Описание тура
Место нашего отдыха — Кавказ, Кабардино-Балкария. В течение поездки посетим сразу два красивых зимних ущелья: Черекское и Безенгийское. Программа новогоднего тура будет очень насыщенной: мы увидим замок Шато-Эркен, посетим снежные ущелья Уштулу и Рцывашки, сфотографируем старинные башни, заглянем на дно Черекской теснины, а еще восхитимся красотой Голубых озер, искупаемся в термальных источниках и увидим самый настоящий кавказский Язык Тролля.
Программа тура по дням
Прибытие. Замок Шато-Эркен
12:00-12:30 (московское время) Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральных Вод.
Собравшись вместе, едем в Верхнюю Балкарию!
По пути в первый день тура посетим настоящий замок Шато-Эркен.
Смотря на этот замок, можно решить, что находишься не на Кавказе, а где-нибудь в Европе.
Шато-Эркен был построен в 2010 году Тембулатом Эркеновым, признанным виноделом России и Европы.
Место здесь очень живописное: возле замка раскинулся водоем, по берегам которого растут раскидистые ивы.
Это, кстати, один из редчайших замков России, который стоит посередине озера.
Мы погуляем по берегу озера, посмотрим на замок снаружи.
Внутрь замка не заходим.
К вечеру приедем в село Верхняя Балкария, где будем жить в течение всего тура.
Активная часть новогоднего тура в Верхнюю Балкарию: 2 км пешком.
Ущелье Уштулу, водопад Зеркли-Суу
Новый Год — это обязательно снег и ёлки!
Сегодня едем в ущелье, где царит самое зимнее и новогоднее настроение.
Ущелье Уштулу раскинулось поближе к Главному Кавказскому хребту, а это значит, что горы здесь высокие, снега много, а пейзажи как на канале National Geographic!
В ущелье увидим и попробуем вкусный нарзан, который бьет прямо из-под земли.
И даже зимой он не замерзает.
А затем отправимся на прогулку по ущелью.
Во время тура будем наслаждаться хвойными лесами и новыми пейзажами, которые откроются нам в глубине ущелья Уштулу.
Также сегодня посетим водопад Зеркли-Суу!
Водопад имеет несколько ступеней, а его высота от начала и до конца составляет около 100 метров.
Представляете, какая красота?
Зимой водопад почти полностью замерзает и превращается в огромный, очень эффектный ледопад.
Активная часть новогоднего тура в Верхнюю Балкарию: 10,4 км пешком, перепад высот в пределах 300 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
Ущелье Рцывашки, башня Амирхан-Кала
В этот новогодний день пойдем в ущелье, где лежит гораздо меньше снега.
Здесь под ногами будет более привычная, лесная тропа.
По пути полюбуемся на небольшой водопад Рцывашки и могучий, потрясающе красивый Мехтыген!
Мехтыген — это главная вершина Верхней Балкарии, который сразу же притягивает наш взгляд своей потрясающей горной короной!
Пройдя немного вглубь ущелья, мы увидим, как над долиной визуально поднимутся еще несколько эффектных гор: Соухкаузкая, Ликоран и Кая-Арты.
Выбрав самую удобную поляну, устроим на ней обед и привал.
Также сегодня увидим одну из самых необычных башен Верхней Балкарии — крепость Амирхан-Кала.
Крепость построена на камне и с первого взгляда выглядит совершенно неприступной!
Активная часть новогоднего тура в Верхнюю Балкарию: 12 км пешком, перепад высот 1160-1700 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Черекская теснина, Голубые озера, термальные источники Аушигер
Мы с вами уже увидели ущелья, горы, настоящий замок и старинную крепость.
Пришло время разнообразить наш новогодний тур посещением теснины и озер!
Первую остановку сделаем возле Черекской теснины.
Теснина представляет собой очень узкое место в ущелье, где горы стремительно поднимаются вверх на 200-300 метров над тобой.
А внизу, в глубине, бежит чистейшая горная река Черек.
Следующая остановка в туре будет возле Голубых озер.
Увидим целых три водоема!
Мы с вами погуляем возле каждого из них и для себя выберем, какое же озеро самое красивое.
