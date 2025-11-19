Мои заказы

Треккинг в Домбае осенью. Комфорт-тур с гостиницей

Треккинг в Домбае осенью
Утром выйдете на тропу, где поднялся небольшой туман, вдохнёте свежий горный воздух и испытаете радость пешего маршрута.

Перекусите возле озера, послушаете шум мощных водопадов, пройдёте по пихтовому лесу, солнышко будет весело пригревать ваше лицо и играть в золотой листве.
Треккинг в Домбае осенью. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае осенью. Комфорт-тур с гостиницейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Треккинг в Домбае осенью. Комфорт-тур с гостиницейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия в Красногорскую башню и на озеро Кара-кель

11:30–12:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале Минеральных Вод (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в пос. Домбай, время в пути 4-4,5 часа.

По пути экскурсия в Красногорскую башню и на озеро Кара-кель.

Построенная еще в XIX веке, башня до сих пор привлекает внимание своей необычной, овальной формой, напоминающей корону из зубцов. Особый шарм башне придают треугольные ниши с бойницами.

Озеро Кара-кёль.

На окраине города Теберда находится самое тёплое озеро Тебердинского заповедника. Летом температура воды достигает +18… 20С.

В переводе с местного языка Кара-Кёль означает «чёрное озеро» — так его назвали за особенный, темный цвет воды. В озере отражается скальные пики горы Кёль-Баши, а на берегу растут великолепные, высокие пихты.

С собой в рюкзачке:дождевик, купальник, полотенце, фотоаппарат, питьевая вода. Будет возможность искупаться в озере, температура воды +15… +18С.

Активная часть прохождения по маршруту 3,5 км, экскурсионные объекты на высоте 1030 м (Шоанинский храм) и 1340 м (Кара-кель).

Вечером прибытие в Домбай, заселение в гостиницу, обзорная экскурсия по поселку Домбай.

Прибытие. Экскурсия в Красногорскую башню и на озеро Кара-кель
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Треккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопад

Каждое утро в гостинице нас ждут сытные и разнообразные завтраки — это всё включено в стоимость тура.

Несомненно, сегодняшнее ущелье — это одна из местных жемчужин. Здесь находится высшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген (4047 м).

Горная экскурсия к Чучхурскому водопаду берет свое начало в поселке Домбай.

Путь по долине реки Домбай-Ульген, через Русскую поляну и цветущие летом альпийские луга. Далее подъем продолжается по лесу, где встречаются березы, рябины и клены.

По пути к самому верхнему водопаду пройдем множество смотровых площадок и сфотографируем водопад с самых разных ракурсов.

Самым полноводным водопад Чучхур можно застать в июле и августе.

Поднявшись выше водопада, увидим великолепную панораму ущелья Домбай-Ульген и Алибек, прямо перед нами покажется гора Золотушка и горный массив Джугутурлучат с вечными ледниками.

Активная часть прохождения по маршруту 17,7 км, перепад высот 1730-2200 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

Треккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопад
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Треккинг в ущелье Аманауз и на Суфруджинские водопады

В начале увидим небольшие снежники вдоль реки, которые здесь лежат все лето.

Путь пройдет по тенистому пихтовому лесу. Пихты здесь, как и положено на Кавказе, «выше неба», а вдалеке, сквозь кроны деревьев, просматриваются снежные шапки гор…

Спустя полчаса ходьбы нашему взору откроется «Чертова мельница». В этом месте вода бежит по каньону реки Аманауз, не помещается в предоставленное ей русло и кружит быстрым пенистым водоворотом, а затем исчезает в глубине под снежным гротом.

Выйдя из леса, направимся дальше по ущелью. По пути увидим каменные туры — пирамидки из камней, которые указывают верное направление пути. Такие туры складывают заботливые инструкторы и туристы.

Вскоре откроются небольшие водопады, стекающие по скалам. За день скалы нагреваются от жаркого летнего солнца и вода, бегущая по ним, становится теплой. В этом месте можно с удовольствием искупаться.

Но самое главное сокровище ущелья Аманауз еще впереди — огромный Суфруджинский водопад. Вода, низвергаясь откуда-то из поднебесья, вырывается из ледникового грота и с неимоверным шумом несется вниз.

