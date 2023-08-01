1 день

Встреча, начало похода

Встречаемся утром в Минеральных Водах и едем в Архыз.

На поляне Таулу — перекус, доедаем, что осталось с поезда.

При желании —угощаемся местными хычинами и лимонадом.

После перекуса отправляем вещи на машине, а сами отправляемся на осмотр первого горного озера.

Набор высоты приличный, но виды наверху открываются невероятные!

Посмотрим на Архыз свысока, устроим небольшой пикник и будем спускаться вниз, нас ждет переезд на первую стоянку.

По прибытию ставим лагерь, разбираемся, кто где живет, проверяем снаряжение, решаем другие орг. вопросы.

При желании — угощаемся местными хычинами и лимонадом.

Вечером ужин, знакомимся.

Переход 11 км, перепад высот 710 м.