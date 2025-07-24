Сейчас июль — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться всеми природными красотами. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учесть возможные осадки. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия может быть затруднена из-за снега и низких температур, однако это время подходит для тех, кто ищет уединение и спокойствие.

Экскурсия в Северную Осетию предлагает уникальную возможность увидеть Кармадонское ущелье, известное своими природными красотами и историей. Маршрут включает посещение Даргавского некрополя, где хранятся тайны прошлого, и Кадаргаванского каньона, поражающего своей природной мощью. Также предусмотрены остановки у Дзивгисской скальной крепости и Аланского Успенского монастыря. Это путешествие на внедорожниках подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к культурному наследию региона

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Кармадонское ущелье

Кармадонское ущелье находится в Северной Осетии — Алании. В этом живописном месте протекает река Геналдон, являющаяся частью горной системы Большого Кавказа. В верховьях ущелья расположены два ледника — Колка и Майли. К сожалению, именно сход ледника Колка стал причиной трагедии, произошедшей 20 сентября 2002 года, унесшей жизни 125 человек, включая съёмочную группу фильма «Связной», в которой находился актёр и режиссёр Сергей Бодров-младший. Несмотря на свою печальную известность, Кармадонское ущелье по-прежнему остаётся одним из самых красивых мест в Северной Осетии.

Даргавский некрополь

Даргавский некрополь, известный как «город мёртвых», является филиалом Национального музея республики Северная Осетия — Алания. Историки датируют это уникальное место XIV-XVIII веками нашей эры. Некрополь обладает огромной культурно-исторической ценностью и привлекает внимание туристов своей загадочной атмосферой.

Качели и Аланский Успенский мужской монастырь

Следующей остановкой нашего путешествия станут высокогорные качели, где вы сможете насладиться непередаваемыми ощущениями полёта над великолепными горными пейзажами. Наши гиды помогут вам запечатлеть эти моменты на красочных фотографиях!

После этого мы посетим Аланский Успенский мужской монастырь, который относится к Владикавказской епархии Русской православной церкви. Это место, наполненное духовной силой, оставит незабываемые впечатления.

Дзивгисская скальная крепость

Дзивгисская скальная крепость — это выдающееся средневековое оборонительное сооружение Северной Осетии. Построенная на склоне могучей горы Кариухох, эта крепость является одним из самых значимых объектов материальной культуры Алании. Здесь вы сможете окунуться в историю и почувствовать величие былых времён.

Кадаргаванский каньон

Кадаргаванский каньон — уникальный памятник природы, расположенный в Куртатинском ущелье. Здесь вы сможете увидеть арт-объект зеркального барса, который был «царём гор» и занесён в Красную книгу. Это место удивляет своей красотой и разнообразием природы.

На этом наше путешествие подходит к концу, и мы с радостью вернёмся обратно, полные впечатлений и новых знаний. До новых встреч!