А вокруг искрятся разноцветные радуги!

Активная часть 11,2 км, перепад высот 1600-2100 м, продолжительность 6-7 часов.

Треккинг в ущелье Аманауз и на Суфруджинские водопады
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Треккинг на Бадукские озера

Ущелье реки Бадук словно иллюстрация к сказке! О прогулке по такому хвойному лесу можно только мечтать. Тропинка бежит мимо высоких пихт, елей и зарослей папоротника.

Через 40 минут тропа выводит к слиянию двух полноводных рек — Хаджибей и Бадук. В этом месте, на большом мосту через речку, всегда получаются отличные групповые фотографии.

Пихтовый лес сменится красивыми березками, и вскоре тропа приведет нас к первому озеру. Весь путь к озерам занимает не более 2 часов.

Изюминка Бадукских озер состоит в том, что все они находятся в лесной зоне. Лиственные деревья растут у самой кромки воды и придают особую живописность озерам.

В солнечную погоду Бадукские озера переливаются изумрудным цветом. Вода здесь невероятно прозрачная, так и манит искупаться.

Активная часть 8,7 км, перепад высот 1400-1980 м, продолжительность 5-6 часов.

Треккинг на Бадукские озера
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Канатная дорога на кругозор горы Мусса-Ачитары

Инструктор в кассе купит билеты на канатную дорогу — теперь путевка в самое поднебесье Домбая у нас в руках!

Канатные дороги очень быстро поднимают туристов на высоту 3012 м. Отсюда прекрасно видны горы Кавказа, панорама Главного Кавказского хребта, белоснежный Эльбрус и символ Домбая —гора Белалакая.

На разных уровнях горы обустроено несколько панорамных площадок, а также множество кафе с национальной кухней, где можно с удовольствием пообедать на свежем воздухе.

На одной из очередей канатной дороги Домбай работает сувенирный рынок. Цены весьма демократичны: пакет горного чая стоит 100 руб., магнитики — от 50 рублей, стоимость на ягодное варенье колеблется в пределах 150-250 руб.

Также здесь установлена достопримечательность Домбая — инопланетная гостиница «Тарелка», которая имеет форму настоящего межгалактического корабля.

Активная часть тура 4 км, подъем по канатной дороге с 1600 до 3200 м, продолжительность 5-6 часов.

Канатная дорога на кругозор горы Мусса-Ачитары
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Треккинг в ущелье Алибек. Турье озеро и водопад

Пройдя мимо альплагеря «Алибек», выйдем на огромную поляну.

В июле на здешних альпийских лугах настоящее буйство красок: синие, фиолетовые, ярко-розовые и желтые цветы покорят вас с первого взгляда. Белоснежный ледник Алибеккрасуется на фоне.

Следующий интересный объект на нашем пути — водопад Алибек. Огромный, невероятно мощный поток воды падает с высоты 25 метров. Подойдя поближе к водопаду, сделаем отличные фотографии.

К обеду придем на конечную точку нашего маршрута — Турье озеро. Иногда к озеру приходят хозяева этим мест, горные туры. На берегу изумрудного водоема сможем отдохнуть, пообедать, после чего отправимся в обратный путь.

Маршрут на Турье озеро группа посещает только в том случае, если он официально открыт Тебердинским нацпарком, на него пропускают егерь и пограничники.

Активная часть тура 8,9 км, перепад высот 1850-2190 м, продолжительность 6-7 ч.

Треккинг в ущелье Алибек. Турье озеро и водопад
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Отъезд

Переезд на микроавтобусе в Минеральные Воды.

В 12:30–13:30 прибытие на ж/д вокзал и в аэропорт Минеральные Воды, отъезд домой.

Проживание

Тур предполагает проживание в пос. Домбай в гостинице «Домбай Айс Черри» или гостинице аналогичного класса.

Стоимость тура на 1 человека — 64 400 руб. /чел.

Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы — 13 000 руб. /весь период отдыха.

Варианты проживания

Айс Черри Домбай

6 ночей

Гостевой дом с принадлежностями для барбекю и террасой расположен в Домбае. К услугам гостей общий лаундж, бар и помещение для хранения лыж.

