Треккинг в Северной Осетии. Дигория

Дигория - это заснеженные горные вершины, душистые альпийские луга, сапфировые ленты прохладных рек

5
3 отзыва
Дигория – это заснеженные горные вершины, душистые альпийские луга, сапфировые ленты прохладных рек и зеркальная озерная гладь. Воздух здесь целебный, панорамы – неповторимые, а люди – гостеприимные.

При въезде в ущелье путников встречает грозный защитник здешних мест – великий Уастырджи, восседающий на стальном скакуне. Дигория раскинулась у подножья Главного Кавказского хребта на территории Северной Осетии.

Летом дигорские луга и леса преподносят гостям приятный сюрприз: они до краёв полны ягод – в июле поспевает ароматная земляника, в августе – брусника, малина и черника.

Треккинг в Осетию немыслим без шума серебристых водопадов – их разноголосый гомон можно услышать издали, а радужные брызги волшебных потоков вернутбодрость и прогонят усталость.

Поехать в Северную Осетию стоит тем, кто ценит неподдельную красоту, жаждет новых впечатлений и готов активно впитывать их на протяжении незабываемой недельной экскурсии.
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Ближайшие даты:
3
июл
31
июл
21
авг
11
сен
9
окт

Что вас ожидает 🤩

Гора Кубус
Гора Кубус
Увидим Медвежью гору, на вершине которой растет сосна, по легенде, исполняющая самые заветные желания, нужно только запастись пестрыми лентами
Ледник Караугом
Ледник Караугом
Один из наиболее известных в Дигории. Караугом огромен и грозен, он обдает холодом каждого, кто осмелится приблизиться к нему
Водопад Галдаридон (Жемчужный водопад)
Водопад Галдаридон (Жемчужный водопад)
Жемчужина тура, пятикаскадный поток 35-метровой высоты, расположенный на одноименной реке. Чтобы дойти до него, придется прогуляться по цветущему лугу – здесь произрастает очень много душистого иван-чая
Памятник Уастырджи
Памятник Уастырджи
Cамый важный святой Нартского эпоса, покровитель смелых воинов
Водопады Таймази
Водопады Таймази
Триада перламутровых лент этих знаменитых потоков видна даже издали и поражает первозданным великолепием
Ледник Танацете
Ледник Танацете
Мы подберемся к древнему леднику почти вплотную и даже устроим чаепитие в окружении умопомрачительных видов!

Программа тура по дням

1 день

Памятник Уастырджи - каньон Ахсинта - Дигорское ущелье

11:00-11:30 – сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

Переезд в Дигорское ущелье (около 4 часов).

Поход в Дигорию стартует из городаМинеральные Воды.

Путь к искомой цели лежит мимо статуи Георгия Победоносца, облаченного в железные латы и зорко следящего за дорогой.

Это Уастырджи – самый важный святой Нартского эпоса, покровитель смелых воинов.

Следующая точка маршрута тура – каньон Ахсинта. Это живописное ущелье считается воротами горной Дигории.

Здешние скалы пленили бурную и непокорную реку Урух, зажав ее в каменные тиски – зрелище невероятное и захватывающее!

Через теснину, на 80-метровом возвышении, переброшен Чертов мост, под которым шумят речные буруны. Терпение – Дигорское ущелье уже совсем рядом.

По приезде путников ожидают комфортабельные номера турбазы «Порог неба».

Перед тем, как продолжать исследовать маршруты Дигории, необходимо восстановить силы, принять освежающий душ и сытно поужинать в местном кафе.

Памятник Уастырджи - каньон Ахсинта - Дигорское ущельеПамятник Уастырджи - каньон Ахсинта - Дигорское ущельеПамятник Уастырджи - каньон Ахсинта - Дигорское ущельеПамятник Уастырджи - каньон Ахсинта - Дигорское ущелье
2 день

Гора Кубус. Водопады Таймази

Итак, тур по Дигории продолжается. Отдохнуть в Северной Осетии и не увидеть Медвежью гору, по-иному называемую Кубус – невозможно.

На ее вершине растет сосна, которая, по легенде, исполняет самые заветные желания, нужно только запастись пестрыми лентами.

Пологие склоны Кубуса прячут еще одно чудо – источник, который туристы наделяют волшебными свойствами.

Поговаривают, что, умывшись его водами, человек становится здоровее и краше.

Вообще, Кубус – место туристического паломничества: на ней даже встречают Новый год!

