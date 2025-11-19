Перекусите возле озера, послушаете шум мощных водопадов, пройдёте по пихтовому лесу, солнышко будет весело пригревать ваше лицо и играть в золотой листве.
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия в Красногорскую башню и на озеро Кара-кель
11:30–12:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале Минеральных Вод (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту Минеральные Воды (возле главного входа).
Переезд на микроавтобусе в пос. Домбай, время в пути 4-4,5 часа.
По пути экскурсия в Красногорскую башню и на озеро Кара-кель.
Построенная еще в XIX веке, башня до сих пор привлекает внимание своей необычной, овальной формой, напоминающей корону из зубцов. Особый шарм башне придают треугольные ниши с бойницами.
Озеро Кара-кёль.
На окраине города Теберда находится самое тёплое озеро Тебердинского заповедника. Летом температура воды достигает +18… 20С.
В переводе с местного языка Кара-Кёль означает «чёрное озеро» — так его назвали за особенный, темный цвет воды. В озере отражается скальные пики горы Кёль-Баши, а на берегу растут великолепные, высокие пихты.
С собой в рюкзачке:дождевик, купальник, полотенце, фотоаппарат, питьевая вода. Будет возможность искупаться в озере, температура воды +15… +18С.
Активная часть прохождения по маршруту 3,5 км, экскурсионные объекты на высоте 1030 м (Шоанинский храм) и 1340 м (Кара-кель).
Вечером прибытие в Домбай, заселение в гостиницу, обзорная экскурсия по поселку Домбай.
Треккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопад
Каждое утро в гостинице нас ждут сытные и разнообразные завтраки — это всё включено в стоимость тура.
Несомненно, сегодняшнее ущелье — это одна из местных жемчужин. Здесь находится высшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген (4047 м).
Горная экскурсия к Чучхурскому водопаду берет свое начало в поселке Домбай.
Путь по долине реки Домбай-Ульген, через Русскую поляну и цветущие летом альпийские луга. Далее подъем продолжается по лесу, где встречаются березы, рябины и клены.
По пути к самому верхнему водопаду пройдем множество смотровых площадок и сфотографируем водопад с самых разных ракурсов.
Самым полноводным водопад Чучхур можно застать в июле и августе.
Поднявшись выше водопада, увидим великолепную панораму ущелья Домбай-Ульген и Алибек, прямо перед нами покажется гора Золотушка и горный массив Джугутурлучат с вечными ледниками.
Активная часть прохождения по маршруту 17,7 км, перепад высот 1730-2200 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Треккинг в ущелье Аманауз и на Суфруджинские водопады
В начале увидим небольшие снежники вдоль реки, которые здесь лежат все лето.
Путь пройдет по тенистому пихтовому лесу. Пихты здесь, как и положено на Кавказе, «выше неба», а вдалеке, сквозь кроны деревьев, просматриваются снежные шапки гор…
Спустя полчаса ходьбы нашему взору откроется «Чертова мельница». В этом месте вода бежит по каньону реки Аманауз, не помещается в предоставленное ей русло и кружит быстрым пенистым водоворотом, а затем исчезает в глубине под снежным гротом.
Выйдя из леса, направимся дальше по ущелью. По пути увидим каменные туры — пирамидки из камней, которые указывают верное направление пути. Такие туры складывают заботливые инструкторы и туристы.
Вскоре откроются небольшие водопады, стекающие по скалам. За день скалы нагреваются от жаркого летнего солнца и вода, бегущая по ним, становится теплой. В этом месте можно с удовольствием искупаться.
Но самое главное сокровище ущелья Аманауз еще впереди — огромный Суфруджинский водопад. Вода, низвергаясь откуда-то из поднебесья, вырывается из ледникового грота и с неимоверным шумом несется вниз.
А вокруг искрятся разноцветные радуги!
Активная часть 11,2 км, перепад высот 1600-2100 м, продолжительность 6-7 часов.
Треккинг на Бадукские озера
Ущелье реки Бадук словно иллюстрация к сказке! О прогулке по такому хвойному лесу можно только мечтать. Тропинка бежит мимо высоких пихт, елей и зарослей папоротника.
Через 40 минут тропа выводит к слиянию двух полноводных рек — Хаджибей и Бадук. В этом месте, на большом мосту через речку, всегда получаются отличные групповые фотографии.
Пихтовый лес сменится красивыми березками, и вскоре тропа приведет нас к первому озеру. Весь путь к озерам занимает не более 2 часов.
Изюминка Бадукских озер состоит в том, что все они находятся в лесной зоне. Лиственные деревья растут у самой кромки воды и придают особую живописность озерам.
В солнечную погоду Бадукские озера переливаются изумрудным цветом. Вода здесь невероятно прозрачная, так и манит искупаться.
Активная часть 8,7 км, перепад высот 1400-1980 м, продолжительность 5-6 часов.
Канатная дорога на кругозор горы Мусса-Ачитары
Инструктор в кассе купит билеты на канатную дорогу — теперь путевка в самое поднебесье Домбая у нас в руках!
Канатные дороги очень быстро поднимают туристов на высоту 3012 м. Отсюда прекрасно видны горы Кавказа, панорама Главного Кавказского хребта, белоснежный Эльбрус и символ Домбая —гора Белалакая.
На разных уровнях горы обустроено несколько панорамных площадок, а также множество кафе с национальной кухней, где можно с удовольствием пообедать на свежем воздухе.
На одной из очередей канатной дороги Домбай работает сувенирный рынок. Цены весьма демократичны: пакет горного чая стоит 100 руб., магнитики — от 50 рублей, стоимость на ягодное варенье колеблется в пределах 150-250 руб.
