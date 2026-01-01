Описание тура
Отправляемся в увлекательное путешествие по живописным уголкам Кавказских Минеральных Вод, где гармонично сочетаются комфортный отдых, активные приключения и целебная сила природы. Мы остановимся в уютном отеле с двухместным размещением, а каждый день будет наполнен новыми впечатлениями — от восхождений на величественные вершины до неспешных прогулок по знаменитым курортам.
Наш маршрут пройдет через самые красивые места региона: покорим гору Бештау — высочайшую вершину Пятигорья (1400 м), прогуляемся по уютным улочкам и паркам Пятигорска, Кисловодска и Железноводска, откроем для себя потаенные тропы Верхней Балкарии и урочища Джилы-Су.
Кавказские Минеральные Воды — уникальное место, где на небольшой территории сосредоточено огромное количество целебных источников. Мы будем пить чистейшую минеральную воду,купаться в природных горячих источниках и наслаждаться красотой горных пейзажей.
Этот тур подарит вам не только яркие эмоции, но и настоящее обновление — после путешествия вы вернетесь домой отдохнувшими, полными сил и вдохновения!
- Кисловодский национальный парк — является уникальным, редчайшим по красоте памятником ландшафтной архитектуры, подлинным лечебно-оздоровительным дендрарием.
- Черекское ущелье (теснина) — самое живописное место Кабардино-Балкарии. Здесь проходит старая дорога, которая была построена вручную на краю отвесных скал.
- Замок Шато Эркен — построен в 2012 году по эскизам и чертежам местного винодела Тембулата Эркенова. Внешне он выглядит как французский замок Xi-Xii веков в романском стиле.
- Урочище Джилы-Су — расположено на Северном склоне Эльбруса на высоте 2500м. Здесь находится множество природных достопримечательностей: водопады, минеральные источники, отвесные скалы и каменные грибы.
- Восхождение на Бештау — Бештау является самой высокой горой Пятигорья. Ее название в переводе с тюркского так и звучит: Пять (Беш) гор (тау). Состоит она из главной вершины, высотой 1400 м, и четырёх отрогов.
- Минеральные воды — вы побываете в Пятигорске, Кисловодске и Железноводске, во всех этих городах-курортах находятся источники питьевой минеральной воды, которые обладают уникальными целебными свойствами.
- Суворовские термальные источники — термальные источники купален имеют уникальный минеральный состав и особые физико-химические свойства, их воды бьют из глубины 1115м.
Программа тура по дням
Прогулка по Пятигорску и восхождение на Машук
Встречаемся в 14:30 в уютном отеле, где вас ждёт знакомство с инструктором и другими участниками. А затем — вперёд, исследовать город!
Мы начнём с парка Цветник, заглянем в питьевую галерею, чтобы попробовать целебную минеральную воду, а затем отправимся к Бесстыжим ваннам. Не волнуйтесь — купаются здесь в купальниках, просто ванны под открытым небом и доступны для всех.
Далее нас ждёт легендарное озеро Провал, где Остап Бендер когда-то собирал деньги на ремонт. Но для вас вход бесплатный — мы обо всём договорились! Затем прогуляемся по живописному лесу у подножия горы Машук и поднимемся на её вершину. Кто устанет, сможет воспользоваться фуникулёром.
Сверху откроется потрясающий вид на Пятигорск и Кавказские горы, а в ясный день даже увидите Эльбрус! После спуска нас ждёт ужин в уютном кафе, а вечером — игры, общение и отдых в отеле. Завтра будет ещё интереснее!
12 км
набор высоты 500 м
проживание в отеле
Восхождение на Бештау и прогулка по Железноводску
После сытного завтрака нас ждёт настоящее приключение — восхождение на легендарную гору Бештау! На такси мы доедем до Лермонтова, откуда и начнём наш путь. Бештау — самая высокая вершина Пятигорья (1400 м), и с её пика открываются захватывающие виды на бескрайние просторы Кавказа.
Спускаться будем через буково-дубовый лес, наполненный свежестью и пением птиц, прямо к уютному Железноводску. Здесь нас встретит живописное Курортное озеро — можно прогуляться вдоль берега или даже освежиться в его прозрачной воде.
Далее нас ждёт подъём по каскадной лестнице к знаменитым бюветам с самой вкусной минеральной водой Кавминвод. Прогуливаясь по тенистому парку, мы выйдем в центр города, пообедаем в уютном кафе и на такси поедем обратно в Пятигорск.
На обратном пути заедем на колоритный пятигорский рынок — здесь можно купить свежие фрукты, душистые специи и настоящий домашний сыр, который станет отличным дополнением к вечерним посиделкам.
Возвращаемся в отель с приятной усталостью, новыми впечатлениями и вкусными покупками!
12 км
набор высоты 650 м
сброс высоты 880 м
40 км едем
Автомобильная экскурсия в Верхнюю Балкарию
Раннее утро начинается с сытного завтрака и отправления в захватывающее путешествие по живописной трассе Кавказ. Уже через полтора часа нас встречает первый сюрприз — замок Шато Эркен, будто перенесённый из средневековья. Прогуливаясь вокруг зеркального озера в окружении грациозных лебедей, мы постепенно погружаемся в горную сказку.
Дорога петляет серпантином, открывая всё более впечатляющие виды. Нас ждёт знаменитый Язык тролля — уникальная смотровая площадка на фоне трёхтысячников. Даже если не решитесь на экстремальные фото, виды останутся в памяти навсегда.
