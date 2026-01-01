Мы приглашаем вас не на отдых, а в настоящее погружение в самую суть Кавказа, где вы смените уют отеля на шелест
Программа тура по дням
Добро пожаловать в путешествие по Кавказу
Ваше путешествие к легендарным вершинам Кавказа начинается!
Вы прибываете в Минеральные Воды — солнечные ворота курортного края.
Для полного погружения в атмосферу вы можете заранее задержаться в очаровательном Пятигорске, но сегодня вас ждет нечто большее!
В 14:15, после сбора нашей команды, вас ждет комфортный трансфер.
Ваш путь лежит к подножию величественного Эльбруса — сердца Кавказских гор.
Дорога сама по себе станет первым погружением в невероятные пейзажи: живописные долины и первые заснеженные пики будут сопровождать вас все путешествие.
К 18 вы доберетесь до поляны Чегет — вашей первой горной базы.
Здесь, в уютном отеле, вас ждет заселение и вкусный ужин.
Этот вечер — идеальное время, чтобы отдохнуть после дороги, вдохнуть хвойный горный воздух и настроиться на предстоящие дни, полные открытий и настоящих чудес.
В стоимость входит: групповой трансфер аэропорт – поляна Чегет без сопровождения гида с техническими остановками 10-15 минут, ужин в отеле, размещение в гостинице по выбору.
Акклиматизационный выход на гору Чегет, озеро Донгуз Орун-Кёль
Ваш день начнется с сытного завтрака в отеле, чтобы зарядиться энергией для настоящего горного приключения.
В 09:30 вас ждет встреча с гидом в холле отеля, где вы получите краткий инструктаж и финальные наставления перед восхождением.
Помните, что в горах планы могут корректироваться из-за погоды – это добавляет остроты нашему путешествию!
Вас ждет захватывающий подъем на гору Чегет по живописной тропе, которая откроет впечатляющие виды на ледник "Семерка".
По пути вас ждет преображение пейзажей – через альпийские луга вы выйдете к настоящему чуду природы, озеру Донгуз-Орун-Кёль.
Приготовьтесь задержать дыхание: вода здесь переливается изумрудными и бирюзовыми оттенками, созданными таянием древних ледников.
Эта кристальная чистота и величие окружающих вершин подарят вам ощущение гармонии и покоя, которого так не хватает в городской суете.
После небольшого отдыха у озера вас ждет подъем ко второй станции канатной дороги, где находится знаменитое кафе "Ай" – место, которое так любил посещать Юрий Визбор.
И вот настанет тот самый момент, когда с вершины перед вами откроется панорама, от которой захватывает дух: величественный Эльбрус и весь Кавказский хребет как на ладони.
Свежий горный воздух, напоенный ароматами хвойных лесов и альпийских трав, сделает эту картину еще более волшебной.
Обязательно загляните в местное кафе, чтобы попробовать знаменитые кавказские пирожки – это лакомство, приготовленное по старинным рецептам, станет приятным дополнением к вашим впечатлениям.
Спустившись канатной дорогой на поляну Чегет, вы окунетесь в атмосферу местного колорита на рынке сувениров, где найдете уникальные вязаные изделия ручной работы.
Ориентировочно в 17 вас ждет возвращение в отель, где вы сможете отдохнуть перед следующим днем приключений.
Вечером вас ждет подготовка к предстоящему походу и подбор снаряжения в прокате – мы убедимся, что вы полностью экипированы для новых впечатлений!
Продолжительность: 7-8 часов. Пешая часть по маршруту – до 8 км. Перепад высот – 1100-1300 метров.
В стоимость входит: завтрак в отеле, работа гида, входные билеты в нацпарк, ужин горячее блюдо), ночь в отеле.
Ущелье Адыр Су и мистическая гора Уллу-Тау (мать гора)
После завтрака и освобождения номеров вас ждёт один из самых захватывающих дней — погружение в легендарное ущелье Адыр-Су!
Вас ждет путешествие во времени по знаменитой Сванской тропе, где столетиями ходили караваны через перевалы, связывая Кавказские земли.
