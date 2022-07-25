Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Мы будем перемещаться на комфортабельных джипах и будем заезжать в такие места, куда обычные туристы не добираются: остановимся прямо над обрывом плато Бермамыт, попробуем разные виды нарзана в Джилы-Су и исследуем средневековый некрополь Эль-Тюбю.
июн
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 000 ₽
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности для термальных источников и бутылочки для нарзана. Нелишним будет дождевик, головной убор и крем от загара — погода в горах быстро меняется, так что лучше быть готовым как к палящему солнцу, так и к дождю.
Все переезды будут на подготовленных внедорожниках на 8 человек — будем посещать такие места, куда на обычном транспорте не добраться.
В программе могут участвовать дети от 12 лет вместе с родителями.
Проживание. Будем жить в 2,3,4-х местных номерах в Кисловодске (отели Вертебра, Амира парк или Старый замок) и в Приэльбрусье (гостиница Азау или Чегет). Отель может меняться.
Питание. Завтрак в отеле, обеды и ужины в кафе с национальной кухней на протяжении всего маршрута.
Километраж. Специальная подготовка не требуется, на 2 день будет небольшой треккинг, который под силу людям с минимальным уровнем подготовки.
Связь и интернет. Мобильная связь есть на большей части локаций, интернет практически везде ловит плохо или отсутсвует.
Программа тура по дням
Едем в Приэльбрусье
Встреча и бирюзовое озеро. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные воды (приезд до 12:30) и вместе поедем в Приэльбрусье. Можно также присоединиться к нам в Кисловодске в 10:30, если вам удобнее добираться оттуда. По пути посмотрим высокогорное озеро Гижгит. Вода здесь имеет красивый бирюзовый цвет, будто из рекламы, в солнечную погоду получаются фантастические фотографии.
Отдых в Приэльбрусье. После этого заселимся в гостиницу Приэльбрусья на поляне Азау или в Чегете. Сходим на ужин, а потом можно самостоятельно прогуляться по окрестностям или отдохнуть в номере после дороги.
Эльбрус, треккинг к озеру и Поляна Нарзанов
На канатке в горы. После вкусного завтрака поднимемся на канатной дороге в горы. На Эльбрусе находится самая высокогорная канатная дорога, которая поднимает до станции Гара-Баши на высоту 3780 м — здесь практически всегда лежит снег!
Треккинг к озеру. Налюбовавшись горами с высоты и перекусив сочными хычинами, спустимся на поляну и отправимся в мини-поход к озеру Донгуз Орун Кель. Самую сложную и крутую часть маршрута преодолеем на канатке, а дальше будет довольно ровная дорога без сильных подъемов: альпийские луга, горы вокруг, вид на легендарный ледник Донгуз-орун (Семерка) и необычный ракурс на Эльбрус.
Нарзан среди гор. Вечером, если останутся силы, можно прогуляться по экотропе к Поляне Нарзанов, это около 3 км в одну сторону. Целебная вода с пузырьками бьет прямо из обычной трубы — обязательно возьмите с собой бутылочки, когда еще удастся попробовать нарзан в таких условиях!
Средневековый некрополь, парапланы и горные водопады
Город мертвых. После завтрака собираем вещи и выезжаем из гостиницы. Пересечем знаменитый перевал Актопрак, через который проходил старинный торговый путь, и доберемся до города мертвых Эль-Тюбю. Несколько древних каменных склепов возвышаются на фоне гор и, словно машина времени, переносят в прошлое. Здесь хоронили еще до 10 века, и место обросло разными легендами и тайнами. Вы узнаете историю «Башни любви» и священного камня Байрам-Таши, увидите оборонительные лестницы и даже найдете остатки греческих христианских пещерных храмов.
Полет в горах. Если повезет с погодой и ветром, можно полетать на парапланах: рядом находится центр активного отдыха, который предлагает полеты, роупджампинг (прыжки с веревкой) или скоростной спуск на троллее (зиплайн).
Три водопада. После этого поедем на обед к Чегемским водопадам: будем наслаждаться кавказской кухней прямо с видом на водопады. Вы узнаете легенду о девушке, связанную с этими местами, и увидите три разных и непохожих друг на друга водных потока.
После этого поедем в Кисловодск, заселимся в гостиницу и сможем отдохнуть перед завтрашним приключением.
Эльбрус с севера, водопады и нарзаны
Самая красивая дорога. После завтрака мы снова поедем к Эльбрусу, только уже по другой дороге. Если раньше мы любовались Эльбрусом с юга, то теперь подберемся к нему с северной стороны. Эта дорога входит в ТОП-10 самых красивых дорог России — с большей части маршрута открывается великолепный вид на главную кавказскую вершину, а вокруг раскидываются альпийские луга, горные серпантины, живописные села с пасущимися коровами и барашками, как на картине.
Нарзанные источники. Мы доберемся до Джилы-Су, погуляем среди горных водопадов, попробуем разные виды нарзана из нескольких источников. А самые смелые могут окунуться в горячих нарзанных ваннах.
Прогулка по Кисловодскому парку. Вечером вернемся в Кисловодск и погуляем по Кисловодскому Национальному парку. Вы увидите знаменитого лермонтовского Демона, заточенного в темнице, зарядитесь свежестью Стеклянной струи, а если останутся силы, то увидите цветущую Долину Роз.
Фантастические виды на плато Бермамыт
Дорога на джипах. Позавтракав в гостинице, мы поедем на плато Бермамыт — труднодоступное и невероятно красивое место, добраться до которого можно только на внедорожниках. По пути будем останавливаться в видовых местах, делать фотографии и наслаждаться горными пейзажами.
Скалы, обрывы и облака. На плато у нас будет время, чтобы неспешно погулять, посидеть на обрыве, сделать эффектные фото среди скал и, может быть, даже дотронуться до облаков — бывает, что облака накрывают землю и ты оказываешься внутри них, а потом все рассеивается и появляется солнце — фантастические ощущения!
Термальные источники. Зарядившись энергией гор, поедем в аэропорт. Но это еще не все — у нас еще будет остановка в термальных источниках. Вы сможете расслабиться в целебной воде, полежать в горячих бассейнах и взбодриться в холодных — если чередовать, получаются невероятные ощущения! После такого расслабления обратная дорога будет легкая.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-3 местных номерах в гостиницах Приэльбрусья и Кисловодска
- Завтраки
- Все трансферы по программе и экскурсионное обслуживание
- Билеты на канатные дороги Эльбрус и Чегет
- Термальные источники
- Приветственный ужин
Что не входит в цену
- Дорога до Минеральных вод и обратно
- Обеды и ужины (средний чек обед 500-700 руб. на человека, ужин 700-1000 руб. на человека)
- Полет на параплане в Эль-Тюбю
- Сувенирная продукция и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы туристы со стажем, с ‘95 года. Заказали пятидневный тур «2 стороны Эльбруса»+ 2 дня Дамбай и обзорная экскурсия по Кисловодску. И были рады, что у организатора была такая возможность. Все оргвопросы были решены наилучшим образом. Нас сопровождал Андрей Васильевич. Прекрасный умный человек. Андрей Васильевич знает и любит свой родной край и умеет о нем рассказать «вкусно». Он обладает редкой спасобностью предугадывать ход событий. Мы всегда прибывали в нужное место раньше остальных групп туристов. И это был по-настоящему индивидуальный тур. За время путешествия получили массу удовольствия.
Огромное спасибо Андрею и Александру за волшебный отдых.
Обдумываем возможность будущего путешествия с профессиональной командой гидов, которую представляет Александр.