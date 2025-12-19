Мои заказы

Детское Приэльбрусье

Комфортный семейный тур без тяжелых рюкзаков для активных детей и родителей. Мы проведем девять дней у подножия Эльбруса.

Нас ждут радиальные прогулки в горы к озерам и вдоль быстрых рек, мини-восхождения на Чегет и Эльбрус. В середине похода релакс-день в термах. Детям от 7 до 17 лет стоимость 66 800 руб. Не суммируется с другими скидками.
Фото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Детское ПриэльбрусьеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Детское ПриэльбрусьеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Легенды об Эльбрусе и треккинг к озеру Гижгит

В 07:30 встречаемся в Минводах, знакомимся с инструктором и на трансфере отправляемся к точке начала первого приключения по Приэльбрусью.

В районе 11-12 часов дня доезжаем до первого места нашего путешествия. Нас ждет треккинг к озеру Гижгит, одному из самых живописных озер в Баксанском ущелье.

После этого едем в гостиницу. Размещаемся в забронированных номерах. Послушаем пару легенд об Эльбрусе, проведем игры на знакомство.

После ужина прочтем сказку на ночь и отправимся спать. Нужно набраться сил перед новыми горными приключениями.

  • пройдем 4 км;
  • ночёвка в гостевом доме «Зима Лето»;
  • будем в дороге 5 часов.
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Прогулка к Долине Нарзанов

Подъём, энергичная зарядка и вкусный завтрак.

Сегодня нам важно расходиться и акклиматизироваться. Нас ждет увлекательная прогулка к Долине Нарзанов. Прогуляемся по экотропе вдоль реки Баксан.

Попробуем натуральный нарзан из разных источников, отведаем блюда местной кухни.

Вернемся в отель вечером и после ужина прочтем сказку на ночь.

  • пройдем 10 км;
  • набор высоты 10 м.
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Водопад Девичьи косы

Послезавтрака и зарядкисобираем радиальные рюкзачки и отправляемся на прогулку к водопаду Девичьи косы. Когда доберемся до него, увидим, что водопад и правда похож на распущенные из косы волосы. А по пути будут открываться невероятные горные пейзажи.

Сегодня будет достаточно крутой склон, поэтому инструктор расскажет об особенностях горных подъёмов и спусков. Пообедаем рядом с шумным водопадом и к вечеру вернемся в отель.

После отдыха и водных процедур поиграем, а после ужина покажем настоящий театр теней!

  • пройдем 12 км;
  • набор высоты 550 м.
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

По экотропе к подножию горы Чегет

Ура, сегодня у нас первое восхождение! Хорошо подкрепившись, по экотропе отправляемся к подножию горы Чегет.

Подниматься будем по канатной дороге. На станции Ай (2750 м) отдохнем, акклиматизируемся и поедем дальше, на станцию Чегет-3 (3083 м).

Если детям будет по силам, то отправимся ещё выше пешком. Сверху увидим знакомый нам водопад Девичьи косы, обсерваторию и озеро Донгуз-Орун-Кель. Ах да, и сам Эльбрус как на ладони.

Отдохнуть и поесть можно будет в кафе: как наверху, так и у подножия горы их много, как и сувенирных лавочек.

Тем, у кого остались силы, можно прогуляться до красивейшего озера Донгуз-Орун-Кель и от него спуститься пешком к подножию горы.

Возвращаемся в отель по экотропе, отдыхаем, ужинаем и традиционно читаем сказку на ночь.

  • пройдем 4 км или 8 км;
  • набор высоты 885 м.
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Отдых в термальных источниках

К сегодняшнему дню мы уже столько успели! Поэтому устроим себе день релакса с местным колоритом, чтобы быть готовыми ко второй части активного похода.

Наше тело очень хорошо потрудилось, поэтому едем отдыхать в термальных источниках. На нашу группу будет отдельная зона с горячим и холодным бассейном.

Также мы посетим большие бассейны с аквагорками и гидромассажем, где сможем все вместе весело поплавать. Ну а вечером в отеле настольные игры и сказка на ночь.

  • проедем 2,5 часа до источников;
  • отдых и водные горки на 4 часа.
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Треккинг по ущелью Терскол

После отдыха — очередной активный день. Завтрак, весёлая зарядка.

