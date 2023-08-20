Экскурсионный тур «Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи» на 7 дней
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Описание
В Приэльбрусье множество однодневных маршрутов, которые позволяют подняться из зоны леса, через альпийские луга к снегу и ледникам.
В этой треккинговой программе однодневные походы налегке. Количество троп и природных достопримечательностей в Приэльбрусье просто огромно, в этом туре вы посетите как известные локации, так и более удалённые, где количество туристов невелико.
Программа тура по дням
Встреча группы в Минеральных Водах, прогулка в ущелье Терскол
Встреча в МинВодах в 10:00-12:00. Трансфер с 10:00 до 11:00 на ж/д, с 11:30 до 12:00 в аэропорту.
Трансфер в Приэльбрусье занимает около 3 часов.
Заселяемся в гостиницу и после ланча выходим на треккинг в Терскольское ущелье.
Вы увидите четырехтысячники Главного Кавказского хребта, братья Большой и Малый Когутаи, Донгуз-орун с ледником Семëрка.
Водопад Терскол падающий струями по базальтовым столбам.
Спускаемся в гостиницу за час до ужина.
Вечером знакомимся, общаемся, отдыхаем.
Поход на водопад Девичьи Косы и обсерваторию пик Терскол
В 8 утра завтрак, такой распорядок будет все дни тура, ужин в 20:00.
После завтрака выход, при необходимости по пути зайдём в прокат.
Дорога на водопад идёт через ароматный сосновый лес, после привала выходим в зону альпийских лугов, проходим выходы причудливых базальтовых скал, образовавшихся при извержении Эльбруса.
Через два часа прогулки мы подойдём к водопаду Девичьи Косы, высота падения воды около 30 метров, ширина стока 20 метров, вода чистая, рассыпается упругими тонкими струями.
Продолжая подъём по грунтовой дороге мы поднимемся к обсерватории, высота 3100 метров.
Отличная обзорная точка на Эльбрус, Чегет, Донгуз-Орун.
Здесь длинный привал, обед и спуск в гостиницу.
Набор высоты 1000 метров, продолжительность 4-5 часов вверх, 2-3 часа вниз.
Треккинговое восхождение на Чегет, на канатной дороге и пешком
Утром дойдëм пешком до поляны Чегет и поднимемся на канатной дороге до высоты 2500 метров.
Уже здесь открываются действительно потрясающие виды Эльбрус, Донгуз-орун, ледник Семëрка, всë как на ладони.
Внизу на десятки километров — Баксанская долина.
Дальнейший путь пешком, сначала минуем ещё одну станцию канатной дороги и по тропе среди скал поднимемся на вершину Чегет 3461 метр.
Обратный путь, частично, можно проделать на канатной дороге.
Время в пути 5-6 часов.
Поляна Нарзанов. Поход по Эко Тропе
На поляне Нарзанов нас ждут источники в минеральной водой бьющие прямо из под земли.
По оборудованной беседками и информационными стендами экотропе, проходящей по лесу вдоль реки Баксан, дойдём до «Поляны Нарзанов».
Здесь есть рынок с сувенирами и кафе, можно отведать блюда национальной кухни.
Прогулка в этот день короткая, это позволит чуть больше отдохнуть и восстановиться перед следующими треккингами.
Продолжительность похода 3-4 часа, в обе стороны.
Подъем на Эльбрус по канатной дороге. Прогулка до приюта 11
На поляну Азау у нас организован трансфер.
На канатной дороге поднимемся до станции Гара-баши высота 3800м.
Здесь излюбленное место для фотографий и панорамный вид на красивейшие вершины Кавказа: Ушбу, Уллу-тау, Штавлер, Донгузорун.
Есть уютное кафе, перед спуском можно перекусить или полноценно пообедать.
Царство камней, снега и льда, практически сразу выходим на ледник и по хорошей «дороге» поднимаемся на высоту 4150м, где в 1936 году была открыта самая высокогорная гостиница Европы Приют 11.
В хорошую погоду здесь отличное место для привала, мимо проходят альпинисты, едут ратраки и снегоходы.
При желании можно прокатиться на снегоходе до скал Пастухова.
Спускаемся обратно также на канатной дороге, трансфер возвращает нас в гостиницу.
Треккинг в ущелье Ирикчат
После завтрака трансфер в посёлок Эльбрус, 12 км.
Прямо здесь начинается поход в ущелье Ирик-чат, которое ведёт к восточному склону горы Эльбрус.
Первый участок пути самый сложный, надо набрать 350 метров высоты, пройдя через Песчанные замки, мы попадём в красивый сосновый лес.
Дальнейший путь по ущелью не менее красив, ручьи, альпийские луга, небольшие водопадики, заросли спелой малины в конце лета, вид на Восточную вершину Эльбруса.
Задачи куда-то дойти, перед нами нет, поэтому идем в удобном темпе, делая привалы, фотографируясь, наслаждаясь природой.
