1 день

Прибытие. Замок Шато-Эркен

12:00-12:30 (московское время) Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральных Вод.

Собравшись вместе, едем в Верхнюю Балкарию!

По пути в первый день тура посетим настоящий замок Шато-Эркен.

Смотря на этот замок, можно решить, что находишься не на Кавказе, а где-нибудь в Европе.

Шато-Эркен был построен в 2010 году Тембулатом Эркеновым, признанным виноделом России и Европы.

Место здесь очень живописное: возле замка раскинулся водоем, по берегам которого растут раскидистые ивы.

Это, кстати, один из редчайших замков России, который стоит посередине озера.

Мы погуляем по берегу озера, посмотрим на замок снаружи.

Внутрь замка не заходим.

К вечеру приедем в село Верхняя Балкария, где будем жить в течение всего тура.

Активная часть новогоднего тура в Верхнюю Балкарию: 2 км пешком.

