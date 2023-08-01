Горное путешествие по Архызу налегке

Маршрут очень красивый и непростой, но все переходы будут без рюкзаков (не считая небольших рюкзачков с самым необходимым 2-4 кг). Это полноценный поход — в полном отрыве от цивилизации на
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7-8 дней.

Вас ждут: бурные реки, ледяные озера, грохочущие водопады, чистейший воздух и захватывающие дух панорамы гор, сплав по горной реке и прогулка на лошадях по заповеднику. Нужно быть готовым к любой погоде и серьезным нагрузкам — около 100 км за семь дней с суммарным набором высоты 3500 м.

5
3 отзыва
Горное путешествие по Архызу налегке
Горное путешествие по Архызу налегке
Горное путешествие по Архызу налегке
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча, начало похода

Встречаемся утром в Минеральных Водах и едем в Архыз.

На поляне Таулу перекус, доедаем, что осталось с поезда.

При желании —угощаемся местными хычинами и лимонадом.

После перекуса отправляем вещи на машине, а сами отправляемся на осмотр первого горного озера.

Набор высоты приличный, но виды наверху открываются невероятные!

Посмотрим на Архыз свысока, устроим небольшой пикник и будем спускаться вниз, нас ждет переезд на первую стоянку.

По прибытию ставим лагерь, разбираемся, кто где живет, проверяем снаряжение, решаем другие орг. вопросы.

При желании — угощаемся местными хычинами и лимонадом.

Вечером ужин, знакомимся.

Переход 11 км, перепад высот 710 м.

Встреча, начало походаВстреча, начало походаВстреча, начало походаВстреча, начало похода
2 день

Ледник и Софийские водопады

Зарядка, завтрак.

Выход к Софийским водопадам и перевалу Софийское седло, откуда можно хорошо разглядеть одноименный ледник и полюбоваться грозными пиками Главного Кавказского Хребта.

После обеда — время для отдыха и интеллектуальных развлечений.

Можно поиграть в настолки (которые мы предусмотрительно захватим) или просто насладиться тихим вечером, созерцая ползущие по склонам облака.

Переход 10 км, перепад высот 700 м вверх, 700 м вниз.

Ледник и Софийские водопадыЛедник и Софийские водопадыЛедник и Софийские водопадыЛедник и Софийские водопады
3 день

Софийские озера и перевал Иркиз

Рано утром начинаем подъём, идем по живописному ущелью, знакомимся с высокогорными поджарыми мускулистыми коровами.

Штурмуем перевал и любуемся панорамой ледяных озер.

В озерах плавают айсберги, никакой растительности нет, кругом лёд и камни.

Спускаемся к озерам, обедаем.

В хорошую погоду — купаемся, в плохую — такая идея вряд ли кому придет в голову.

После обеда возвращаемся в лагерь — нужно успеть до темноты!

Вечером баня.

Переход 12 км, перепад высот 1000 м вверх, 1000 м вниз.

Софийские озера и перевал ИркизСофийские озера и перевал ИркизСофийские озера и перевал ИркизСофийские озера и перевал Иркиз
4 день

Переезд на новую стоянку, прогулка к водопаду

Прощаемся с полюбившейся долиной, грузимся в УАЗик и отправляемся на новую стоянку.

Путь очень красивый: временами по дороге, а иногда едем прямо по реке, вокруг нас горы, огромные поляны с сочной травой и цветами, лошадки и прочие местные обитатели.

Приезжаем на место стоянки и идем смотреть мощный водопад!

И от него поднимаемся дальше вверх по реке в живописную долину!

По дороге: реликтовый лес, горные коровы, красивая бурная река с белоснежным пенящимся каскадом.

Наверху: шикарный вид, кристально чистые купели, можно поискать грибы, если повезет, будет топпинг к ужину.

Пикник на высоте, отдыхаем, купаемся и возвращаемся в лагерь.

Как всегда вкусный ужин, посиделки у костра вечером.

Переход 7 км, перепад высот 400 м вверх, 400 м вниз.

Переезд на новую стоянку, прогулка к водопадуПереезд на новую стоянку, прогулка к водопадуПереезд на новую стоянку, прогулка к водопадуПереезд на новую стоянку, прогулка к водопаду
5 день

Поход к высокогорному озеру

Нас ждет пограничный контроль, переправа через реку по подвесному мосту, крутой подъем и, конечно же — шикарнейшие пейзажи и панорамы!

Обед на берегу горного озера и непростой путь назад в лагерь, нужно успеть вернуться до темноты.

В качестве альтернативы по желанию в этот день можно устроить отдых — остаться в лагере, загорать, купаться, читать и созерцать.

Переход 20 км, перепад высот 1200 м вверх, 1200 м вниз.

