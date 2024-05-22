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Ставропольского края, но зато появился большой повод вернуться) У нас были потрясающие экскурсоводы! Ранний выезд на плато Бермамыт, что бы встретить фантастический рассвет совсем был не в тягость, а наш гид-водитель Сергей, это отдельная история) За него Вам отдельное спасибо ☺️ Веселый, добрый, внимательный, хороший водитель и рассказчик, заскучать не дал! Показал интересные и самые красивые места, везде нас фотографировал, мало таких экскурсоводов. С плато Бермамыт, открывается сотрясающий вид на долину, горы и конечно красавец Эльбрус - это была Мечта ❤️ встретить рассвет с видом на вулкан. А наш второй день по программе тура был обзорный по городам Кисловодск (потрясающей парк, да и сам город), Ессентуки, Пятигорск и Железноводск, ох и напились мы минеральной водички знатно? Заслуживает отдельного внимания организация тура, всегда на связи, обо всём предупреждают, звонят с напоминанием, в общем молодцы ребята) Мы остались довольны) Процветания Вам и новых маршрутов?