Далее, выйдя на смотровую площадку, путешественники полюбуются разлогим ущельем Геби, вершинами Айхвы и Лабоды, а также чарующими водопадами Таймази – триада перламутровых лент этих знаменитых потоков видна даже издали и поражает первозданным великолепием.

Три сестры – как нарекли Таймази участники прошлых туров по Дигории, миллионы лет стекают со склонов Харезского ущелья.

Экскурсии по горам северной Осетии – незабываемое приключение, и оно продолжается: в финале дневного тура мы отправимся в кругосветку, неспешно обойдем Кубус, углубившись в дикий и густой лес подножья горы.

Активная часть прохождения по маршруту: 14,2 км, перепад высот 1740-2340 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

Гора Кубус. Водопады ТаймазиГора Кубус. Водопады ТаймазиГора Кубус. Водопады ТаймазиГора Кубус. Водопады Таймази
3 день

Треккинг к леднику Караугом

Туристы со всего мира наслышаны о манящей стране под названием Северная Осетия.

Экскурсионные туры по здешним горам не обходятся без осмотра панцирей древних ледников.

Караугом – один из наиболее известных в Дигории. Он спускается с Уилпаты двумя ледопадами.

Площадь ледника впечатляет – около 20 кв. км.

Тур к Караугому начинается от селения Дзинага и продолжается под сенью древних сосновых чащ.

Почти всю дорогу путника сопровождает вечная песнь реки Караугомдон.

Чем ближе мы подходим к леднику, тем сильнее видна уникальность пейзажей – контраст животрепещущей природы и застывших ледяных глыб удивляет и завораживает.

Караугом огромен и грозен, он обдает холодом каждого, кто осмелится приблизиться к нему.

Тур по Дигории в этот день посвящен созерцательным прогулкам по ковру из малахитового мха, среди величественных каменных стен и мачт высоких сосен – в горной Дигории, есть на что посмотреть!

Активная часть прохождения по маршруту: 13,8 км, перепад высот 1550-1850 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.

Треккинг к леднику КараугомТреккинг к леднику КараугомТреккинг к леднику КараугомТреккинг к леднику Караугом
4 день

Водопад Галдаридон (Жемчужный водопад)

Чем еще примечательны туры в Дигорию? Осетия славится восхитительными водопадами, и одному из них будет отдан этот экскурсионный отрезок.

Можно сказать, что сегодня туристов ждет Дигория без рюкзаков – маршрут тура легок, прост и не требует особенной экипировки и физической подготовки.

Водопад Галдоридон – жемчужина тура, пятикаскадный поток 35-метровой высоты, расположенный на одноименной реке.

Чтобы дойти до него, придется прогуляться по цветущему лугу – здесь произрастает очень много душистого иван-чая.

Затем тропинка приведет путника в прохладную, лесную тень и только потом взорам восхищенных туристов откроется шумный Галдоридон.

Помимо общепринятого названия, участники туров по национальному биосферному заповеднику «Алания» дали водопаду еще два имени – Жемчужный и поток Крошкина.

Во втором случае наименование объясняет трагическая история, произошедшая здесь несколько лет назад, а в первом – и придумывать ничего не нужно, стоит только взглянуть на искрящийся Галдоридон!

Но тур не завершен: по пути встретится еще один поток – Буравидон.

Он заметен издали, поскольку довольно высок: струи, стекающие с Суганского хребта, в солнечную погоду отражаются сотнями разноцветных искр.

Активная часть прохождения по маршруту: 12,1 км, перепад высот 1740-2160 м, продолжительность маршрута 6 часов.

Водопад Галдаридон (Жемчужный водопад)Водопад Галдаридон (Жемчужный водопад)Водопад Галдаридон (Жемчужный водопад)Водопад Галдаридон (Жемчужный водопад)
5 день

Ледник Тана-цете

На сегодня запланирован поход по Северной Осетии к леднику Тана-цете.

Маршрут тура стартует от одноименной поляны (помните, как в сказке: «направо пойдешь…»).

Минуя циклопический камень, дороги раздваиваются: одна из них ведет на зеленеющий, курчавый Кубус, а вторая, в сопровождении реки Танадон – прямиком к леднику Тана-цете.

На сей раз тур предполагает максимальное сближение: в отличие от Караугома, мы подберемся к древнему леднику почти вплотную и даже устроим чаепитие в окружении умопомрачительных видов!

