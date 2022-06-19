11:00-11:30 – сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).
Переезд в Дигорское ущелье (около 4 часов).
Поход в Дигорию стартует из городаМинеральные Воды.
Путь к искомой цели лежит мимо статуи Георгия Победоносца, облаченного в железные латы и зорко следящего за дорогой.
Это Уастырджи – самый важный святой Нартского эпоса, покровитель смелых воинов.
Следующая точка маршрута тура – каньон Ахсинта. Это живописное ущелье считается воротами горной Дигории.
Здешние скалы пленили бурную и непокорную реку Урух, зажав ее в каменные тиски – зрелище невероятное и захватывающее!
Через теснину, на 80-метровом возвышении, переброшен Чертов мост, под которым шумят речные буруны. Терпение – Дигорское ущелье уже совсем рядом.
По приезде путников ожидают комфортабельные номера турбазы «Порог неба».
Перед тем, как продолжать исследовать маршруты Дигории, необходимо восстановить силы, принять освежающий душ и сытно поужинать в местном кафе.
Итак, тур по Дигории продолжается. Отдохнуть в Северной Осетии и не увидеть Медвежью гору, по-иному называемую Кубус – невозможно.
На ее вершине растет сосна, которая, по легенде, исполняет самые заветные желания, нужно только запастись пестрыми лентами.
Пологие склоны Кубуса прячут еще одно чудо – источник, который туристы наделяют волшебными свойствами.
Поговаривают, что, умывшись его водами, человек становится здоровее и краше.
Вообще, Кубус – место туристического паломничества: на ней даже встречают Новый год!
Далее, выйдя на смотровую площадку, путешественники полюбуются разлогим ущельем Геби, вершинами Айхвы и Лабоды, а также чарующими водопадами Таймази – триада перламутровых лент этих знаменитых потоков видна даже издали и поражает первозданным великолепием.
Три сестры – как нарекли Таймази участники прошлых туров по Дигории, миллионы лет стекают со склонов Харезского ущелья.
Экскурсии по горам северной Осетии – незабываемое приключение, и оно продолжается: в финале дневного тура мы отправимся в кругосветку, неспешно обойдем Кубус, углубившись в дикий и густой лес подножья горы.
Активная часть прохождения по маршруту: 14,2 км, перепад высот 1740-2340 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Туристы со всего мира наслышаны о манящей стране под названием Северная Осетия.
Экскурсионные туры по здешним горам не обходятся без осмотра панцирей древних ледников.
Караугом – один из наиболее известных в Дигории. Он спускается с Уилпаты двумя ледопадами.
Площадь ледника впечатляет – около 20 кв. км.
Тур к Караугому начинается от селения Дзинага и продолжается под сенью древних сосновых чащ.
Почти всю дорогу путника сопровождает вечная песнь реки Караугомдон.
Чем ближе мы подходим к леднику, тем сильнее видна уникальность пейзажей – контраст животрепещущей природы и застывших ледяных глыб удивляет и завораживает.
Караугом огромен и грозен, он обдает холодом каждого, кто осмелится приблизиться к нему.
Тур по Дигории в этот день посвящен созерцательным прогулкам по ковру из малахитового мха, среди величественных каменных стен и мачт высоких сосен – в горной Дигории, есть на что посмотреть!
Активная часть прохождения по маршруту: 13,8 км, перепад высот 1550-1850 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.
Чем еще примечательны туры в Дигорию? Осетия славится восхитительными водопадами, и одному из них будет отдан этот экскурсионный отрезок.
Можно сказать, что сегодня туристов ждет Дигория без рюкзаков – маршрут тура легок, прост и не требует особенной экипировки и физической подготовки.
Водопад Галдоридон – жемчужина тура, пятикаскадный поток 35-метровой высоты, расположенный на одноименной реке.
Чтобы дойти до него, придется прогуляться по цветущему лугу – здесь произрастает очень много душистого иван-чая.
Затем тропинка приведет путника в прохладную, лесную тень и только потом взорам восхищенных туристов откроется шумный Галдоридон.
Помимо общепринятого названия, участники туров по национальному биосферному заповеднику «Алания» дали водопаду еще два имени – Жемчужный и поток Крошкина.
Во втором случае наименование объясняет трагическая история, произошедшая здесь несколько лет назад, а в первом – и придумывать ничего не нужно, стоит только взглянуть на искрящийся Галдоридон!
Но тур не завершен: по пути встретится еще один поток – Буравидон.
Он заметен издали, поскольку довольно высок: струи, стекающие с Суганского хребта, в солнечную погоду отражаются сотнями разноцветных искр.