Ваш путь начнется с уникального приключения – подъема на единственном в России горном «лифте» для автомобилей, а затем энергичного восхождения по 300 ступеням, которое станет прекрасной разминкой перед главными открытиями.
На высоте 2400 метров вас встретит исторический альплагерь «Уллу-Тау» – атмосферное место, хранящее дух советских альпинистов.
После оформления пропусков вы сможете подкрепиться ароматными хычинами (за дополнительную плату) и отправиться в путь через цветущие долины к подножию величественной горы Уллу-Тау.
Вас ждет пятикилометровый маршрут по живописному плато, где вас окружат шумные водопады и захватывающие дух панорамы.
По пути вы встретите загадочный «женский» камень и остановитесь на Поляне желаний, где сможете сложить свою пирамидку из камней и загадать самое сокровенное.
Финалом дня станет установка палаточного лагеря в этом райском уголке – вас ждет ужин-ланч с горячим блюдом и ни с чем не сравнимое ощущение единения с природой, когда заходящее солнце окрашивает вершины в золотистые тона.
Все участники размещаются в комфортных палатках по 2-3 человека, готовясь к новым горизонтам!
Продолжительность 4 часа. Пешая часть по маршруту – 5 км. Перепад высот – 400 метров.
В стоимость входит: завтрак (горячее блюдо), работа гида, входные билеты в нацпарк, ужин (горячее блюдо), ночёвка в палаточном лагере.
Треккинг к «Местийской хижине». Необходим паспорт РФ
Сегодня вас ждет самый впечатляющий день похода!
После завтрака-ланча вы соберете палаточный лагерь и отправитесь покорять настоящие горные просторы.
Ваш путь пройдет через завораживающие курумники, древние морены и сверкающие ледники – вы почувствуете, как многообразен мир Кавказа.
Будьте готовы к технически насыщенному маршруту, где вам предстоит пройти все формы горного рельефа, но ваши усилия будут щедро вознаграждены!
Наблюдайте внимательно – среди скал можно заметить грациозных горных козликов.
Вашей первой наградой станет кристально чистое ледниковое озеро, чьи воды отражают небо и вершины.
От его берегов вы начнете захватывающее движение по самому леднику, чтобы преодолеть финальный ледниковый курумник.
И вот кульминация дня – перед вами появится альпинистский приют «Местийская хижина», где вас ждет горячий ужин и заслуженный отдых.
Эта ночь в высокогорном приюте или палатке станет одним из самых запоминающихся моментов вашего путешествия, когда вы будете засыпать с чувством покоренной высоты и бесконечной свободы!
Продолжительность: 5-7 часов. Пешая часть по маршруту – 3 км. Перепад высот – 1000 метров.
В стоимость входит: завтрак (горячее блюдо), работа гида, входные билеты в нацпарк, ужин (горячее блюдо), ночёвка в альпинистском приюте "Местийская хижина"/палатка.
Местийская хижина, поляна Чегет
Доброе горное утро!
Сегодня вас ждет незабываемый подарок – вы встретите рассвет высоко в горах, когда первые лучи солнца окрашивают вершины в золотистые тона, а долины утопают в утренней дымке.
После сытного завтрака вас ждет обратный путь, полный новых впечатлений.
Вас ждет живописный спуск к лагерю Уллу-Тау, где вы вновь прочувствуете магию этого удивительного места.
Далее вас ожидает трансфер к подъемнику и дорога обратно на поляну Чегет – время, когда можно мысленно пережить самые яркие моменты восхождения.
По возвращении вас ждет комфортное размещение в отеле, где вы сможете сдать снаряжение и насладиться заслуженным отдыхом.
Этот вечер – идеальная возможность поделиться впечатлениями с попутчиками и отпраздновать успешное завершение горного приключения!
Продолжительность: 5-6 часов. Пешая часть по маршруту – 7-8 км. Перепад высот – 1500 метров.
В стоимость входит: завтрак (горячее блюдо), работа гида, входные билеты в нацпарк, ночь в отеле.