Тана-цете расположен между двумя дигорскими вершинами – Лабодой и Таймази.

Летом, особенно в конце июня-июле, здешние луга принаряжаются: отовсюду на путников поглядывают незабудки, розовые горцы, оранжевые маки.

На фоне пестрой природной клумбы, в обрамлении лесистых гор и снежных вершин, ледник смотрится настолько ирреально и необычно, что от него практически невозможно отвести взгляд.

Тур в Дигорию не будет полноценным без посещения этого надменного красавца.

Активная часть прохождения по маршруту: 16,2 км, перепад высот 1740-2330 м, продолжительность маршрута 7 часов.

Ледник Тана-цетеЛедник Тана-цетеЛедник Тана-цетеЛедник Тана-цете
6 день

Древние аулы Дигории. Башня «Фрегат», крепость братьев Седановых

Путевка в Осетию и, в частности, тур в Дигорию, – лучшее, что можно подарить себе и близким.

В этом древнем краю обитают не только невиданные доселе природные достопримечательности – здесь есть и рукотворные чудеса.

И сегодняшний джип тур их с удовольствием продемонстрирует!

Экскурсии по горам Северной Осетии на внедорожниках – комфортное и увлекательное времяпровождение.

Таким образом можно увидеть больше, а устать меньше, поэтому туры в Дигории на джипах невероятно популярны.

Башня-фрегат и старинные осетинские аулы – цель нынешнего маршрута тура.

Постройка, издали похожая на величественный каменный парусник, возведена в 14-16-м столетиях.

В ее стенах царит неизбывное очарование прошедших веков – это чудесное место, чтобы энергетически подзарядиться и помечтать.

Также сегодня в туре мы увидим, как на неприступной скале возвышается загадочная родовая башня Седановых.

Туристам придется изрядно поломать голову над тем, каким способам во времена средневековья воины попадали в крепость.

Джип туры по Дигории – это та самая Осетия налегке, без рюкзаков, поскольку не придется самостоятельно карабкаться по осыпям и отрогам, а также разбивать туристические лагеря.

Активная часть прохождения по маршруту: 9,2 км, перепад высот 1560-1670 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.

Древние аулы Дигории. Башня «Фрегат», крепость братьев СедановыхДревние аулы Дигории. Башня «Фрегат», крепость братьев СедановыхДревние аулы Дигории. Башня «Фрегат», крепость братьев СедановыхДревние аулы Дигории. Башня «Фрегат», крепость братьев Седановых
7 день

Водопад Байради. Отъезд

Завершает наш увлекательный тур треккинг в Дигорию поход к Байради.

Этот водопад иногда называют по имени реки, питающей его – Хуракомидон, а порой величают Шумным.

И то, и другое имя подходит жизнерадостному потоку как нельзя лучше. Байради помогает речной ленте покинуть объятья Суганского хребта, низвергаясь с 20-метрового утеса в каменистую пасть каньона.

Активная часть прохождения по маршруту: 3,6 км, перепад высот 1740-1900 м, продолжительность маршрута 2 часа.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

16:00-17:00 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Водопад Байради. ОтъездВодопад Байради. ОтъездВодопад Байради. ОтъездВодопад Байради. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиничном комплексе «Порог неба». Двухместные номера «Стандарт» во II корпусе, удобства в номере (душ, туалет), полотенца выдают. Wi-Fi на территории корпуса. Холодильник на этаже. Чайника нет.

В гостинице есть бильярд, бассейн, сауна, спорткомплекс (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).

Варианты проживания

Турбаза «Порог неба»

6 ночей

Комплекс расположен в Дигорском ущелье, в одном из самых живописных мест Республики Северная Осетия — Алания, которое в народе носит название «Байты Цахт».

Туристы же дали плато, залитому солнечным светом и спрятанному от окружающего мира крутыми горами, свое название — «Солнечная поляна».

«Порог неба» — чистое и тихое место. Здесь вас не будут беспокоить огни и музыка дискотек, тут нет случайных людей, а природа не испорчена пошлыми смятыми пластиковыми бутылками.

