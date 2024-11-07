«Язык Тролля» — это место, которое можно назвать «Норвегией на Кавказе». Оно стало популярным среди туристов благодаря своей неповторимой природе. В ходе экскурсии мы посетим скалу «Язык Тролля», насладимся видом Безенгийского ущелья, увидим знаменитые Голубые озера и искупаемся в термальных источниках.

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Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 7 чел.)

Описание экскурсии

Язык Тролля

Первой остановкой нашего увлекательного путешествия станет знаменитый Язык Тролля. Это удивительное место расположено в Безенгийском ущелье и предлагает потрясающий панорамный вид на окружающие пейзажи. Здесь вы сможете сделать множество запоминающихся фотографий!

Голубые озёра

Следующей локацией в нашем маршруте станут известные с советских времён Голубые озёра. Эта группа из пяти водоёмов включает:

Церик-Кёль

Кёль-Кетчхен

Секретное

Два Верхнеголубых озера

Все они имеют карстовое происхождение, а самым известным и посещаемым является озеро Церик-Кёль, что в переводе означает «гнилое озеро». Оно получило своё название благодаря характерному запаху сероводорода, который напоминает тухлые яйца.

Черекское ущелье

Это место славится своими живописными видами и представляет собой узкую теснину. Высокие стены ущелья создают вечную прохладу, так как солнечные лучи не проникают в его низ. Дорога, проходящая через ущелье, очень живописна и ведёт к древнему селению Верхняя Балкария, которое соединено с внешним миром только этим путём. Верхняя Балкария — это удивительное место, где дикая природа гармонично сочетается с самобытностью древних строений, уютно расположившихся на территории села.

Замок Шато-Эркен

Мы также посетим фотогеничный замок Шато-Эркен, построенный относительно недавно. Он находится посреди красивого бирюзового озера и окружён множеством деревьев, что позволяет вам перенестись во времена Средневековья.

Купание в термальных источниках

В завершение нашего путешествия мы посетим термальный источник, где вы сможете расслабиться после насыщенного дня, полного ярких впечатлений. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности!