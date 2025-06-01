Треккинг в Безенги 7 дней. Комфорт-тур с гостиницей

Походы в Безенги: прогулки по ледникам и водопадам Минеральных Вод
Вас ждут прогулки по настоящему леднику, игривые водопады, суслики. Голубое озеро глубиной 279 метров! Купание в термальных источниках, спелая черника и брусника.
Треккинг в Безенги 7 дней. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Безенги 7 дней. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Безенги 7 дней. Комфорт-тур с гостиницей
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30

Описание тура

Тур в Безенги: Откройте Ледовое Сердце Кавказа

Тур в Безенги проходит на Кавказе, в живописной Кабардино-Балкарии. Это место известно как «ледовое сердце Кавказа», где расположено легендарное Безенгийское ущелье. Природа щедро одарила этот регион восемью вершинами, превышающими 5000 метров, из которых шесть находятся именно в Безенги. Ущелье поражает контрастами: цветочные луга, зеленая трава и величественные снежные пики соседствуют друг с другом, создавая уникальные пейзажи.

Программа тура

В нашем путешествии мы посетим несколько водопадов, пройдем по оборудованной экотропе и сделаем потрясающие фотографии ледников. В программе также запланирован треккинг к Северной и Безенгийской стене. Проживание будет организовано в комфортных номерах альплагеря, а весь треккинг проходит налегке, без рюкзаков. Этот маршрут идеально подходит для новичков и семей с детьми.

Детский сад на природе

Для родителей предусмотрен настоящий детский сад, куда можно оставить ребенка на целый день. Пока вы наслаждаетесь горами, опытные воспитатели позаботятся о ваших детях, организуя для них игры и прогулки.

Даты поездок на 2025 год

  • Июнь: 01-07, 08-14, 15-21, 29-05
  • Июль: 06-12, 13-19, 27-02
  • Август: 03-09, 17-23, 24-30, 31-06
  • Сентябрь: 07-13, 14-20, 21-27

Маршрут тура

Наша приключенческая нитка маршрута включает:

  • г. Минеральные Воды
  • ущелье и лагерь Безенги, водопад Жигинджи, Экотропа
  • поход на водопад Гидан, Северная стена
  • треккинг к леднику Мижирги
  • треккинг на Язык тролля
  • поход на ледник Безенги

День 1: Прибытие в Безенги

Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. Переезд в альплагерь Безенги займет около 4-5 часов. Вечером мы поселимся в одном из самых комфортабельных альплагерей на Кавказе, где вас ждут уютные корпуса, столовая и даже детский садик.

День 2: Водопад Жигинджи и экотропа

Легкий прогулочный маршрут приведет нас к водопаду Жигинджи, где мы сможем увидеть необычное природное явление. Далее мы отправимся по экотропе к Безенгийскому леднику, наслаждаясь местной флорой и фауной.

День 3: Водопад Гидан и Северная стена

Этот день запомнится вам потрясающими пейзажами Северной стены и величественными пятитысячниками. Обед будет на фоне снежных вершин, а затем мы сделаем фотографии ледника Мижирги и полюбуемся каскадным водопадом Гидан.

День 4: Треккинг к леднику Мижирги

Мы продолжим исследовать Северный массив и насладимся великолепными видами, которые открываются с параллельной морены.

День 5: Язык Тролля и качели в горах

Сегодня мы отправимся на самую панорамную точку маршрута – Язык Тролля. Здесь вас ждут захватывающие виды и возможность сделать незабываемые фотографии.

День 6: Треккинг к леднику Безенги

Утро начнется с восхитительных рассветных пейзажей. Мы отправимся к главному сокровищу региона – леднику Безенги, где нас ждут снежные вершины и уникальные природные ландшафты.

День 7: Возвращение

С утра мы покинем Безенги и вернемся в г. Минеральные Воды, завершив наше активное приключение.

Организаторские детали

Обратите внимание, что в зависимости от погодных условий и физического состояния участников, маршрут может быть изменен.

Согласно расписанию

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горы
  • Водопады
  • Голубое озеро
  • Термальные источники
Что включено
  • Проживание в альплагере "Безенги"., 13-19 июля и 17-23 августа 2025 г: проживание в корпусе Теплый угол. Двух-, трехместные номера с удобствами., Остальные даты в 2025 г: проживание в коттедже. Двух-, трехместные номера с удобствами., Wi-Fi есть, полотенца выдают. Фен и чайник можно попросить у администратора, холодильника нет.", "На территории альплагеря "Безенги" есть комната-сушилка для вещей, кафе, сувенирный магазин, магазин туристического снаряжения, продуктовый магазин. За дополнительную плату на Безенги предоставляются услуги прачечной и детского сада (ребенка можно оставить в дестком саду на целый день под присмотром воспитателя).", "Трехразовое питание. Завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) подаются в столовой альплагеря, обед (день 2-6) - сухой паек днем в горах.", "Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка.", "Автотранспортные переезды по маршруту", "Услуги инструктора-проводника", "Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.", " Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
  • Обед в День1, 5. Стоимость питания в кафе: от 500 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Минеральные Воды (аэропорт, жд вокзал)
Завершение: Г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: Российская Федерация, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ущелье Безенги
  • Старт маршрута: 11:30-12:00 МСК г. в г. Минеральные Воды (аэропорт, жд вокзал)
  • Финиш маршрута: 13:30 МСК в г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки по ущельям налегке
  • Проживание: гостиница
  • Питание: трехразовое. Завтрак и ужин в столовой, обед - сухой паек днем в горах
  • Маршрут проходит на высоте: 1560-2820 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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