Набор высоты 500-600 м. Продолжительность маршрута 3-6 часов.
Отъезд
Тур заканчивается, участникам вручаются фирменные сувениры и сертификаты.
Детям выдаём значки "Юный Следопыт".
Уставшие, но полные впечатлений и счастливые мы отправляемся в Минводы.
Трансфер в первой половине дня.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или кемпинге.
На 1-10 мая на тур места есть только в кемпинге.
Стоимость программы тура на 1 человека зависит от размещения:
- Треккинг с проживанием в гостинице. Включено в стоимость: 2-х и 3-х местное размещение, питание 3х раз., прокат палатки, трансферы, канатная дорога, термальные источники, работа гидов
— 39 000 руб.;
- Треккинг с проживанием в кемпинге. Включено в стоимость: питание 3х раз., прокат палатки, трансферы, канатная дорога, термальные источники, работа гидов
— 21 000 руб.;
- Услуги гида — участвуете во всех активностях: зарядка, походы, вечерние посиделки вместе со всей группой. Вы приезжаете, размещаетесь и питаетесь самостоятельно.
— 12 000 руб.
Для детей от 9 до 14 лет скидка 20%.
Для детей от 7 до 9 лет скидка 30%.
По желанию и уровню подготовки Вы можете рассчитать индивидуальную программу тура от 3-х дней, самостоятельно выбрав треккинги. В данном случае заезд к месту начала тура осуществляется самостоятельно или индивидуальным трансфером.
Варианты проживания
Гостиница «Чыран Чегет»
Мы размещаем туристов в гостинице на поляне Чегет.
Номера 2-3х местные. Санузлы в блоке на 2 номера. На первом этаже столовая, где наш повар готовит вкусные и сытные завтраки и ужины. Также в столовой всегда доступны конфеты/печенье и бойлер, в любое время можно попить чай или кофе,
Кемпинг
Кемпинг - это территория в лесной зоне, недалеко от реки Донгуз-орун, на которой устанавливаются палатки (прокат палатки и ковриков входят в стоимость).
На территории есть туалет, умывальники, горячий душ (100 руб.), беседки, батут, баня.
Питание при размещении в кемпинге происходит в столовой гостиницы, где также размещаются наши участники. Расстояние от кемпинга до гостиницы ~300 метров.
Гостиница «Легенда»
Мы размещаем туристов в гостинице на поляне Чегет.
Номера 2-3х местные. Санузлы в блоке на 2 номера. На первом этаже столовая, где наш повар готовит вкусные и сытные завтраки и ужины. Также в столовой всегда доступны конфеты/печенье и бойлер, в любое время можно попить чай или кофе,
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Ответы на вопросы
Что включено
- Если выбрано проживание в гостинице: 2-х и 3-х местное размещение питание 3х разовоепрокат палатки, трансферыканатная дорогатермальные источникиработа гидов
- 2-х и 3-х местное размещение
- Питание 3х разовое
- Прокат палатки
- Трансферы
- Канатная дорога
- Термальные источники
- Работа гидов
- Если выбрано проживание в кемпинге: питание 3х разовоепрокат палаткитрансферыканатная дорогатермальные источникиработа гидов
- Если выбраны только услуги гида: участие во всех активностях: зарядка, походы, вечерние посиделки вместе со всей группой. Вы приезжаете, размещаетесь и питаетесь самостоятельно
- Участие во всех активностях: зарядка, походы, вечерние посиделки вместе со всей группой. Вы приезжаете, размещаетесь и питаетесь самостоятельно
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
- Проживание (при выборе тура без проживания)
- Питание (при выборе тура без проживания)
- Индивидуальный трансфер (при индивидуальном туре в другие даты или при выборе тура без проживания)
- Прокат личного снаряжения (цены могут незначительно отличаться):треккинговые палки - 150 руб. /денькуртка походная (софшелл, мембрана) - 300-500 руб. /деньботинки треккинговые - 500-800 руб. /деньштаны походные (софшелл) - 300 руб. /деньрюкзак 25-35 л - 200 руб. /деньдождевик - 100 руб. /день
- Треккинговые палки - 150 руб. /день
- Куртка походная (софшелл, мембрана) - 300-500 руб. /день
- Ботинки треккинговые - 500-800 руб. /день
- Штаны походные (софшелл) - 300 руб. /день
- Рюкзак 25-35 л - 200 руб. /день
- Дождевик - 100 руб. /день
- Подарки, сувениры, карманные расходы от 1000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт;
- Полис обязательного медицинского страхования;
- Спальный мешок;
- Коврик туристичекий. Пенка или самонадувающийся;
- Треккинговые палки;
- Спортивные очки, фактор защиты от УФ 3 и более;
- Рюкзак 35-45 литров;
- Футболка;
- Термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
- Термоштаны;
- Тёплая флисовая кофта;
- Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном, лучше мембранная;
- Плащ-дождевик, очень бюджетная, но рабочая альтернатива мембранной куртке;
- Ветро-влагозащитные штаны, лучше с мембраной;
- Треккинговые ботинки или кроссовки;
- Тёплая шапка;
- Тонкие перчатки 2 пары;
- Панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
- Носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
- Сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря;
- Плавки или купальник;
- Гамаши на ноги от попадания в обувь снега и камней;
- Маска или бафф для защиты лица от ветра;
- Налобный фонарик с новыми батарейками;
- Средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага, полотенце (небольшое), влажные салфетки;
- Кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл;
- Термос. 500-800 мл;
- Бутылка для воды. 0,5-1 литр;
- Сидушка (желательно);
- Батончики, мёд, сухофрукты, гели или другое спортивное питание (возьмите с собой немного вкусняшек, которые вы любите);
- Гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная);
- Крем от загара (максимальной защиты);
- Витамины, лучше в шипучих таблетках;
- Аспирин, лучше в шипучих таблетках;
- Парацетамол;
- Пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей);
- От расстройства желудка;
- Лекарства от своих болезней.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли отправиться в тур с детьми?
