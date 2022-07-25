Две стороны Эльбруса
Авторский тур в Минеральных Водах

Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера

5
1 отзыв
Чтобы в полной мере увидеть и оценить красоту Кавказских гор, нужен хороший проводник, ведь многие достопримечательности находятся вдали от цивилизации и доступны только на внедорожниках.

Мы будем перемещаться на комфортабельных джипах и будем заезжать в такие места, куда обычные туристы не добираются: остановимся прямо над обрывом плато Бермамыт, попробуем разные виды нарзана в Джилы-Су и исследуем средневековый некрополь Эль-Тюбю.
Две стороны Эльбруса
Две стороны Эльбруса
Две стороны Эльбруса
Ближайшие даты:
5
июн
10
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности для термальных источников и бутылочки для нарзана. Нелишним будет дождевик, головной убор и крем от загара — погода в горах быстро меняется, так что лучше быть готовым как к палящему солнцу, так и к дождю.

Все переезды будут на подготовленных внедорожниках на 8 человек — будем посещать такие места, куда на обычном транспорте не добраться.

В программе могут участвовать дети от 12 лет вместе с родителями.

Проживание. Будем жить в 2,3,4-х местных номерах в Кисловодске (отели Вертебра, Амира парк или Старый замок) и в Приэльбрусье (гостиница Азау или Чегет). Отель может меняться.

Питание. Завтрак в отеле, обеды и ужины в кафе с национальной кухней на протяжении всего маршрута.

Километраж. Специальная подготовка не требуется, на 2 день будет небольшой треккинг, который под силу людям с минимальным уровнем подготовки.

Связь и интернет. Мобильная связь есть на большей части локаций, интернет практически везде ловит плохо или отсутсвует.

Программа тура по дням

1 день

Едем в Приэльбрусье

Встреча и бирюзовое озеро. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные воды (приезд до 12:30) и вместе поедем в Приэльбрусье. Можно также присоединиться к нам в Кисловодске в 10:30, если вам удобнее добираться оттуда. По пути посмотрим высокогорное озеро Гижгит. Вода здесь имеет красивый бирюзовый цвет, будто из рекламы, в солнечную погоду получаются фантастические фотографии.

Отдых в Приэльбрусье. После этого заселимся в гостиницу Приэльбрусья на поляне Азау или в Чегете. Сходим на ужин, а потом можно самостоятельно прогуляться по окрестностям или отдохнуть в номере после дороги.

Едем в ПриэльбрусьеЕдем в ПриэльбрусьеЕдем в ПриэльбрусьеЕдем в Приэльбрусье
2 день

Эльбрус, треккинг к озеру и Поляна Нарзанов

На канатке в горы. После вкусного завтрака поднимемся на канатной дороге в горы. На Эльбрусе находится самая высокогорная канатная дорога, которая поднимает до станции Гара-Баши на высоту 3780 м — здесь практически всегда лежит снег!

Треккинг к озеру. Налюбовавшись горами с высоты и перекусив сочными хычинами, спустимся на поляну и отправимся в мини-поход к озеру Донгуз Орун Кель. Самую сложную и крутую часть маршрута преодолеем на канатке, а дальше будет довольно ровная дорога без сильных подъемов: альпийские луга, горы вокруг, вид на легендарный ледник Донгуз-орун (Семерка) и необычный ракурс на Эльбрус.

Нарзан среди гор. Вечером, если останутся силы, можно прогуляться по экотропе к Поляне Нарзанов, это около 3 км в одну сторону. Целебная вода с пузырьками бьет прямо из обычной трубы — обязательно возьмите с собой бутылочки, когда еще удастся попробовать нарзан в таких условиях!

Эльбрус, треккинг к озеру и Поляна НарзановЭльбрус, треккинг к озеру и Поляна НарзановЭльбрус, треккинг к озеру и Поляна НарзановЭльбрус, треккинг к озеру и Поляна НарзановЭльбрус, треккинг к озеру и Поляна НарзановЭльбрус, треккинг к озеру и Поляна НарзановЭльбрус, треккинг к озеру и Поляна Нарзанов
3 день

Средневековый некрополь, парапланы и горные водопады

Город мертвых. После завтрака собираем вещи и выезжаем из гостиницы. Пересечем знаменитый перевал Актопрак, через который проходил старинный торговый путь, и доберемся до города мертвых Эль-Тюбю. Несколько древних каменных склепов возвышаются на фоне гор и, словно машина времени, переносят в прошлое. Здесь хоронили еще до 10 века, и место обросло разными легендами и тайнами. Вы узнаете историю «Башни любви» и священного камня Байрам-Таши, увидите оборонительные лестницы и даже найдете остатки греческих христианских пещерных храмов.

Полет в горах. Если повезет с погодой и ветром, можно полетать на парапланах: рядом находится центр активного отдыха, который предлагает полеты, роупджампинг (прыжки с веревкой) или скоростной спуск на троллее (зиплайн).

Три водопада. После этого поедем на обед к Чегемским водопадам: будем наслаждаться кавказской кухней прямо с видом на водопады. Вы узнаете легенду о девушке, связанную с этими местами, и увидите три разных и непохожих друг на друга водных потока.

