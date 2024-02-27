7 дней
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
28 июля в 10:00
4 авг в 10:00
от 45 200₽ за человека
7 дней
Лучший выборГорное путешествие по Архызу налегке
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
28 июля в 10:00
4 авг в 10:00
45 000₽ за человека
скидка
13%
7 дней
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / г. Минеральные Воды
30 дек в 10:00
от 4500039 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ААндрей10 ноября 2023Всё соответствует описанию!
- ААнастасия24 октября 2023Тур отлично подойдет для тех, кто начинает увлекаться трекингом: у вас будет возможность и оценить красивые виды, и испытать разные
- ААнастасия8 октября 2023Словами и фотографиями не передать то могущество и красоту которые открываются каждый день на маршруте. Захватывающие дух водопады, величие гор
- ААндрей1 августа 2023Замечательный тур по красивейшим местам Архыза. Очень повезло с погодой. Гиды Полина и Валерия - профессионалы, мастера своего дела. Маршрут, однако,
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Сплавы и рафтинг»
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