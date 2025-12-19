Нас ждут радиальные прогулки в горы к озерам и вдоль быстрых рек, мини-восхождения на Чегет и Эльбрус. В середине похода релакс-день в термах. Детям от 7 до 17 лет стоимость 66 800 руб. Не суммируется с другими скидками.
Программа тура по дням
Легенды об Эльбрусе и треккинг к озеру Гижгит
В 07:30 встречаемся в Минводах, знакомимся с инструктором и на трансфере отправляемся к точке начала первого приключения по Приэльбрусью.
В районе 11-12 часов дня доезжаем до первого места нашего путешествия. Нас ждет треккинг к озеру Гижгит, одному из самых живописных озер в Баксанском ущелье.
После этого едем в гостиницу. Размещаемся в забронированных номерах. Послушаем пару легенд об Эльбрусе, проведем игры на знакомство.
После ужина прочтем сказку на ночь и отправимся спать. Нужно набраться сил перед новыми горными приключениями.
- пройдем 4 км;
- ночёвка в гостевом доме «Зима Лето»;
- будем в дороге 5 часов.
Прогулка к Долине Нарзанов
Подъём, энергичная зарядка и вкусный завтрак.
Сегодня нам важно расходиться и акклиматизироваться. Нас ждет увлекательная прогулка к Долине Нарзанов. Прогуляемся по экотропе вдоль реки Баксан.
Попробуем натуральный нарзан из разных источников, отведаем блюда местной кухни.
Вернемся в отель вечером и после ужина прочтем сказку на ночь.
- пройдем 10 км;
- набор высоты 10 м.
Водопад Девичьи косы
Послезавтрака и зарядкисобираем радиальные рюкзачки и отправляемся на прогулку к водопаду Девичьи косы. Когда доберемся до него, увидим, что водопад и правда похож на распущенные из косы волосы. А по пути будут открываться невероятные горные пейзажи.
Сегодня будет достаточно крутой склон, поэтому инструктор расскажет об особенностях горных подъёмов и спусков. Пообедаем рядом с шумным водопадом и к вечеру вернемся в отель.
После отдыха и водных процедур поиграем, а после ужина покажем настоящий театр теней!
- пройдем 12 км;
- набор высоты 550 м.
По экотропе к подножию горы Чегет
Ура, сегодня у нас первое восхождение! Хорошо подкрепившись, по экотропе отправляемся к подножию горы Чегет.
Подниматься будем по канатной дороге. На станции Ай (2750 м) отдохнем, акклиматизируемся и поедем дальше, на станцию Чегет-3 (3083 м).
Если детям будет по силам, то отправимся ещё выше пешком. Сверху увидим знакомый нам водопад Девичьи косы, обсерваторию и озеро Донгуз-Орун-Кель. Ах да, и сам Эльбрус как на ладони.
Отдохнуть и поесть можно будет в кафе: как наверху, так и у подножия горы их много, как и сувенирных лавочек.
Тем, у кого остались силы, можно прогуляться до красивейшего озера Донгуз-Орун-Кель и от него спуститься пешком к подножию горы.
Возвращаемся в отель по экотропе, отдыхаем, ужинаем и традиционно читаем сказку на ночь.
- пройдем 4 км или 8 км;
- набор высоты 885 м.
Отдых в термальных источниках
К сегодняшнему дню мы уже столько успели! Поэтому устроим себе день релакса с местным колоритом, чтобы быть готовыми ко второй части активного похода.
Наше тело очень хорошо потрудилось, поэтому едем отдыхать в термальных источниках. На нашу группу будет отдельная зона с горячим и холодным бассейном.
Также мы посетим большие бассейны с аквагорками и гидромассажем, где сможем все вместе весело поплавать. Ну а вечером в отеле настольные игры и сказка на ночь.
- проедем 2,5 часа до источников;
- отдых и водные горки на 4 часа.
Треккинг по ущелью Терскол
После отдыха — очередной активный день. Завтрак, весёлая зарядка.
Сегодня у нас треккинг по ущелью Терскол. Идем по подъёму вдоль реки, а за спиной виднеется гора Донгуз-Орун и знаменитый ледник Семёрка.
