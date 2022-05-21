Зимний треккинг в Приэльбрусье на 7 дней

Приэльбрусье - регион невероятной, сказочной красоты

Приэльбрусье — регион невероятной, сказочной красоты.

Здесь путешественников ждут застывшие, как по волшебству, водопады, разряженные в белоснежные шубы сосны, пихты и ели, а купание в термальных источниках зимой принесёт несказанное удовольствие! Гора Эльбрус зимой — восхитительное зрелище, которое невозможно описать словами.

Зимний Эльбрус лучше всего виден с канатной дороги, по которой мы обязательно прокатимся.

Учитывая мегатонны кристально чистого воздуха, отдых на Эльбрусе зимой с детьми — развлечение лучше не придумаешь!
Зимний треккинг в Приэльбрусье на 7 дней
Зимний треккинг в Приэльбрусье на 7 дней
Зимний треккинг в Приэльбрусье на 7 дней
Зимний треккинг в Приэльбрусье на 7 дней
Зимний треккинг в Приэльбрусье на 7 дней
Зимний треккинг в Приэльбрусье на 7 дней
Зимний треккинг в Приэльбрусье на 7 дней

Что вас ожидает 🤩

  • Термальные источники «Гедуко»
  • Ущелье Адыл-Су
  • Ледник Кашкаташ
  • Канатная дорога на гору Чегет
  • Водопад Терскол
  • Ледяной водопад Азау
  • Канатная дорога на Эльбрус

Программа тура:

  • День 1. Приэльбрусье, Термальные источники «Гедуко», Баксанское ущелье.
  • 11:30 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. Схема проезда в г. Минеральные Воды.
  • Отдых в Приэльбрусье зимой стартует из города Минеральные Воды. Этот день получится насыщенным и полностью посвящённым здоровью, ведь зимний тур предполагает заезд в оздоровительный комплекс «Гедуко».
Отдых зимой на источниках — лучшее, что можно предложить в первый день треккинга. Кстати, это еще раз доказывает, что Приэльбрусье – благодатный край парадоксов и неожиданностей. Не все знают, что терминальные источники Кавказа хороши для купания зимой. Да что там хороши — идеальны!
Комплекс «Гедуко» предлагает воспользоваться удобными бассейнами, доверху наполненными минеральной водой. Исцеляющая жидкость не нуждается в подогреве, поскольку выходит наружу буквально из земных недр — источники питают фонтаны, бьющие из глубин до 4 км. Какая бы ни была погода в Приэльбрусье зимой, температура воды в бассейне практически не меняется, оставаясь на рубеже около 50 градусов Цельсия.
Вы удивитесь, насколько это приятно — нежиться в тёплой в воде, насыщенной бромом, соединениями натрия, кальция и калия, в то время, как вокруг пляшут нарядные снежинки. Такое не забывается! Кроме того, зимние купания подарят значительное оздоровление, усилят иммунитет, укрепив не только тело, но и дух. Главное, не забудьте взять купальник, шлёпки, заколку и полотенце.
Далее зимний треккинг по Приэльбрусью продолжится трэвел-трипом в Баксанское ущелье и поселением в уютном отеле «Седьмой регион».

День 2. Поляна нарзанов.

Зимний треккинг по Приэльбрусью продолжается походом на Поляну нарзанов. Тропка игриво виляет между нежными березами и стройными мачтами сосен. По пути туристов веселит шум реки Баксан. Если повезёт и Приэльбрусье встретит путников ясными, солнечными деньками, то воды горного потока, словно по волшебству, превратятся в чистый изумруд. От этой картины сложно оторвать взор!
Река Баксан не замерзает даже зимой, лишь валуны, перегораживающие реку, одеваются в белоснежный наряд. Но неоспоримой изюминкой зимнего треккинга по Приэльбрусью станет Поляна нарзанов. Здесь бьют целебные источники, излечивающие от сотен хворей: здесь можно подлечить нервную и сердечно-сосудистую системы.
Помимо чарующей природы Приэльбрусья, сами нарзаны посодействовали тому, что эта локация превратилась в подобие неземных пейзажей. Это вполне объяснимо, ведь здешняя вода щедро наполнена минералами, включая железо – отсюда и яркий, оранжево-янтарный оттенок, остающийся на почве.
День 3. Треккинг в ущелье Адыл-Су к леднику Кашкаташ.
Сегодня отправляемся на приятную прогулку по ущелью Адыл-Су. Это ущелье широкое, живописное, а его склоны украшает прекрасный, сосновый лес. Когда поднимемся немного повыше, издалека увидим Песчаные замки в соседнем ущелье. Это причудливые изваяния из песчаника, созданные госпожой Природой.
Вскоре наша дорога повернет направо и зигзагами начнет подниматься по склону. Еще немного — и впереди мы уже увидим ледник Кашкаташ. Это огромный ледник, на котором летом любят тренироваться альпинисты. Площадь ледника составляет 4 кв. км., а его длина — целых 6,1 км. На ледник полюбуемся снизу, из долины.

