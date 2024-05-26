Туры на медовые водопады из Минеральных Вод

Найдено 3 тура в категории «Медовые водопады» в Минеральных Водах, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-трип по Кавказу с треккингом, конными прогулками и практикой английского языка
Конные прогулки
4 дня
Экспресс-трип по Кавказу с треккингом, конными прогулками и практикой английского языка
Пожарить маршмеллоу на костре, устроить пикник в Кисловодском парке и посетить Медовые водопады
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
«Поживём в домиках на плато Бермамыт, расположенных прямо над пропастью, побываем в Кисловодском парке и увидим Медовые водопады, а ещё встретим самые красивые закаты и рассветы среди гор»
9 авг в 13:00
38 000 за человека
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 22 500 за человека
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
«Кисловодск (Гора Кольцо, Медовые водопады (доп»
13 сен в 10:00
18 окт в 10:00
15 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Медовые водопады»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспресс-трип по Кавказу с треккингом, конными прогулками и практикой английского языка
  2. Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
  3. Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Кисловодский парк
  7. Уллу-Тау
  8. Чегемское ущелье
  9. Медовые водопады
  10. Лаго-Наки
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июле 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Медовые водопады" можно забронировать 3 тура от 15 000 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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