Устраивайтесь поудобнее, мы едем туда, где время остановилось.
Вы увидите древние озера, возраст которых не могут определить даже в наше время, заброшенные дороги над пропастью, по которым, казалось, еще вчера неслись автомобили, каменные сторожевые башни, хранящие воспоминания о когда-то оживленных аулах у их подножия. Верхняя Балкария откроет для вас все самое лучшее!
Вы увидите древние озера, возраст которых не могут определить даже в наше время, заброшенные дороги над пропастью, по которым, казалось, еще вчера неслись автомобили, каменные сторожевые башни, хранящие воспоминания о когда-то оживленных аулах у их подножия. Верхняя Балкария откроет для вас все самое лучшее!
Описание экскурсии
Тайны древних озер и заброшенная дорога Голубые озера — одна из самых посещаемых локаций, которая привлекает туристов не только красотой, но и неуловим шлейфом тайны. Известно, что эти карстовые водоемы очень древние, однако назвать их точный возраст не может никто. Одно из них — Церик-Кель — не замерзает даже в самые сильные морозы. Далее мы отправимся в Черекскую теснину, высота скал в которой начинается от 500 метров. Здесь мы прогуляемся по выруленной в скале заброшенной дороге. Когда-то это было очень оживленное место передвижения. Однако сейчас, представив как на узком дорожном полотне над пропастью разъезжались две фуры, по спине пробегает холодок. Уголок Скандинавии и каменные балкарские стражи Мы ни за что не оставим без внимания местный Язык Тролля — скальный выступ на большой высоте, аналог скандинавского тезки. Фото здесь получаются сногсшибательными — проверено многими туристами! В завершение поездки мы отправимся к развалинам средневековых аулов. Здесь вы сможете прогуляться и узнать печальную историю когда-то оживленных селений. Остановимся у древних каменных стражей — сторожевых башен Аббаевых и Амирхановых, чтобы сделать фото и насладиться открывающимися видами. Важная информация:
На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур.
Ежедневно в 7:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубые озёра
- Черекская теснина
- Верхняя Балкария
- Язык тролля
- Безенгийское ущелье
- Древние сторожевые башни
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Вход на термальные источники - 500 р. /чел. (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Минеральных водах
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии
- Что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Всё отлично. У нас был гид-волитель Михаил. Позитивный, грамотный. Огромное ему спасибо за содержательную экскурсию и аккуратное вождение. Экскурсия насыщенная. Красивые виды, интерестные локации. Рекомендую.
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М
Завершили сезон путешествий этой экскурсией. Прекрасные воспоминания на всю зиму.
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С
Большая признательность Михаилу за проведенную экскурсию: доброжелательная обстановка, информативно, увлекательно
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Е
Даже в ноябре экскурсия прекрасна. Воздух чистый, виды открываются прекрасные
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А
Отлично! Маршрут продуман, логистика четкая. За один день увидели столько всего
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И
Прекрасно провели время в этой экскурсии. Интересно, познавательно. Красивейшие места, вкуснейшая кухня, прекрасный гид-водитель Олег, с которым было легко, комфортно. На Язык Тролля не каждый зайдёт. Но, если рискнёте, не пожалеете.
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