Уютный холл с камином в гостинице и беседка с мангалом во дворе — это места, где мы всегда собираемся группой для игр и посиделок. Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.

Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей общая кухня.

Во всех номерах гостевого дома имеется шкаф, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, полотенца и постельное белье.

Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая.

Айс Черри Домбай
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в пос. Домбай в гостинице «Домбай Айс Черри» или гостинице аналогичного класса в 2-, 3-местных номерах
  • 2-разовое питание: готовые завтраки (день 2-7) в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное) обед (день 2-4, 6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Готовые завтраки (день 2-7) в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное)
  • Обед (день 2-4, 6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Оформление пропуска в пограничную зону Домбай
  • Экосборы в Тебердинском нац. парке: входные билеты в ущелья Алибек, Аманауз, Домбай-Ульген, ущелье реки Бадук
  • Входные билеты на канатную дорогу
  • Входные билеты в Красногорскую башню
  • Прокат группового снаряжения: котлыгазовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в июне-августе) групповая аптечка
  • Котлы
  • Газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в июне-августе)
  • Групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание: обед в дни 1 и 5ужины, стоимость в кафе 400-500 руб
  • Обед в дни 1 и 5
  • Ужины, стоимость в кафе 400-500 руб
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 13 000 руб. /весь период отдыха
  • Страховка не обязательна
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

На Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки.

Температура воздуха: рано утро и поздно вечером +1… +7С, днем +10… +18С (солнечный день), +8… +12С (пасмурный день);

  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером 0… +8С, днём +10… +14С (до 15 октября), +5… +12С (после 15 октября);
  • шапка, перчатки;
  • флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая для ходьбы в гостинице;
  • футболка, термобелье;
  • бафф защищает шею от обгорания, можно использовать как шарф или головной убор;
  • ходовые брюки (до 15 октября), утепленные ходовые брюки или ходовые брюки + низ термобелья после 15 октября;
  • нижнее белье и носки;
  • треккинговая обувь по щиколотку и выше;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице) и купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • треккинговые палки;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка обязательно оригиналы (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа и солнцезащитные очки;
  • термос (объем 0,75-1 л);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • хоба (туристическая пенка);
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • наличные деньги;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн. Связь Теле 2 работает при переключении на местного оператора мобильной связи): ежедневно до 09:00 и после 18:00.

Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.

Как оформляется пропуск в пограничную зону?

Для граждан России инструктор оформляет пропуск в первый день тура.

Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в туре у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

Нужны ли наличные?

В поселке есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. Много кафе, есть аптека, отделение почты, банк «Сбербанк России» и банкомат.

Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.

Есть ли скидки?

Действует скидка 20% для детей.

Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре до 14 лет включительно.

Где взять треккинговые палки?

Треккинговые палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки.

Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно!

При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.

Какая обувь нужна?

Для тура нужна исключительно треккинговая обувь: наш путь будет лежать по земле, камням, морене, местами по снежникам, переход рек по брёвнам и т. д.

Кроссовки, особенно беговые и бытовые, совершенно не подходят.

Можно ли надеть майку и шорты на маршрут?

На Кавказе не принято ходить в шортах и майках, мы уважаем местную культуру и дорожим своей репутацией. Кроме того, с 2023 года Правительством республик Кавказа утверждены штрафы за ношение указанной одежды.

Если Вам важны шорты, можно надевать модель с длиной до колена или 3/4 длины ноги, не выше.

Конечно, можно встретить на Кавказе людей в совершенно разной одежде и это будет только их ответственность. Но цель нашего тура — насладиться природой, а не искать конфликты с законом или культурой местного населения.

По маршруту часто встречаем борщевик, крапиву, малину. В шортах и майках ожоги гарантированы.

Где остановиться, если я приеду заранее?

Можно остановиться в мини-гостинице «Теплый стан» или гостинице «АртХолл Отель». Также рассмотрите варианты аренды квартир на сутки на ресурсе «Авито».

Программа может измениться?

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов маршрут похода может быть изменен.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

