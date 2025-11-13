Тайны древних озер и заброшенная дорога Голубые озера — одна из самых посещаемых локаций, которая привлекает туристов не только красотой, но и неуловим шлейфом тайны. Известно, что эти карстовые водоемы очень древние, однако назвать их точный возраст не может никто. Одно из них — Церик-Кель — не замерзает даже в самые сильные морозы. Далее мы отправимся в Черекскую теснину, высота скал в которой начинается от 500 метров. Здесь мы прогуляемся по выруленной в скале заброшенной дороге. Когда-то это было очень оживленное место передвижения. Однако сейчас, представив как на узком дорожном полотне над пропастью разъезжались две фуры, по спине пробегает холодок. Уголок Скандинавии и каменные балкарские стражи Мы ни за что не оставим без внимания местный Язык Тролля — скальный выступ на большой высоте, аналог скандинавского тезки. Фото здесь получаются сногсшибательными — проверено многими туристами! В завершение поездки мы отправимся к развалинам средневековых аулов. Здесь вы сможете прогуляться и узнать печальную историю когда-то оживленных селений. Остановимся у древних каменных стражей — сторожевых башен Аббаевых и Амирхановых, чтобы сделать фото и насладиться открывающимися видами. Важная информация:

На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур.