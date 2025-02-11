Как говорят карачаевцы, если на столе нет хычинов — значит, вы останетесь голодными! Поэтому без них не обходится ни одно кавказское застолье. В тёплой дружеской атмосфере вы узнаете обо всех нюансах приготовления карачаевских хычинов. Научитесь готовить их самостоятельно и насладитесь вкусом подлинной карачаевской кухни.
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание мастер-класса
Из Минеральных Вод мы отправимся в уютную Карачаево-Черкессию — в село Учкекен. Свои двери для вас откроет гостеприимная и добродушная карачаевская семья!
Хозяйка дома поделится секретами приготовления одной из жемчужин кавказской кухни — карачаевского хычина. Вы узнаете обо всех тонкостях замешивания теста по рецепту, который передается из поколения в поколение. О правильном выборе продуктов для приготовления и о трёх разных начинках в хычинах.
Шаг за шагом научитесь готовить коронное блюдо республики. И конечно, насладитесь вкусом свежеиспеченных хычинов за чашечкой горного чая!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном седане или внедорожнике с возможностью установить детское кресло или бустер (по запросу)
- Все продукты и чаепитие включены в стоимость
- За доплату мастер-класс можно провести для группы до 6 участников — подробности в переписке
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 32 туристов
Добрый день, путешественники! Меня зовут Ольга, я представитель команды гидов. Более 7 лет мы проводим экскурсии по лучшим местам Северного Кавказа. Организуем активные джип-туры на подготовленных внедорожниках и минивэнах в мини-группах на 4–7 человек. Наши места славятся красотой величественных гор, озёр, водопадов и каньонов. Мы поможем вам познать наш край и, конечно же, влюбиться в него!Задать вопрос
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