ежедневно в 08:00

Путь к сердцу Северного Кавказа, могучему потухшему вулкану, лежит через множество впечатляющих мест. Для нашего маршрута мы выбрали одни из самых интересных. Вы посетите высокогорное озеро Гижгит и Тызыльское ущелье, где укрылся затерянный мир Кабардино-Балкарии. А после с поляны Азау подниметесь на станцию Мир и насладитесь видами заснеженных вершин с высоты 3460 метров.

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Описание

Что вас ожидает

Озеро Гижгит (Былым)

Первая локация нашего тура — высокогорное озеро Гижгит, или Былымское. Вы полюбуетесь фактурными очертаниями его берегов и завораживающим цветом водоёма. А мы расскажем, почему на такую красоту можно только смотреть со стороны.

Тызыльское ущелье

Одно из самых красивых, диких и малопосещаемых ущелий в Кабардино-Балкарии начинается за с. Кенделен. Какие таинственные истории хранит это место и как ему удалось сохранить свою «заповедность», вы узнаете на экскурсии. Дорога к нему будет пролегать через Баксанское ущелье, которое также подарит вам немало возможностей сделать красивые снимки: здесь вам и альпийские луга, и разнообразные водопады, и цветочные ковры.

Поляна Азау

Эта локация завершает наше путешествие. Поляна Азау находится между посёлком Терскол и склонами Эльбруса, на высоте 2300 метров над уровнем моря, это наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья. Здесь, на сравнительно небольшой территории, расположен маленький поселок, состоящий из отелей, турбаз и кафе. Здесь же и станции канатных дорог. Вы поднимаетесь до станции Мир (3460 метров над уровнем моря). Насладитесь заснеженными вершинами и горными перевалами. И сможете на склоне подкрепиться блюдами кавказской кухни.

Организационные детали