Активная часть прохождения по маршруту: 12,1 км, перепад высот 1740-2160 м, продолжительность маршрута 6 часов.
На сегодня запланирован поход по Северной Осетии к леднику Тана-цете.
Маршрут тура стартует от одноименной поляны (помните, как в сказке: «направо пойдешь…»).
Минуя циклопический камень, дороги раздваиваются: одна из них ведет на зеленеющий, курчавый Кубус, а вторая, в сопровождении реки Танадон – прямиком к леднику Тана-цете.
На сей раз тур предполагает максимальное сближение: в отличие от Караугома, мы подберемся к древнему леднику почти вплотную и даже устроим чаепитие в окружении умопомрачительных видов!
Тана-цете расположен между двумя дигорскими вершинами – Лабодой и Таймази.
Летом, особенно в конце июня-июле, здешние луга принаряжаются: отовсюду на путников поглядывают незабудки, розовые горцы, оранжевые маки.
На фоне пестрой природной клумбы, в обрамлении лесистых гор и снежных вершин, ледник смотрится настолько ирреально и необычно, что от него практически невозможно отвести взгляд.
Тур в Дигорию не будет полноценным без посещения этого надменного красавца.
Активная часть прохождения по маршруту: 16,2 км, перепад высот 1740-2330 м, продолжительность маршрута 7 часов.
Путевка в Осетию и, в частности, тур в Дигорию, – лучшее, что можно подарить себе и близким.
В этом древнем краю обитают не только невиданные доселе природные достопримечательности – здесь есть и рукотворные чудеса.
И сегодняшний джип тур их с удовольствием продемонстрирует!
Экскурсии по горам Северной Осетии на внедорожниках – комфортное и увлекательное времяпровождение.
Таким образом можно увидеть больше, а устать меньше, поэтому туры в Дигории на джипах невероятно популярны.
Башня-фрегат и старинные осетинские аулы – цель нынешнего маршрута тура.
Постройка, издали похожая на величественный каменный парусник, возведена в 14-16-м столетиях.
В ее стенах царит неизбывное очарование прошедших веков – это чудесное место, чтобы энергетически подзарядиться и помечтать.
Также сегодня в туре мы увидим, как на неприступной скале возвышается загадочная родовая башня Седановых.
Туристам придется изрядно поломать голову над тем, каким способам во времена средневековья воины попадали в крепость.
Джип туры по Дигории – это та самая Осетия налегке, без рюкзаков, поскольку не придется самостоятельно карабкаться по осыпям и отрогам, а также разбивать туристические лагеря.
Активная часть прохождения по маршруту: 9,2 км, перепад высот 1560-1670 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.
Завершает наш увлекательный тур треккинг в Дигорию поход к Байради.
Этот водопад иногда называют по имени реки, питающей его – Хуракомидон, а порой величают Шумным.
И то, и другое имя подходит жизнерадостному потоку как нельзя лучше. Байради помогает речной ленте покинуть объятья Суганского хребта, низвергаясь с 20-метрового утеса в каменистую пасть каньона.
Активная часть прохождения по маршруту: 3,6 км, перепад высот 1740-1900 м, продолжительность маршрута 2 часа.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
16:00-17:00 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
Тур предполагает проживание в гостиничном комплексе «Порог неба». Двухместные номера «Стандарт» во II корпусе, удобства в номере (душ, туалет), полотенца выдают. Wi-Fi на территории корпуса. Холодильник на этаже. Чайника нет.
В гостинице есть бильярд, бассейн, сауна, спорткомплекс (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).
Комплекс расположен в Дигорском ущелье, в одном из самых живописных мест Республики Северная Осетия — Алания, которое в народе носит название «Байты Цахт».
Туристы же дали плато, залитому солнечным светом и спрятанному от окружающего мира крутыми горами, свое название — «Солнечная поляна».
«Порог неба» — чистое и тихое место. Здесь вас не будут беспокоить огни и музыка дискотек, тут нет случайных людей, а природа не испорчена пошлыми смятыми пластиковыми бутылками.
Здесь хорошо отдыхать семьей, когда хочется вырваться из городской суеты и подышать по-настоящему чистым воздухом, вкус которого в городе со временем забывается.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Мобильная связь по маршруту: МТС и Мегафон. Связи Билайн и Теле 2 нет. Мобильная связь будет ежедневно до 09:00 и после 18:00. Интернет только Е. Во время прогулок в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.
Для граждан России инструктор оформляет пропуск во время проведения тура.
Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
В Дигорском ущелье есть один небольшой магазин (не всегда работает). Кафе, аптек, банкоматов нет.