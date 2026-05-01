Откликнуться на зов гор: тур в Домбай и Архыз в мини-группе с несложным треккингом и комфортом

Подняться к Алибекскому и Софийскому водопадам, увидеть лазурные озёра и выпить кофе с видом на горы
Что может быть лучше отпуска на Кавказе, среди белоснежных вершин, грохочущих водопадов и цветущих альпийских лугов? Только путешествие в горы с комфортом: мы будем жить в уютных номерах со всеми
удобствами и невероятным видом из окна.

Вас ждут несложные треккинги в живописных локациях: поднимемся к Бадукским и Дуккинским озёрам, доберёмся до визитной карточки Архыза — Софийских водопадов.

А во время привалов будем готовить для вас полноценный горячий обед — не просто сухпаёк, а красивые и вкусные блюда. Насыщенные и активные дни будем разбавлять более расслабленными, чтобы вы успели отдохнуть.

По канатной дороге поднимемся на склоны Мусса-Ачитара и проведём день на горнолыжном курорте «Романтик».

Описание тура

Организационные детали

Программа тура может корректироваться инструктором в зависимости от погодных условий, физического состояния группы и прочих внешних факторов.

Важно! В зависимости от дат программы могут проводиться разными инструкторами.

Снаряжение:
- Рюкзак (20-30 литров)
- Накидка на рюкзак от дождя
- Накидка от дождя с капюшоном
- Очки солнцезащитные
- Треккинговые палки

Одежда:
- Одежда для сна
- Нижнее бельё
- Термобельё (осенью)
- Носки или термоноски
- Футболка
- Тёплая флисовая кофта с горловиной (капюшоном)
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
- Перчатки (осенью)
- Шапка
- Головной убор (бандана, кепка, шляпа)
- Треккинговые ботинки
- Тапки (для хождения по отелю)

Личные вещи:
- Паспорт
- Деньги
- Бутылка для воды
- Индивидуальная аптечка
- Солнцезащитный крем (30+) и гигиеническая помада
- Предметы личной гигиены
- Медицинский полис

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Домбай

Заберём вас из аэропорта и отправимся в Домбай, дорога займёт около 3 часов. По прибытии разместимся в отеле. Вечером запланируем небольшую обзорную прогулку по посёлку и завершим день совместным ужином в одном из местных кафе.

2 день

Алибекский водопад и Турье озеро

После завтрака соберём вещи и отправимся на первую прогулку. В этот день предстоит треккинг к Алибекскому водопаду и Турьему озеру.

Первую часть пути проедем на автомобиле, чтобы сэкономить силы, после чего продолжим маршрут пешком по горной тропе, поднимаясь выше по ущелью.

Полюбуемся водопадом, сделаем небольшой привал и уделим время фотографиям. Затем пойдём выше, к горному озеру. На берегу остановимся на перекус: приготовим для вас полноценный горячий обед на газовой горелке прямо у воды.

Пешеходная часть составит 8 км, общий набор высоты — около 500 метров.

3 день

Прогулка к Бадукским озёрам

В этот день предстоит относительно непростой маршрут. После завтрака переедем к точке старта, откуда начнётся путь по хвойному лесу.

Движение продолжится по лесной тропе с постепенным набором высоты. Впереди ожидают три горных озера, расположенные каскадом на небольшом расстоянии друг от друга. Удастся посетить все три водоёма и выбрать то, которое покажется наиболее привлекательным.

Дальше вас ждёт традиционный обед. Обратный путь пройдёт по тому же маршруту с постепенным спуском.

Пешеходная часть маршрута составит 8 км, общий набор высоты — около 500 метров.

4 день

Подъём на склоны Мусса-Ачитара и переезд в Архыз

Проведём более спокойный день, чтобы у вас была возможность отдохнуть. После завтрака поднимемся по канатной дороге на склон горы Мусса-Ачитара. Наверху немного погуляем по смотровым площадкам и насладимся панорамами горных хребтов.

Днём, после спуска вниз, пообедаем, а затем нас ждёт переезд в не менее популярное место — Архыз. По прибытии разместимся в номерах.