Следующая остановка — таинственное озеро Церик-Гёль с его пронзительно-бирюзовой водой. После фотосессии нас ждёт обед в уютном кафе с ароматными блюдами кавказской кухни.
Завершающий аккорд — Черекское ущелье с его древними башнями заброшенного аула. Эти каменные стражи времени хранят многовековые истории, которые мы сможем почувствовать, прогуливаясь среди них.
С массой впечатлений и потрясающими фотографиями мы возвращаемся в Пятигорск, где вас ждёт заслуженный отдых.
450 км едем
5 км
Кисловодск и Суворовские горячие источники
После завтрака нас ждёт день, наполненный природными красотами и приятной усталостью. Мы отправляемся в главный парк курортного региона — его просторы занимают почти тысячу гектаров! Не переживайте — мы проложим оптимальный маршрут, чтобы увидеть самые живописные уголки.
Начнём с нарзанной галереи, где можно ощутить целебную силу знаменитых вод. Далее нас ждут:
Зеркальный пруд с его кристальными отражениями
Очаровательный мостик Дамский каприз
Сосновая горка с панорамными видами
Кипарисовая аллея, ведущая к вершине Красное солнышко
Здесь, на смотровой площадке, мы повторим путь Лермонтова — возможно, нам так же посчастливится увидеть величественный Эльбрус! После небольшого перекуса спустимся по канатной дороге, чтобы продолжить знакомство с парком.
В нижней части нас встретит благоухающая аллея Роз (35 сортов!) и загадочный Храм воздуха. После обеда в уютном кафе — приятный бонус: релакс в Суворовских горячих источниках. Термальные ванны идеально снимут усталость после насыщенного дня.
Возвращаемся в Пятигорск с лёгкостью в теле и приятными впечатлениями — вечер обещает тёплое общение и отдых.
120 км едем
15 км
480 м набор высоты
купание в горячих источниках
Поездка в урочище Джилы-Су
Сегодня нас ждёт настоящее приключение! После раннего и сытного завтрака мы отправляемся в легендарное урочище Джилы-Су, что означает тёплая вода. Поедем по головокружительному серпантину через Долину нарзанов — эту дорогу по праву считают одной из самых живописных в России.
Оказавшись в урочище, вы окунётесь в мир природных чудес. Здесь бьют 15 уникальных источников с разной температурой и составом, обладающих целебной силой. Но на этом сюрпризы не заканчиваются — вас ждёт встреча с могучим водопадом Каракая-Су, низвергающимся с 30-метровой высоты!
Мы поднимемся на смотровую площадку у поляны Эмануэля, откуда открывается незабываемый вид на Кавказский хребет и величественный Эльбрус. После прогулки по живописным тропам мы отправимся обратно, по пути заглянув в уютное кафе, где полакомимся вкуснейшими карачаевскими хычинами.
Вернувшись в Пятигорск, мы с теплотой будем вспоминать этот насыщенный день, делясь впечатлениями и самыми удачными кадрами!
280 км едем
10 км
купание в горячих источниках
День отъезда
В этот день можно закупить сувениры и местные гостинцы на Верхнем рынке, неспешно прогуляться по городу и на прощание искупаться в бесстыжих ваннах. Сегодня мы прощаемся с любимым Пятигорском и такими родными ребятами. А если вам не хватило времени, чтобы посмотреть все города-курорты, оставайтесь еще на пару дней. Мы с удовольствием подскажем куда еще отправиться.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Проживание в уютном отеле города Пятигорска
- Поездка в урочище Джилы-Су
- Автомобильная экскурсия в Верхнюю Балкарию
- Перекусы во время прогулок
- Посещение горячих источников под открытым небом
- Групповая аптечка
- Медицинская страховка от несчастного случая
- Сопровождение опытным гидом
Что не входит в цену
- Дорога до Пятигорска и обратно
- Личные вещи по списку
- Еда (готовим сами или питаемся в кафе/столовых)
- Любые развлечения, не включенные в стоимость (по желанию)
- Курортный сбор 100 рублей в сутки (оплачивается туристами, отдыхающими на курорте более 24 часов)
Пожелания к путешественнику
Наш тур сочетает в себе прогулки по городам-курортам и выезды в горы, поэтому позаботьтесь об удобной одежде. В городах весной и осенью температура очень комфортная +15-20 градусов, летом +25-30. В урочище Джилы-Су и в горах Вехней Болкарии прохладнее, температура даже летом может опускаться до 0. Поэтому возьмите с собой легкие вещи и вещи потеплее, чтобы не замерзнуть в горах.
Снаряжение
Рюкзак штурмовой (20-35 литров)
Рюкзак/спортивная сумка/чемодан
Одежда
Одежда для сна
Нижнее бельё
Плавательный костюм (купальник, плавки)
Термобельё
Шорты
Носки или термоноски
Футболка
Лёгкая кофта (тельник, термо)
Теплая флисовая кофта с горловиной
Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
Шапочка лёгкая
Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа)
Накидка от дождя с капюшоном
Треккинговые ботинки
Шлёпки/кроксы/сандалии
Кроссовки
Удобные штаны
Личные вещи
Паспорт
Деньги
Термос
Многоразовая бутылка
Индивидуальная аптечка
Солнцезащитный крем и гигиеническая помада
Предметы личной гигиены
Лёгкое полотенце
Телефон
Медицинский полис
Очки солнцезащитные
Рекомендуем добавить
Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая)
Треккинговые палки
Фотоаппарат
Платье
Пуховик тонкий