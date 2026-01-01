Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Отправляемся в увлекательное путешествие по живописным уголкам Кавказских Минеральных Вод, где гармонично сочетаются комфортный отдых, активные приключения и целебная сила природы. Мы остановимся в уютном отеле с двухместным размещением, а каждый день будет наполнен новыми впечатлениями — от восхождений на величественные вершины до неспешных прогулок по знаменитым курортам.

Наш маршрут пройдет через самые красивые места региона: покорим гору Бештау — высочайшую вершину Пятигорья (1400 м), прогуляемся по уютным улочкам и паркам Пятигорска, Кисловодска и Железноводска, откроем для себя потаенные тропы Верхней Балкарии и урочища Джилы-Су.

Кавказские Минеральные Воды — уникальное место, где на небольшой территории сосредоточено огромное количество целебных источников. Мы будем пить чистейшую минеральную воду,купаться в природных горячих источниках и наслаждаться красотой горных пейзажей.

Этот тур подарит вам не только яркие эмоции, но и настоящее обновление — после путешествия вы вернетесь домой отдохнувшими, полными сил и вдохновения!