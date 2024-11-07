Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Минеральных Вод

«Язык Тролля» — это место, которое можно назвать «Норвегией на Кавказе». Оно стало популярным среди туристов благодаря своей неповторимой природе.

В ходе экскурсии мы посетим скалу «Язык Тролля», насладимся видом Безенгийского ущелья, увидим знаменитые Голубые озера и искупаемся в термальных источниках.
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Минеральных Вод
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Минеральных Вод
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Минеральных Вод
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:00

Описание экскурсии

Язык Тролля

Первой остановкой нашего увлекательного путешествия станет знаменитый Язык Тролля. Это удивительное место расположено в Безенгийском ущелье и предлагает потрясающий панорамный вид на окружающие пейзажи. Здесь вы сможете сделать множество запоминающихся фотографий!

Голубые озёра

Следующей локацией в нашем маршруте станут известные с советских времён Голубые озёра. Эта группа из пяти водоёмов включает:

  • Церик-Кёль
  • Кёль-Кетчхен
  • Секретное
  • Два Верхнеголубых озера

Все они имеют карстовое происхождение, а самым известным и посещаемым является озеро Церик-Кёль, что в переводе означает «гнилое озеро». Оно получило своё название благодаря характерному запаху сероводорода, который напоминает тухлые яйца.

Черекское ущелье

Это место славится своими живописными видами и представляет собой узкую теснину. Высокие стены ущелья создают вечную прохладу, так как солнечные лучи не проникают в его низ. Дорога, проходящая через ущелье, очень живописна и ведёт к древнему селению Верхняя Балкария, которое соединено с внешним миром только этим путём. Верхняя Балкария — это удивительное место, где дикая природа гармонично сочетается с самобытностью древних строений, уютно расположившихся на территории села.

Замок Шато-Эркен

Мы также посетим фотогеничный замок Шато-Эркен, построенный относительно недавно. Он находится посреди красивого бирюзового озера и окружён множеством деревьев, что позволяет вам перенестись во времена Средневековья.

Купание в термальных источниках

В завершение нашего путешествия мы посетим термальный источник, где вы сможете расслабиться после насыщенного дня, полного ярких впечатлений. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности!

Ежедневно

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет (группа до 4 человек)22 270 ₽
Стандартный билет (группа до 6 человек)30 000 ₽
Стандартный билет (группа до 7 человек)35 000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хуламо-Безенгийское ущелье
  • Водопад Тыжынты
  • Язык Тролля
  • Голубые озёра
  • Черек-Балкарская теснина
  • Селение Верхняя Балкария
  • Древние башни
  • Замок Шато-Эркен
  • Термальный источник
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • 300 руб. /чел. - купание в термальном источнике
  • 50 руб. /чел. - вход на территорию замка Шато-Эркен
  • Питание и напитки в кафе
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах г. Мин-Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Ориентировочное время выезда: 7:30 - 8:00 (время выезда вы можете выбирать самостоятельно)
  • Менеджер свяжется с вами в ближайшее время для уточнения деталей выезда. Информацию с точным временем выезда и автомобилем мы сообщим вам к 8-9 часам вечера накануне выезда
  • Рекомендую взять с собой:
  • Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
  • Продукты питания (если не планируете питаться в кафе)
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный/для загара
  • Дождевик (если он требуется)
  • Паспорт
  • Наличные деньги
  • Купальные принадлежности
  • Форма одежды - по сезону, желательно многослойная:
  • Куртка (или ветровка, или пуховик - в зависимости от времени года)
  • Кофта
  • Футболка
  • Штаны (или джинсы)
  • Удобная закрытая обувь
  • Или подобный набор одежды на ваш вкус (главное условие - многослойность, так как именно такая одежда подходит под практически любые погодные условия)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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