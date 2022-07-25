5 дней
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
«После вкусного завтрака поднимемся на канатной дороге в горы»
45 000₽ за человека
7 дней
Треккинги на Домбае с проживанием в гостинице: Бадукские озёра, водопады и каньон Чёртова мельница
Погулять по горам и хвойным лесам, прокатиться по канатной дороге и отведать кавказский шашлык
Начало: Минеральные Воды, ж. - д вокзал или аэропорт, до 1...
«В этот день прокатимся по канатной дороге на вершину знаменитой горы Домбая — Мусса-Ачитара»
24 авг в 13:00
2 сен в 13:00
38 000₽ за человека
4 дня
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Прокатиться по канатной дороге, побывать в заповедных местах и увидеть «летающую тарелку»
Начало: В аэропорту г. Минеральные Воды в 12:30. Прилететь...
«Позавтракав, по канатной дороге поднимемся на вершину горы Мусса-Ачитара»
1 ноя в 12:30
28 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия25 июля 2022Вчера ночью вернулись из путешествия по Кавказу. Горы, далины, ущелья, водопады, горные, реки… я и не предполагала, что всё это
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Канатная дорога»
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