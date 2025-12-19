1 день

Легенды об Эльбрусе и треккинг к озеру Гижгит

В 07:30 встречаемся в Минводах, знакомимся с инструктором и на трансфере отправляемся к точке начала первого приключения по Приэльбрусью.

В районе 11-12 часов дня доезжаем до первого места нашего путешествия. Нас ждет треккинг к озеру Гижгит, одному из самых живописных озер в Баксанском ущелье.

После этого едем в гостиницу. Размещаемся в забронированных номерах. Послушаем пару легенд об Эльбрусе, проведем игры на знакомство.

После ужина прочтем сказку на ночь и отправимся спать. Нужно набраться сил перед новыми горными приключениями.

пройдем 4 км;

ночёвка в гостевом доме «Зима Лето»;

будем в дороге 5 часов.

