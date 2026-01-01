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Активный тур по Кавказским Минеральным Водам

Тур сочетает в себе комфорт и физические нагрузки; собраны самые живописные и интересные места
Активный тур по Кавказским Минеральным ВодамФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Активный тур по Кавказским Минеральным ВодамФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Активный тур по Кавказским Минеральным ВодамФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Отправляемся в увлекательное путешествие по живописным уголкам Кавказских Минеральных Вод, где гармонично сочетаются комфортный отдых, активные приключения и целебная сила природы. Мы остановимся в уютном отеле с двухместным размещением, а каждый день будет наполнен новыми впечатлениями — от восхождений на величественные вершины до неспешных прогулок по знаменитым курортам.

Наш маршрут пройдет через самые красивые места региона: покорим гору Бештау — высочайшую вершину Пятигорья (1400 м), прогуляемся по уютным улочкам и паркам Пятигорска, Кисловодска и Железноводска, откроем для себя потаенные тропы Верхней Балкарии и урочища Джилы-Су.

Кавказские Минеральные Воды — уникальное место, где на небольшой территории сосредоточено огромное количество целебных источников. Мы будем пить чистейшую минеральную воду,купаться в природных горячих источниках и наслаждаться красотой горных пейзажей.

Этот тур подарит вам не только яркие эмоции, но и настоящее обновление — после путешествия вы вернетесь домой отдохнувшими, полными сил и вдохновения!

  • Кисловодский национальный парк — является уникальным, редчайшим по красоте памятником ландшафтной архитектуры, подлинным лечебно-оздоровительным дендрарием.
  • Черекское ущелье (теснина) — самое живописное место Кабардино-Балкарии. Здесь проходит старая дорога, которая была построена вручную на краю отвесных скал.
  • Замок Шато Эркен — построен в 2012 году по эскизам и чертежам местного винодела Тембулата Эркенова. Внешне он выглядит как французский замок Xi-Xii веков в романском стиле.
  • Урочище Джилы-Су — расположено на Северном склоне Эльбруса на высоте 2500м. Здесь находится множество природных достопримечательностей: водопады, минеральные источники, отвесные скалы и каменные грибы.
  • Восхождение на Бештау — Бештау является самой высокой горой Пятигорья. Ее название в переводе с тюркского так и звучит: Пять (Беш) гор (тау). Состоит она из главной вершины, высотой 1400 м, и четырёх отрогов.
  • Минеральные воды — вы побываете в Пятигорске, Кисловодске и Железноводске, во всех этих городах-курортах находятся источники питьевой минеральной воды, которые обладают уникальными целебными свойствами.
  • Суворовские термальные источники — термальные источники купален имеют уникальный минеральный состав и особые физико-химические свойства, их воды бьют из глубины 1115м.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Пятигорску и восхождение на Машук

Встречаемся в 14:30 в уютном отеле, где вас ждёт знакомство с инструктором и другими участниками. А затем — вперёд, исследовать город!

Мы начнём с парка Цветник, заглянем в питьевую галерею, чтобы попробовать целебную минеральную воду, а затем отправимся к Бесстыжим ваннам. Не волнуйтесь — купаются здесь в купальниках, просто ванны под открытым небом и доступны для всех.

Далее нас ждёт легендарное озеро Провал, где Остап Бендер когда-то собирал деньги на ремонт. Но для вас вход бесплатный — мы обо всём договорились! Затем прогуляемся по живописному лесу у подножия горы Машук и поднимемся на её вершину. Кто устанет, сможет воспользоваться фуникулёром.

Сверху откроется потрясающий вид на Пятигорск и Кавказские горы, а в ясный день даже увидите Эльбрус! После спуска нас ждёт ужин в уютном кафе, а вечером — игры, общение и отдых в отеле. Завтра будет ещё интереснее!

  • 12 км

  • набор высоты 500 м

  • проживание в отеле

Прогулка по Пятигорску и восхождение на МашукПрогулка по Пятигорску и восхождение на МашукПрогулка по Пятигорску и восхождение на Машук
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Восхождение на Бештау и прогулка по Железноводску

После сытного завтрака нас ждёт настоящее приключение — восхождение на легендарную гору Бештау! На такси мы доедем до Лермонтова, откуда и начнём наш путь. Бештау — самая высокая вершина Пятигорья (1400 м), и с её пика открываются захватывающие виды на бескрайние просторы Кавказа.

