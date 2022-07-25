Чтобы в полной мере увидеть и оценить красоту Кавказских гор, нужен хороший проводник, ведь многие достопримечательности находятся вдали от цивилизации и доступны только на внедорожниках. Мы будем перемещаться на комфортабельных джипах и будем заезжать в такие места, куда обычные туристы не добираются: остановимся прямо над обрывом плато Бермамыт, попробуем разные виды нарзана в Джилы-Су и исследуем средневековый некрополь Эль-Тюбю.

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Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности для термальных источников и бутылочки для нарзана. Нелишним будет дождевик, головной убор и крем от загара — погода в горах быстро меняется, так что лучше быть готовым как к палящему солнцу, так и к дождю.

Все переезды будут на подготовленных внедорожниках на 8 человек — будем посещать такие места, куда на обычном транспорте не добраться.

В программе могут участвовать дети от 12 лет вместе с родителями.