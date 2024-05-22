Покататься на джипах в Минеральных Водах

Найдено 12 туров в категории «Джиппинг» в Минеральных Водах, цены от 16 450 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
14 отзывов
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
«В путешествии на внедорожниках мы проедем по самым красивым местам республики»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000 за человека
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
17 отзывов
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Начало: Минеральные Воды, аэропорт/Пятигорск, станция «Лер...
«Будем гулять по горным тропкам, фотографироваться, кататься на джипе по бездорожью»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
2700022 950 за человека
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Начало: г. Минеральные Воды
«Краткий объемный активный джип тур на Северном Кавказе»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 73 000 за человека
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
«Джип-тур на Бермамыт (вариант проведения определяется туроператором)»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450 за человека
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
21 июня в 08:00
3 июля в 08:00
45 000 за человека
Семейный треккинг в Дигории с комфортом
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Семейный треккинг в Дигории с комфортом
Увидеть ледники, прокатиться на внедорожниках к башням и поплавать в бассейне среди гор
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Сегодня устроим себе день отдыха и отправимся в увлекательный джип-тур по живописным локациям Северной Осетии»
8 сен в 11:00
29 сен в 11:00
49 900 за человека
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 8:00 и Красно...
«Сегодня отправимся на внедорожниках к Софийским водопадам»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000 за человека
Джипинг по ущельям Северного Кавказа
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Джипинг по ущельям Северного Кавказа
Подняться на кавказский Язык тролля, побывать в «замке людоеда» и увидеть Эльбрус
Начало: Встреча группы в 12:10 в аэропорту города Минераль...
«Будем комбинировать джипинг и пешие прогулки, чтобы побывать в самых живописных местах — добро пожаловать на Кавказ»
26 дек в 12:00
43 100 за человека
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
«После завтрака на комфортном внедорожнике отправляемся на впечатляющее плато Бермамыт (около 50 км)»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900 за человека
На джипах по заповедным местам Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
На джипах по заповедным местам Северной Осетии
Побывать в отдалённых от популярных маршрутов локациях и насладиться восхитительными видами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 10:10. У выхода из аэр...
«Джипинг, разбавленный пешими прогулками, позволит проникнуть в самое сердце Осетии и посетить укромные уголки, находящиеся вдали от популярных маршрутов»
20 июня в 10:10
11 июля в 10:10
47 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
    Прекрасный тур, незабываемые локации!!! Мы полностью погрузились в красоты Кавказа, познакомились с местными традициями, поели вкусную Кавказскую еду приготовленную местными хозяйками. Спасибо огромное Антону за замечательную поездку!!! Всем рекомендую обязательно!
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Джип-тур по Карачаево-Черкессии
    Все отлично организовано, отель, трансфер.
  • Ю
    Юлия
    6 ноября 2023
    Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰
    Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰
  • О
    Ольга
    4 ноября 2023
    Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
    Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не
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    достаточно. Нужно брать именно такой тур, который вам покажет все самые красивые места, куда обычные туристы не добираются! Впечатлений море, решили, что обязательно приедем сюда еще не раз в разные времена года (были в туре с 27 октября, погода была шикарная) Все было просто шикарно! Антон огромный молодец, что составил такой маршрут, мы получили массу удовольствия Фотографии никогда не передадут первозданную красоту тех мест Отдельно стоит сказать спасибо местным жителям, у которых мы останавливались на ночевки, у которых брали выезд на лошадях в горы. Это такие душевные люди! Ощущения были, что вернулся домой после долгого расставания Спасибо всем огромное, кто причастен к нашему путешествию, за настоящую сказку!))🤗🌸⛰️

    Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточно
  • Н
    Надежда
    25 октября 2023
    Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
    Шикарный тур! Очень насыщенно, много локаций. Очень понравилось, буду рекомендовать своим друзьям и знакомым!
  • Б
    Бэла
    10 марта 2023
    Легенды Приэльбрусья
    Александра Пяткина просто молодец, поездку провела очень профессионально. Спасибо ей за это.
  • К
    Кузнецова
    17 февраля 2023
    Легенды Приэльбрусья
    Спасибо Большой стране за пуешествие!
  • Н
    Нэля
    22 января 2023
    Легенды Приэльбрусья
    с самого начала организации тура чувствовалась поддержка, сопровождение до самой поездки, ответы на все вопросы в короткий срок и по существу. Спасибо за такую организацию. С "Большой страной" поедем еще, рекомендую всем своим друзьям и коллегам по работе. Никаких заморочек.
  • Н
    Наталья
    22 ноября 2022
    Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Как же нам понравились Кавказские Минеральные Воды ☺️ И как жаль, что было не так много времени увидеть все красоты
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    Ставропольского края, но зато появился большой повод вернуться) У нас были потрясающие экскурсоводы! Ранний выезд на плато Бермамыт, что бы встретить фантастический рассвет совсем был не в тягость, а наш гид-водитель Сергей, это отдельная история) За него Вам отдельное спасибо ☺️ Веселый, добрый, внимательный, хороший водитель и рассказчик, заскучать не дал! Показал интересные и самые красивые места, везде нас фотографировал, мало таких экскурсоводов. С плато Бермамыт, открывается сотрясающий вид на долину, горы и конечно красавец Эльбрус - это была Мечта ❤️ встретить рассвет с видом на вулкан. А наш второй день по программе тура был обзорный по городам Кисловодск (потрясающей парк, да и сам город), Ессентуки, Пятигорск и Железноводск, ох и напились мы минеральной водички знатно? Заслуживает отдельного внимания организация тура, всегда на связи, обо всём предупреждают, звонят с напоминанием, в общем молодцы ребята) Мы остались довольны) Процветания Вам и новых маршрутов?

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Джиппинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
  2. Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
  3. Джип-тур по Карачаево-Черкессии
  4. Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
  5. На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
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