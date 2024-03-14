Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Авторский тур в Минеральных Водах

Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус

5
1 отзыв
Отправляемся в трип по самым топовым местам Кавказа: сфотографируем высшую точку Европы с лучших ракурсов в урочище Джилы-Су, увидим Архыз с высоты птичьего полёта, поднявшись по канатной дороге «Млечный путь», и побываем на чистейшей Серебряной реке в Домбае.

Вас ждут шумные водопады, густые хвойные леса, вкуснейшая национальная кухня и бесконечные горы вокруг.

Будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике и гулять пешком по оборудованным тропинкам с зонами отдыха — физическая подготовка не понадобится.
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет26 655 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В туре возможно участие детей.

Проживание. Будем жить в отеле «Вертикаль» в Архызе и отеле «Снежный Барс» в Домбае, 2-местное размещение с удобствами.

Питание. В программу включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Урочище Джилы-Су и ущелье реки Харбаз

Встречаемся в Минеральных Водах. Заберём вас из аэропорта, с ж. -д. вокзала или из вашего отеля и отправимся в урочище Джилы-Су по живописной дороге: из окна машины будем любоваться горными вершинами и отвесными скалами. Окажемся на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса — высочайшей точки в Европе! А с горы Шатжатмаз сделаем эффектные кадры на фоне вершины.

Держим курс на другую планету, то есть в ущелье реки Харбаз, к скалам Аватарам. Вы увидите каменные островки, будто парящие над окрестностью — чем не пейзаж фантастической Пандоры из фильма «Аватар»?

Прогуляемся к водопадам Каракая-Су и Эмир, шумным и величественным, по пути вдыхая свежий горный воздух и любуясь окрестностями. Если останется время, на обратном пути заедем в Долину нарзанов, где из земли пробиваются 20 мощных минеральных источников, обладающих целебными свойствами.

Вечером заселимся в отель в Архызе.

Урочище Джилы-Су и ущелье реки ХарбазУрочище Джилы-Су и ущелье реки ХарбазУрочище Джилы-Су и ущелье реки ХарбазУрочище Джилы-Су и ущелье реки ХарбазУрочище Джилы-Су и ущелье реки ХарбазУрочище Джилы-Су и ущелье реки Харбаз
2 день

Водопад Белый и подъём по канатной дороге в Архызе

Разместимся во внедорожнике и поедем к водопаду Белый. Подъедем почти к самому водоёму — пешком останется пройти 250-300 метров. Прогуляемся по берегу реки Псыш и увидим, как она сливается с живописной рекой Белой, полюбуемся горными массивами, покрытыми густым зелёным полотном в дымке.

От места слияния пойдём пешком. Вас ждёт короткий подъём по мягкой лесной тропе, выстланной хвоей и мхом, среди многовековых сосен и елей. Выйдем к шумному водопаду, будто зажатому между скал и с силой обрушивающегося вниз. Побудем наедине с водной громадой, наслаждаясь прохладой от долетающих брызг и свежестью хвойного леса.

Спустимся на поляну Таулу, где вы сможете пообедать в местном кафе и насладиться вкуснейшей кавказской кухней. Затем прокатимся по канатной дороге «Млечный путь» и поднимемся в посёлок Романтик, на смотровую площадку. С высоты 2240 метров вы увидите головокружительные пейзажи: вершины в снежных шапках, густые леса и горные речки.

От смотровой площадки начинаются 3 туристических маршрута. При желании мы можем отправиться гулять по одному из них. Путь вниз по самой лёгкой экологической тропе к поляне Романтик займёт 3 часа, дорожки оборудованы местами отдыха.

Второй ведёт наверх, к перевалу Федосеева на высоту 2987 метров. Спустя 4 часа выйдем к точке, откуда откроется панорамный вид на хребет Абишира-Ахуба и горные озёра ярко-голубого цвета.

Третья тропа приведёт к нижней станции ещё не достроенной канатной дороги «Лунный экспресс». Отсюда до поляны Романтик — 1,5 км комфортной прогулки.

По канатной дороге спустимся вниз и поедем в отель.

Водопад Белый и подъём по канатной дороге в АрхызеВодопад Белый и подъём по канатной дороге в АрхызеВодопад Белый и подъём по канатной дороге в АрхызеВодопад Белый и подъём по канатной дороге в АрхызеВодопад Белый и подъём по канатной дороге в Архызе
3 день

Встречай, Домбай: «Сырные пещеры», Серебряная река и Домбайская поляна

Сегодня вас ждёт путешествие в Домбай, манящий туристов и альпинистов со всей страны, настоящую жемчужину Кавказа! Начнём с перевала Гумбаши на высоте 2187 метров — это самый высокогорный перевал в России, по которому проложена автомобильная дорога. Отсюда полюбуемся завораживающими видами на плато Бийчесын, Кавказский хребет и гору Эльбрус.

Заглянем в место с аппетитным названием — «Сырные пещеры». Под действием ветра, воды и снега песчаник, из которого они состоят, стал похож на пористый маасдам. Сделаем необычные фото и поедем к Кара-Кёлю — самому тёплому озеру Тебердинского заповедника. Благодаря бьющими из-под земли ключам температура воды летом достигает +20 градусов Цельсия!

Следующая точка маршрута — Серебряная река, считающаяся одной из самых чистых в России и Европе. Всё дело в леднике, из которого она берёт своё начало. Считается, что воды реки целебные, потому что они проходят через серебряные залежи.

Побываем на Домбайской поляне, где соединяются три ущелья: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Здесь сверху вниз на путников смотрятся сразу восемь заснеженных вершин, а вокруг раскинулись густые хвойные леса, альпийские луга и шумящие водопады.

По канатной дороге поднимемся на гору Мусса-Ачитара. Здесь сделаем эффектные кадры вершин с высоты птичьего полёта и поедем дальше. Нас ждёт Шоанинский храм 10 века. Однокупольная святыня, построенная в виде креста, будто выросла прямо из камня и стала естественным продолжение горы Шоаны.

Затем отправимся в аэропорт, на ж. -д. вокзал или доставим вас к вашему отелю.

Встречай, Домбай: «Сырные пещеры», Серебряная река и Домбайская полянаВстречай, Домбай: «Сырные пещеры», Серебряная река и Домбайская полянаВстречай, Домбай: «Сырные пещеры», Серебряная река и Домбайская полянаВстречай, Домбай: «Сырные пещеры», Серебряная река и Домбайская полянаВстречай, Домбай: «Сырные пещеры», Серебряная река и Домбайская поляна

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Трансферы по маршруту на комфортабельных машинах
  • Сопровождение гидом-водителем
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Курортные сборы
  • Тур состоится при полном наборе группы
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш отель, 6:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш отель, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
14 мар 2024
О, мое путешествие прошло великолепно!)
Конечно как и в любом путешествии есть свои шероховатости, но это все сглаживается за счёт общего впечатления)
К самой организации претензий нет, годы все знают своё дело) то есть помимо просто впечатления от гор и красот, я уехала почерпнув ещё и знаний)
Спасибо, надеюсь у вас по всем направлениям на таком уровне организованы туры, планирую в будущем обращаться к вашей организации уже в новых путешествиях.
А если о шероховатостях путешествия, то это по большей части касается самой группы и инфраструктуры.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхЭльбрусПопулярные местаВсе туры3-дневные турыСвятые местаСоборы и храмыМонастыри, церкви, храмыПещерыДжилы-су

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