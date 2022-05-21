Программа тура:

День 1. Приэльбрусье, Термальные источники «Гедуко», Баксанское ущелье.

11:30 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. Схема проезда в г. Минеральные Воды.

Отдых в Приэльбрусье зимой стартует из города Минеральные Воды. Этот день получится насыщенным и полностью посвящённым здоровью, ведь зимний тур предполагает заезд в оздоровительный комплекс «Гедуко».

Отдых зимой на источниках — лучшее, что можно предложить в первый день треккинга. Кстати, это еще раз доказывает, что Приэльбрусье – благодатный край парадоксов и неожиданностей. Не все знают, что терминальные источники Кавказа хороши для купания зимой. Да что там хороши — идеальны!

Комплекс «Гедуко» предлагает воспользоваться удобными бассейнами, доверху наполненными минеральной водой. Исцеляющая жидкость не нуждается в подогреве, поскольку выходит наружу буквально из земных недр — источники питают фонтаны, бьющие из глубин до 4 км. Какая бы ни была погода в Приэльбрусье зимой, температура воды в бассейне практически не меняется, оставаясь на рубеже около 50 градусов Цельсия.

Вы удивитесь, насколько это приятно — нежиться в тёплой в воде, насыщенной бромом, соединениями натрия, кальция и калия, в то время, как вокруг пляшут нарядные снежинки. Такое не забывается! Кроме того, зимние купания подарят значительное оздоровление, усилят иммунитет, укрепив не только тело, но и дух. Главное, не забудьте взять купальник, шлёпки, заколку и полотенце.

Далее зимний треккинг по Приэльбрусью продолжится трэвел-трипом в Баксанское ущелье и поселением в уютном отеле «Седьмой регион».

День 2. Поляна нарзанов.

Зимний треккинг по Приэльбрусью продолжается походом на Поляну нарзанов. Тропка игриво виляет между нежными березами и стройными мачтами сосен. По пути туристов веселит шум реки Баксан. Если повезёт и Приэльбрусье встретит путников ясными, солнечными деньками, то воды горного потока, словно по волшебству, превратятся в чистый изумруд. От этой картины сложно оторвать взор!

Река Баксан не замерзает даже зимой, лишь валуны, перегораживающие реку, одеваются в белоснежный наряд. Но неоспоримой изюминкой зимнего треккинга по Приэльбрусью станет Поляна нарзанов. Здесь бьют целебные источники, излечивающие от сотен хворей: здесь можно подлечить нервную и сердечно-сосудистую системы.

Помимо чарующей природы Приэльбрусья, сами нарзаны посодействовали тому, что эта локация превратилась в подобие неземных пейзажей. Это вполне объяснимо, ведь здешняя вода щедро наполнена минералами, включая железо – отсюда и яркий, оранжево-янтарный оттенок, остающийся на почве.

День 3. Треккинг в ущелье Адыл-Су к леднику Кашкаташ.

Сегодня отправляемся на приятную прогулку по ущелью Адыл-Су. Это ущелье широкое, живописное, а его склоны украшает прекрасный, сосновый лес. Когда поднимемся немного повыше, издалека увидим Песчаные замки в соседнем ущелье. Это причудливые изваяния из песчаника, созданные госпожой Природой.

Вскоре наша дорога повернет направо и зигзагами начнет подниматься по склону. Еще немного — и впереди мы уже увидим ледник Кашкаташ. Это огромный ледник, на котором летом любят тренироваться альпинисты. Площадь ледника составляет 4 кв. км., а его длина — целых 6,1 км. На ледник полюбуемся снизу, из долины.

День 4. Канатная дорога на гору Чегет.

С утра мы с удовольствием пройдемся по экотропе, соединяющей две прекрасные горы: Чегет и Эльбрус. На пути практически не будет перепадов высот, поэтому прогулка обещает быть легкой и приятной.

Тур зимой на Эльбрус обязательно включает в себя поездку на фуникулере на гору Чегет. На ней расположилось уникальное, круглое кафе «Ай», что по-местному обозначает Луна. Отсюда открывается таинство – восхитительные виды на изумрудный ледник Терскол и гору Эльбрус. С этого места до Эльбруса всего 5 км, поэтому со смотровых площадок Чегета двуглавый красавец великолепно виден. Далее, после спуска с горы, зимний треккинг проходит по сувенирному рынку в Приэльбрусье.

День 5. Треккинг к леднику Терскол

Вы пойдете по заснеженным тропам и удивительно красивому, аутентичному деревянному мостику. Перейдя по деревянному мосту горную реку Терскол, треккинг неуклонно приближается к конечной точке маршрута — одноимённому древнему леднику. По пути туристам обязательно встретится небольшой домик, подозрительно похожий на избушку лесной ведуньи, а также лавка, на которой видна надпись: «Терскол» (а не «Киса и Ося здесь были», как ожидалось). Вот и всё — впереди громоздится сверкающая спина доисторического ледника! С другой стороны красуется снежная стена грозного Кавказского хребта, упирающаяся в небо вершина Чегета и удивительный, непохожий на другие, ледник с говорящим названием Семёрка.

День 6. Водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус.

Сегодня вы вблизи увидите Эльбрус! Зимой гора не менее величественна, чем в летний период. Треккинг начнётся походом к заледеневшему водопаду Азау. Кажется, что в каньоне будто хозяйничал свирепый великан — вокруг, куда только достигает взор, разбросаны пёстрые, базальтовые глыбы.

Зимний водопад Азау — это громадный 80-метровый бриллиант, ослепительно сверкающий под скупыми солнечными лучами. Поразительно, но внутри застывшего потока всё равно журчит вода!

Далее треккинг ведёт к величественному Эльбрусу — жемчужине Кавказа. Мы непременно поднимемся по канатной дороге на высоту 3 850 м — именно на этом рубеже находится станция «Гара-Баши». Поход зимой на Эльбрус не может обойтись без посещения этой обзорной площадки, ведь отсюда, как на ладони, видны окружающие горы, и естественно, царственный Кавказский хребет.

День 7

Сегодня прощаемся с гостеприимным Приэльбрусьем и отправляемся обратно в Минеральные Воды.

С собой увозим яркие впечатления и самые красивые фото Эльбруса зимой!

Переезд на микроавтобусе из Приэльбрусья в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).

15:00-16:00 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Проживание:

п. Терскол, гостиница «Седьмой регион» или гостиница аналогичного класса. Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенце выдают. Фен можно попросить у администратора. Чайника нет, холодильник есть на общей кухне. Имеется сушильная комната для вещей. В гостинице есть сауна, прачечная, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).

Питание: