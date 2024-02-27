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и скальных пород, разнообразные виды деревьев, великолепные озёра, горные реки, вот что показывает Архыз. Хотелось выразить огромную благодарность прекрасному гиду Ирине. Очень добрая, чуткая и отзывчивая, может найти подход к любому человеку, помогает и мягко направляет в походе. Это человек, который живет горами и может показать их с лучших и интересных ракурсов. Хочется ещё раз пройти этот тур, но уже в летнее время что бы насладиться красотой цветения рододендронов и альпийскими лугами.