Кстати, именно здесь раскинулся местный сувенирный рыночек: можно будет приобрести кавказские сувениры, чай, варенье или красивые новогодние магниты.
Затем поедем купаться в настоящие термальные источники!
Как это часто бывает, давным-давно в этих местах люди искать нефть, а нашли горячие источники.
И с тех пор сюда приезжают люди, чтобы с удовольствием поплавать в бассейнах под открытым небом.
Вода здесь целебная, лечит многие недуги.
И, кроме того, источники Аушигер — это прекрасное место, где можно просто поплавать в новогодние праздники и расслабиться.
Активная часть новогоднего тура в Верхнюю Балкарию: 5 км пешком.
Безенгийское ущелье, смотровая площадка Язык Тролля
Вы готовы увидеть еще одну потрясающе эффектную локацию в нашем новогоднем туре?
Тогда отправляемся в соседнее Безенгийское ущелье!
Поднимемся поближе к небесам, чтобы попасть на смотровую площадку Язык Тролля.
Это длинный камень, который эффектно нависает над долиной.
Конечно же, здесь мы сделаем десятки потрясающих новогодних фотографий!
С Языка Тролля полюбуемся на горы вокруг.
В ясную погоду на самом горизонте увидим Безенгийскую стену с утонченной вершиной Гестола.
Горы вокруг в это время года всегда укрыты снегом.
Местами снег лежит на горах, словно на ровных полках, из-за чего есть небольшое сходство со знаменитыми полосками снега на великой горе Кайлас.
Активная часть новогоднего тура в Верхнюю Балкарию: 5 км пешком, перепад высот 1700-1750-1330 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
Отъезд
С утра покидаем гостеприимную Верхнюю Балкарию.
12:30-13:30 Прибытие в Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Алтуу» или гостинице такого же класса.
Стоимость тура на 1 человека — 69 200 руб.
Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы — 14 000 руб.
Варианты проживания
Алтуу
2-местный номер. При необходимости проживания трех людей в одном номере, хозяева гостиницы добавляют современную раскладушку. Удобства в номере. Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин. На территории расположено уютное кафе, в котором с удовольствием проведете время.
Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский р-н, с. Верхняя Балкария, ул. Таулуева, 175.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезды по маршруту на транспорте повышенной проходимости
- Проживание в с. Верхняя Балкария в гостинице «Алтуу» или гостинице такого же класса. 2-, 3-местные номера. Удобства в номере
- 2-разовое питание. Готовые завтраки (день 2-6) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное). Обед (день 2, 3) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Экологические сборы в Кабардино-Балкарском заповеднике
- Входные билеты на термальные источники
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обед (день 1, 4, 5), ужины. Стоимость обеда/ужина в кафе от 600 руб
- Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы - 14 000 руб. /весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- куртка. Температура воздуха в разных ущельях по маршруту может быть в пределах -7, -10… +12С;
- флиска;
- шапка, перчатки;
- ходовые брюки;
- футболка;
- нижнее белье;
- колготки, носки;
- фонарики (гамаши, гетры, бахилы). Пригодятся как защита от грязи или снега;
- теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени; физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки;
- при необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- туристическая сидушка;
- купальник, полотенце (для купания в термальных источниках);
- шлепки;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
- фотоаппарат / видеокамера;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва);
- расческа;
- очки солнцезащитные обязательно. В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза, снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- нитка, иголка;
- рюкзачок для прогулок (20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (термос, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- туалетная бумага (пригодится днём во время прогулок;
- термос обязательно (объем 0,75-1 л на человека). В термосе каждый гость берет чай на прогулку;
- кружка, ложка;
- сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка.
Гостям, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается маршрут?
Район путешествия: Российская Федерация, Кабардино-Балкария.
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:00-12:30 МСК.
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 МСК.
Может ли программа быть изменена?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Связь Теле 2 работает при переключении на местного оператора мобильной связи. Во время треккинга в ущелья мобильная связь отсутствует.
Инфраструктура. В селе есть небольшие продуктовые магазины, кафе, аптека. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами развита слабо.