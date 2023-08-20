Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Групповой тур в Минеральных Водах

Экскурсионный тур «Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи» на 7 дней

4.7
3 отзыва
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Водопад Девичьи Косы
Водопад Девичьи Косы
Высота падения воды около 30 метров, ширина стока 20 метров, вода чистая, рассыпается упругими тонкими струями
Восхождение на Чегет
Восхождение на Чегет
Нас ждет треккинг с самыми крутыми видами на Эльбрус, Донгуз-орун и ледник Семёрка
Подъем на Эльбрус на канатной дороге
Подъем на Эльбрус на канатной дороге
Насладимся панорамным видом на красивейшие вершины Кавказа и сделаем невероятные фотографии

Описание

В Приэльбрусье множество однодневных маршрутов, которые позволяют подняться из зоны леса, через альпийские луга к снегу и ледникам.

В этой треккинговой программе однодневные походы налегке. Количество троп и природных достопримечательностей в Приэльбрусье просто огромно, в этом туре вы посетите как известные локации, так и более удалённые, где количество туристов невелико.

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы в Минеральных Водах, прогулка в ущелье Терскол

Встреча в МинВодах в 10:00-12:00. Трансфер с 10:00 до 11:00 на ж/д, с 11:30 до 12:00 в аэропорту.

Трансфер в Приэльбрусье занимает около 3 часов.

Заселяемся в гостиницу и после ланча выходим на треккинг в Терскольское ущелье.

Вы увидите четырехтысячники Главного Кавказского хребта, братья Большой и Малый Когутаи, Донгуз-орун с ледником Семëрка.

Водопад Терскол падающий струями по базальтовым столбам.

Спускаемся в гостиницу за час до ужина.

Вечером знакомимся, общаемся, отдыхаем.

Встреча группы в Минеральных Водах, прогулка в ущелье ТерсколВстреча группы в Минеральных Водах, прогулка в ущелье ТерсколВстреча группы в Минеральных Водах, прогулка в ущелье ТерсколВстреча группы в Минеральных Водах, прогулка в ущелье Терскол
2 день

Поход на водопад Девичьи Косы и обсерваторию пик Терскол

В 8 утра завтрак, такой распорядок будет все дни тура, ужин в 20:00.

После завтрака выход, при необходимости по пути зайдём в прокат.

Дорога на водопад идёт через ароматный сосновый лес, после привала выходим в зону альпийских лугов, проходим выходы причудливых базальтовых скал, образовавшихся при извержении Эльбруса.

Через два часа прогулки мы подойдём к водопаду Девичьи Косы, высота падения воды около 30 метров, ширина стока 20 метров, вода чистая, рассыпается упругими тонкими струями.

Продолжая подъём по грунтовой дороге мы поднимемся к обсерватории, высота 3100 метров.

Отличная обзорная точка на Эльбрус, Чегет, Донгуз-Орун.

Здесь длинный привал, обед и спуск в гостиницу.

Набор высоты 1000 метров, продолжительность 4-5 часов вверх, 2-3 часа вниз.

Поход на водопад Девичьи Косы и обсерваторию пик ТерсколПоход на водопад Девичьи Косы и обсерваторию пик ТерсколПоход на водопад Девичьи Косы и обсерваторию пик ТерсколПоход на водопад Девичьи Косы и обсерваторию пик Терскол
3 день

Треккинговое восхождение на Чегет, на канатной дороге и пешком

Утром дойдëм пешком до поляны Чегет и поднимемся на канатной дороге до высоты 2500 метров.

Уже здесь открываются действительно потрясающие виды Эльбрус, Донгуз-орун, ледник Семëрка, всë как на ладони.

Внизу на десятки километров — Баксанская долина.

Дальнейший путь пешком, сначала минуем ещё одну станцию канатной дороги и по тропе среди скал поднимемся на вершину Чегет 3461 метр.

Обратный путь, частично, можно проделать на канатной дороге.

Время в пути 5-6 часов.

Треккинговое восхождение на Чегет, на канатной дороге и пешкомТреккинговое восхождение на Чегет, на канатной дороге и пешкомТреккинговое восхождение на Чегет, на канатной дороге и пешкомТреккинговое восхождение на Чегет, на канатной дороге и пешком
4 день

Поляна Нарзанов. Поход по Эко Тропе

На поляне Нарзанов нас ждут источники в минеральной водой бьющие прямо из под земли.

По оборудованной беседками и информационными стендами экотропе, проходящей по лесу вдоль реки Баксан, дойдём до «Поляны Нарзанов».

Здесь есть рынок с сувенирами и кафе, можно отведать блюда национальной кухни.

Прогулка в этот день короткая, это позволит чуть больше отдохнуть и восстановиться перед следующими треккингами.

Продолжительность похода 3-4 часа, в обе стороны.

