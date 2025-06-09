Прибытие в аэропорт или на железнодорожный вокзал Пятигорска. В 13:00 запланированы встреча и сбор группы, после чего — трансфер в отель.

В 15:00 начнётся обзорная экскурсия по городу. Программа дня включает знакомство с курортом, прогулку по парку «Цветник», осмотр грота Дианы и посещение пещеры Провал — одной из самых известных природных достопримечательностей региона.