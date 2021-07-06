Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа

Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию

4.7
3 отзыва
Высочайшая точка Европы, край вечных снегов, главное место притяжения на Кавказе — вас ждет Эльбрус.

Вы полюбуетесь ущельем Баксан, подниметесь по канатной дороге почти на 4 км, оцените местную кухню, попьете нарзан из источников и чай на горном озере Гижгит.

Этот день пройдет под мои рассказы о жизни и природе региона, а также подарит вам завораживающие фото!
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа

Что вас ожидает

В начале наш путь пролегает по равнинной Кабардино-Балкарии до Баксанского ущелья — а затем мы будем подниматься все выше по дорогам Кавказских гор. За окном вам откроются дивные пейзажи, а я расскажу об укладе, обычаях и традициях кабардинского и балкарского народов. Итак, ключевые эпизоды путешествия:

  • Эльбрус — подняться на 3847 м. Мы приедем на поляну Азау, откуда стартует самый высокогорный подъемник в Европе. Он довезет вас до станции Гарабаши, и от панорам заснеженных вершин перехватит дыхание.
  • Кавказская кухня и нарзаны. После спуска с Эльбруса предлагаю отобедать в одном из местных кафе с аутентичными блюдами. Затем вас ждет Поляна Нарзанов, где вы попробуете минеральную воду, бьющую из-под земли.
  • Ущелье Адыр Су и «лестница в небо». Так называют грузовой подъемник, построенный в 1968 году для обслуживания альплагерей. Этот каньон также запомнится вам видами бурной горной реки.
  • Озеро Гижгит — впечатляющий финал путешествия. Бирюзовый водоем растянулся на километр в длину, а окружают его зеленые долины и причудливые скалистые хребты. В этой атмосфере мы устроим традиционное чаепитие.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Пятигорске или по желанию в любом другом городе КМВ (при начале в Кисловодске стоимость оговаривается отдельно). Готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале.
  • Продолжительность экскурсии от 8 до 10 часов
  • Транспорт включен в стоимость — в вашем распоряжении будет комфортабельный Nissan Patrol или Renault Daster
  • Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу (1500 рублей) и обед
🚩 Начало и место завершения: по договоренности в регионе КМВ
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вадим
Вадим
Меня зовут Вадим и большую часть своей жизни я прожил в родном Пятигорске, по образованию геофизик. Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моей профессией. Накопленным опытом и знаниями готов с радостью поделиться с путешественниками! Я занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий для мини-групп из 4-6 человек по всему Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь чистейшим горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете незабываемые панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. У вас будет возможность побывать там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. Кроме этого, вы сможете насладиться купанием в многочисленных термальных источниках, которыми изобилует регион. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и вас влечет романтический дух странствий — Северный Кавказ ждет вас!
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3 настоящих отзыва от туристов

А
6 июля 2021
Отличная экскурсия, отличный гид, отличная природа, очень рекомендую
М
20 июня 2021
Хороший Водитель, приятное чаепитие. Экскурсию назвать сложно, так как информацию практически не рассказывают. Просто показывают красивые места
Наталья
3 мая 2021
Спасибо большое Вадиму за рекомендацию Валентина.
уже когда отчаялись найти свободного гида - он нам дал контакты. И Валентин в свой выходной провел нам экскурсию.
правда по нашей просьбе мы заменили ее на поездку в Джилы-Су.
ездили с 4 летним ребенком. в автомобиле все хорошо и комфортно.
Эльбрус открылся для нас в полной красе)

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Вадим проводит ещё 4 экскурсии

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