Спускаться будем через буково-дубовый лес, наполненный свежестью и пением птиц, прямо к уютному Железноводску. Здесь нас встретит живописное Курортное озеро — можно прогуляться вдоль берега или даже освежиться в его прозрачной воде.

Далее нас ждёт подъём по каскадной лестнице к знаменитым бюветам с самой вкусной минеральной водой Кавминвод. Прогуливаясь по тенистому парку, мы выйдем в центр города, пообедаем в уютном кафе и на такси поедем обратно в Пятигорск.

На обратном пути заедем на колоритный пятигорский рынок — здесь можно купить свежие фрукты, душистые специи и настоящий домашний сыр, который станет отличным дополнением к вечерним посиделкам.

Возвращаемся в отель с приятной усталостью, новыми впечатлениями и вкусными покупками!

  • 12 км

  • набор высоты 650 м

  • сброс высоты 880 м

  • 40 км едем

Восхождение на Бештау и прогулка по ЖелезноводскуВосхождение на Бештау и прогулка по ЖелезноводскуВосхождение на Бештау и прогулка по Железноводску
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Автомобильная экскурсия в Верхнюю Балкарию

Раннее утро начинается с сытного завтрака и отправления в захватывающее путешествие по живописной трассе Кавказ. Уже через полтора часа нас встречает первый сюрприз — замок Шато Эркен, будто перенесённый из средневековья. Прогуливаясь вокруг зеркального озера в окружении грациозных лебедей, мы постепенно погружаемся в горную сказку.

Дорога петляет серпантином, открывая всё более впечатляющие виды. Нас ждёт знаменитый Язык тролля — уникальная смотровая площадка на фоне трёхтысячников. Даже если не решитесь на экстремальные фото, виды останутся в памяти навсегда.

Следующая остановка — таинственное озеро Церик-Гёль с его пронзительно-бирюзовой водой. После фотосессии нас ждёт обед в уютном кафе с ароматными блюдами кавказской кухни.

Завершающий аккорд — Черекское ущелье с его древними башнями заброшенного аула. Эти каменные стражи времени хранят многовековые истории, которые мы сможем почувствовать, прогуливаясь среди них.

С массой впечатлений и потрясающими фотографиями мы возвращаемся в Пятигорск, где вас ждёт заслуженный отдых.

  • 450 км едем

  • 5 км

Автомобильная экскурсия в Верхнюю БалкариюАвтомобильная экскурсия в Верхнюю БалкариюАвтомобильная экскурсия в Верхнюю Балкарию
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Кисловодск и Суворовские горячие источники

После завтрака нас ждёт день, наполненный природными красотами и приятной усталостью. Мы отправляемся в главный парк курортного региона — его просторы занимают почти тысячу гектаров! Не переживайте — мы проложим оптимальный маршрут, чтобы увидеть самые живописные уголки.

Начнём с нарзанной галереи, где можно ощутить целебную силу знаменитых вод. Далее нас ждут:

  • Зеркальный пруд с его кристальными отражениями

  • Очаровательный мостик Дамский каприз

  • Сосновая горка с панорамными видами

  • Кипарисовая аллея, ведущая к вершине Красное солнышко

Здесь, на смотровой площадке, мы повторим путь Лермонтова — возможно, нам так же посчастливится увидеть величественный Эльбрус! После небольшого перекуса спустимся по канатной дороге, чтобы продолжить знакомство с парком.

В нижней части нас встретит благоухающая аллея Роз (35 сортов!) и загадочный Храм воздуха. После обеда в уютном кафе — приятный бонус: релакс в Суворовских горячих источниках. Термальные ванны идеально снимут усталость после насыщенного дня.

Возвращаемся в Пятигорск с лёгкостью в теле и приятными впечатлениями — вечер обещает тёплое общение и отдых.

  • 120 км едем

  • 15 км

  • 480 м набор высоты

  • купание в горячих источниках

Кисловодск и Суворовские горячие источникиКисловодск и Суворовские горячие источникиКисловодск и Суворовские горячие источники
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Поездка в урочище Джилы-Су

Сегодня нас ждёт настоящее приключение! После раннего и сытного завтрака мы отправляемся в легендарное урочище Джилы-Су, что означает тёплая вода. Поедем по головокружительному серпантину через Долину нарзанов — эту дорогу по праву считают одной из самых живописных в России.

Оказавшись в урочище, вы окунётесь в мир природных чудес. Здесь бьют 15 уникальных источников с разной температурой и составом, обладающих целебной силой. Но на этом сюрпризы не заканчиваются — вас ждёт встреча с могучим водопадом Каракая-Су, низвергающимся с 30-метровой высоты!