Высокогорная экскурсия на Эльбрус. Окончание программы
Вас ждет день, который станет великолепным финалом вашего горного приключения!
После завтрака в отеле вы отправитесь на встречу с гидом, а затем – на трансфер к подножию легендарного Эльбруса, на поляну Азау.
Именно отсюда начнется ваш подъем на склон одной из самых желанных вершин мира, мечте путешественников со всей планеты.
Эльбрус – это не просто гора, а величественный вулкан, царственно возносящийся на 5642 метра.
Это высочайшая точка Европы, и вот-вот вы станете частью ее истории!
Вас ждет захватывающий подъем на канатной дороге до отметки 3800 метров (билет за доп. плату, от 2700 руб.), где перед вами откроются бескрайние ледниковые просторы и панорамы Главного Кавказского хребта.
На вершине вас ждет настоящая зимняя сказка – даже летом вы сможете побаловаться снежками, а при желании – прокатиться на снегоходе.
Но главной наградой станет не это, а вид, который захватывает дух: исполинские пики, сверкающие на солнце ледники, причудливые облака и ощущение, что весь мир лежит у ваших ног.
После спуска на поляну Азау вы сможете пообедать в уютном кафе (самостоятельно за свой счет), а около 13:30–14:00 вас будет ждать групповой трансфер в аэропорт или на вокзал Минеральных Вод.
Вы уедете с бесценными воспоминаниями, яркими фотографиями и твердой уверенностью – вы покорили Эльбрус!
Выбирайте рейсы, вылетающие после 19:00, чтобы спокойно завершить ваше путешествие.
Продолжительность: 5–6 часов.
В стоимость входит: завтрак, трансфер отель — поляна Азау — отель, сопровождение гида, групповой трансфер без гида отель – Минеральные Воды аэропорт/жд вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (3 ночи) и в палатке (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение в отеле в п. Чегет/палатке
|Место в туре с размещением в 2-3-местном номере в отеле и место в палатке
|Чегет: «Снежный Барс» 3* или «Куанч» 3*
|105 000
Чегет: «Снежный Барс» 3* или «Куанч» 3*
Стоимость от 3-х человек
|89 000
Чегет: «Снежный Барс» 3* или «Куанч» 3*
Стоимость от 5-ти человек
|67 000
|Чегет: «Кристалл 139» 4*. Номер стандарт
|Под запрос
Варианты проживания
Отель «Снежный Барс»
Отель предлагает бесплатный Wi-Fi на территории, парковку, сауну, тренажёрный зал. Гости могут поиграть в настольный теннис и бильярд, воспользоваться прокатом спортивного инвентаря.
В отеле есть помещение для хранения лыж, игровые комнаты для детей, библиотека, площадка для барбекю. Предоставляются прачечная и гладильные услуги. На территории находится банкомат.
Есть круглосуточная стойка регистрации, отопление и лифт. Персонал говорит на английском и русском языках. Дети до 2 лет могут оставаться в отеле бесплатно.
Рядом с отелем — лес и река, что вдохновляет на прогулки. Из номеров открываются живописные виды.
В окрестностях можно посетить водопады, горные озёра, национальный парк «Приэльбрусье», Аушигерские горячие термальные источники, Долину нарзанов, Баксанское и Чегемское ущелья.
Отель «Кристалл 139»
Отель «Кристалл 139» расположен в живописных горах Кавказа, в поселке Терскол. К услугам гостей сауна и боулинг.
В числе удобств комфортабельных номеров, оформленных в классическом стиле, бесплатный Wi-Fi, телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гостям предоставляются тапочки.
В ресторане на территории отеля подают блюда русской, европейской и кавказской кухни, а в лобби-баре и спорт-баре можно заказать разнообразные напитки.
Прогулка от отеля до подъемников на гору Чегет займет всего 3 минуты. В отеле также можно сыграть в бильярд.
Автобусная остановка «Поляна Чегет» находится в 5 минутах ходьбы от отеля «Кристалл 139». Расстояние от отеля до железнодорожного вокзала Нальчика составляет 100 км, а до аэропорта Минеральных Вод — 150 км.
