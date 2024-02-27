Сплавы по рекам на рафтах в Минеральных Водах

Найдено 3 тура в категории «Сплавы и рафтинг» в Минеральных Водах, цены от 39 000 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
Пешая
Конные прогулки
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
28 июля в 10:00
4 авг в 10:00
от 45 200 за человека
Горное путешествие по Архызу налегке
Пешая
Конные прогулки
3 отзыва
7 дней
Лучший выбор
Горное путешествие по Архызу налегке
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
28 июля в 10:00
4 авг в 10:00
45 000 за человека
Активные рождественские каникулы в Адыгее
На автобусе
скидка
13%
3 отзыва
7 дней
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / г. Минеральные Воды
30 дек в 10:00
от 4500039 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Горное путешествие по Архызу налегке
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Горное путешествие по Архызу налегке
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • А
    Андрей
    10 ноября 2023
    Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
    Всё соответствует описанию!
    Всё соответствует описанию!
  • А
    Анастасия
    24 октября 2023
    Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
    Тур отлично подойдет для тех, кто начинает увлекаться трекингом: у вас будет возможность и оценить красивые виды, и испытать разные
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    виды троп, по которым придется подниматься и спускаться, так и собственную выносливость. Инструктор - очень чуткий и внимательный, но строгий в сложных моментах трассы, что тоже очень важно. В гостинице можно отдохнуть, почувствовать себя как в гостях у бабушки во время завтрака и самое главное, выспаться и набраться сил перед следующим днем подъемов.

  • А
    Анастасия
    8 октября 2023
    Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
    Словами и фотографиями не передать то могущество и красоту которые открываются каждый день на маршруте. Захватывающие дух водопады, величие гор
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    и скальных пород, разнообразные виды деревьев, великолепные озёра, горные реки, вот что показывает Архыз. Хотелось выразить огромную благодарность прекрасному гиду Ирине. Очень добрая, чуткая и отзывчивая, может найти подход к любому человеку, помогает и мягко направляет в походе. Это человек, который живет горами и может показать их с лучших и интересных ракурсов. Хочется ещё раз пройти этот тур, но уже в летнее время что бы насладиться красотой цветения рододендронов и альпийскими лугами.

    Словами и фотографиями не передать то могущество и красоту которые открываются каждый день на маршруте. ЗахватывающиеСловами и фотографиями не передать то могущество и красоту которые открываются каждый день на маршруте. ЗахватывающиеСловами и фотографиями не передать то могущество и красоту которые открываются каждый день на маршруте. ЗахватывающиеСловами и фотографиями не передать то могущество и красоту которые открываются каждый день на маршруте. ЗахватывающиеСловами и фотографиями не передать то могущество и красоту которые открываются каждый день на маршруте. ЗахватывающиеСловами и фотографиями не передать то могущество и красоту которые открываются каждый день на маршруте. Захватывающие
  • А
    Андрей
    1 августа 2023
    Горное путешествие по Архызу налегке
    Замечательный тур по красивейшим местам Архыза. Очень повезло с погодой. Гиды Полина и Валерия - профессионалы, мастера своего дела. Маршрут, однако,
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    - не самый простой, необходимо быть в хорошей физической форме, некоторые проблемы со здоровьем вроде больных коленей/грыжи и т. д. могут стать серьёзным, а то и непреодолимым препятствием к его прохождению. Из пожеланий: желательно указывать в списке необходимого снаряжения отдельную пару обуви для прохождения бродов. И неплохо иметь что-то с собой от диких зверей - фальшфейер/спрей от медведей (в Архызе в частности и на Кавказе вообще нередки встречи с медведями).

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Сплавы и рафтинг»

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  3. Джилы-су
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  6. Машук
  7. Уллу-Тау
  8. Чегемское ущелье
  9. Медовые водопады
  10. Лаго-Наки
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июле 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 тура от 39 000 до 45 200 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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