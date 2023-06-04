Безенгийское ущелье — лучший вариант для побега из города ближе к природе, одна из жемчужин Кавказа. Будем жить в палатках под звёздным небом в окружении снежных вершин. Каждый день подниматься налегке повыше к водопадам, озёрам и ледникам. Встретим любопытных местных жителей — диких туров. Полежим на цветочных полянах и загадаем желание в скальной арке. Выпьем травяной чай у 15-километровой стены из снега и льда, восхитимся панорамой с кавказского «Языка Тролля», отдохнём от шума города и толп людей. Насладимся пением водопадов, журчанием ручьёв и зарядимся энергией чистейших горных рек. Вы окажетесь в местах, куда трудно добраться самостоятельно. Опытный инструктор проведёт вас живописными тропами безопасно и увлекательно. Все треккинги доступны для новичков в хорошей физической форме и активных детей от 6 лет.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Для треккинга по данного туристическому региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону. Для граждан России инструктор оформляет пропуск в первый день тура.

Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в туре, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)