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4 дня
Экспресс-трип по Кавказу с треккингом, конными прогулками и практикой английского языка
Пожарить маршмеллоу на костре, устроить пикник в Кисловодском парке и посетить Медовые водопады
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
«Поживём в домиках на плато Бермамыт, расположенных прямо над пропастью, побываем в Кисловодском парке и увидим Медовые водопады, а ещё встретим самые красивые закаты и рассветы среди гор»
9 авг в 13:00
38 000₽ за человека
4 дня
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 22 500₽ за человека
3 дня
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
«Кисловодск (Гора Кольцо, Медовые водопады (доп»
13 сен в 10:00
18 окт в 10:00
15 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЩЩелкова26 мая 2024Это было Волшебно!!!!!
- ССветлана23 мая 2024Все здорово, отлажено, всем рекомендую!
- ССоловьева16 мая 2024Замечательные организаторы. Душевные.
- ЯЯна16 мая 2024Нам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясно, понятно, до тура все объяснили, рассказали, во время тура, если возникали вопросы – быстро решались!
- ЕЕлена6 мая 2024Период тура - с 21 по 24 апреля. Выбор "Большой Страны" был случайным, но мы нисколько не пожалели. Все отлично
- ССергей5 мая 2024Большое спасибо за отлично организованный нам отдых.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Медовые водопады»
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Сейчас в Минеральных Водах в категории "Медовые водопады" можно забронировать 3 тура от 15 000 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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