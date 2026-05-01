Описание тура
Организационные детали
Программа тура может корректироваться инструктором в зависимости от погодных условий, физического состояния группы и прочих внешних факторов.
Важно! В зависимости от дат программы могут проводиться разными инструкторами.
Снаряжение:
- Рюкзак (20-30 литров)
- Накидка на рюкзак от дождя
- Накидка от дождя с капюшоном
- Очки солнцезащитные
- Треккинговые палки
Одежда:
- Одежда для сна
- Нижнее бельё
- Термобельё (осенью)
- Носки или термоноски
- Футболка
- Тёплая флисовая кофта с горловиной (капюшоном)
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
- Перчатки (осенью)
- Шапка
- Головной убор (бандана, кепка, шляпа)
- Треккинговые ботинки
- Тапки (для хождения по отелю)
Личные вещи:
- Паспорт
- Деньги
- Бутылка для воды
- Индивидуальная аптечка
- Солнцезащитный крем (30+) и гигиеническая помада
- Предметы личной гигиены
- Медицинский полис
Программа тура по дням
Прибытие в Домбай
Заберём вас из аэропорта и отправимся в Домбай, дорога займёт около 3 часов. По прибытии разместимся в отеле. Вечером запланируем небольшую обзорную прогулку по посёлку и завершим день совместным ужином в одном из местных кафе.
Алибекский водопад и Турье озеро
После завтрака соберём вещи и отправимся на первую прогулку. В этот день предстоит треккинг к Алибекскому водопаду и Турьему озеру.
Первую часть пути проедем на автомобиле, чтобы сэкономить силы, после чего продолжим маршрут пешком по горной тропе, поднимаясь выше по ущелью.
Полюбуемся водопадом, сделаем небольшой привал и уделим время фотографиям. Затем пойдём выше, к горному озеру. На берегу остановимся на перекус: приготовим для вас полноценный горячий обед на газовой горелке прямо у воды.
Пешеходная часть составит 8 км, общий набор высоты — около 500 метров.
Прогулка к Бадукским озёрам
В этот день предстоит относительно непростой маршрут. После завтрака переедем к точке старта, откуда начнётся путь по хвойному лесу.
Движение продолжится по лесной тропе с постепенным набором высоты. Впереди ожидают три горных озера, расположенные каскадом на небольшом расстоянии друг от друга. Удастся посетить все три водоёма и выбрать то, которое покажется наиболее привлекательным.
Дальше вас ждёт традиционный обед. Обратный путь пройдёт по тому же маршруту с постепенным спуском.
Пешеходная часть маршрута составит 8 км, общий набор высоты — около 500 метров.
Подъём на склоны Мусса-Ачитара и переезд в Архыз
Проведём более спокойный день, чтобы у вас была возможность отдохнуть. После завтрака поднимемся по канатной дороге на склон горы Мусса-Ачитара. Наверху немного погуляем по смотровым площадкам и насладимся панорамами горных хребтов.
Днём, после спуска вниз, пообедаем, а затем нас ждёт переезд в не менее популярное место — Архыз. По прибытии разместимся в номерах.
Треккинг к Софийским водопадам
После завтрака отправимся знакомиться с одной из визитных карточек Архыза — Софийскими водопадами. Вначале предстоит около часа в пути по горной грунтовой дороге на автомобиле УАЗ «Буханка». Затем пойдём пешком, поднимаясь по тропе к склону горы София, откуда берут начало горные ручьи и реки, образующие водопады.
При благоприятной погоде и достаточной физической подготовке маршрут будет продолжен выше — в сторону перевала Софийское седло. С этой точки открываются панорамные виды сразу на две долины: Софийскую и долину реки Кизгыч.
В течение дня будет организован традиционный горячий обед в горах.
Пешеходная часть маршрута составит 7 км, общий набор высоты — около 600 метров.
Горнолыжный курорт «Романтик»
В этот день запланирована более лёгкая программа. После завтрака на автомобиле отправимся к горнолыжному курорту «Романтик», где поднимемся по канатной дороге на склон горы. Наверху будет время для прогулки по хребту и осмотра панорам.
После обеда вернёмся в Архыз. Желающие смогут продолжить программу и отправиться на сплав по горной реке, попробовав себя в рафтинге.
Дуккинские озёра
Наравне с Софийскими водопадами одной из визитных карточек Архыза считаются Дуккинские озёра. Именно сюда мы сегодня отправимся. После завтрака состоится заброска на автомобиле к точке старта, откуда путь продолжится пешком по горной тропе вдоль реки Малая Дукка.
Дуккинские озёра представляют собой три самостоятельных водоёма с собственными названиями — Рыбка, Аркасарское и Сказка Кавказа. Запланировано посещение первых двух озёр, а выход к третьему станет возможен при благоприятной погоде и достаточном запасе сил. На берегу пообедаем и отдохнём.
При желании на месте можно будет заварить молотый кофе или чай.
Пешеходная часть маршрута составит 8 км, общий набор высоты — около 600 метров.
Обсерватория в Архызе и завершение тура
В завершающий день после завтрака соберём вещи и отправимся в сторону Минеральных Вод. По пути будет запланирована ещё одна важная часть путешествия — экскурсия в действующую обсерваторию.
Она расположена на одном из холмов, откуда открываются панорамные виды на окрестные горы. При желании можно будет присоединиться к экскурсии и познакомиться с работой научного объекта, а также просто насладиться пейзажами с высоты.
Если останется время и будет желание, можно посетить планетарий.
К 15:00 доставим вас в аэропорт Минеральных Вод.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|69 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 4 обеда
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Билеты на канатные дороги
- Сопровождение инструктором-проводником все дни
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 18 000 ₽
- Рафтинг (по желанию) - 2000 ₽
- Посещение обсерватории (по желанию) - 500 ₽