенгийской стеной на восходе солнца! Вокруг темные, спящие горы, а в конце ущелья розовым светом зажигается Безенгийская стена. Первые лучи солнца касаются ее пятитысячников и остроконечной вершины Гестола. Так в наш лагерь приходит новый день.

Тур на Кавказ невозможно представить без прогулки к главному сокровищу этих мест. Сегодня у нас очень насыщенный поход - идем к леднику Безенги и Безенгийской стене. Стена представляет собой 13 километров из снега и льда, здесь же находятся два белоснежных пятитысячника: Джангитау и Шхара.

В этот день будем ходить по настоящему леднику: большая часть пути пройдет по камням, но кое-где под ногами будет снег и настоящий, изумрудный лед. Порой в одном кадре мы сможем поймать зеленые луга, цветы и снежные вершины Безенги.

День 7. Голубое озеро «Черек-Кёль», термальные источники Аушигер.

С утра покидаем Безенгийское ущелье и возвращаемся в г. Минеральные Воды. По пути остановимся на Голубом озере и термальных источниках.

Голубое озеро «Черек-Кёль» всегда покоряет туристов своим невероятным, изумрудно-голубым цветом воды! Вода очень прозрачная, видимость достигает 20-40 метров. Голубое озеро является одним из самых глубоких карстовых озер мира, его глубина - 279 метров.

В Термальных источниках Аушигер оборудованы бассейны на открытом воздухе, где с удовольствием можно искупаться. Воды выходит на поверхность с глубины 4000 метров, ее температура достигает 50С.

Термальная вода очень богата кальцием, калием, натрием и бромом. Она прекрасно снимает стресс и дарит заряд энергии!

16:00 — прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой.

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