Поляна Нарзанов. Поход по Эко ТропеПоляна Нарзанов. Поход по Эко ТропеПоляна Нарзанов. Поход по Эко ТропеПоляна Нарзанов. Поход по Эко Тропе
5 день

Подъем на Эльбрус по канатной дороге. Прогулка до приюта 11

На поляну Азау у нас организован трансфер.

На канатной дороге поднимемся до станции Гара-баши высота 3800м.

Здесь излюбленное место для фотографий и панорамный вид на красивейшие вершины Кавказа: Ушбу, Уллу-тау, Штавлер, Донгузорун.

Есть уютное кафе, перед спуском можно перекусить или полноценно пообедать.

Царство камней, снега и льда, практически сразу выходим на ледник и по хорошей «дороге» поднимаемся на высоту 4150м, где в 1936 году была открыта самая высокогорная гостиница Европы Приют 11.

В хорошую погоду здесь отличное место для привала, мимо проходят альпинисты, едут ратраки и снегоходы.

При желании можно прокатиться на снегоходе до скал Пастухова.

Спускаемся обратно также на канатной дороге, трансфер возвращает нас в гостиницу.

Подъем на Эльбрус по канатной дороге. Прогулка до приюта 11Подъем на Эльбрус по канатной дороге. Прогулка до приюта 11Подъем на Эльбрус по канатной дороге. Прогулка до приюта 11Подъем на Эльбрус по канатной дороге. Прогулка до приюта 11
6 день

Треккинг в ущелье Ирикчат

После завтрака трансфер в посёлок Эльбрус, 12 км.

Прямо здесь начинается поход в ущелье Ирик-чат, которое ведёт к восточному склону горы Эльбрус.

Первый участок пути самый сложный, надо набрать 350 метров высоты, пройдя через Песчанные замки, мы попадём в красивый сосновый лес.

Дальнейший путь по ущелью не менее красив, ручьи, альпийские луга, небольшие водопадики, заросли спелой малины в конце лета, вид на Восточную вершину Эльбруса.

Задачи куда-то дойти, перед нами нет, поэтому идем в удобном темпе, делая привалы, фотографируясь, наслаждаясь природой.

Набор высоты 500-600 м. Продолжительность маршрута 3-6 часов.

Треккинг в ущелье ИрикчатТреккинг в ущелье ИрикчатТреккинг в ущелье ИрикчатТреккинг в ущелье Ирикчат
7 день

Отъезд

Тур заканчивается, участникам вручаются фирменные сувениры и сертификаты.

Детям выдаём значки "Юный Следопыт".

Уставшие, но полные впечатлений и счастливые мы отправляемся в Минводы.

Трансфер в первой половине дня.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или кемпинге.

На 1-10 мая на тур места есть только в кемпинге.

Стоимость программы тура на 1 человека зависит от размещения:

  • Треккинг с проживанием в гостинице. Включено в стоимость: 2-х и 3-х местное размещение, питание 3х раз., прокат палатки, трансферы, канатная дорога, термальные источники, работа гидов
    — 39 000 руб.;
  • Треккинг с проживанием в кемпинге. Включено в стоимость: питание 3х раз., прокат палатки, трансферы, канатная дорога, термальные источники, работа гидов
    21 000 руб.;
  • Услуги гида — участвуете во всех активностях: зарядка, походы, вечерние посиделки вместе со всей группой. Вы приезжаете, размещаетесь и питаетесь самостоятельно.
    12 000 руб.

Для детей от 9 до 14 лет скидка 20%.
Для детей от 7 до 9 лет скидка 30%.

По желанию и уровню подготовки Вы можете рассчитать индивидуальную программу тура от 3-х дней, самостоятельно выбрав треккинги. В данном случае заезд к месту начала тура осуществляется самостоятельно или индивидуальным трансфером.

Нет мест с проживанием в Чыран Чегет:
На следующие даты:
21.07.24
01.08.24
11.08.24
21.08.24

Варианты проживания

Гостиница «Чыран Чегет»

6 ночей

Мы размещаем туристов в гостинице на поляне Чегет.

Номера 2-3х местные. Санузлы в блоке на 2 номера. На первом этаже столовая, где наш повар готовит вкусные и сытные завтраки и ужины. Также в столовой всегда доступны конфеты/печенье и бойлер, в любое время можно попить чай или кофе,

Гостиница «Чыран Чегет»Гостиница «Чыран Чегет»Гостиница «Чыран Чегет»Гостиница «Чыран Чегет»Гостиница «Чыран Чегет»

Кемпинг

6 ночей

Кемпинг - это территория в лесной зоне, недалеко от реки Донгуз-орун, на которой устанавливаются палатки (прокат палатки и ковриков входят в стоимость).

На территории есть туалет, умывальники, горячий душ (100 руб.), беседки, батут, баня.

