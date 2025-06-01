Вас ждут прогулки по настоящему леднику, игривые водопады, суслики. Голубое озеро глубиной 279 метров! Купание в термальных источниках, спелая черника и брусника.

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Описание тура

Тур в Безенги: Откройте Ледовое Сердце Кавказа

Тур в Безенги проходит на Кавказе, в живописной Кабардино-Балкарии. Это место известно как «ледовое сердце Кавказа», где расположено легендарное Безенгийское ущелье. Природа щедро одарила этот регион восемью вершинами, превышающими 5000 метров, из которых шесть находятся именно в Безенги. Ущелье поражает контрастами: цветочные луга, зеленая трава и величественные снежные пики соседствуют друг с другом, создавая уникальные пейзажи.

Программа тура

В нашем путешествии мы посетим несколько водопадов, пройдем по оборудованной экотропе и сделаем потрясающие фотографии ледников. В программе также запланирован треккинг к Северной и Безенгийской стене. Проживание будет организовано в комфортных номерах альплагеря, а весь треккинг проходит налегке, без рюкзаков. Этот маршрут идеально подходит для новичков и семей с детьми.

Детский сад на природе

Для родителей предусмотрен настоящий детский сад, куда можно оставить ребенка на целый день. Пока вы наслаждаетесь горами, опытные воспитатели позаботятся о ваших детях, организуя для них игры и прогулки.

Даты поездок на 2025 год

Июнь: 01-07, 08-14, 15-21, 29-05

Июль: 06-12, 13-19, 27-02

Август: 03-09, 17-23, 24-30, 31-06

Сентябрь: 07-13, 14-20, 21-27

Маршрут тура

Наша приключенческая нитка маршрута включает:

г. Минеральные Воды

ущелье и лагерь Безенги, водопад Жигинджи, Экотропа

поход на водопад Гидан, Северная стена

треккинг к леднику Мижирги

треккинг на Язык тролля

поход на ледник Безенги

День 1: Прибытие в Безенги

Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. Переезд в альплагерь Безенги займет около 4-5 часов. Вечером мы поселимся в одном из самых комфортабельных альплагерей на Кавказе, где вас ждут уютные корпуса, столовая и даже детский садик.

День 2: Водопад Жигинджи и экотропа

Легкий прогулочный маршрут приведет нас к водопаду Жигинджи, где мы сможем увидеть необычное природное явление. Далее мы отправимся по экотропе к Безенгийскому леднику, наслаждаясь местной флорой и фауной.

День 3: Водопад Гидан и Северная стена

Этот день запомнится вам потрясающими пейзажами Северной стены и величественными пятитысячниками. Обед будет на фоне снежных вершин, а затем мы сделаем фотографии ледника Мижирги и полюбуемся каскадным водопадом Гидан.

День 4: Треккинг к леднику Мижирги

Мы продолжим исследовать Северный массив и насладимся великолепными видами, которые открываются с параллельной морены.

День 5: Язык Тролля и качели в горах

Сегодня мы отправимся на самую панорамную точку маршрута – Язык Тролля. Здесь вас ждут захватывающие виды и возможность сделать незабываемые фотографии.

День 6: Треккинг к леднику Безенги

Утро начнется с восхитительных рассветных пейзажей. Мы отправимся к главному сокровищу региона – леднику Безенги, где нас ждут снежные вершины и уникальные природные ландшафты.

День 7: Возвращение

С утра мы покинем Безенги и вернемся в г. Минеральные Воды, завершив наше активное приключение.

Организаторские детали

Обратите внимание, что в зависимости от погодных условий и физического состояния участников, маршрут может быть изменен.