Часто в треккинг приезжают родители с детьми (возраст от 7-8 лет).
Где организаторы встречают туристов?
Встреча происходит в городе Минеральные Воды (трансфер входит в стоимость при выборе тарифа с проживанием).
Встреча в МинВодах в 10:00-12:00. Трансфер с 10:00 до 11:00 на ж/д, с 11:30 до 12:00 в аэропорту.
Если вы приехали накануне, вам надо будет подъехать к одному из мест встречи самостоятельно.
При покупке тура с проживанием в кемпинге каким образом решен вопрос гигиены (душ, туалет, помыть руки и т. д.)?
В кемпинге есть умывальники, туалет и платный душ (100₽). Единственно, в мае может быть не очень комфортно, в кемпинге лучше жить летом начиная с июня.
Сколько участников будет в группе?
Максимальное количество участников в группе 18 человек.
Если группа больше 10 человек, то её сопровождают два гида.
В каком месяце лучшая погода для треккинга?
В мае и особенно в июне - самое красивое время цветут луга, в горах ещё лежит зимний снег.
Днем в Терсколе в мае средняя температура воздуха составляет +19 °C, а ночью +4 °C.
Днем в Терсколе в июне средняя температура воздуха составляет +20 °C, ночью +4 °C. Количество солнечных дней 22.
- В июле - совсем летняя погода.
Днем в Терсколе в июле средняя температура воздуха составляет +24 °C, ночью +8 °C. Количество солнечных дней 23.
- В августе - самая сухая погода.
Днем в Терсколе в июле средняя температура воздуха составляет +23°C, ночью +7 °C. Количество солнечных дней 25.
- В начале осени - часто практически летняя погода, мало людей.
Днем в Терсколе в сентябре средняя температура воздуха составляет +18°C, ночью +1 °C. Количество солнечных дней 21.
Какое питание предусмотрено в туре (если выбран тариф с проживанием)?
Питание включает завтрак, ужин и перекус на природе.
На завтрак мы предлагаем различные каши, омлет или вареные яйца, сырники, оладьи, нарезки: фрукты, сыр, колбаса, хлеб.
Ужин, обычно состоит из сытного мясного первого или второго блюда, нарезки: овощи, сыр, колбаса, хлеб.
Всегда доступны чай, кофе, печенье и другие сладости.
Конечно, есть опыт приготовления питания для вегетарианцев и веганов.
В поход мы берём конфеты (батончики), печенье, бутерброды, орехи, фрукты. На большинстве треккинговых маршрутов есть кафе, где можно заказать что-то вкусненькое. Обязательно каждый берёт с собой термос с чаем. Также вы можете взять что-то на свой вкус, привезти из города или купить на месте в магазине или на рынке.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Сразу скажу, что этот тур не подходит для детей. Дети дошли только в первый день до обсерватории, потом вообще отказывались ходить с родителями. Также этот тур не подойдет для людей, которые мало ходят и не любят далеко ходить. Ходить придется много и часто вверх. Часть тура идёт вместе с акклиматизацией восходителей на Эльбрус, а они ребята подготовленные, так что не стоит идти с ними везде, если нет какой-то физической подготовки.
Однозначно нужно взять солнечные очки, трекинговые ботинки и палки (можно арендовать у Михаила и в Терсколе).
Также советую не пренебрегать всем списком вещей, который высылают с туром.
Все эти вещи действительно облегчают жизнь.
Гостиница невысокого уровня комфорта - периодически заканчивалась горячая вода, уборки не было, матрас на кровати продавлен. Мебель старая, на весь номер одна рабочая розетка. Туалетная бумага по запросу.
Повар готовил с душой, но некоторые блюда были специфичными, не все понравилось.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!