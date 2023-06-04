Полежать на альпийских лугах, выпить чай рядом со снежниками и налюбоваться звёздным небом
Выпьем травяной чай у 15-километровой стены из снега и льда, восхитимся панорамой с кавказского «Языка Тролля», отдохнём от шума города и толп людей. Насладимся пением водопадов, журчанием ручьёв и зарядимся энергией чистейших горных рек. Вы окажетесь в местах, куда трудно добраться самостоятельно. Опытный инструктор проведёт вас живописными тропами безопасно и увлекательно. Все треккинги доступны для новичков в хорошей физической форме и активных детей от 6 лет.
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даты
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Для треккинга по данного туристическому региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону. Для граждан России инструктор оформляет пропуск в первый день тура.
Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в туре, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокзал в 11:30Завершение: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 12:30 и аэропорт в 13:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.