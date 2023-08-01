Программа тура по дням
Встреча, начало похода
Встречаемся утром в Минеральных Водах и едем в Архыз.
На поляне Таулу — перекус, доедаем, что осталось с поезда.
При желании —угощаемся местными хычинами и лимонадом.
После перекуса отправляем вещи на машине, а сами отправляемся на осмотр первого горного озера.
Набор высоты приличный, но виды наверху открываются невероятные!
Посмотрим на Архыз свысока, устроим небольшой пикник и будем спускаться вниз, нас ждет переезд на первую стоянку.
По прибытию ставим лагерь, разбираемся, кто где живет, проверяем снаряжение, решаем другие орг. вопросы.
При желании — угощаемся местными хычинами и лимонадом.
Вечером ужин, знакомимся.
Переход 11 км, перепад высот 710 м.
Ледник и Софийские водопады
Зарядка, завтрак.
Выход к Софийским водопадам и перевалу Софийское седло, откуда можно хорошо разглядеть одноименный ледник и полюбоваться грозными пиками Главного Кавказского Хребта.
После обеда — время для отдыха и интеллектуальных развлечений.
Можно поиграть в настолки (которые мы предусмотрительно захватим) или просто насладиться тихим вечером, созерцая ползущие по склонам облака.
Переход 10 км, перепад высот 700 м вверх, 700 м вниз.
Софийские озера и перевал Иркиз
Рано утром начинаем подъём, идем по живописному ущелью, знакомимся с высокогорными поджарыми мускулистыми коровами.
Штурмуем перевал и любуемся панорамой ледяных озер.
В озерах плавают айсберги, никакой растительности нет, кругом лёд и камни.
Спускаемся к озерам, обедаем.
В хорошую погоду — купаемся, в плохую — такая идея вряд ли кому придет в голову.
После обеда возвращаемся в лагерь — нужно успеть до темноты!
Вечером баня.
Переход 12 км, перепад высот 1000 м вверх, 1000 м вниз.
Переезд на новую стоянку, прогулка к водопаду
Прощаемся с полюбившейся долиной, грузимся в УАЗик и отправляемся на новую стоянку.
Путь очень красивый: временами по дороге, а иногда едем прямо по реке, вокруг нас горы, огромные поляны с сочной травой и цветами, лошадки и прочие местные обитатели.
Приезжаем на место стоянки и идем смотреть мощный водопад!
И от него поднимаемся дальше вверх по реке в живописную долину!
По дороге: реликтовый лес, горные коровы, красивая бурная река с белоснежным пенящимся каскадом.
Наверху: шикарный вид, кристально чистые купели, можно поискать грибы, если повезет, будет топпинг к ужину.
Пикник на высоте, отдыхаем, купаемся и возвращаемся в лагерь.
Как всегда вкусный ужин, посиделки у костра вечером.
Переход 7 км, перепад высот 400 м вверх, 400 м вниз.
Поход к высокогорному озеру
Нас ждет пограничный контроль, переправа через реку по подвесному мосту, крутой подъем и, конечно же — шикарнейшие пейзажи и панорамы!
Обед на берегу горного озера и непростой путь назад в лагерь, нужно успеть вернуться до темноты.
В качестве альтернативы по желанию в этот день можно устроить отдых — остаться в лагере, загорать, купаться, читать и созерцать.
Переход 20 км, перепад высот 1200 м вверх, 1200 м вниз.
Возвращение к цивилизации и рафтинг
Возвращаемся в цивилизацию, по которой успели немного соскучиться.
Сразу после завтрака садимся на знакомые внедорожники и отправляемся в поселок Архыз.
Но не время расслабляться: впереди очередной активный и интересный день!
Сначала сплав 10 км по бурной реке, потом обедаем в кафе и сразу отправляемся на полуторачасовую конную прогулку по тебердинскому заповеднику.
К вечеру возвращаемся в гостиницу.
Отдых, делимся впечатлениями, подводим итоги, ужин в кафешке.
Сегодня мы ночуем в комфортной гостинице с размещением по 2 человека.
За небольшую плату можно постирать вещи в стиральной машине, а вечером устроить баню.
Переезд на уазиках 8 км.
Отъезд
Благодарим гостеприимный Кавказ за все красоты и подаренные эмоции и отправляемся в Минеральные Воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках и 1 ночь в комфортабельной гостинице Архыза в конце маршрута.
Варианты проживания
Гостиница
Проживание в комфортной гостинице по 2-3 человека, удобства в номере.
Палатка
Вы можете взять свою, если она соответствует необходимым требованиям. Есть возможность получить места в 3-4 местных палатках всем, кто отметит о такой необходимости в предпоходной анкете. Если нужна двухместная палатка, можно взять в прокат за доп. плату.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Минеральных Вод и обратно
- Улучшенное трехразовое питание на горной части маршрута (со свежими овощами и фруктами, готовим сами)
- 1 ночь в комфортабельной гостинице Архыза в конце маршрута
- Завтрак на время проживания в Архызе (1 ночь)
- Переезды на внедорожниках между стоянками
- Перевозка вещей и рюкзаков (все переходы только налегке)
- Прокат всего группового снаряжения (палатки, тент, газ. горелки, котлы и пр.)
- Сплав по реке на рафтинге
- Прогулка на лошадях
- Баня на дровах 2 раза за поход
- Страховка от несчастного случая
- Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Личное снаряжение
- Обеды и ужины последние 2 дня похода (много магазинов и кафе)
- Любые возможные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личное снаряжение должно весить не больше 11-15 кг. Мы не будем ходить под рюкзаком, но все равно придется поднимать его, чтобы донести до машины или до места проживания.
Снаряжение:
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- Фонарик налобный светодиодный;
- Треккинговые палки;
- Рюкзак/спортивная сумка/чемодан;
- Одежда для сна;
- Плавательный костюм (купальник, плавки);
- Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- Шорты;
- Носки или термоноски;
- Шерстяные носки;
- Футболка;
- Рубашка с длинным рукавом;
- Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
- Перчатки;
- Шапочка лёгкая;
- Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- Накидка от дождя с капюшоном;
- Треккинговые ботинки;
- Сменные треккинговые ботинки;
- Шлёпки/кроксы/сандалии;
Личные вещи:
- Паспорт;
- Деньги;
- Набор посуды (КЛМН);
- Многоразовая бутылка;
- Туалетная бумага;
- Индивидуальная аптечка;
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- Предметы личной гигиены;
- Лёгкое полотенце;
- Очки солнцезащитные;
- Пуховик (теплая куртка);
- Термос (1л.);
- Спички;
- Нитки и иголка;
- Платье;
- Средство от клещей;
- Палатка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Маршрут, однако, - не самый простой, необходимо быть в хорошей физической форме,