Сегодня у нас треккинг по ущелью Терскол. Идем по подъёму вдоль реки, а за спиной виднеется гора Донгуз-Орун и знаменитый ледник Семёрка.

Дойдем до водопада Терскол (Мужские слёзы), похожего на оргАн или огромную библиотеку.

На обратном пути остановимся в беседке с видом на горы, здесь можно попробовать местную кухню: айран, джугурт, хычины и сыр.

К вечеру возвратимся в отель, поужинаем и прочтем сказку на ночь.

  • пройдем 12 км;
  • набор высоты 600 м.
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Эльбрус и вершина горы Гара-Баши

Можно ли побывать в Приэльбрусье и не подняться на сам Эльбрус? Наверное да, но это не для нас.

К подножию знаменитой горы идем по экотропе вдоль реки Баксан до поляны Азау. Идти будем не быстро, потому что вдоль дороги растет земляника, черника и иван-чай.

Для настоящего восхождения нужна серьёзная подготовка и хорошая спортивная форма. Но нам поможет подъёмник. Отправимся к вершине по канатной дороге до Гара-Баши.

Но наша первая остановка — станция Мир. Здесь гуляем и проходим дополнительную акклиматизацию, привыкаем к высоте.

Отсюда открываются виды на ледник Семёрка, гору Чегет и, при ясной погоде, на высшую точку Грузии — гору Ушба.

А уже на Гара‑Баши можно прокатиться на снегоходе или ратраках, отдохнуть после нагрузки можно будет в кафе, которое здесь так кстати. А полноценно пообедать можем сразу после спуска, у подножия горы.

По желанию можно организовать вечернюю баньку.

  • пройдем 8 км;
  • набор высоты 1680 м.
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Ущелье Ирикчат вдоль реки Ирик

После завтрака и бодрящей зарядки за нами заедет трансфер, чтобы отвезти к началу нового маршрута.

Сегодня отправляемся в ущелье Ирикчат вдоль реки Ирик. Часть треккинга проходит сквозь сосновый лес, мимо нарзанного минерального источника и песчаных замков к горному водопаду.

При хорошей погоде мы вновь увидим вершину Эльбруса.

  • пройдем 12 км;
  • набор высоты 520 м.
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 день

Отъезд

Наше путешествие по Приэльбрусью завершилось. Сегодня в 10:00 трансфер отвезет нас на вокзал.

Ориентировочное прибытие на ж/д вокзал Минеральные Воды — 14:00 (зависит от дорожной ситуации). Далее желающих довезем до аэропорта Минеральные Воды.

Проведем в пути 3,5 часа.

Увидимся в следующем походе!

ОтъездОтъездОтъездОтъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в уютном гостевом доме в Терсколе.

Детям от 7 до 17 лет стоимость 66 800 руб. Не суммируется с другими скидками.

Варианты проживания

Гостевой дом «ЗимаЛето»

8 ночей

Размещение семейное, т. е. 2-, 3-, 4-местные номера, в зависимости от состава семьи и свободных номеров. Душ и туалет в номере.

На территории работает бесплатный Wi-Fi, есть бесплатная парковка для авто (если вы приехали на своем).

Есть общая кухня, где будем готовить завтраки (завтраки и ужины готовят дежурные семьи), очень приятная столовая зона и место для сбора группы. В доме в нашем распоряжении будет общая зона для игр и мастер классов.

Есть шикарная сушильная комната с вешалками для обуви и одежды, где за ночь даже самая мокрая вещь становится сухой!

Важно: в гостевом доме теперь живет кошка, если у кого‑то аллергия на животных, просим это учесть при формировании своей аптечки. Кошка ходит только в общественных местах, в ваш номер, конечно, заходить не будет.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от вокзала до гостиницы в первый день похода
  • Трансфер от гостиницы до вокзала после похода
  • Трансферы на маршруте
  • Проживание в отеле в 2-, 3-, 4-местном номере (без подселения)
  • Завтраки и ужины
  • Подъем и спуск на новом канатном подъемнике на Эльбрус
  • Подъем и спуск на канатном подъемнике на Чегет
  • Отдых в комплексе с термальными источниками
  • Экологические взносы за пользования рекреационными ресурсами
  • Страховка от НС
  • Услуги двух лучших семейных инструкторов
  • Творческие занятия и мастер-классы для детей и взрослых
  • Творческий реквизит
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Прокат личного снаряжения
  • Обеды
  • Внеплановый досуг (конные прогулки, ратрак, баня)
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для детского похода. Правильно подобранное оборудование — залог вашего хорошего настроения и комфорта.

