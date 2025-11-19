1 день

Прибытие. Экскурсия в Красногорскую башню и на озеро Кара-кель

11:30–12:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале Минеральных Вод (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в пос. Домбай, время в пути 4-4,5 часа.

По пути экскурсия в Красногорскую башню и на озеро Кара-кель.

Построенная еще в XIX веке, башня до сих пор привлекает внимание своей необычной, овальной формой, напоминающей корону из зубцов. Особый шарм башне придают треугольные ниши с бойницами.

Озеро Кара-кёль.

На окраине города Теберда находится самое тёплое озеро Тебердинского заповедника. Летом температура воды достигает +18… 20С.

В переводе с местного языка Кара-Кёль означает «чёрное озеро» — так его назвали за особенный, темный цвет воды. В озере отражается скальные пики горы Кёль-Баши, а на берегу растут великолепные, высокие пихты.

С собой в рюкзачке:дождевик, купальник, полотенце, фотоаппарат, питьевая вода. Будет возможность искупаться в озере, температура воды +15… +18С.

Активная часть прохождения по маршруту 3,5 км, экскурсионные объекты на высоте 1030 м (Шоанинский храм) и 1340 м (Кара-кель).

Вечером прибытие в Домбай, заселение в гостиницу, обзорная экскурсия по поселку Домбай.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160