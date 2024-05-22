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Авторский тур
3 дня
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Начало: Минеральные Воды, аэропорт/Пятигорск, станция «Лер...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
2700022 950₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Начало: г. Минеральные Воды
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 73 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На джипах по заповедным местам Северной Осетии
Побывать в отдалённых от популярных маршрутов локациях и насладиться восхитительными видами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 10:10. У выхода из аэр...
20 июня в 10:10
11 июля в 10:10
47 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ММарина13 мая 2024Прекрасный тур, незабываемые локации!!! Мы полностью погрузились в красоты Кавказа, познакомились с местными традициями, поели вкусную Кавказскую еду приготовленную местными хозяйками. Спасибо огромное Антону за замечательную поездку!!! Всем рекомендую обязательно!
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ЮЮлия6 ноября 2023Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰
- ООльга4 ноября 2023Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не
- ННадежда25 октября 2023Шикарный тур! Очень насыщенно, много локаций. Очень понравилось, буду рекомендовать своим друзьям и знакомым!
- ББэла10 марта 2023Легенды ПриэльбрусьяАлександра Пяткина просто молодец, поездку провела очень профессионально. Спасибо ей за это.
- ККузнецова17 февраля 2023Легенды ПриэльбрусьяСпасибо Большой стране за пуешествие!
- ННэля22 января 2023Легенды Приэльбрусьяс самого начала организации тура чувствовалась поддержка, сопровождение до самой поездки, ответы на все вопросы в короткий срок и по существу. Спасибо за такую организацию. С "Большой страной" поедем еще, рекомендую всем своим друзьям и коллегам по работе. Никаких заморочек.
- ННаталья22 ноября 2022Как же нам понравились Кавказские Минеральные Воды ☺️ И как жаль, что было не так много времени увидеть все красоты
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Джип-туры»
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