Питание при размещении в кемпинге происходит в столовой гостиницы, где также размещаются наши участники. Расстояние от кемпинга до гостиницы ~300 метров.

КемпингКемпингКемпинг

Гостиница «Легенда»

6 ночей

Мы размещаем туристов в гостинице на поляне Чегет.

Номера 2-3х местные. Санузлы в блоке на 2 номера. На первом этаже столовая, где наш повар готовит вкусные и сытные завтраки и ужины. Также в столовой всегда доступны конфеты/печенье и бойлер, в любое время можно попить чай или кофе,

Гостиница «Легенда»Гостиница «Легенда»Гостиница «Легенда»Гостиница «Легенда»Гостиница «Легенда»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Если выбрано проживание в гостинице: 2-х и 3-х местное размещение питание 3х разовоепрокат палатки, трансферыканатная дорогатермальные источникиработа гидов
  • 2-х и 3-х местное размещение
  • Питание 3х разовое
  • Прокат палатки
  • Трансферы
  • Канатная дорога
  • Термальные источники
  • Работа гидов
  • Если выбрано проживание в кемпинге: питание 3х разовоепрокат палаткитрансферыканатная дорогатермальные источникиработа гидов
  • Если выбраны только услуги гида: участие во всех активностях: зарядка, походы, вечерние посиделки вместе со всей группой. Вы приезжаете, размещаетесь и питаетесь самостоятельно
  • Участие во всех активностях: зарядка, походы, вечерние посиделки вместе со всей группой. Вы приезжаете, размещаетесь и питаетесь самостоятельно
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
  • Проживание (при выборе тура без проживания)
  • Питание (при выборе тура без проживания)
  • Индивидуальный трансфер (при индивидуальном туре в другие даты или при выборе тура без проживания)
  • Прокат личного снаряжения (цены могут незначительно отличаться):треккинговые палки - 150 руб. /денькуртка походная (софшелл, мембрана) - 300-500 руб. /деньботинки треккинговые - 500-800 руб. /деньштаны походные (софшелл) - 300 руб. /деньрюкзак 25-35 л - 200 руб. /деньдождевик - 100 руб. /день
  • Треккинговые палки - 150 руб. /день
  • Куртка походная (софшелл, мембрана) - 300-500 руб. /день
  • Ботинки треккинговые - 500-800 руб. /день
  • Штаны походные (софшелл) - 300 руб. /день
  • Рюкзак 25-35 л - 200 руб. /день
  • Дождевик - 100 руб. /день
  • Подарки, сувениры, карманные расходы от 1000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт;
  • Полис обязательного медицинского страхования;
  • Спальный мешок;
  • Коврик туристичекий. Пенка или самонадувающийся;
  • Треккинговые палки;
  • Спортивные очки, фактор защиты от УФ 3 и более;
  • Рюкзак 35-45 литров;
  • Футболка;
  • Термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
  • Термоштаны;
  • Тёплая флисовая кофта;
  • Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном, лучше мембранная;
  • Плащ-дождевик, очень бюджетная, но рабочая альтернатива мембранной куртке;
  • Ветро-влагозащитные штаны, лучше с мембраной;
  • Треккинговые ботинки или кроссовки;
  • Тёплая шапка;
  • Тонкие перчатки 2 пары;
  • Панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
  • Носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
  • Сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря;
  • Плавки или купальник;
  • Гамаши на ноги от попадания в обувь снега и камней;
  • Маска или бафф для защиты лица от ветра;
  • Налобный фонарик с новыми батарейками;
  • Средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага, полотенце (небольшое), влажные салфетки;
  • Кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл;
  • Термос. 500-800 мл;
  • Бутылка для воды. 0,5-1 литр;
  • Сидушка (желательно);
  • Батончики, мёд, сухофрукты, гели или другое спортивное питание (возьмите с собой немного вкусняшек, которые вы любите);
  • Гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная);
  • Крем от загара (максимальной защиты);
  • Витамины, лучше в шипучих таблетках;
  • Аспирин, лучше в шипучих таблетках;
  • Парацетамол;
  • Пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей);
  • От расстройства желудка;
  • Лекарства от своих болезней.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли отправиться в тур с детьми?

Часто в треккинг приезжают родители с детьми (возраст от 7-8 лет).

Где организаторы встречают туристов?

Встреча происходит в городе Минеральные Воды (трансфер входит в стоимость при выборе тарифа с проживанием).

Встреча в МинВодах в 10:00-12:00. Трансфер с 10:00 до 11:00 на ж/д, с 11:30 до 12:00 в аэропорту.

Если вы приехали накануне, вам надо будет подъехать к одному из мест встречи самостоятельно.

При покупке тура с проживанием в кемпинге каким образом решен вопрос гигиены (душ, туалет, помыть руки и т. д.)?

