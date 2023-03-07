ежедневно в 08:00

Гижгит, Тызыльское ущелье и поляна Азау: джип-тур

Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус

5
1 отзыв
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Путь к сердцу Северного Кавказа, могучему потухшему вулкану, лежит через множество впечатляющих мест. Для нашего маршрута мы выбрали одни из самых интересных.

Вы посетите высокогорное озеро Гижгит и Тызыльское ущелье, где укрылся затерянный мир Кабардино-Балкарии.

А после с поляны Азау подниметесь на станцию Мир и насладитесь видами заснеженных вершин с высоты 3460 метров.
Гижгит, Тызыльское ущелье и поляна Азау: джип-тур
Гижгит, Тызыльское ущелье и поляна Азау: джип-тур
Гижгит, Тызыльское ущелье и поляна Азау: джип-тур
Гижгит, Тызыльское ущелье и поляна Азау: джип-тур
Гижгит, Тызыльское ущелье и поляна Азау: джип-тур
Гижгит, Тызыльское ущелье и поляна Азау: джип-тур
Гижгит, Тызыльское ущелье и поляна Азау: джип-тур
Гижгит, Тызыльское ущелье и поляна Азау: джип-тур
Гижгит, Тызыльское ущелье и поляна Азау: джип-тур
Гижгит, Тызыльское ущелье и поляна Азау: джип-тур
Гижгит, Тызыльское ущелье и поляна Азау: джип-тур
Гижгит, Тызыльское ущелье и поляна Азау: джип-тур
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Описание

Что вас ожидает

Озеро Гижгит (Былым)

Первая локация нашего тура — высокогорное озеро Гижгит, или Былымское. Вы полюбуетесь фактурными очертаниями его берегов и завораживающим цветом водоёма. А мы расскажем, почему на такую красоту можно только смотреть со стороны.

Тызыльское ущелье

Одно из самых красивых, диких и малопосещаемых ущелий в Кабардино-Балкарии начинается за с. Кенделен. Какие таинственные истории хранит это место и как ему удалось сохранить свою «заповедность», вы узнаете на экскурсии. Дорога к нему будет пролегать через Баксанское ущелье, которое также подарит вам немало возможностей сделать красивые снимки: здесь вам и альпийские луга, и разнообразные водопады, и цветочные ковры.

Поляна Азау

Эта локация завершает наше путешествие. Поляна Азау находится между посёлком Терскол и склонами Эльбруса, на высоте 2300 метров над уровнем моря, это наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья. Здесь, на сравнительно небольшой территории, расположен маленький поселок, состоящий из отелей, турбаз и кафе. Здесь же и станции канатных дорог. Вы поднимаетесь до станции Мир (3460 метров над уровнем моря). Насладитесь заснеженными вершинами и горными перевалами. И сможете на склоне подкрепиться блюдами кавказской кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7 человек
  • Мы заберём вас с любого адреса в пределах КМВ и после экскурсии доставим обратно
  • Дополнительно оплачивается: питание и проезд по канатной дороге (1400 руб. /человека)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
с адресов в пределах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
7 мар 2023
Это было лучшее путешествие в моей жизни 🔥 эмоции до сих пор переполняют меня! Екатерина очень ответственный организатор! Все рассказала, объяснила, даже дала бесценные советы по одежде! Водитель был очень опытный и с уверенностью справлялся со всеми трудностями зимней дороги! Мы чувствовали себя в безопасности. Очень много рассказывал про локации, историю, традиции местных народов! Атмосфера всего путешествия была очень теплой и дружественной! Спасибо 🙏 огромное за организацию такого уровня!!! Однозначно советую всем Екатерину и ее команду профессиональных гидов

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