5 день

Треккинг к Софийским водопадам

После завтрака отправимся знакомиться с одной из визитных карточек Архыза — Софийскими водопадами. Вначале предстоит около часа в пути по горной грунтовой дороге на автомобиле УАЗ «Буханка». Затем пойдём пешком, поднимаясь по тропе к склону горы София, откуда берут начало горные ручьи и реки, образующие водопады.

При благоприятной погоде и достаточной физической подготовке маршрут будет продолжен выше — в сторону перевала Софийское седло. С этой точки открываются панорамные виды сразу на две долины: Софийскую и долину реки Кизгыч.

В течение дня будет организован традиционный горячий обед в горах.

Пешеходная часть маршрута составит 7 км, общий набор высоты — около 600 метров.

6 день

Горнолыжный курорт «Романтик»

В этот день запланирована более лёгкая программа. После завтрака на автомобиле отправимся к горнолыжному курорту «Романтик», где поднимемся по канатной дороге на склон горы. Наверху будет время для прогулки по хребту и осмотра панорам.

После обеда вернёмся в Архыз. Желающие смогут продолжить программу и отправиться на сплав по горной реке, попробовав себя в рафтинге.

7 день

Дуккинские озёра

Наравне с Софийскими водопадами одной из визитных карточек Архыза считаются Дуккинские озёра. Именно сюда мы сегодня отправимся. После завтрака состоится заброска на автомобиле к точке старта, откуда путь продолжится пешком по горной тропе вдоль реки Малая Дукка.

Дуккинские озёра представляют собой три самостоятельных водоёма с собственными названиями — Рыбка, Аркасарское и Сказка Кавказа. Запланировано посещение первых двух озёр, а выход к третьему станет возможен при благоприятной погоде и достаточном запасе сил. На берегу пообедаем и отдохнём.

При желании на месте можно будет заварить молотый кофе или чай.

Пешеходная часть маршрута составит 8 км, общий набор высоты — около 600 метров.

8 день

Обсерватория в Архызе и завершение тура

В завершающий день после завтрака соберём вещи и отправимся в сторону Минеральных Вод. По пути будет запланирована ещё одна важная часть путешествия — экскурсия в действующую обсерваторию.

Она расположена на одном из холмов, откуда открываются панорамные виды на окрестные горы. При желании можно будет присоединиться к экскурсии и познакомиться с работой научного объекта, а также просто насладиться пейзажами с высоты.

Если останется время и будет желание, можно посетить планетарий.

К 15:00 доставим вас в аэропорт Минеральных Вод.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник69 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 4 обеда
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Билеты на канатные дороги
  • Сопровождение инструктором-проводником все дни
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 18 000 ₽
  • Рафтинг (по желанию) - 2000 ₽
  • Посещение обсерватории (по желанию) - 500 ₽
Место начала и завершения?
Аэропорт Минеральных Вод, 15:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 17 туристов
В 2015 году побывав на Кавказе, влюбился в горы. С тех пор забросил городскую жизнь и большинство времени провожу в горах. Сейчас постоянно проживаю в Приэльбрусье, поэтому знаю эти места
не только в рамках программ. Закончил школу инструкторов пешеходного туризма, имею дипломы инструктора-проводника по горному туризму и альпинизму, а также пешеходному туризму и треккингу. Второй разряд по альпинизму, сертификат о прохождении курсов первой помощи. Побывал на Камчатке, Байкале зимой и летом, Алтае, Хибинах, Киргизии, Норвегии и т. д. Однако, больше всего полюбился Кавказ. Уже более 20 групп я сводил на Эльбрус. Важнейшим в турах считаю безопасность и комфорт. Поэтому решил специализироваться на турах комфорт-класса, которые будут под силу большинству людей. P.S. Ну и конечно, как можно заметить по программам, у меня есть мохнатая помощница — аляскинский маламут Зара! Отчасти из-за её повышенной лохматости и непереносимости жары мы и живём в высокогорье;)

