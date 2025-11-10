Мои заказы

Астрономический тур в Архыз

Давно ли вы смотрели на ночное небо в месте, где до него рукой подать? Метеорный поток Персеид с 17 июля и по 24 августа можно созерцать там, где самое тёмное
небо и самые яркие звезды, а это именно горы Архыза. Здесь бархатная зелень накрыла каменные скалы, а древние цивилизации совершали свои таинства. Мы берем пледы, телескоп и наблюдаем жизнь космоса.

Высоко в горах можно сосчитать все созвездия, легко навести мосты между мирами и загадать самое важное желание.

Астрономический тур в АрхызФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
18
июл25
июл1
авг8
авг15
авг

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Трансфер в Архыз, Нижне-Архызское городище

Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту в 13:30, на ж/д вокзале в 14:00.

По пути посещение радиотелескопа РАТАН-600 (ст. Зеленчукская) — самого крупного в мире, где ведутся наблюдения за Солнечным ветром, квазарами и радиогалактиками.

Вы попадаете в атмосферу кинофильма «Кин-дза-дза» и совершаете межгалактическое путешествие на планету-пустыню Плюк в тентуре, галактика Кин-дза-дза в спирали…

И дальше возврат на 10 веков назад — в древнюю столицу царства Алания, переживавшего расцвет с IX по XII век.

На территории Нижне-Архызского городища — историко-архитектурного и археологического комплекса — вы увидите первые христианские храмы Х-го века на территории России, древние византийские культово-астрономические сооружения.

Тут отчетливо выделяются улицы и переулки, развалины жилых домов и хозяйственных построек, могильники и даже дохристианские святилища.

С высоты птичьего полета можно рассмотреть выложенный из валунов круг, внутренний диаметр которого составляет около 90-а метров, ширина стен — до 2-х метров.

Специалисты считают, что кавказский Стоунхендж — солнечный календарь, своего рода обсерватория XI-XII вв.

Каменные плиты с выточенными на них углублениями, иначе называемые «чашечными», напоминают по своей конфигурации очертания созвездия «Рыбы».

Проживание: пос. Архыз.

Питание: обед в кафе.

Прибытие. Трансфер в Архыз, Нижне-Архызское городищеПрибытие. Трансфер в Архыз, Нижне-Архызское городищеПрибытие. Трансфер в Архыз, Нижне-Архызское городищеПрибытие. Трансфер в Архыз, Нижне-Архызское городище
2 день

Софийская долина и водопады. Экскурсия по звездному небу

Джипинг в Софийскую долину Архыза, красивейшее ущелье, всегда манящее и привлекающее туристов.

Вам предстоит совершить легкий пеший подъем через альпийские луга к Софийским водопадам и искупаться в горном душе!

Налюбоваться каскадами, падающими с огромного Софийского ледника, невозможно — высокогорные водопады отличаются по высоте, мощи, форме!

Их белоснежная завеса и игра радуги в водных летающих облаках восхищают и поражают всех!

Дивного вида и запаха острова зарослей кавказской розы или рододендрона приветствуют вас на пути — так путешествие на Кавказе сразу погружает вас в атмосферу настоящего праздника жизни!

Поздний обед, размещение в гостинице на высоте 2070 м, склоны горы Пастухова.

Отдых.

После 22:00 экскурсия по звездному небу с астрономом.

Мы будем наслаждаться видами метеорных потоков и Парадом планет: ярчайшая Венера, красный Марс, Юпитер со спутниками и Сатурн с тончайшими кольцами, Млечный путь.

Проживание: пос. Архыз.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Софийская долина и водопады. Экскурсия по звездному небуСофийская долина и водопады. Экскурсия по звездному небуСофийская долина и водопады. Экскурсия по звездному небуСофийская долина и водопады. Экскурсия по звездному небу
3 день

Обсерватория. Отъезд

Сегодня — путешествие в будущее: пейзажи земного Соляриса на высоте 2070 м над уровнем моря.

Здесь вы попадаете на уникальный объект специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук — Большой Телескоп Альт-Азимутальный (БТА) с диаметром главного монолитного зеркала 6 м, крупнейший во всей Евразии и второй в мире после телескопа КЕКА (США).

Это грандиозное сооружение, главный купол которого виден за несколько километров с дороги в Архыз.

Телескоп работает в непрерывном режиме и используется всем мировым астрономическим сообществом для изучения тайн ближнего и дальнего космоса с использованием наземной астрономии.

Дополнительно — музей аланской истории или подъем к наскальному изображению Лика Христа, Х век, Архызская находка 1999 г.

Написана профессиональным византийским изографом, хорошо владевшим всеми приемами иконописи.

