Путешествие в Верхнюю Балкарию

Если вы на отдыхе в Минеральных Водах, то будет большим упущение провести свой отдых только на процедурах

4.8
7 отзывов
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Если вы на отдыхе в Минеральных Водах, то будет большим упущение провести свой отдых только на процедурах.

Мы приглашаем вас в однодневное путешествие среди Кавказских гор — вы насладитесь сказочными пейзажами, познакомитесь с местными традициями и попробуете кавказскую кухню. На нашей экскурсии вас ждут голубые озера, термальные источники и старинный замок.
Путешествие в Верхнюю Балкарию
Путешествие в Верхнюю Балкарию
Путешествие в Верхнюю Балкарию
Путешествие в Верхнюю Балкарию
Путешествие в Верхнюю Балкарию
Путешествие в Верхнюю Балкарию
Путешествие в Верхнюю Балкарию
Путешествие в Верхнюю Балкарию
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Селение Карасу
  • Язык Дракона
  • Голубые озера
  • Легендарная Черекская теснина
  • Старинное селение
  • Термальные источники Аушигер Сити
  • Замок Шато-Эркен
  • Высокогорные качели
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Селение Карасу

В нескольких километрах от селения Карасу, прямо у дороги, стекает кристальной чистоты водопад. И пусть он не большой, но очень живописный. Вода струится не по голым скалам, а по разноцветному мху. Проходя сквозь горные породы, вода становится очень вкусной. Она абсолютно чистая, ее можно попить на месте и набрать с собой в поездку.

Язык Дракона

Находится в ущелье Безенги, который ничуть не уступает норвежскому. Отсюда открывается невероятный вид на знаменитую Безенгийскую стену и горы-пятитысячники. С этой точки получаются великолепные фотографии.

Голубые озера

Вы увидите озеро Церик-Кёль, или Голубое озеро, знаменитое своим волшебным цветом воды. Озера располагаются в окружении скал, альпийских лугов и густых лесных массивов. В зависимости от времени года кристально чистые воды приобретают разные оттенки. Глубина одного из озёр достигает более 300 метров. Здесь вы услышите про загадки и многочисленные исследования этого водоема.

Легендарная Черекская теснина

Проехав знаменитые Голубые озера, мы попадём в теснину, прорубленную Череком Балкарским в горах Скалистого хребта. Над дорогой в буквальном смысле этого слова нависают скалы. Это сейчас в самых опасных местах проложены тоннели, а вот раньше неудачливый водитель на крутых виражах мог сорваться в бурлящий на глубине 200 метров Черек. Местные жители дали таким поворотам меткое название – «Пронеси, Господи».
Старинное селение перенесет нас в далекий и полный загадок мир прошлого, вы осмотрите сохранившуюся сторожевую башню и одновременно родовые постройки XVII- XVIII веков. Здесь вы сможете покататься на высокогорных качелях и сделать незабываемые фото.

Термальные источники Аушигер Сити

Мы направимся в горячие термальные источники Аушигер Сити. Это уникальный объект, подаренный природой. В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а нашли уникальные горячие целебные воды. Их температура от +40 до +50 °C. Здесь мы обязательно искупаемся и расслабимся после долгой дороги.

Замок Шато-Эркен

Не уступает по красоте эталонным европейским замкам в романском стиле XI-XII вв. Сооружение, воздвигнутое посреди лазурного озера, где теперь чинно плавают лебеди и утки. Рядом можно увидеть приятный лес, а в ясную погоду здесь открывается красивый вид на Эльбрус. Узнаете интересные факты о владельце замка Тембулате Эркенове — признанном виноделе России и Европы.

Ежедневно в 7:00

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Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Экологический сбор за посещение замка Шато-Эркен
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
Н
5 ноя 2022
Очень хотелось на язык Тролля, как на фотке. На самом деле он выглядит иначе. Мизерный выступ. Ни о чём 🫤
Н
22 фев 2023
О
23 окт 2022
Мы увидели Язык Тролля, замок Шато Эркен, водопад девечьи слезы, купались в термальных источниках Аушигер.
А самое удивительное оказалось для меня отношение нашего экскурсовода Михаила!
Никогда бы не подумала что в компании незнакомых людей находясь целый день будет ощущение что мы все знакомы уже 1000 лет. Это очень ценно!
Спасибо за такой удивительный день! Время - наш самый ценный ресурс и благодаря вам оно было потрачено не зря!
К
16 окт 2022
Красота неописуемая. Красивее гор могут быть только горы. Отличный водитель.
Ш
27 сен 2022
Очень красивый регион, виды невероятные! Очень порадовал позитивный внимательный гид. Благодарю за эмоции. Часть моего сердца однозначно осталась где-то там, высоко в горах:)
Р
6 сен 2022
Б
13 авг 2022

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