Туры с посещением канатной дороги в Минеральных Водах

Найдено 3 тура в категории «Канатная дорога» в Минеральных Водах, цены от 28 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Две стороны Эльбруса
На машине
1 отзыв
5 дней
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
«После вкусного завтрака поднимемся на канатной дороге в горы»
45 000 за человека
Треккинги на Домбае с проживанием в гостинице: Бадукские озёра, водопады и каньон Чёртова мельница
На машине
7 дней
Треккинги на Домбае с проживанием в гостинице: Бадукские озёра, водопады и каньон Чёртова мельница
Погулять по горам и хвойным лесам, прокатиться по канатной дороге и отведать кавказский шашлык
Начало: Минеральные Воды, ж. - д вокзал или аэропорт, до 1...
«В этот день прокатимся по канатной дороге на вершину знаменитой горы Домбая — Мусса-Ачитара»
24 авг в 13:00
2 сен в 13:00
38 000 за человека
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Пешая
4 дня
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Прокатиться по канатной дороге, побывать в заповедных местах и увидеть «летающую тарелку»
Начало: В аэропорту г. Минеральные Воды в 12:30. Прилететь...
«Позавтракав, по канатной дороге поднимемся на вершину горы Мусса-Ачитара»
1 ноя в 12:30
28 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    25 июля 2022
    Две стороны Эльбруса
    Вчера ночью вернулись из путешествия по Кавказу. Горы, далины, ущелья, водопады, горные, реки… я и не предполагала, что всё это
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    можно посмотреть всего за семь дней. Не всегда удаётся посмотреть столько красивых мест даже за 2 неделе. Мы туристы со стажем, с ‘95 года. Заказали пятидневный тур «2 стороны Эльбруса»+ 2 дня Дамбай и обзорная экскурсия по Кисловодску. И были рады, что у организатора была такая возможность. Все оргвопросы были решены наилучшим образом. Нас сопровождал Андрей Васильевич. Прекрасный умный человек. Андрей Васильевич знает и любит свой родной край и умеет о нем рассказать «вкусно». Он обладает редкой спасобностью предугадывать ход событий. Мы всегда прибывали в нужное место раньше остальных групп туристов. И это был по-настоящему индивидуальный тур. За время путешествия получили массу удовольствия. Огромное спасибо Андрею и Александру за волшебный отдых. Обдумываем возможность будущего путешествия с профессиональной командой гидов, которую представляет Александр.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Канатная дорога»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Две стороны Эльбруса
  2. Треккинги на Домбае с проживанием в гостинице: Бадукские озёра, водопады и каньон Чёртова мельница
  3. Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Чегемское ущелье
  7. Уллу-Тау
  8. Медовые водопады
  9. Водопад Абай-Су
  10. Лаго-Наки
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в августе 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Канатная дорога" можно забронировать 3 тура от 28 100 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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