День 4. Канатная дорога на гору Чегет.

С утра мы с удовольствием пройдемся по экотропе, соединяющей две прекрасные горы: Чегет и Эльбрус. На пути практически не будет перепадов высот, поэтому прогулка обещает быть легкой и приятной.
Тур зимой на Эльбрус обязательно включает в себя поездку на фуникулере на гору Чегет. На ней расположилось уникальное, круглое кафе «Ай», что по-местному обозначает Луна. Отсюда открывается таинство – восхитительные виды на изумрудный ледник Терскол и гору Эльбрус. С этого места до Эльбруса всего 5 км, поэтому со смотровых площадок Чегета двуглавый красавец великолепно виден. Далее, после спуска с горы, зимний треккинг проходит по сувенирному рынку в Приэльбрусье.

День 5. Треккинг к леднику Терскол

Вы пойдете по заснеженным тропам и удивительно красивому, аутентичному деревянному мостику. Перейдя по деревянному мосту горную реку Терскол, треккинг неуклонно приближается к конечной точке маршрута — одноимённому древнему леднику. По пути туристам обязательно встретится небольшой домик, подозрительно похожий на избушку лесной ведуньи, а также лавка, на которой видна надпись: «Терскол» (а не «Киса и Ося здесь были», как ожидалось). Вот и всё — впереди громоздится сверкающая спина доисторического ледника! С другой стороны красуется снежная стена грозного Кавказского хребта, упирающаяся в небо вершина Чегета и удивительный, непохожий на другие, ледник с говорящим названием Семёрка.
День 6. Водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус.
Сегодня вы вблизи увидите Эльбрус! Зимой гора не менее величественна, чем в летний период. Треккинг начнётся походом к заледеневшему водопаду Азау. Кажется, что в каньоне будто хозяйничал свирепый великан — вокруг, куда только достигает взор, разбросаны пёстрые, базальтовые глыбы.
Зимний водопад Азау — это громадный 80-метровый бриллиант, ослепительно сверкающий под скупыми солнечными лучами. Поразительно, но внутри застывшего потока всё равно журчит вода!
Далее треккинг ведёт к величественному Эльбрусу — жемчужине Кавказа. Мы непременно поднимемся по канатной дороге на высоту 3 850 м — именно на этом рубеже находится станция «Гара-Баши». Поход зимой на Эльбрус не может обойтись без посещения этой обзорной площадки, ведь отсюда, как на ладони, видны окружающие горы, и естественно, царственный Кавказский хребет.

День 7

Сегодня прощаемся с гостеприимным Приэльбрусьем и отправляемся обратно в Минеральные Воды.
С собой увозим яркие впечатления и самые красивые фото Эльбруса зимой!
Переезд на микроавтобусе из Приэльбрусья в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).
15:00-16:00 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Проживание:

  • п. Терскол, гостиница «Седьмой регион» или гостиница аналогичного класса. Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенце выдают. Фен можно попросить у администратора. Чайника нет, холодильник есть на общей кухне. Имеется сушильная комната для вещей. В гостинице есть сауна, прачечная, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).

