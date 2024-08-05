7 дней
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
18 авг в 10:00
25 авг в 10:00
от 45 200₽ за человека
7 дней
Горное путешествие по Архызу налегке
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
25 авг в 10:00
45 000₽ за человека
скидка
5%
7 дней
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / г. Минеральные Воды
2 янв в 10:00
от 4100039 000₽ за человека
2 дня
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
Исследовать древнюю цитадель Нарын-Кала и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Минеральные Воды, 7:00
«Будем кататься на катерах по Сулакскому каньону и исследовать древнюю крепость в Дербенте»
28 авг в 08:00
13 сен в 08:00
25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстантин5 августа 2024Нареканий нет, все вопросы решаются в моменте, всегда на связи, готовые помочь.
- ММила1 августа 2024Большое спасибо принимающей стороне за отличную организацию тура. Впечатление от поездки остались самые яркие и незабываемые. Отдельная благодарность гиду Карине
- ММила31 июля 2024Большое спасибо принимающей стороне за отличную организацию тура. Впечатление от поездки остались самые яркие и незабываемые. Отдельная благодарность гиду Карине -
- ССергей29 июля 2024Мы в первые были в треккинг туре в Архызе. Тур был 21-27 июля 2024 года. Программа была очень насыщенная. Но
- ААнастасия20 июля 2024Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.
- ААндрей1 августа 2023Замечательный тур по красивейшим местам Архыза. Очень повезло с погодой. Гиды Полина и Валерия - профессионалы, мастера своего дела. Маршрут, однако,
- ЕЕвгений14 января 2021В целом все хорошо.
- ЕЕлена12 января 2021Прекрасный тур,рекомендую всем. Я впервые путешествовала по стране,и сравниваю с путешествиями по миру. Организовано все четко,без накладок и задержек. Интересно.
- ООльга12 января 2021Замечательный зимний тур, организованный внимательными, неравнодушными и гостеприимными людьми. Адыгея - красивое место в любое время года, хотя изначально как
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Водные развлечения»
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Водные туры в Минеральных Водах на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024