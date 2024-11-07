В ходе экскурсии мы посетим скалу «Язык Тролля», насладимся видом Безенгийского ущелья, увидим знаменитые Голубые озера и искупаемся в термальных источниках.
Описание экскурсии
Язык Тролля
Первой остановкой нашего увлекательного путешествия станет знаменитый Язык Тролля. Это удивительное место расположено в Безенгийском ущелье и предлагает потрясающий панорамный вид на окружающие пейзажи. Здесь вы сможете сделать множество запоминающихся фотографий!
Голубые озёра
Следующей локацией в нашем маршруте станут известные с советских времён Голубые озёра. Эта группа из пяти водоёмов включает:
- Церик-Кёль
- Кёль-Кетчхен
- Секретное
- Два Верхнеголубых озера
Все они имеют карстовое происхождение, а самым известным и посещаемым является озеро Церик-Кёль, что в переводе означает «гнилое озеро». Оно получило своё название благодаря характерному запаху сероводорода, который напоминает тухлые яйца.
Черекское ущелье
Это место славится своими живописными видами и представляет собой узкую теснину. Высокие стены ущелья создают вечную прохладу, так как солнечные лучи не проникают в его низ. Дорога, проходящая через ущелье, очень живописна и ведёт к древнему селению Верхняя Балкария, которое соединено с внешним миром только этим путём. Верхняя Балкария — это удивительное место, где дикая природа гармонично сочетается с самобытностью древних строений, уютно расположившихся на территории села.
Замок Шато-Эркен
Мы также посетим фотогеничный замок Шато-Эркен, построенный относительно недавно. Он находится посреди красивого бирюзового озера и окружён множеством деревьев, что позволяет вам перенестись во времена Средневековья.
Купание в термальных источниках
В завершение нашего путешествия мы посетим термальный источник, где вы сможете расслабиться после насыщенного дня, полного ярких впечатлений. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности!
Ежедневно
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (группа до 4 человек)
|22 270 ₽
|Стандартный билет (группа до 6 человек)
|30 000 ₽
|Стандартный билет (группа до 7 человек)
|35 000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хуламо-Безенгийское ущелье
- Водопад Тыжынты
- Язык Тролля
- Голубые озёра
- Черек-Балкарская теснина
- Селение Верхняя Балкария
- Древние башни
- Замок Шато-Эркен
- Термальный источник
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
Что не входит в цену
- 300 руб. /чел. - купание в термальном источнике
- 50 руб. /чел. - вход на территорию замка Шато-Эркен
- Питание и напитки в кафе
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Ориентировочное время выезда: 7:30 - 8:00 (время выезда вы можете выбирать самостоятельно)
- Менеджер свяжется с вами в ближайшее время для уточнения деталей выезда. Информацию с точным временем выезда и автомобилем мы сообщим вам к 8-9 часам вечера накануне выезда
- Рекомендую взять с собой:
- Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
- Продукты питания (если не планируете питаться в кафе)
- Солнцезащитные очки
- Крем солнцезащитный/для загара
- Дождевик (если он требуется)
- Паспорт
- Наличные деньги
- Купальные принадлежности
- Форма одежды - по сезону, желательно многослойная:
- Куртка (или ветровка, или пуховик - в зависимости от времени года)
- Кофта
- Футболка
- Штаны (или джинсы)
- Удобная закрытая обувь
- Или подобный набор одежды на ваш вкус (главное условие - многослойность, так как именно такая одежда подходит под практически любые погодные условия)