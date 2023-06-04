Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках

Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде

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«Мать-гора» Уллу-Тау — место, куда приезжают за исполнением желаний, здоровьем и положительной энергией. Поживём в самом высокогорном лагере на Северном Кавказе. Совершим 5 треккингов без рюкзаков к живописным точкам, где насладимся тишиной и звуками природы. Послушаем водопады, журчание реки Адыр-Су и горных ручьёв. Искупаемся в источнике с серебряной водой и полежим на альпийских лугах, разглядывая облака. Проведём обряд на «Поляне желаний» и увидим панораму на ущелье с Зелёной полки. Умоемся ледниковой водой из Живого озера, обновимся и выспимся на свежем воздухе.
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Ближайшие даты:
4
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять треккинговые кроссовки и палки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, термобельё и шерстяные носки для сна в палатке, полотенце, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров и большой для всех вещей, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности. Подробный список пришлёт организатор в общем чате.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропорт в 11:30
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт в 12:30 и ж. - д. вокзал в 13:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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