Вы будете жить в уютной гостинице и ежедневно совершать небольшие походы в сопровождении опытного гида к местным
Описание тура
Организационные детали
Организаторы тура оставляют за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг в зависимости от погодных и иных условий.
Специальное снаряжение не требуется. Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, непромокаемые, по погоде. Специальная треккинговая обувь не требуется. Если она есть, то можно взять. Если нет, то специально покупать не стоит. Вполне подойдут спортивные кроссовки, ботинки, главное, чтобы подошва не была гладкой и скользкой. Обувь должна быть разношенной, не новой. Необходимо как минимум 2 пары. Треккинговые палки также по желанию. Маршрут средней сложности и по факту палки не особо нужны. Часть туристов их используют, часть идут без палок. Если потребуются, то они есть в прокате.
Также потребуются: купальник для термальных источников, шлёпки, дождевик. Большой рюкзак в поход брать не стоит. Из обязательных вещей, которые у вас должны быть в рюкзаке – это какие-то личные гигиенические принадлежности и бутылка для воды. Если пользуетесь, можете взять термос.
Желательно приехать в спортивной обуви и просторной одежде: в 1-й день будет подъём к Шоанинскому храму.
Проживание. В гостинице 2* «Белые ночи», размещение в 2-местных номерах. За доплату возможно проживание в гостинице 3* «У нарзана», а также 1-местное размещение. На территории каждой гостиницы есть беседки с мангалами.
Питание. Включено 3-разовое питание (кавказская кухня). Некоторые обеды представляют собой пикники во время треккингов.
Транспорт. Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Уровень сложности. Тур рассчитан на физически подготовленных людей, но специальных навыков не требуется. Маршруты спланированы так, что нагрузка возрастает постепенно. Максимальный километраж за день — 15 км. Максимальный перепад высот — 648 м.
Связь и интернет. В гостинице есть бесплатный Wi-Fi. В горах во время треккингов может отсутствовать.
Программа тура по дням
Прогулка к Шаонинскому храму, прибытие в посёлок Домбай
Встречаемся и отправляемся в посёлок Домбай, куда прибудем около 18:00. По пути посетим древний православный, ныне действующий — Шоанинский храм 10 века. Расположен он на горе Шоана. Прогулка пешком — 2 км.
По приезде в посёлок разместимся в гостинице, поужинаем и познакомимся друг с другом поближе. Затем — свободное время и отдых.
Треккинг по каньону Чёртова мельница, кавказское застолье, прогулка по посёлку
В 9:00 позавтракаем и отправимся в поход в каньон Чёртова мельница.
Протяжённость маршрута — 4 км. Перепад высот — 275 м. Продолжительность треккинга — 3 часа.
Каньон расположен на берегу реки Аманауз в одноимённом ущелье и образован близко стоящими друг к другу скалистыми вершинами. Посмотрим на водопады и полюбуемся величием и красотой этих мест. Пообедаем на маршруте, а к 14:00 вернёмся в гостиницу.
Вечером вас ждёт кавказский ужин на открытом воздухе в окружении гор с шашлыками, домашним вином и местными сырами, зеленью и овощами. Перед сном прогуляемся по посёлку.
Треккинг к Чучхурским водопадам
Сегодня после завтрака совершим треккинг к Чучхурским водопадам. Пройдём по живописному ущелью, любуясь горами высотой более 3000 м, реликтовыми лесами и многолетними ледниками.
Протяжённость маршрута — 14 км. Перепад высот — 602 м. Продолжительность треккинга — 6 часов.
По прибытии на место насладимся видом мощных водопадов и здесь же пообедаем. В гостиницу вернёмся к 17:00. После ужина — свободное время и отдых.
Подъём на гору Мусса-Ачитара
В этот день прокатимся по канатной дороге на вершину знаменитой горы Домбая — Мусса-Ачитара. Подышим чистым высокогорным воздухом, полюбуемся головокружительной панорамой пиков Главного Кавказского хребта, сможем разглядеть Эльбрус и Казбек. Пообедаем здесь же.
Протяжённость маршрута и перепад высот незначительны.
К 14:30 вернёмся в гостиницу. Затем — свободное время и ужин в 18:30.
Поход к Бадукским озёрам
Вас ждёт ещё один день, полный природных красот — отправляемся в поход к Бадукским озёрам. Это 3 озера с кристально чистой водой на высоте около 2000 м, в водной глади которых отражаются живописные горные вершины.
Протяжённость маршрута — 7 км. Перепад высот — 648 м. Продолжительность треккинга — 7 часов.
Пообедаем на озёрах, наслаждаясь пейзажами, и к 17:30 вернёмся в гостиницу. В 18:30 — ужин. Затем — свободное время.
Треккинг к Алибекскому водопаду
Позавтракав, отправимся в треккинг к Алибекскому водопаду на высоту 2100 м. Здесь же красуется многолетний ледник Алибек. Основная часть пути пройдёт по хвойному лесу, возраст которого более 800 лет.
Протяжённость маршрута — 15 км. Перепад высот — 607 м. Продолжительность — 7 часов.
Пообедаем у водопада и пойдём обратно. Прибудем в гостиницу около 17:30, в 18:30 поужинаем и погреемся ароматным чаем из горных трав.
Река Уллу-Муруджу, термальные источники, возвращение в Минеральные Воды
После завтрака, в 10:00, выезжаем из гостиницы в сторону Минеральных Вод. По пути заедем к самой чистой реке в России Уллу-Муруджу, протекающей в Тебердинском биосферном заповеднике. Вода в ней кристально прозрачна и очень полезна для здоровья. Также посетим термальные источники, где желающие смогут искупаться (билеты оплачиваются отдельно).
Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Минеральных Вод в 17:30.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 2
- 3-разовое питание
- Трансферы по программе
- Экологические сборы
- Канатная дорога
- Услуги гида и экскурсии по программе
- Медицинская страховка
- Баня на дровах (2 часа)
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Билеты на термальные источники
- Стоимость тура при проживании в гостинице 3* составит 44 000 ₽
- 1-местное размещение:
- В гостинице 2* - 9000 ₽
- В гостинице 3* - 13 000 ₽
- Скидки для детей до 12 лет с размещением на дополнительном месте - до 10%
- Скидки на большие группы - до 10%