Здесь хорошо отдыхать семьей, когда хочется вырваться из городской суеты и подышать по-настоящему чистым воздухом, вкус которого в городе со временем забывается.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Переезды по маршруту на горном транспорте
  • Проживание в гостиничном комплексе «Порог неба». Двухместные номера «Стандарт» во II корпусе, удобства в номере (душ, туалет), полотенца выдают. Wi-Fi на территории корпуса. Холодильник на этаже. Чайника нет. В гостинице есть бильярд, бассейн, сауна, спорткомплекс (данные услуги предоставляются за дополнительную плату)
  • Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) и ужины (день 1-6) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Обед во время трансфера в 1-й день
  • При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 7800 руб. с номера за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Кепка / панамка;
  • Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.;
  • Флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице;
  • Футболка;
  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • Ходовые брюки;
  • Нижнее белье;
  • Носки;
  • Треккинговая обувь;
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • Купальник;
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • Непромокаемая одежда или дождевик;
  • Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    При необходимости, клуб предоставляет трекинговые палки в прокат.;
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер;
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • Расческа;
  • Солнцезащитные очки;
  • Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • Кружка, ложка, нож. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную);
  • Влажные салфетки;
  • Нитка, иголка;
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • Подпопник;
  • Сушилки для обуви;
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • Шапка, перчатки (для поездок в сентябре, октябре);
  • Термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре);
  • Фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту: МТС и Мегафон. Связи Билайн и Теле 2 нет. Мобильная связь будет ежедневно до 09:00 и после 18:00. Интернет только Е. Во время прогулок в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.

Нюансы оформления пропуска в пограничную зону

Для граждан России инструктор оформляет пропуск во время проведения тура.

Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

Инфраструктура на маршруте

В Дигорском ущелье есть один небольшой магазин (не всегда работает). Кафе, аптек, банкоматов нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
19 июня 2022
Заказывала через Большую Страну (не в первый раз). Везде хорошее сопровождение, не оставляют наедине с вопросами, если они возникают, вся необходимая информация предоставляется
М
6 июня 2022
Спасибо принимающей стороне и отдельное спасибо Андрею Семибратову за отличный тур.
М
3 мая 2022
Нам опять повезло, что с нами был опытный (я думаю там все опытные) руководитель Пётр Николаевич. Он нас, лично меня, учил, как надо ставить ноги на спуске, как держать палки. А какой он нам готовил чай на высоте гор, пили на высоте гор-романтика! В рекомендации пишут какие вещи надо взять, там не указаны наколенники, мне инструктор сказал, что их надо обязательно надевать, чтобы нагрузка на колени была минимальной, а вес у меня выше нормы. С такими прогулками по горам я скинула N количество кг. Спасибо Вам организаторам, руководителям и Петру Николаевичу за то, что мы увидели, прочувствовали. Я ещё больше полюбила Крым.

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Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом
1 июля
5 июля
15 июля
19 июля
21 000 за 1 человека
Треккинг на гору Змейка
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
5
4 отзыва
Треккинг на гору Змейка
Активная прогулка к одной из самых красивых и загадочных вершин Минеральных Вод
Завтра
1 июля
2 июля
3 июля
от 2 000 за всё до 8 чел.
Легендарная Тридцатка. Через горы к морю на 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Легендарная Тридцатка. Через горы к морю на 7 дней
Вас ждет Плато Лаго-Наки, альпийские луга, вечера под звёздным небом! Восхождение на гору Оштен, виды на вершины
18 900 за 1 человека
На вершину Эльбруса: восхождение с Юга
9 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
На вершину Эльбруса: восхождение с Юга
Подняться на высоту 5642 метра и отлично себя при этом чувствовать
5 июля
15 июля
19 июля
1 авг
43 000 за 1 человека
Активный Кавказ: треккинги, скалолазание, джиппинг и парапланы
7 дней
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🪂 На параплане
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Активный Кавказ: треккинги, скалолазание, джиппинг и парапланы
Полазать по скалам со страховкой и подняться на вершину Чегет
1 июля
5 июля
15 июля
19 июля
26 800 за 1 человека
Треккинг в Цейском ущелье. 7-ми дневный комфорт-тур с гостиницей
7 дней
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг в Цейском ущелье. 7-ми дневный комфорт-тур с гостиницей
В этом туре вы увидите монумент летящего на коне Уастырджи
24 июля
41 000 за 1 человека
Три дня в горах: треккинги к озерам и водопадам в Архызе
2 дня
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Артём
Артём
Нет отзывов
Три дня в горах: треккинги к озерам и водопадам в Архызе
Искупаться в чистейших озерах, прокатиться на джипах и погулять по горным тропам
15 июля
22 июля
12 авг
26 авг
1760014 960 за 1 человека
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