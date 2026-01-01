1 день

Добро пожаловать в путешествие по Кавказу

Ваше путешествие к легендарным вершинам Кавказа начинается!

Вы прибываете в Минеральные Воды — солнечные ворота курортного края.

Для полного погружения в атмосферу вы можете заранее задержаться в очаровательном Пятигорске, но сегодня вас ждет нечто большее!

В 14:15, после сбора нашей команды, вас ждет комфортный трансфер.

Ваш путь лежит к подножию величественного Эльбруса — сердца Кавказских гор.

Дорога сама по себе станет первым погружением в невероятные пейзажи: живописные долины и первые заснеженные пики будут сопровождать вас все путешествие.

К 18 вы доберетесь до поляны Чегет — вашей первой горной базы.

Здесь, в уютном отеле, вас ждет заселение и вкусный ужин.

Этот вечер — идеальное время, чтобы отдохнуть после дороги, вдохнуть хвойный горный воздух и настроиться на предстоящие дни, полные открытий и настоящих чудес.

В стоимость входит: групповой трансфер аэропорт – поляна Чегет без сопровождения гида с техническими остановками 10-15 минут, ужин в отеле, размещение в гостинице по выбору.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160