Разместимся во внедорожнике и поедем к водопаду Белый. Подъедем почти к самому водоёму — пешком останется пройти 250-300 метров. Прогуляемся по берегу реки Псыш и увидим, как она сливается с живописной рекой Белой, полюбуемся горными массивами, покрытыми густым зелёным полотном в дымке.

От места слияния пойдём пешком. Вас ждёт короткий подъём по мягкой лесной тропе, выстланной хвоей и мхом, среди многовековых сосен и елей. Выйдем к шумному водопаду, будто зажатому между скал и с силой обрушивающегося вниз. Побудем наедине с водной громадой, наслаждаясь прохладой от долетающих брызг и свежестью хвойного леса.

Спустимся на поляну Таулу, где вы сможете пообедать в местном кафе и насладиться вкуснейшей кавказской кухней. Затем прокатимся по канатной дороге «Млечный путь» и поднимемся в посёлок Романтик, на смотровую площадку. С высоты 2240 метров вы увидите головокружительные пейзажи: вершины в снежных шапках, густые леса и горные речки.

От смотровой площадки начинаются 3 туристических маршрута. При желании мы можем отправиться гулять по одному из них. Путь вниз по самой лёгкой экологической тропе к поляне Романтик займёт 3 часа, дорожки оборудованы местами отдыха.

Второй ведёт наверх, к перевалу Федосеева на высоту 2987 метров. Спустя 4 часа выйдем к точке, откуда откроется панорамный вид на хребет Абишира-Ахуба и горные озёра ярко-голубого цвета.

Третья тропа приведёт к нижней станции ещё не достроенной канатной дороги «Лунный экспресс». Отсюда до поляны Романтик — 1,5 км комфортной прогулки.

По канатной дороге спустимся вниз и поедем в отель.