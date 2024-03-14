Туры Джилы-су из Минеральных Вод – путешествуй по горам, водопадам и урочищам!

Найдено 10 туров в категории «Джилы-су» в Минеральных Водах, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
«вокзала или из вашего отеля и отправимся в урочище Джилы-Су по живописной дороге: из окна машины будем любоваться горными вершинами и отвесными скалами»
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
26 655 за человека
Две стороны Эльбруса
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
«Мы доберемся до Джилы-Су, погуляем среди горных водопадов, попробуем разные виды нарзана из нескольких источников»
10 июля в 08:00
45 000 за человека
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
«Вы увидите Эльбрус, проедете по самой живописной дороге Джилы-Су и попробуете нарзан из источников»
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000 за человека
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
«Дорога Джилы Су и Долина Нарзанов»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
25 000 за человека
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
«Насладимся освежающими брызгами трёх огромных водопадов Джилы-Су, увидим скалы, напоминающие кадры из «Аватара», и прогуляемся по высокогорному плато»
21 июня в 08:00
3 июля в 08:00
45 000 за человека
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
«На горном транспорте преодолеем непростой участок пути в урочище Джилы-Су»
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
31 400 за человека
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
«Утром встретим рассвет на плато Шаджатмаз, а затем отправимся в путешествие по самой живописной дороге Кавказа, Джилы-Су»
27 июня в 12:10
25 июля в 12:10
42 800 за человека
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время ваших рейсов
«После завтрака поедем в урочище Джилы-Су у самого подножия Эльбруса»
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
71 000 за человека
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
«Утром выезжаем в урочище Джилы-Су, к Северному подножию Эльбруса»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900 за человека
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Авторский тур
4 дня
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Подняться на Эльбрус, отдохнуть в термальном источнике и увидеть яков
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 9:50
«Если повезёт с погодой, посетим урочище Джилы-Су — край горячих термальных источников и водопадов»
3 авг в 10:00
35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
    О, мое путешествие прошло великолепно!) Конечно как и в любом путешествии есть свои шероховатости, но это все сглаживается за счёт общего
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    впечатления) К самой организации претензий нет, годы все знают своё дело) то есть помимо просто впечатления от гор и красот, я уехала почерпнув ещё и знаний) Спасибо, надеюсь у вас по всем направлениям на таком уровне организованы туры, планирую в будущем обращаться к вашей организации уже в новых путешествиях. А если о шероховатостях путешествия, то это по большей части касается самой группы и инфраструктуры.

  • Ю
    Юрий
    27 октября 2023
    Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
    Отличный тур. Организовано все хорошо. Места прекрасные. Гид очень подробно все рассказывает и показывает интересные места.
  • Н
    Никита
    25 августа 2022
    Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
    Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍
    Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍
  • Т
    Татьяна
    31 июля 2022
    Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
    Тур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не очень хорошую видимость, я осталась
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    под огромным впечатлением от поездки, эти шикарные виды стоят абсолютно всех потраченных денег. Огромное спасибо нашему гиду Исламу! Ислам настоящий профессионал -в прошлом альпинист, рассказал нам огромное количество фактов об этой местности, которые знают далеко не все гиды. А еще он водитель от бога, 3 дня мы ездили по бездорожью и серпантинам, меня ни разу не укачало, хотя я с детства езжу в транспорте с пакетиком😅 Сразу видно, что человек опытный, хорошо знает все эти дороги и как правильно водить машину в таких условиях, что немаловажно для безопасных путешествий. Могу так же добавить, что тур может подойти не всем, поскольку расстояния на внедорожнике преодолеваются немалые, да и ездить по бездорожью нравится не всем, поэтому если вы предпочитаете провести отпуск лёжа на пляже и лениво передвигаясь по курорту, то, думаю, это не ваше. Во время экскурсии непременно будут остановки на обед в кафе, кухня местная, цезарь с креветкой вам не предложат😁 оплата только наличными. Удобнее всего для этого тура спортивная одежда, а еще непременно берите с собой теплую одежду и дождевики, а также удобную нескользящую обувь, ходить в босоножках или туфлях по мокрым камням и грязи не очень удобно😂 Ночевали мы обе ночи в обсерватории, там есть все удобства: душ, туалет, холодильник, микроволновая печь, телевизор, wi-fi. Правда встретил нас очень нетрезвый сторож и минут 30 не мог понять что мы от него хотим. Не пятизвездочный отель конечно, но и не худший вариант. Экскурсия по обсерватории тоже есть, оплачивается отдельно (400₽ вроде), если повезет с погодой, то посмотрите на звездное небо через телескоп. Локаций увидите множество, фотографий в телефоне будет миллиард, вам точно будет что вспомнить после этой поездки😌

    Тур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не очень
  • О
    Ольга
    29 июля 2022
    Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
    Наше путешествие началось со знакомства с гидом, которого звали Ислам. Это все, что можно просто сказать. Остальное- сплошной восторг!!! Знания
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    гида, его любовь к своему народу, горам, истории страны и Кавказа. Организованная до последней минуты, совершенно безупречно сделанная поездка произвела огромное впечатление. Ислам был с нами все время и все время рассказывал все новые и новые истории. Мы влюбились в этот ура, в горы, в проводника!

  • Ю
    Юлия
    25 июля 2022
    Две стороны Эльбруса
    Вчера ночью вернулись из путешествия по Кавказу. Горы, далины, ущелья, водопады, горные, реки… я и не предполагала, что всё это
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    можно посмотреть всего за семь дней. Не всегда удаётся посмотреть столько красивых мест даже за 2 неделе. Мы туристы со стажем, с ‘95 года. Заказали пятидневный тур «2 стороны Эльбруса»+ 2 дня Дамбай и обзорная экскурсия по Кисловодску. И были рады, что у организатора была такая возможность. Все оргвопросы были решены наилучшим образом. Нас сопровождал Андрей Васильевич. Прекрасный умный человек. Андрей Васильевич знает и любит свой родной край и умеет о нем рассказать «вкусно». Он обладает редкой спасобностью предугадывать ход событий. Мы всегда прибывали в нужное место раньше остальных групп туристов. И это был по-настоящему индивидуальный тур. За время путешествия получили массу удовольствия. Огромное спасибо Андрею и Александру за волшебный отдых. Обдумываем возможность будущего путешествия с профессиональной командой гидов, которую представляет Александр.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Джилы-су»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
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  3. Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
  4. Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
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  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Джилы-су" можно забронировать 10 авторских туров от 25 000 до 71 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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