Также здесь установлена достопримечательность Домбая — инопланетная гостиница «Тарелка», которая имеет форму настоящего межгалактического корабля.
Активная часть тура 4 км, подъем по канатной дороге с 1600 до 3200 м, продолжительность 5-6 часов.
Треккинг в ущелье Алибек. Турье озеро и водопад
Пройдя мимо альплагеря «Алибек», выйдем на огромную поляну.
В июле на здешних альпийских лугах настоящее буйство красок: синие, фиолетовые, ярко-розовые и желтые цветы покорят вас с первого взгляда. Белоснежный ледник Алибеккрасуется на фоне.
Следующий интересный объект на нашем пути — водопад Алибек. Огромный, невероятно мощный поток воды падает с высоты 25 метров. Подойдя поближе к водопаду, сделаем отличные фотографии.
К обеду придем на конечную точку нашего маршрута — Турье озеро. Иногда к озеру приходят хозяева этим мест, горные туры. На берегу изумрудного водоема сможем отдохнуть, пообедать, после чего отправимся в обратный путь.
Маршрут на Турье озеро группа посещает только в том случае, если он официально открыт Тебердинским нацпарком, на него пропускают егерь и пограничники.
Активная часть тура 8,9 км, перепад высот 1850-2190 м, продолжительность 6-7 ч.
Отъезд
Переезд на микроавтобусе в Минеральные Воды.
В 12:30–13:30 прибытие на ж/д вокзал и в аэропорт Минеральные Воды, отъезд домой.
Проживание
Тур предполагает проживание в пос. Домбай в гостинице «Домбай Айс Черри» или гостинице аналогичного класса.
Стоимость тура на 1 человека — 64 400 руб. /чел.
Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы — 13 000 руб. /весь период отдыха.
Варианты проживания
Айс Черри Домбай
Гостевой дом с принадлежностями для барбекю и террасой расположен в Домбае. К услугам гостей общий лаундж, бар и помещение для хранения лыж.
Уютный холл с камином в гостинице и беседка с мангалом во дворе — это места, где мы всегда собираемся группой для игр и посиделок. Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.
Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей общая кухня.
Во всех номерах гостевого дома имеется шкаф, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, полотенца и постельное белье.
Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в пос. Домбай в гостинице «Домбай Айс Черри» или гостинице аналогичного класса в 2-, 3-местных номерах
- 2-разовое питание: готовые завтраки (день 2-7) в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное) обед (день 2-4, 6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Готовые завтраки (день 2-7) в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное)
- Обед (день 2-4, 6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Оформление пропуска в пограничную зону Домбай
- Экосборы в Тебердинском нац. парке: входные билеты в ущелья Алибек, Аманауз, Домбай-Ульген, ущелье реки Бадук
- Входные билеты на канатную дорогу
- Входные билеты в Красногорскую башню
- Прокат группового снаряжения: котлыгазовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в июне-августе) групповая аптечка
- Котлы
- Газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в июне-августе)
- Групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обед в дни 1 и 5ужины, стоимость в кафе 400-500 руб
- Обед в дни 1 и 5
- Ужины, стоимость в кафе 400-500 руб
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 13 000 руб. /весь период отдыха
- Страховка не обязательна
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
На Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки.
Температура воздуха: рано утро и поздно вечером +1… +7С, днем +10… +18С (солнечный день), +8… +12С (пасмурный день);
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером 0… +8С, днём +10… +14С (до 15 октября), +5… +12С (после 15 октября);
- шапка, перчатки;
- флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая для ходьбы в гостинице;
- футболка, термобелье;
- бафф защищает шею от обгорания, можно использовать как шарф или головной убор;
- ходовые брюки (до 15 октября), утепленные ходовые брюки или ходовые брюки + низ термобелья после 15 октября;
- нижнее белье и носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- шлепки (для ходьбы в гостинице) и купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка обязательно оригиналы (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа и солнцезащитные очки;
- термос (объем 0,75-1 л);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- хоба (туристическая пенка);
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн. Связь Теле 2 работает при переключении на местного оператора мобильной связи): ежедневно до 09:00 и после 18:00.
Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.
Как оформляется пропуск в пограничную зону?
Для граждан России инструктор оформляет пропуск в первый день тура.
Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в туре у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Нужны ли наличные?
В поселке есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. Много кафе, есть аптека, отделение почты, банк «Сбербанк России» и банкомат.
Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.
Есть ли скидки?
Действует скидка 20% для детей.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре до 14 лет включительно.
Где взять треккинговые палки?
Треккинговые палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки.
Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно!
При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.
Какая обувь нужна?
Для тура нужна исключительно треккинговая обувь: наш путь будет лежать по земле, камням, морене, местами по снежникам, переход рек по брёвнам и т. д.
Кроссовки, особенно беговые и бытовые, совершенно не подходят.
Можно ли надеть майку и шорты на маршрут?
На Кавказе не принято ходить в шортах и майках, мы уважаем местную культуру и дорожим своей репутацией. Кроме того, с 2023 года Правительством республик Кавказа утверждены штрафы за ношение указанной одежды.
Если Вам важны шорты, можно надевать модель с длиной до колена или 3/4 длины ноги, не выше.
Конечно, можно встретить на Кавказе людей в совершенно разной одежде и это будет только их ответственность. Но цель нашего тура — насладиться природой, а не искать конфликты с законом или культурой местного населения.
По маршруту часто встречаем борщевик, крапиву, малину. В шортах и майках ожоги гарантированы.
Где остановиться, если я приеду заранее?
Можно остановиться в мини-гостинице «Теплый стан» или гостинице «АртХолл Отель». Также рассмотрите варианты аренды квартир на сутки на ресурсе «Авито».
Программа может измениться?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов маршрут похода может быть изменен.