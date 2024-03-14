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Авторский тур
3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
«вокзала или из вашего отеля и отправимся в урочище Джилы-Су по живописной дороге: из окна машины будем любоваться горными вершинами и отвесными скалами»
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
26 655₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
«Мы доберемся до Джилы-Су, погуляем среди горных водопадов, попробуем разные виды нарзана из нескольких источников»
10 июля в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
«Вы увидите Эльбрус, проедете по самой живописной дороге Джилы-Су и попробуете нарзан из источников»
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
«Дорога Джилы Су и Долина Нарзанов»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
«Насладимся освежающими брызгами трёх огромных водопадов Джилы-Су, увидим скалы, напоминающие кадры из «Аватара», и прогуляемся по высокогорному плато»
21 июня в 08:00
3 июля в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
«На горном транспорте преодолеем непростой участок пути в урочище Джилы-Су»
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
31 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
«Утром встретим рассвет на плато Шаджатмаз, а затем отправимся в путешествие по самой живописной дороге Кавказа, Джилы-Су»
27 июня в 12:10
25 июля в 12:10
42 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время ваших рейсов
«После завтрака поедем в урочище Джилы-Су у самого подножия Эльбруса»
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
71 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
«Утром выезжаем в урочище Джилы-Су, к Северному подножию Эльбруса»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Подняться на Эльбрус, отдохнуть в термальном источнике и увидеть яков
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 9:50
«Если повезёт с погодой, посетим урочище Джилы-Су — край горячих термальных источников и водопадов»
3 авг в 10:00
35 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина14 марта 2024О, мое путешествие прошло великолепно!) Конечно как и в любом путешествии есть свои шероховатости, но это все сглаживается за счёт общего
- ЮЮрий27 октября 2023Отличный тур. Организовано все хорошо. Места прекрасные. Гид очень подробно все рассказывает и показывает интересные места.
- ННикита25 августа 2022Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍
- ТТатьяна31 июля 2022Тур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не очень хорошую видимость, я осталась
- ООльга29 июля 2022Наше путешествие началось со знакомства с гидом, которого звали Ислам. Это все, что можно просто сказать. Остальное- сплошной восторг!!! Знания
- ЮЮлия25 июля 2022Вчера ночью вернулись из путешествия по Кавказу. Горы, далины, ущелья, водопады, горные, реки… я и не предполагала, что всё это
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Джилы-су»
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Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Джилы-су" можно забронировать 10 авторских туров от 25 000 до 71 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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