На выезде мы не будем ходить под рюкзаком, поэтому можно не беспокоиться о размере и весе вещей и даже приехать с чемоданом, но всегда помним, что это поход, а не прогулка в парке!

Поэтому треккинговые ботинки и хорошая физическая форма будут большим бонусом для вас!

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3);
  • хоба (сидушка туристическая);
  • треккинговые палки;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • лёгкая кофта (тельник, термо);
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • носки 2 пары.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • многоразовая бутылка;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • медицинский полис;
  • детская индивидуальная аптечка.

Рекомендуем добавить:

  • термос;
  • набор посуды (КЛМН);
  • тапочки;
  • блокнот и ручка;
  • платье.
Будет ли в походе возможность поплавать?

Можно будет встать под ледяные водопады на нашем маршруте, поплавать в холодном озере Донгуз-Орун во время треккинга на Чегет.

Недалеко от отеля находится кемпинг, где в одном месте можно окунуться в реку, но только окунуться.

А в один из дней похода в распоряжении группы будут бассейны с холодной и горячей термальной водой.

Радиальные рюкзаки нужны? Насколько большие?

Еду (перекус) каждая семья несёт на себя.

Также понадобится водичка, дождевик, солнцезащитный крем и что-то из вещей по ситуации. Для этого вполне подойдёт небольшой рюкзак.

Как организовано питание?

В гостевом доме в нашем распоряжении будет кухня. Завтрак и ужин готовит дежурная семья. Большинство продуктов закуплено и привезено заранее, но недалеко есть магазины, в которых можно еще что-то докупить.

На завтрак каша со сгущенкой или молоком, орешки, бутерброды с сыром и колбасой, фрукт.

На ужин салат из свежих овощей, гарнир, тушенка Кронидов, сладкое к чаю.

Перекус/обед не входят в стоимость тура. Перекус берем с собой. Его необходимо купить в магазине заранее, либо заказать на Озоне (сушеное манго, орешки, вяленое мясо).

Если не перекус, то либо самостоятельно готовим в отеле (можно объединиться с кем-то и приготовить один суп на несколько семей), либо кушаем в кафе.

Стоимость продуктов в магазинах и еды в кафе примерно такая же, как и в Москве и Петербурге. В кафе очень разные блюда. В среднем:

  • хычин или чебурек (они очень большие и сытные) 150 руб.;
  • чай с шишками/вареньем 80–100 руб.;
  • суп 200–350 руб.
Можно ли с детьми младше 7 лет?

Если вы и ваш ребёнок — опытные походники, уже ходили по подобным маршрутам и полностью уверены в своих силах, то можете взять ребёнка младше 7 лет с собой.

Перед тем как принять решение, изучите маршрут и оцените, сможет ли малыш выдержать нагрузки. В разные дни маршрут может быть легче или сложнее.

Если у вас активный ребенок, отлично переносит нагрузки и легко ходит по 10 км в день, мы с удовольствием примем его в нашу группу!

Если у вас есть сильный родитель, который может взять ребенка на шею или в рюкзак-переноску — это тоже отличный вариант.

Есть ли связь на маршруте?

Лучше всего будет ловить Мегафон/МТС или местная сим-карта, которую можно приобрести в аэропорту.

Будут места, где связь будет пропадать, но это ненадолго, каждый день будем возвращаться в цивилизацию.

В гостевом доме есть Wi-Fi.

Нужно ли что-то специфическое покупать из одежды?

Подготовьтесь к походу по нашему списку вещей.

Флисовые детские кофты прекрасны на этом маршруте, хорошо греют, быстро сохнут и легче хлопковых.

Особое внимание просим обратить на обувь!

Нужны хорошие треккинговые ботинки, городские кроссовки и т. д. не подходят для этого маршрута. Во время треккинга идем по непростому рельефу с камнями, травой и наклоном — большая нагрузка на голеностоп и большой риск получить травму в случае, если у вас неподходящая обувь.

Треккинговые палки также очень рекомендуем для похода, но их можно будет взять в прокате в Терсколе.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Страховка входит в стоимость?

Страховка от несчастного случая включена в стоимость.

Программа может измениться?

Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