Отель «Къуанч»
Палаточный лагерь
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы «аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды - Приэльбрусье - аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды»
- Проживание в отеле 3 ночи с завтраком, 2 ночи в палаточном лагере
- Транспортное обслуживание по маршруту
- Проезд по маршруту на горном транспорте (УАЗик или ГАЗ-66)
- Плата за посещение национального парка
- Услуги горного гида
- Питание в походе (горячие завтраки и ужины - полноценное горячее блюдо). Примерный состав ланча: готовое блюдо: свинина/говядина с гречкой/фермерская курочка, специальный пакет для разогрева
- Чай, кофе на маршруте
- Оформление пропуска в альплагерь
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
- Билеты на канатную дорогу «Эльбрус» (от 2700 руб. /чел.)
- Карманный перекус и к чаю на свой вкус: сухофрукты, орешки, шоколад, пастила, сырокопченые колбаски, батончики и т. п
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальные трансферы (от 8000 рублей)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список снаряжениях и стоимость проката:
- рюкзак туристический - 50-90 литров - от 400 рублей в сутки;
- палатка туристическая от 1200 рублей в сутки;
- коврик от 130 рублей в сутки;
- спальник - от 700 рублей в сутки;
- аренда трекинговых палок от 400 рублей в сутки.
Одежда для похода:
- штаны и лёгкая футболка с рукавами быстросохнущие (синтетика, не х/б);
- кофта-флиска;
- куртка - мембранная или ветровка;
- кепка-панамка от солнца;
- бандана-бафф (на шею, от солнца и ветра);
- перчатки - быстрохнущие или водонепроницаемые;
- носки - треккинговые или обычные, летом в треккинговых бывает жарко;
- нижнее бельë;
- дождевик!;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
- гигиеническая помада;
Одежда на вечер, для лагеря:
- термобельё верх и низ, для сна (t° комфорта спальника указана для человека в термобелье);
- тёплая лёгкая куртка (пуховка или синтепон);
- тёплые шерстяные носки;
- шапка;
- плавки/купальник - если планируете купаться в озёрах;
Обувь:
- треккинговые ботинки - желательно высокие с поддержкой голеностопа (кроссовки с жёсткой рифлёной подошвой тоже допустимо, если голеностоп тренированный);
- посуда - кружка, тарелка, бутылка для воды 0.5 л.;
- личная аптечка: пластыри бактерицидные, бинт ‘эластичный, антисептик, перекись, жаропонижающие, обезболивающие, смекта или любой сорбент, антигистамин, йод/зеленка.
Для гигиены:
- зубная щётка;
- зубная паста (в маленьком тюбике или одна на несколько человек);
- туалетная бумага;
- полотенце походное - лёгкое и компактное;
- влажные салфетки - как альтернатива туалетной бумаге или обтереться перед сном, если не купаетесь в холодной воде - выбирайте биоразлагаемые, или носите пакетик для использованных.
- паспорт в гермоупаковке - на некоторых маршрутах;
По желанию, необязательно: поясная/нагрудная сумочка для телефона, гермопакет для телефона, пауэрбанк (тоже в пакет), термос 0,5 л, нож небольшой, водонепроницаемые носки, спас-одеяло из фольги.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организована встреча и проводы?
Встреча:
Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 14:00.
В аэропорту туристов встречает водитель с табличкой «Эльбрус» на выходе из зала прилёта.
От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 13:30.
Проводы:
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся после 19:00 часов местного времени.
Автобус отправляется за 6 часов до вылета.
Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату от 8000 рублей.
ВНИМАНИЕ! Время групповых трансферов основывается на времени рейсов участников группы.
Время, указанное в программе - ориентировочное, точное время будет указано в памятке перед началом тура.
Обратите внимание, что время группового трансфера подбирается с учетом полетных данных ВСЕХ участников тура на основании времени прилета\вылета, указанного в билете, который туристы предоставляют не позднее чем за 5 дней до начала тура.
При отсутствии билета, время отправления трансфера подбирается туроператором самостоятельно.