Питание:

  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сало, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту.
  • Проживание: п. Терскол, гостиница «Седьмой регион»
  • Двухразовое питание.
  • Групповая аптечка.
  • Входные билеты на термальные источники.
  • Входные билеты в Нацпарк Приэльбрусье.
  • Билеты на канатную дорогу на гору Эльбрус и гору Чегет.
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
  • Ужины.
  • Обед в первый день во время трансфера
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы: 9000 руб. за весь период отдыха.
  • Регистрация в гостинице иностранных граждан (Украина, Беларусь, Израиль и др.) – 300 рублей за весь период отдыха.
  • По желанию, прокат лыж, сноубордов (700-1200 руб. /день).
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды, ЖД вокзал, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: 23 января — 29 января 2022
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Район путешествия: РФ, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.
  • В городе Минеральные Воды можно остановиться в мини-гостинице «Теплый стан» или гостинице «АртХолл Отель». Также есть возможность снять квартиру на сутки (1000-1200 руб. /сутки), множество предложений по аренде квартир вы найдете на ресурсе «Авито».
  • Часовой пояс: московское время.
  • Денежная единица: российский рубль.
  • Общая информация по маршруту.
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг по ущельям налегке.
  • Проживание: гостиница.
  • Питание: двухразовое. Завтрак в кафе, обед – сухой паек днем.
  • Маршрут проходит на высоте: 2100-2800 м, по канатной дороге поднимаемся на высоту 3850 м.
  • Протяженность маршрута: 49,6 км.
  • Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет.
  • Уровень сложности маршрута: умеренный (40% маршрута), средний (60% маршрута). Маршрут рекомендован для новичков. Сравнительная таблица уровней сложности маршрутов Клуба.
  • Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.
  • Инфраструктура. В поселке Терскол есть продуктовые магазины, кафе, аптека, отделение почты, банкоматы. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

👥Групповые🚶Пешеходные🍀Природа и пейзажиГорыЭльбрус🗽Достопримечательности🧳Экскурсионные туры7-дневные турыТреккинг и походы

Еще несколько похожих предложений в Минеральных Водах

Треккинг на гору Змейка
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Олег
5
3 отзыва
Треккинг на гору Змейка
Активная прогулка к одной из самых красивых и загадочных вершин Минеральных Вод
21 мая
23 мая
25 мая
от 2 000 за 1-8 чел.
На внедорожниках по авторскому маршруту Пятигорск - Домбай - Приэльбрусье - Чегем
2 дня
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Людмила
Нет отзывов
На внедорожниках по авторскому маршруту Пятигорск - Домбай - Приэльбрусье - Чегем
Подняться по самой высокогорной канатной дороге Европы и увидеть НЛО
14 июня
15 июля
31 авг
33 000 за 1 человека
Тайный места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
9 часов
Индивидуальная
Карен
Нет отзывов
Тайный места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
Дорогие друзья многим из Вас очень понравилась моя экскурсия «Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за один день»
11 500 за 1-6 чел.
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Александр
Нет отзывов
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
26 июня
14 июля
5 авг
38 000 за 1 человека
Энергия гор: Джилы-Су, Гижгит и нарзанные источники
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Виталий
Нет отзывов
Энергия гор: Джилы-Су, Гижгит и нарзанные источники
Зарядиться красотой кавказских пейзажей и расслабиться в целебных термальных ваннах
19 июня
3 июля
10 июля
27 500 за 1 человека
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
8 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Вадим
Нет отзывов
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
Джип-тур по завораживающим местам региона с историческими заметками и старинными легендами
1 июня
4 июня
6 июня
15 000 за 1-6 чел.
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Алий
Нет отзывов
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
Наблюдать за звездами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озерах
26 мая
2 июня
9 июня
20 000 за 1 человека
На вершину Эльбруса: восхождение с Юга
9 дней
🚗 На машине
Авторский тур
Михаил
Нет отзывов
На вершину Эльбруса: восхождение с Юга
Подняться на высоту 5642 метра и отлично себя при этом чувствовать
4 июня
8 июня
15 июня
43 000 за 1 человека
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Валентин
Нет отзывов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
24 мая
26 мая
27 мая
от 10 400 за 1-2 чел.
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
Анна
Нет отзывов
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
5 июня
12 июня
19 июня
50 715 за 1 человека
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Андрей
5
10 отзывов
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
21 мая
22 мая
30 мая
12 000 за 1-4 чел.
Трансфер из / в аэропорт Минеральных Вод
2 часа
Индивидуальная
Виктор
Нет отзывов
Трансфер из / в аэропорт Минеральных Вод
Наша туристическая фирма «Vitotur» на комфортабельном транспорте организует трансферы из аэропорта, ЖД вокзала г
8 000 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
ХОРОШО
🧭
ТАМ