10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Загадочный край Карачаево-Черкесии: мифы и легенды
Карачаево-Черкесия - древний и таинственный регион. Узнайте о жизни местных народов и насладитесь видами плато Бермамыт на комфортабельном внедорожнике
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Северную Осетию: Кармадонское ущелье и Кадаргаванский каньон
Начало: Адрес вашего проживания
«Кадаргаванский каньон Уникальный памятник природы в Северной Осетии — Алании, расположен в Куртатинском ущелье»
Расписание: Ежедневно в 07:00.
Завтра в 07:00
9 ноя в 07:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Минеральных Вод)
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Сегодня в 02:30
Завтра в 02:30
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 июня 2024Отличная поездка 👍хорошее настроение 🤗 всю дорогу гид очень увлекательно рассказывал о достопримечательностях на собственом интузиазме, мурату отдельный респект👏 места
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Каньоны»
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