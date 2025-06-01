Описание тура
Тур в Безенги: Откройте Ледовое Сердце Кавказа
Тур в Безенги проходит на Кавказе, в живописной Кабардино-Балкарии. Это место известно как «ледовое сердце Кавказа», где расположено легендарное Безенгийское ущелье. Природа щедро одарила этот регион восемью вершинами, превышающими 5000 метров, из которых шесть находятся именно в Безенги. Ущелье поражает контрастами: цветочные луга, зеленая трава и величественные снежные пики соседствуют друг с другом, создавая уникальные пейзажи.
Программа тура
В нашем путешествии мы посетим несколько водопадов, пройдем по оборудованной экотропе и сделаем потрясающие фотографии ледников. В программе также запланирован треккинг к Северной и Безенгийской стене. Проживание будет организовано в комфортных номерах альплагеря, а весь треккинг проходит налегке, без рюкзаков. Этот маршрут идеально подходит для новичков и семей с детьми.
Детский сад на природе
Для родителей предусмотрен настоящий детский сад, куда можно оставить ребенка на целый день. Пока вы наслаждаетесь горами, опытные воспитатели позаботятся о ваших детях, организуя для них игры и прогулки.
Даты поездок на 2025 год
- Июнь: 01-07, 08-14, 15-21, 29-05
- Июль: 06-12, 13-19, 27-02
- Август: 03-09, 17-23, 24-30, 31-06
- Сентябрь: 07-13, 14-20, 21-27
Маршрут тура
Наша приключенческая нитка маршрута включает:
- г. Минеральные Воды
- ущелье и лагерь Безенги, водопад Жигинджи, Экотропа
- поход на водопад Гидан, Северная стена
- треккинг к леднику Мижирги
- треккинг на Язык тролля
- поход на ледник Безенги
День 1: Прибытие в Безенги
Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. Переезд в альплагерь Безенги займет около 4-5 часов. Вечером мы поселимся в одном из самых комфортабельных альплагерей на Кавказе, где вас ждут уютные корпуса, столовая и даже детский садик.
День 2: Водопад Жигинджи и экотропа
Легкий прогулочный маршрут приведет нас к водопаду Жигинджи, где мы сможем увидеть необычное природное явление. Далее мы отправимся по экотропе к Безенгийскому леднику, наслаждаясь местной флорой и фауной.
День 3: Водопад Гидан и Северная стена
Этот день запомнится вам потрясающими пейзажами Северной стены и величественными пятитысячниками. Обед будет на фоне снежных вершин, а затем мы сделаем фотографии ледника Мижирги и полюбуемся каскадным водопадом Гидан.
День 4: Треккинг к леднику Мижирги
Мы продолжим исследовать Северный массив и насладимся великолепными видами, которые открываются с параллельной морены.
День 5: Язык Тролля и качели в горах
Сегодня мы отправимся на самую панорамную точку маршрута – Язык Тролля. Здесь вас ждут захватывающие виды и возможность сделать незабываемые фотографии.
День 6: Треккинг к леднику Безенги
Утро начнется с восхитительных рассветных пейзажей. Мы отправимся к главному сокровищу региона – леднику Безенги, где нас ждут снежные вершины и уникальные природные ландшафты.
День 7: Возвращение
С утра мы покинем Безенги и вернемся в г. Минеральные Воды, завершив наше активное приключение.
Организаторские детали
Обратите внимание, что в зависимости от погодных условий и физического состояния участников, маршрут может быть изменен.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы
- Водопады
- Голубое озеро
- Термальные источники
Что включено
- Проживание в альплагере "Безенги"., 13-19 июля и 17-23 августа 2025 г: проживание в корпусе Теплый угол. Двух-, трехместные номера с удобствами., Остальные даты в 2025 г: проживание в коттедже. Двух-, трехместные номера с удобствами., Wi-Fi есть, полотенца выдают. Фен и чайник можно попросить у администратора, холодильника нет.", "На территории альплагеря "Безенги" есть комната-сушилка для вещей, кафе, сувенирный магазин, магазин туристического снаряжения, продуктовый магазин. За дополнительную плату на Безенги предоставляются услуги прачечной и детского сада (ребенка можно оставить в дестком саду на целый день под присмотром воспитателя).", "Трехразовое питание. Завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) подаются в столовой альплагеря, обед (день 2-6) - сухой паек днем в горах.", "Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка.", "Автотранспортные переезды по маршруту", "Услуги инструктора-проводника", "Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.", " Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
- Обед в День1, 5. Стоимость питания в кафе: от 500 руб.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Общая информация по маршруту:
- Район путешествия: Российская Федерация, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ущелье Безенги
- Старт маршрута: 11:30-12:00 МСК г. в г. Минеральные Воды (аэропорт, жд вокзал)
- Финиш маршрута: 13:30 МСК в г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
- Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки по ущельям налегке
- Проживание: гостиница
- Питание: трехразовое. Завтрак и ужин в столовой, обед - сухой паек днем в горах
- Маршрут проходит на высоте: 1560-2820 м