После завтрака соберём вещи и отправимся на первую прогулку. В этот день предстоит треккинг к Алибекскому водопаду и Турьему озеру.

Первую часть пути проедем на автомобиле, чтобы сэкономить силы, после чего продолжим маршрут пешком по горной тропе, поднимаясь выше по ущелью.

Полюбуемся водопадом, сделаем небольшой привал и уделим время фотографиям. Затем пойдём выше, к горному озеру. На берегу остановимся на перекус: приготовим для вас полноценный горячий обед на газовой горелке прямо у воды.

Пешеходная часть составит 8 км, общий набор высоты — около 500 метров.