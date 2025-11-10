1 день

Прибытие. Трансфер в Архыз, Нижне-Архызское городище

Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту в 13:30, на ж/д вокзале в 14:00.

По пути посещение радиотелескопа РАТАН-600 (ст. Зеленчукская) — самого крупного в мире, где ведутся наблюдения за Солнечным ветром, квазарами и радиогалактиками.

Вы попадаете в атмосферу кинофильма «Кин-дза-дза» и совершаете межгалактическое путешествие на планету-пустыню Плюк в тентуре, галактика Кин-дза-дза в спирали…

И дальше возврат на 10 веков назад — в древнюю столицу царства Алания, переживавшего расцвет с IX по XII век.

На территории Нижне-Архызского городища — историко-архитектурного и археологического комплекса — вы увидите первые христианские храмы Х-го века на территории России, древние византийские культово-астрономические сооружения.

Тут отчетливо выделяются улицы и переулки, развалины жилых домов и хозяйственных построек, могильники и даже дохристианские святилища.

С высоты птичьего полета можно рассмотреть выложенный из валунов круг, внутренний диаметр которого составляет около 90-а метров, ширина стен — до 2-х метров.

Специалисты считают, что кавказский Стоунхендж — солнечный календарь, своего рода обсерватория XI-XII вв.

Каменные плиты с выточенными на них углублениями, иначе называемые «чашечными», напоминают по своей конфигурации очертания созвездия «Рыбы».

Проживание: пос. Архыз.

Питание: обед в кафе.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160