В кемпинге есть умывальники, туалет и платный душ (100₽). Единственно, в мае может быть не очень комфортно, в кемпинге лучше жить летом начиная с июня.

Сколько участников будет в группе?

Максимальное количество участников в группе 18 человек.

Если группа больше 10 человек, то её сопровождают два гида.

В каком месяце лучшая погода для треккинга?

В мае и особенно в июне - самое красивое время цветут луга, в горах ещё лежит зимний снег.
Днем в Терсколе в мае средняя температура воздуха составляет +19 °C, а ночью +4 °C.
Днем в Терсколе в июне средняя температура воздуха составляет +20 °C, ночью +4 °C. Количество солнечных дней 22.

  • В июле - совсем летняя погода.
    Днем в Терсколе в июле средняя температура воздуха составляет +24 °C, ночью +8 °C. Количество солнечных дней 23.
  • В августе - самая сухая погода.
    Днем в Терсколе в июле средняя температура воздуха составляет +23°C, ночью +7 °C. Количество солнечных дней 25.
  • В начале осени - часто практически летняя погода, мало людей.
    Днем в Терсколе в сентябре средняя температура воздуха составляет +18°C, ночью +1 °C. Количество солнечных дней 21.
Какое питание предусмотрено в туре (если выбран тариф с проживанием)?

Питание включает завтрак, ужин и перекус на природе.

На завтрак мы предлагаем различные каши, омлет или вареные яйца, сырники, оладьи, нарезки: фрукты, сыр, колбаса, хлеб.

Ужин, обычно состоит из сытного мясного первого или второго блюда, нарезки: овощи, сыр, колбаса, хлеб.

Всегда доступны чай, кофе, печенье и другие сладости.

Конечно, есть опыт приготовления питания для вегетарианцев и веганов.

В поход мы берём конфеты (батончики), печенье, бутерброды, орехи, фрукты. На большинстве треккинговых маршрутов есть кафе, где можно заказать что-то вкусненькое. Обязательно каждый берёт с собой термос с чаем. Также вы можете взять что-то на свой вкус, привезти из города или купить на месте в магазине или на рынке.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
1
А
20 авг 2023
Тур классный, проходит по самым интересным и красивым местам Приэльбрусья со стороны Терскола. Очень красивые виды.
Сразу скажу, что этот тур не подходит для детей. Дети дошли только в первый день до обсерватории, потом вообще отказывались ходить с родителями. Также этот тур не подойдет для людей, которые мало ходят и не любят далеко ходить. Ходить придется много и часто вверх. Часть тура идёт вместе с акклиматизацией восходителей на Эльбрус, а они ребята подготовленные, так что не стоит идти с ними везде, если нет какой-то физической подготовки.
Однозначно нужно взять солнечные очки, трекинговые ботинки и палки (можно арендовать у Михаила и в Терсколе).
Также советую не пренебрегать всем списком вещей, который высылают с туром.
Все эти вещи действительно облегчают жизнь.
Тур классный, проходит по самым интересным и красивым местам Приэльбрусья со стороны Терскола. Очень красивые виды.Тур классный, проходит по самым интересным и красивым местам Приэльбрусья со стороны Терскола. Очень красивые виды.Тур классный, проходит по самым интересным и красивым местам Приэльбрусья со стороны Терскола. Очень красивые виды.Тур классный, проходит по самым интересным и красивым местам Приэльбрусья со стороны Терскола. Очень красивые виды.Тур классный, проходит по самым интересным и красивым местам Приэльбрусья со стороны Терскола. Очень красивые виды.Тур классный, проходит по самым интересным и красивым местам Приэльбрусья со стороны Терскола. Очень красивые виды.
Г
11 июля 2023
Отличные гиды. Прекрасная природа. Насыщенная программа. Тур на отлично!
Е
29 июня 2023
Трекинг очень понравился! Красивые места, доброжелательные гиды. Учитывались силы участников, в зависимости от этого разделялись на группы. Недостающий инвентарь удобно взять в аренду.
Гостиница невысокого уровня комфорта - периодически заканчивалась горячая вода, уборки не было, матрас на кровати продавлен. Мебель старая, на весь номер одна рабочая розетка. Туалетная бумага по запросу.
Повар готовил с душой, но некоторые блюда были специфичными, не все понравилось.
Трекинг очень понравился! Красивые места, доброжелательные гиды. Учитывались силы участников, в зависимости от этого разделялись наТрекинг очень понравился! Красивые места, доброжелательные гиды. Учитывались силы участников, в зависимости от этого разделялись наТрекинг очень понравился! Красивые места, доброжелательные гиды. Учитывались силы участников, в зависимости от этого разделялись на
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Елена, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям о размещении и питании передадим информацию нашим коллегам в регионе.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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