Поход к высокогорному озеруПоход к высокогорному озеруПоход к высокогорному озеруПоход к высокогорному озеру
6 день

Возвращение к цивилизации и рафтинг

Возвращаемся в цивилизацию, по которой успели немного соскучиться.

Сразу после завтрака садимся на знакомые внедорожники и отправляемся в поселок Архыз.

Но не время расслабляться: впереди очередной активный и интересный день!

Сначала сплав 10 км по бурной реке, потом обедаем в кафе и сразу отправляемся на полуторачасовую конную прогулку по тебердинскому заповеднику.

К вечеру возвращаемся в гостиницу.

Отдых, делимся впечатлениями, подводим итоги, ужин в кафешке.

Сегодня мы ночуем в комфортной гостинице с размещением по 2 человека.

За небольшую плату можно постирать вещи в стиральной машине, а вечером устроить баню.

Переезд на уазиках 8 км.

Возвращение к цивилизации и рафтингВозвращение к цивилизации и рафтингВозвращение к цивилизации и рафтингВозвращение к цивилизации и рафтингВозвращение к цивилизации и рафтинг
7 день

Отъезд

Благодарим гостеприимный Кавказ за все красоты и подаренные эмоции и отправляемся в Минеральные Воды.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках и 1 ночь в комфортабельной гостинице Архыза в конце маршрута.

Варианты проживания

Гостиница

1 ночь

Проживание в комфортной гостинице по 2-3 человека, удобства в номере.

Палатка

5 ночей

Вы можете взять свою, если она соответствует необходимым требованиям. Есть возможность получить места в 3-4 местных палатках всем, кто отметит о такой необходимости в предпоходной анкете. Если нужна двухместная палатка, можно взять в прокат за доп. плату.

Палатка

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от Минеральных Вод и обратно
  • Улучшенное трехразовое питание на горной части маршрута (со свежими овощами и фруктами, готовим сами)
  • 1 ночь в комфортабельной гостинице Архыза в конце маршрута
  • Завтрак на время проживания в Архызе (1 ночь)
  • Переезды на внедорожниках между стоянками
  • Перевозка вещей и рюкзаков (все переходы только налегке)
  • Прокат всего группового снаряжения (палатки, тент, газ. горелки, котлы и пр.)
  • Сплав по реке на рафтинге
  • Прогулка на лошадях
  • Баня на дровах 2 раза за поход
  • Страховка от несчастного случая
  • Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Личное снаряжение
  • Обеды и ужины последние 2 дня похода (много магазинов и кафе)
  • Любые возможные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личное снаряжение должно весить не больше 11-15 кг. Мы не будем ходить под рюкзаком, но все равно придется поднимать его, чтобы донести до машины или до места проживания.

Снаряжение:

  • Рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • Фонарик налобный светодиодный;
  • Треккинговые палки;
  • Рюкзак/спортивная сумка/чемодан;
Одежда:
  • Одежда для сна;
  • Плавательный костюм (купальник, плавки);
  • Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • Шорты;
  • Носки или термоноски;
  • Шерстяные носки;
  • Футболка;
  • Рубашка с длинным рукавом;
  • Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • Перчатки;
  • Шапочка лёгкая;
  • Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • Накидка от дождя с капюшоном;
  • Треккинговые ботинки;
  • Сменные треккинговые ботинки;
  • Шлёпки/кроксы/сандалии;

Личные вещи:

  • Паспорт;
  • Деньги;
  • Набор посуды (КЛМН);
  • Многоразовая бутылка;
  • Туалетная бумага;
  • Индивидуальная аптечка;
  • Солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • Предметы личной гигиены;
  • Лёгкое полотенце;
  • Очки солнцезащитные;
Рекомендуем добавить:
  • Пуховик (теплая куртка);
  • Термос (1л.);
  • Спички;
  • Нитки и иголка;
  • Платье;
  • Средство от клещей;
  • Палатка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
1 авг 2023
Замечательный тур по красивейшим местам Архыза. Очень повезло с погодой. Гиды Полина и Валерия - профессионалы, мастера своего дела.
Маршрут, однако, - не самый простой, необходимо быть в хорошей физической форме,
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некоторые проблемы со здоровьем вроде больных коленей/грыжи и т. д. могут стать серьёзным, а то и непреодолимым препятствием к его прохождению.
Из пожеланий: желательно указывать в списке необходимого снаряжения отдельную пару обуви для прохождения бродов. И неплохо иметь что-то с собой от диких зверей - фальшфейер/спрей от медведей (в Архызе в частности и на Кавказе вообще нередки встречи с медведями).

К
5 авг 2024
Нареканий нет, все вопросы решаются в моменте, всегда на связи, готовые помочь.
А
20 июл 2024
Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.
Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ПешеходныеКонные прогулкиЖивотныеСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры7-дневные турыКонные туры

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