Икона находится на крутом левом берегу реки Большой Зеленчук на высоте около 150 м выше уровня реки на плоской поверхности песчаниковой скалы светло-охристого цвета.

Размеры его примерно 140х80 см, что позволяет считать его образцом монументальной живописи.

Лик смотрит на древнюю аланскую столицу — город Маас.

В конце дня — сувенирный рынок.

Питание: завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды, ориентировочное время прибытия — 17:00.

Обсерватория. ОтъездОбсерватория. ОтъездОбсерватория. ОтъездОбсерватория. Отъезд
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами (1 ночь) и в гостинице с удобствами на блок (1 ночь).

Доплата за 1-местное размещение — 3 000 руб. /весь период тура.

Ниже представлены возможные варианты проживания.

Варианты проживания

Корона

1 ночь

Отель «Корона» Архыз предлагает все необходимое для индивидуального, семейного и группового отдыха как зимой, так и в летний период. Расстояние до горнолыжного курорта Романтик - 10 км. или 8 мин. Расположен в потрясающем и тихом районе: в непосредственной близости от горной реки и сосновой рощи.

Ближайший аэропорт находится в городе Минеральные Воды (162 км).

КоронаКоронаКоронаКоронаКоронаКорона
Горная Роза

1 ночь

Отель «Горная роза» расположен в селе Архыз, в нескольких минутах езды от горнолыжного подъемника «Молочная дорога». К услугам постояльцев место на автомобильной парковке, доступ в интернет, трансфер от/до аэропорта (оплачивается отдельно), терраса, общий лаундж, камеры хранения, прачечная, сауна, сад, настольные игры, экскурсионное бюро. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Апартаменты включают в себя все для комфортабельного отдыха: мягкое спальное место, постельное белье, полотенца, розетка у кровати, шкаф, гардеробная, плазменный телевизор, обустроена гостиная зона, собственная уборная и ванна укомплектована средствами личной гигиены. В номерах ежедневно проводится уборка.

На территории гостиницы находятся бар с прохладительными напитками и ресторан, в котором подают блюда европейской кухни, возможно заказать диетические блюда.

Горная РозаГорная РозаГорная РозаГорная РозаГорная РозаГорная Роза
Вертикаль

1 ночь

Отель «Вертикаль» расположен в поселке Архыз, вблизи горнолыжных подъемников. К услугам гостей предоставляется возможность пользоваться SPA-центром, тренажерным залом, а также для гостей предоставляется бесплатный Wi-Fi и парковка.

Во всех номерах есть кабельное ТВ и собственная ванная комната. Интерьер выполнен в классических светлых тонах.

На территории располагается ресторан с кавказской и европейской кухни.

Рядом располагается множество магазинов и кафе. Расстояние до горнолыжных подъемников составляет около 50 метров.

ВертикальВертикальВертикальВертикальВертикальВертикаль
Аллюр

1 ночь

Семейный туристический отель «Allure Lodge» располагается на берегу реки Архыз у подножия живописных гор «Большого Кавказа».

На ухоженной охраняемой территории 37 домиков и коттеджей различного уровня комфорта, вместимостью от двух до шести постояльцев, 7 номеров категории «четыре звезды». Предусмотрена частная парковка.

Гости могут попробовать блюда аутентичной кухни в ресторане «Лунный Свет», а также отдохнуть в беседках с зоной для барбекю.

Среди развлечений бассейн с подогревом, детская площадка и комната, поле для мини-футбола, площадка для волейбола. Гости могут арендовать горнолыжное оборудование, сходить в русскую баню и окунуться в купель. А также поймать форель в местном пруду. Расстояние до аэропорта «Минеральные Воды» составляет — 170,1 км, а до железнодорожного вокзала «Черкесск»— 105 км. Канатная дорога и лыжная трасса находятся в пешей доступности.

АллюрАллюрАллюрАллюрАллюрАллюр
Академическая

1 ночь

Гостиница «Академическая» по адресу Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, посёлок Нижний Архыз.

АкадемическаяАкадемическаяАкадемическаяАкадемическаяАкадемическаяАкадемическая
Ратан

1 ночь

Гостиница расположена рядом с обсерваторией.

Данные по гостинице уточняются.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входные билеты на РАТАН, БТА и городище
  • Питание: два завтрака, два обеда, один сух. паек на маршруте (Софийские водопады), один ужин (второй день)
  • Проживание: 1 сутки в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами, 1 сутки в гостинице с удобствами на блок
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Доплата за 1-местное размещение - 3 000 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда:

  • непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • удобная одежда по сезону;
  • удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

Страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

