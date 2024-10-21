Домбай — горный край, природой которого мы приглашаем вас насладиться в нашем комфортном треккинг-туре.Вы будете жить в уютной гостинице и ежедневно совершать небольшие походы в сопровождении опытного гида к местным

достопримечательностям. Хорошо развитая инфраструктура здесь соседствует с реликтовыми лесами, живописными скальными отрогами, водопадами и чистейшими реками. Вас ждут завораживающие пейзажи, обеды на свежем воздухе на фоне вековых ледников, а также знакомство с культурой кавказского народа, традиционные блюда и тёплая компания единомышленников.

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Описание тура

Организационные детали

Организаторы тура оставляют за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг в зависимости от погодных и иных условий.

Специальное снаряжение не требуется. Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, непромокаемые, по погоде. Специальная треккинговая обувь не требуется. Если она есть, то можно взять. Если нет, то специально покупать не стоит. Вполне подойдут спортивные кроссовки, ботинки, главное, чтобы подошва не была гладкой и скользкой. Обувь должна быть разношенной, не новой. Необходимо как минимум 2 пары. Треккинговые палки также по желанию. Маршрут средней сложности и по факту палки не особо нужны. Часть туристов их используют, часть идут без палок. Если потребуются, то они есть в прокате.

Также потребуются: купальник для термальных источников, шлёпки, дождевик. Большой рюкзак в поход брать не стоит. Из обязательных вещей, которые у вас должны быть в рюкзаке – это какие-то личные гигиенические принадлежности и бутылка для воды. Если пользуетесь, можете взять термос.

Желательно приехать в спортивной обуви и просторной одежде: в 1-й день будет подъём к Шоанинскому храму.