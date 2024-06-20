В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета

Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Короткое, но очень насыщенное путешествие по главным достопримечательностям Грузии.

Вы увидите первую столицу Мцхету, заглянете в древний монастырь Бодбе, прогуляетесь с гидом по старинным улочкам Тбилиси и поднимитесь по канатной дороге к крепости Нарикала. У вас будет возможность насладиться вкуснейшей грузинской кухней и отведать местное вино.
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
Ближайшие даты:
Время начала: 22:00

Описание тура

Организационные детали

Документы: загранпаспорт (сроком не менее 3-х месяцев с даты окончания поездки) в т. ч. и на детей, паспорт РФ, свидетельство о рождение детей.

Проживание. В гостинице в Тбилиси, стандартные номера, двухместное размещение.

Питание. В программу входят два завтрака в гостинице. Обеды и ужины за дополнительную плату.

Дети. От 7 до 14 лет — скидка 1000 руб.

Программа тура по дням

0 день

Дорога в Грузию

Выезжаем в Тбилиси поздно вечером из Кавказских Минеральных Вод через Владикавказ. Едем в Грузию в ночь. Дорога составит примерно 400-450 км, время прохождения границы может быть непредсказуемо. В Тбилиси размещаемся в гостинице и отдыхаем после дороги.

1 день

Экскурсия по Тбилиси, дополнительный мастер-класс

Утром вас ждёт обзорная экскурсия по городу в сопровождении профессионального гида. Вы увидите знаменитый театр марионеток им. Габриадзе, церковь Анчисхати, резиденцию католикоса Грузии, собор Сиони, мост Мира и парк Рике. Затем поднимемся по канатной дороге к крепости Нарикала 4 века и спустимся потайными лестницами к водопаду в Инжировом ущелье, выйдем к знаменитым серным баням и храму Метехи.

В этот же день у вас будет возможность (за доплату 70 лари с человека) поучаствовать в мастер-классе по приготовлению трёх блюд: супа чихиртма из курицы, ассорти пхали (овощи и травы с орехами), и домашнего хачапури на сковороде. Всё это — под фольклорный аккомпанемент и вино и чачу без ограничения.
Мастер-класс проходит дома у коренных жителей, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу грузинского застолья.

Экскурсия по Тбилиси, дополнительный мастер-классЭкскурсия по Тбилиси, дополнительный мастер-классЭкскурсия по Тбилиси, дополнительный мастер-классЭкскурсия по Тбилиси, дополнительный мастер-класс
2 день

Кахетия

Завтракаем в гостинице и выезжаем в Кахетию. В Бодбе заглянем в женский монастырь, где покоится святая Нино, просветительница Грузии. Потом в Сигнахи, который называют городом любви, осмотрим крепость 16-18 веков. Отсюда открывается великолепный вид на Алазанскую долину. Пообедаем (за дополнительную плату) и поедем на винодельню Киндзмараули. Там будет дегустация вина, а после вернёмся обратно в Тбилиси.

КахетияКахетияКахетияКахетия
3 день

Мцхета и Джавари

После завтрака у вас будет свободное время в Тбилиси. Можно посетить грузинский рынок, рынок антиквариата «Сухой мост» и ботанический сад. Затем с вещами поедем в Мцхету и Джавари, а оттуда выезжаем обратно в Россию. Границу будем пересекать в ночь, приедем ориентировочно утром, так что выбирайте билеты из Владикавказа или Минеральных Вод на следующий день.

Мцхета и ДжавариМцхета и ДжавариМцхета и ДжавариМцхета и Джавари

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет21 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Экскурсии
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки во второй и третий дни
Что не входит в цену
  • Проезд до Минеральных Вод/Кисловодска/Лермонтова/Ессентуков/Железноводска/Пятигорска/Нальчика/Владикавказа и обратно
  • Фуникулер
  • Завтрак в первый день, обеды и ужины - от 50 лари
  • Входные билеты в театр, музеи, ботанический сад, термальные серные бани и т. д
  • Дегустация в Киндзмараули - 8 лари
  • Доплата за одноместное размещение - 5500 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем из городов: Лермонтов, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Нальчик, Владикавказ. Выезд поздно вечером
Завершение: Лермонтов, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Нальчик, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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