Мы поднимемся на смотровую площадку у поляны Эмануэля, откуда открывается незабываемый вид на Кавказский хребет и величественный Эльбрус. После прогулки по живописным тропам мы отправимся обратно, по пути заглянув в уютное кафе, где полакомимся вкуснейшими карачаевскими хычинами.

Вернувшись в Пятигорск, мы с теплотой будем вспоминать этот насыщенный день, делясь впечатлениями и самыми удачными кадрами!

  • 280 км едем

  • 10 км

  • купание в горячих источниках

Поездка в урочище Джилы-СуПоездка в урочище Джилы-СуПоездка в урочище Джилы-Су
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

День отъезда

В этот день можно закупить сувениры и местные гостинцы на Верхнем рынке, неспешно прогуляться по городу и на прощание искупаться в бесстыжих ваннах. Сегодня мы прощаемся с любимым Пятигорском и такими родными ребятами. А если вам не хватило времени, чтобы посмотреть все города-курорты, оставайтесь еще на пару дней. Мы с удовольствием подскажем куда еще отправиться.

День отъездаДень отъездаДень отъезда
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Проживание в уютном отеле города Пятигорска
  • Поездка в урочище Джилы-Су
  • Автомобильная экскурсия в Верхнюю Балкарию
  • Перекусы во время прогулок
  • Посещение горячих источников под открытым небом
  • Групповая аптечка
  • Медицинская страховка от несчастного случая
  • Сопровождение опытным гидом
Что не входит в цену
  • Дорога до Пятигорска и обратно
  • Личные вещи по списку
  • Еда (готовим сами или питаемся в кафе/столовых)
  • Любые развлечения, не включенные в стоимость (по желанию)
  • Курортный сбор 100 рублей в сутки (оплачивается туристами, отдыхающими на курорте более 24 часов)
Пожелания к путешественнику

Наш тур сочетает в себе прогулки по городам-курортам и выезды в горы, поэтому позаботьтесь об удобной одежде. В городах весной и осенью температура очень комфортная +15-20 градусов, летом +25-30. В урочище Джилы-Су и в горах Вехней Болкарии прохладнее, температура даже летом может опускаться до 0. Поэтому возьмите с собой легкие вещи и вещи потеплее, чтобы не замерзнуть в горах.

Снаряжение

  • Рюкзак штурмовой (20-35 литров)

  • Рюкзак/спортивная сумка/чемодан

Одежда

  • Одежда для сна

  • Нижнее бельё

  • Плавательный костюм (купальник, плавки)

  • Термобельё

  • Шорты

  • Носки или термоноски

  • Футболка

  • Лёгкая кофта (тельник, термо)

  • Теплая флисовая кофта с горловиной

  • Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)

  • Шапочка лёгкая

  • Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа)

  • Накидка от дождя с капюшоном

  • Треккинговые ботинки

  • Шлёпки/кроксы/сандалии

  • Кроссовки

  • Удобные штаны

Личные вещи

  • Паспорт

  • Деньги

  • Термос

  • Многоразовая бутылка

  • Индивидуальная аптечка

  • Солнцезащитный крем и гигиеническая помада

  • Предметы личной гигиены

  • Лёгкое полотенце

  • Телефон

  • Медицинский полис

  • Очки солнцезащитные

Рекомендуем добавить

  • Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая)

  • Треккинговые палки

  • Фотоаппарат

  • Платье

  • Пуховик тонкий

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Валентин
Валентин — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Делаем путешествия, о которых говорят: «Это огонь!». Всё началось в 2008 году, когда группа друзей-студентов отправилась в поход по Кавказу. Тогда мы даже не думали, что это перерастет во что-то
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большее. Но людей, жаждущих приключений с нами, становилось только больше, и со временем студенческие походы превратились в масштабные экспедиции по всему миру, которые собирают тысячи участников каждый год. ✨Нам точно известно, что самое ценное в путешествиях — это эмоции. Именно поэтому мы тщательно продумываем маршруты, работаем только с опытными гидами и создаем атмосферу в которую хочется возвращаться. ✨Наша компания официально зарегистрирована в реестре туроператоров, а все наши гиды состоят в федеральном реестре инструкторов-проводников — с нами твоё путешествие будет не только ярким, но и безопасным. ✨Присоединяйся! Читай отзывы, выбирай маршрут, собирай рюкзак — и вперёд за впечатлениями!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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