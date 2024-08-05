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зимнее направление мы ее не рассматривали. Хорошо, что решили попробовать. Получили опыт зимнего рафтинга, вспомнили прекрасные конные прогулки, которые очаровали нас еще много лет назад, посмотрели на каньоны и водопады, украшенные не зеленью, а льдом. Но самое главное - это, конечно, люди. Все, кто работали с нами - большие молодцы. Детальнее - в отзыве об организаторе. Мы жили в коттеджах - и это был отличный выбор - тепло, хорошие кровати, есть холодильник, микроволновка и чайник. К воде нужно привыкнуть, но это особенность местности. В целом, тур рассчитан грамотно, есть дни расслабления, есть интенсивные, термальные источники, опять же, почти каждый день, хотя в праздники там многовато народа. Все 4 человека нашей "команды" полностью довольны путешествием и, безусловно, рекомендуем этот конкретный тур. Спасибо.