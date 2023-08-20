В Приэльбрусье множество однодневных маршрутов, которые позволяют подняться из зоны леса, через альпийские луга к снегу и ледникам.

В этой треккинговой программе однодневные походы налегке. Количество троп и природных достопримечательностей в Приэльбрусье просто огромно, в этом туре вы посетите как известные локации, так и более удалённые, где количество туристов невелико.