После этого поедем в Кисловодск, заселимся в гостиницу и сможем отдохнуть перед завтрашним приключением.

Средневековый некрополь, парапланы и горные водопадыСредневековый некрополь, парапланы и горные водопадыСредневековый некрополь, парапланы и горные водопадыСредневековый некрополь, парапланы и горные водопадыСредневековый некрополь, парапланы и горные водопады
4 день

Эльбрус с севера, водопады и нарзаны

Самая красивая дорога. После завтрака мы снова поедем к Эльбрусу, только уже по другой дороге. Если раньше мы любовались Эльбрусом с юга, то теперь подберемся к нему с северной стороны. Эта дорога входит в ТОП-10 самых красивых дорог России — с большей части маршрута открывается великолепный вид на главную кавказскую вершину, а вокруг раскидываются альпийские луга, горные серпантины, живописные села с пасущимися коровами и барашками, как на картине.

Нарзанные источники. Мы доберемся до Джилы-Су, погуляем среди горных водопадов, попробуем разные виды нарзана из нескольких источников. А самые смелые могут окунуться в горячих нарзанных ваннах.

Прогулка по Кисловодскому парку. Вечером вернемся в Кисловодск и погуляем по Кисловодскому Национальному парку. Вы увидите знаменитого лермонтовского Демона, заточенного в темнице, зарядитесь свежестью Стеклянной струи, а если останутся силы, то увидите цветущую Долину Роз.

Эльбрус с севера, водопады и нарзаныЭльбрус с севера, водопады и нарзаныЭльбрус с севера, водопады и нарзаныЭльбрус с севера, водопады и нарзаныЭльбрус с севера, водопады и нарзаныЭльбрус с севера, водопады и нарзаныЭльбрус с севера, водопады и нарзаны
5 день

Фантастические виды на плато Бермамыт

Дорога на джипах. Позавтракав в гостинице, мы поедем на плато Бермамыт — труднодоступное и невероятно красивое место, добраться до которого можно только на внедорожниках. По пути будем останавливаться в видовых местах, делать фотографии и наслаждаться горными пейзажами.

Скалы, обрывы и облака. На плато у нас будет время, чтобы неспешно погулять, посидеть на обрыве, сделать эффектные фото среди скал и, может быть, даже дотронуться до облаков — бывает, что облака накрывают землю и ты оказываешься внутри них, а потом все рассеивается и появляется солнце — фантастические ощущения!

Термальные источники. Зарядившись энергией гор, поедем в аэропорт. Но это еще не все — у нас еще будет остановка в термальных источниках. Вы сможете расслабиться в целебной воде, полежать в горячих бассейнах и взбодриться в холодных — если чередовать, получаются невероятные ощущения! После такого расслабления обратная дорога будет легкая.

Фантастические виды на плато БермамытФантастические виды на плато БермамытФантастические виды на плато БермамытФантастические виды на плато БермамытФантастические виды на плато Бермамыт

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-3 местных номерах в гостиницах Приэльбрусья и Кисловодска
  • Завтраки
  • Все трансферы по программе и экскурсионное обслуживание
  • Билеты на канатные дороги Эльбрус и Чегет
  • Термальные источники
  • Приветственный ужин
Что не входит в цену
  • Дорога до Минеральных вод и обратно
  • Обеды и ужины (средний чек обед 500-700 руб. на человека, ужин 700-1000 руб. на человека)
  • Полет на параплане в Эль-Тюбю
  • Сувенирная продукция и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж/д вокзал Минеральных вод до 12.30 ж/д вокзал Кисловодска до 10.30
Завершение: Аэропорт Минеральных вод, время отбытия после 18:00 ж/д вокзал Минеральных вод время отбытия после 18.00 ж/д вокзал Кисловодска время отбытия после 20.00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
25 июля 2022
Вчера ночью вернулись из путешествия по Кавказу. Горы, далины, ущелья, водопады, горные, реки… я и не предполагала, что всё это можно посмотреть всего за семь дней. Не всегда удаётся посмотреть столько красивых мест даже за 2 неделе.
Мы туристы со стажем, с ‘95 года. Заказали пятидневный тур «2 стороны Эльбруса»+ 2 дня Дамбай и обзорная экскурсия по Кисловодску. И были рады, что у организатора была такая возможность. Все оргвопросы были решены наилучшим образом. Нас сопровождал Андрей Васильевич. Прекрасный умный человек. Андрей Васильевич знает и любит свой родной край и умеет о нем рассказать «вкусно». Он обладает редкой спасобностью предугадывать ход событий. Мы всегда прибывали в нужное место раньше остальных групп туристов. И это был по-настоящему индивидуальный тур. За время путешествия получили массу удовольствия.
Огромное спасибо Андрею и Александру за волшебный отдых.
Обдумываем возможность будущего путешествия с профессиональной командой гидов, которую представляет Александр.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыЭльбрусПопулярные местаДжилы-суКанатная дорогаПрирода и пейзажи

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