Дойдем до водопада Терскол (Мужские слёзы), похожего на оргАн или огромную библиотеку.
На обратном пути остановимся в беседке с видом на горы, здесь можно попробовать местную кухню: айран, джугурт, хычины и сыр.
К вечеру возвратимся в отель, поужинаем и прочтем сказку на ночь.
- пройдем 12 км;
- набор высоты 600 м.
Эльбрус и вершина горы Гара-Баши
Можно ли побывать в Приэльбрусье и не подняться на сам Эльбрус? Наверное да, но это не для нас.
К подножию знаменитой горы идем по экотропе вдоль реки Баксан до поляны Азау. Идти будем не быстро, потому что вдоль дороги растет земляника, черника и иван-чай.
Для настоящего восхождения нужна серьёзная подготовка и хорошая спортивная форма. Но нам поможет подъёмник. Отправимся к вершине по канатной дороге до Гара-Баши.
Но наша первая остановка — станция Мир. Здесь гуляем и проходим дополнительную акклиматизацию, привыкаем к высоте.
Отсюда открываются виды на ледник Семёрка, гору Чегет и, при ясной погоде, на высшую точку Грузии — гору Ушба.
А уже на Гара‑Баши можно прокатиться на снегоходе или ратраках, отдохнуть после нагрузки можно будет в кафе, которое здесь так кстати. А полноценно пообедать можем сразу после спуска, у подножия горы.
По желанию можно организовать вечернюю баньку.
- пройдем 8 км;
- набор высоты 1680 м.
Ущелье Ирикчат вдоль реки Ирик
После завтрака и бодрящей зарядки за нами заедет трансфер, чтобы отвезти к началу нового маршрута.
Сегодня отправляемся в ущелье Ирикчат вдоль реки Ирик. Часть треккинга проходит сквозь сосновый лес, мимо нарзанного минерального источника и песчаных замков к горному водопаду.
При хорошей погоде мы вновь увидим вершину Эльбруса.
- пройдем 12 км;
- набор высоты 520 м.
Отъезд
Наше путешествие по Приэльбрусью завершилось. Сегодня в 10:00 трансфер отвезет нас на вокзал.
Ориентировочное прибытие на ж/д вокзал Минеральные Воды — 14:00 (зависит от дорожной ситуации). Далее желающих довезем до аэропорта Минеральные Воды.
Проведем в пути 3,5 часа.
Увидимся в следующем походе!
Проживание
Тур предусматривает проживание в уютном гостевом доме в Терсколе.
Варианты проживания
Гостевой дом «ЗимаЛето»
Размещение семейное, т. е. 2-, 3-, 4-местные номера, в зависимости от состава семьи и свободных номеров. Душ и туалет в номере.
На территории работает бесплатный Wi-Fi, есть бесплатная парковка для авто (если вы приехали на своем).
Есть общая кухня, где будем готовить завтраки (завтраки и ужины готовят дежурные семьи), очень приятная столовая зона и место для сбора группы. В доме в нашем распоряжении будет общая зона для игр и мастер классов.
Есть шикарная сушильная комната с вешалками для обуви и одежды, где за ночь даже самая мокрая вещь становится сухой!
Важно: в гостевом доме теперь живет кошка, если у кого‑то аллергия на животных, просим это учесть при формировании своей аптечки. Кошка ходит только в общественных местах, в ваш номер, конечно, заходить не будет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от вокзала до гостиницы в первый день похода
- Трансфер от гостиницы до вокзала после похода
- Трансферы на маршруте
- Проживание в отеле в 2-, 3-, 4-местном номере (без подселения)
- Завтраки и ужины
- Подъем и спуск на новом канатном подъемнике на Эльбрус
- Подъем и спуск на канатном подъемнике на Чегет
- Отдых в комплексе с термальными источниками
- Экологические взносы за пользования рекреационными ресурсами
- Страховка от НС
- Услуги двух лучших семейных инструкторов
- Творческие занятия и мастер-классы для детей и взрослых
- Творческий реквизит
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Прокат личного снаряжения
- Обеды
- Внеплановый досуг (конные прогулки, ратрак, баня)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для детского похода. Правильно подобранное оборудование — залог вашего хорошего настроения и комфорта.
