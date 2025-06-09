Автобусный тур по 3 городам и природным красотам Кавказских Минеральных Вод
Подняться на Мусса-Ачитара, посетить термальные источники и увидеть Медовые водопады
Свежий горный воздух, особенная атмосфера и невероятные виды уже ждут вас в нашем путешествии! Проедем по курортным городам и горным районам Северного Кавказа, где исторические места соседствуют с природными ландшафтами.
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Пятигорске будет возможность прогуляться по парку «Цветник», увидеть грот Дианы и пещеру Провал, а затем отправимся в сторону Домбая через перевал Гумбаши. Осмотрим Шоанинский и Сентинский храмы, территорию Тебердинского заповедника и реку Уллу-Муруджу.
В горах Домбая запланирован подъём на Мусса-Ачитара, после чего маршрут продолжится к Нижне-Архызскому аланскому городищу и Лику Христа. Отдельным впечатлением станут термальные источники «Жемчужина Кавказа».
Завершающая часть поездки будет посвящена Медовым водопадам, горе Кольцо и Кисловодску с его Курортным парком, Каскадной лестницей и Главной Нарзанной галереей.
Прибытие в аэропорт или на железнодорожный вокзал Пятигорска. В 13:00 запланированы встреча и сбор группы, после чего — трансфер в отель.
В 15:00 начнётся обзорная экскурсия по городу. Программа дня включает знакомство с курортом, прогулку по парку «Цветник», осмотр грота Дианы и посещение пещеры Провал — одной из самых известных природных достопримечательностей региона.
2 день
Путь в Домбай
В 9:00 запланирован выезд из Пятигорска в сторону курорта Домбай. Протяжённость маршрута составляет около 250 км. В течение дня предстоит путешествие по живописным горным дорогам с остановками на ключевых локациях региона.
По пути пересечём перевал Гумбаши, откуда открываются панорамные виды на Кавказский хребет. Далее направимся к Шоанинскому и Сентинскому храмам — древним памятникам христианской архитектуры. После этого посетим Тебердинский заповедник и остановимся у реки Уллу-Муруджу. Завершением дня станет прибытие на Домбайскую поляну.
Около 18:00 — размещение в гостиницах на Домбайской поляне.
3 день
Домбай - Нижний Архыз - Пятигорск
Стартуем в 9:00. Маршрут проходит через Тебердинский заповедник и Нижний Архыз с последующим возвращением в Пятигорск. Общая протяжённость пути — около 320 км.
В первой половине дня предусмотрен подъём на вершину Мусса-Ачитара, откуда открываются виды на горные массивы Домбая. Далее проедем по территории Тебердинского заповедника и посетим Нижне-Архызское аланское городище. Здесь запланирован осмотр археологического комплекса и Лика Христа.
Во второй половине дня — посещение термальных источников «Жемчужина Кавказа». Входной билет оплачивается дополнительно. Для посещения источников необходимо иметь при себе купальные принадлежности, сланцы и полотенце. После отдыха вернёмся в Пятигорск.
Около 19:00 разместимся в гостиницах.
4 день
Медовые водопады и Кисловодск
В 9:00 выезжаем из Пятигорска. Продолжительность экскурсионного дня составляет около 8 часов, протяжённость маршрута — 145 км.
Программа дня включает путешествие к Медовым водопадам, осмотр горы Кольцо, а также знакомство с Кисловодском. В городе предстоит прогулка по Курортному парку, осмотр Каскадной лестницы и посещение Главной Нарзанной галереи.
Обед и ужин оплачиваются дополнительно.
В 17:00 запланирован групповой трансфер в аэропорт к вечерним рейсам с вылетом после 19:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
2-местное размещение (за одного)
26 250 ₽
1-местное размещение
36 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансфер от/до аэропорта или вокзала
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии и входные билеты (кроме канатной дороги и термальных источников)
Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
Перелёт или переезд до Минеральных Вод или Пятигорска и обратно
Остальное питание
Индивидуальные трансферы из и в аэропорт и на ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Билет на канатную дорогу при подъёме на Мусса-Ачитара - 2300 ₽
Билет в термальные источники «Жемчужина Кавказа» - 600 ₽
Курортный сбор или налог (оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00. Также возможна встреча на ж/д вокзале Пятигорска
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 19:00. Также возможен финиш на ж/д вокзале Пятигорска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 36 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана — Организатор в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9502 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек читать дальшеуменьшить
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы.
Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Огромное спасибо за эти четыре замечательных дня, проведённые в Кавминводах и Карачаево-Черкесии! Восторг просто зашкаливает!!! Программа тура была составлена идеально, всё продумано до деталей, очень логично и удобно. Особая благодарность читать дальшеуменьшить
нашему гиду Димитрию, настоящий кладезь знаний! Рассказывал очень интересно, видно что любит своё дело и вкладывается по-настоящему. И конечно, спасибо водителю Геле, она мастер своего дела! Такие профессионалы заслуживают, чтобы их оценили по заслугам и со стороны руководства. Еще раз большое спасибо за всё!!!
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