Туры по воде в Минеральных Водах

Найдено 4 тура в категории «Водные развлечения» в Минеральных Водах, цены от 25 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
Пешая
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
7 дней
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
18 авг в 10:00
25 авг в 10:00
от 45 200 за человека
Горное путешествие по Архызу налегке
Пешая
Конные прогулки
3 отзыва
7 дней
Горное путешествие по Архызу налегке
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
25 авг в 10:00
45 000 за человека
Активные рождественские каникулы в Адыгее
На автобусе
скидка
5%
3 отзыва
7 дней
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / г. Минеральные Воды
2 янв в 10:00
от 4100039 000 за человека
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
На машине
На катере
2 дня
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
Исследовать древнюю цитадель Нарын-Кала и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Минеральные Воды, 7:00
«Будем кататься на катерах по Сулакскому каньону и исследовать древнюю крепость в Дербенте»
28 авг в 08:00
13 сен в 08:00
25 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Константин
    5 августа 2024
    Горное путешествие по Архызу налегке
    Нареканий нет, все вопросы решаются в моменте, всегда на связи, готовые помочь.
  • М
    Мила
    1 августа 2024
    Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
    Большое спасибо принимающей стороне за отличную организацию тура. Впечатление от поездки остались самые яркие и незабываемые. Отдельная благодарность гиду Карине
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    - настоящий профессионал в своем деле и человек с потрясающим чувством юмора)). За неделю объединила группу совершенно разных людей, разного возраста и интересов в сплоченную команду. Было очень красиво, интересно, весело, вкусно и душевно!!!

    Большое спасибо принимающей стороне за отличную организацию тура. Впечатление от поездки остались самые яркие и незабываемыеБольшое спасибо принимающей стороне за отличную организацию тура. Впечатление от поездки остались самые яркие и незабываемые
  • М
    Мила
    31 июля 2024
    Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
    Большое спасибо принимающей стороне за отличную организацию тура. Впечатление от поездки остались самые яркие и незабываемые. Отдельная благодарность гиду Карине -
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    настоящий профессионал в своем деле и человек с потрясающим чувством юмора)). За неделю объединила группу совершенно разных людей, разного возраста и интересов в сплоченную команду. Было очень красиво, интересно, весело, вкусно и душевно!!!

  • С
    Сергей
    29 июля 2024
    Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
    Мы в первые были в треккинг туре в Архызе. Тур был 21-27 июля 2024 года. Программа была очень насыщенная. Но
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    наша инструктор Карина правильно распланировала, чтобы после сложных маршрутов можно было «прийти» в себя. Хотя этот тур требует хорошей физической подготовки и выносливости. Карина перед каждым восхождением проводила очень полезную зарядку- гимнастику, чтобы подготовить туристов к изнурительному походу. Карина успевала во время передвижения контролировать самочувствие и состояние членов группы. Ей удалось за короткий период нас всех сплотить, стать одной командой! В конце тура все участники нашей группы отметили, что нам повезло с инструктором Кариной! Как по книге, она рассказывала о маршруте. Обеды на природе запомнятся надолго, так как после длительного подъема еда и особенно чай на травах казалась самой вкусной и всем хватало! Красоты Архыза останутся в нашей памяти навсегда! Спасибо принимающей стороне и инструктору Карине за прекрасно организованный отдых! Если хотите получить приятные воспоминания о туре - рекомендуем организатора!

    Мы в первые были в треккинг туре в Архызе. Тур был 21-27 июля 2024 года. ПрограммаМы в первые были в треккинг туре в Архызе. Тур был 21-27 июля 2024 года. ПрограммаМы в первые были в треккинг туре в Архызе. Тур был 21-27 июля 2024 года. ПрограммаМы в первые были в треккинг туре в Архызе. Тур был 21-27 июля 2024 года. Программа
  • А
    Анастасия
    20 июля 2024
    Горное путешествие по Архызу налегке
    Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.
    Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили
  • А
    Андрей
    1 августа 2023
    Горное путешествие по Архызу налегке
    Замечательный тур по красивейшим местам Архыза. Очень повезло с погодой. Гиды Полина и Валерия - профессионалы, мастера своего дела. Маршрут, однако,
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    - не самый простой, необходимо быть в хорошей физической форме, некоторые проблемы со здоровьем вроде больных коленей/грыжи и т. д. могут стать серьёзным, а то и непреодолимым препятствием к его прохождению. Из пожеланий: желательно указывать в списке необходимого снаряжения отдельную пару обуви для прохождения бродов. И неплохо иметь что-то с собой от диких зверей - фальшфейер/спрей от медведей (в Архызе в частности и на Кавказе вообще нередки встречи с медведями).

  • Е
    Евгений
    14 января 2021
    Активные рождественские каникулы в Адыгее
    В целом все хорошо.
  • Е
    Елена
    12 января 2021
    Активные рождественские каникулы в Адыгее
    Прекрасный тур,рекомендую всем. Я впервые путешествовала по стране,и сравниваю с путешествиями по миру. Организовано все четко,без накладок и задержек. Интересно.
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    Ты занят весь день до вечера,но нет чувства усталости или перенасыщения. Особенно хочется отметить организатора Николая. Питание как дома,девочки повара старались,чувствовалась забота о каждом госте. Вкусные домашние продукты. Выезды на экскурсии всегда вовремя.

  • О
    Ольга
    12 января 2021
    Активные рождественские каникулы в Адыгее
    Замечательный зимний тур, организованный внимательными, неравнодушными и гостеприимными людьми. Адыгея - красивое место в любое время года, хотя изначально как
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    зимнее направление мы ее не рассматривали. Хорошо, что решили попробовать. Получили опыт зимнего рафтинга, вспомнили прекрасные конные прогулки, которые очаровали нас еще много лет назад, посмотрели на каньоны и водопады, украшенные не зеленью, а льдом. Но самое главное - это, конечно, люди. Все, кто работали с нами - большие молодцы. Детальнее - в отзыве об организаторе. Мы жили в коттеджах - и это был отличный выбор - тепло, хорошие кровати, есть холодильник, микроволновка и чайник. К воде нужно привыкнуть, но это особенность местности. В целом, тур рассчитан грамотно, есть дни расслабления, есть интенсивные, термальные источники, опять же, почти каждый день, хотя в праздники там многовато народа. Все 4 человека нашей "команды" полностью довольны путешествием и, безусловно, рекомендуем этот конкретный тур. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Водные развлечения»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
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  4. В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Медовые водопады
  7. Водопад Абай-Су
  8. Уллу-Тау
  9. Лаго-Наки
  10. Кисловодский парк
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в августе 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 тура от 25 000 до 45 200 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные туры в Минеральных Водах на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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