На выезде мы не будем ходить под рюкзаком, поэтому можно не беспокоиться о размере и весе вещей и даже приехать с чемоданом, но всегда помним, что это поход, а не прогулка в парке!
Поэтому треккинговые ботинки и хорошая физическая форма будут большим бонусом для вас!
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3);
- хоба (сидушка туристическая);
- треккинговые палки;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- носки 2 пары.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- многоразовая бутылка;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- медицинский полис;
- детская индивидуальная аптечка.
Рекомендуем добавить:
- термос;
- набор посуды (КЛМН);
- тапочки;
- блокнот и ручка;
- платье.
Будет ли в походе возможность поплавать?
Можно будет встать под ледяные водопады на нашем маршруте, поплавать в холодном озере Донгуз-Орун во время треккинга на Чегет.
Недалеко от отеля находится кемпинг, где в одном месте можно окунуться в реку, но только окунуться.
А в один из дней похода в распоряжении группы будут бассейны с холодной и горячей термальной водой.
Радиальные рюкзаки нужны? Насколько большие?
Еду (перекус) каждая семья несёт на себя.
Также понадобится водичка, дождевик, солнцезащитный крем и что-то из вещей по ситуации. Для этого вполне подойдёт небольшой рюкзак.
Как организовано питание?
В гостевом доме в нашем распоряжении будет кухня. Завтрак и ужин готовит дежурная семья. Большинство продуктов закуплено и привезено заранее, но недалеко есть магазины, в которых можно еще что-то докупить.
На завтрак каша со сгущенкой или молоком, орешки, бутерброды с сыром и колбасой, фрукт.
На ужин салат из свежих овощей, гарнир, тушенка Кронидов, сладкое к чаю.
Перекус/обед не входят в стоимость тура. Перекус берем с собой. Его необходимо купить в магазине заранее, либо заказать на Озоне (сушеное манго, орешки, вяленое мясо).
Если не перекус, то либо самостоятельно готовим в отеле (можно объединиться с кем-то и приготовить один суп на несколько семей), либо кушаем в кафе.
Стоимость продуктов в магазинах и еды в кафе примерно такая же, как и в Москве и Петербурге. В кафе очень разные блюда. В среднем:
- хычин или чебурек (они очень большие и сытные) 150 руб.;
- чай с шишками/вареньем 80–100 руб.;
- суп 200–350 руб.
Можно ли с детьми младше 7 лет?
Если вы и ваш ребёнок — опытные походники, уже ходили по подобным маршрутам и полностью уверены в своих силах, то можете взять ребёнка младше 7 лет с собой.
Перед тем как принять решение, изучите маршрут и оцените, сможет ли малыш выдержать нагрузки. В разные дни маршрут может быть легче или сложнее.
Если у вас активный ребенок, отлично переносит нагрузки и легко ходит по 10 км в день, мы с удовольствием примем его в нашу группу!
Если у вас есть сильный родитель, который может взять ребенка на шею или в рюкзак-переноску — это тоже отличный вариант.
Есть ли связь на маршруте?
Лучше всего будет ловить Мегафон/МТС или местная сим-карта, которую можно приобрести в аэропорту.
Будут места, где связь будет пропадать, но это ненадолго, каждый день будем возвращаться в цивилизацию.
В гостевом доме есть Wi-Fi.
Нужно ли что-то специфическое покупать из одежды?
Подготовьтесь к походу по нашему списку вещей.
Флисовые детские кофты прекрасны на этом маршруте, хорошо греют, быстро сохнут и легче хлопковых.
Особое внимание просим обратить на обувь!
Нужны хорошие треккинговые ботинки, городские кроссовки и т. д. не подходят для этого маршрута. Во время треккинга идем по непростому рельефу с камнями, травой и наклоном — большая нагрузка на голеностоп и большой риск получить травму в случае, если у вас неподходящая обувь.
Треккинговые палки также очень рекомендуем для похода, но их можно будет взять в прокате в Терсколе.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Страховка входит в стоимость?
Страховка от несчастного случая включена в стоимость.
Программа может измениться?
Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.