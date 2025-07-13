Тур в Балкарию — это путешествие для туристов, которые уже успели побывать во всех популярных локациях Кавказа и которым хочется чего-то новенького! Территориально Верхняя Балкария находится между ущельем Безенги и
Ближайшие даты:13
июл
Время начала: 11:30
Описание тураТур проходит на Кавказе, в Кабардино-Балкарской республике. Тур в Балкарию – это путешествие для туристов, которые уже успели побывать во всех популярных локациях Кавказа и которым хочется чего-то новенького! Территориально Верхняя Балкария находится между ущельем Безенги и Дигорией. Горы здесь высокие, красивые и, как положено, с огромными ледниками. А у их подножия стоят старинные башни. Кроме того, именно в Верхней Балкарии находится одно из самых красивых озер Кабардино-Балкарии – озеро Гийбашкёль. На наш взгляд, также огромным преимуществом этой локации является пока еще малое количество туристов. Здесь мало гостиниц, всего несколько кафе. Зато в Балкарии можно с удовольствием гулять в ущельях, где очень мало других туристов)) Только Вы, природа и наш надежный гид! День 1 Город Минеральные Воды – Черекская теснина – с. Верхняя Балкария. 11:30-12:00 (московское время) - сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды. Переезд на микроавтобусе в с. Верхняя Балкария (170 км, около 3-3,5 часов). По пути сделаем остановку в очень эффектном месте – на Черекской теснине! Автомобили здесь проезжают по горному туннелю, а мы прогуляемся по старой дороге, которая ведет вдоль глубокого горного ущелья. Здесь же можно будет приобрести вкусные и полезные кавказские сувенирчики;). После прогулки по теснине – переезд в с. Верхняя Балкария и поселение в гостинице. Активная часть: 2 км. пешком. День 2 Ущелье и ледник Уштулу. Верхняя Балкария – последнее по ходу движения село в этом ущелье. Дальше только горы, горы и еще раз горы)). На машине повышенной проходимости сегодня едем поближе к Главному Кавказскому хребту, чтобы полюбоваться на снежные вершины и совершить треккинг к леднику Уштулу. Уштулу - широкое, красивое ущелье. Летом его зеленые, травянистые склоны очень напоминают сказочные пейзажи где-нибудь в далекой Шотландии. По дну ущелья бежит река Карасу, в которую порой впадают боковые притоки. Летом несколько раз будет переходить эти речки по камням и мостикам, а осенью многие потоки уже высыхают. К обеду выйдем поближе к леднику Уштулу и полюбуемся им с достаточно близкого и безопасного расстояния. Активная часть тура: 14,8 км. пешком, перепад высот 2250-2570 м, продолжительность треккинга 6-7 часов. День 3 Башня Амирхан-кала, водопад и ледник Рцывашки. Верхнюю Балкарию часто называют краем башен. Здесь есть как классические башни, так и очень необычные. К последним как раз и относится башня Амирхан-Кала, которую построили на огромном камне. Смотрится очень эффектно! Поднявшись по тропе над башней, идем любоваться на двухкаскадный водопад Рцывашки. Водопад находится на противоположном горном склоне и особенно красиво смотрится осенью, когда его окружают разноцветные деревья. Идем дальше! Потрясающе комфортная тропа ведет за собой в ущелье. Мы пройдем вдоль реки, по деревянному мостику и выйдем к кошаре пастуха. По пути будем делать привалы и любоваться окружающими горами! Порой по осени в этом ущелье может пройти дождь, ночью температура опускается ниже 0 и после этого днем мы наблюдаем потрясающий эффект – тысячи капелек воды застывают на ветвях деревья и они словно надевают серебристый наряд. Поэтому мы так и назвали это место - ущелье Серебряных деревьев)). Ущелье не простое, оно с сюрпризом! В конце пути вас ожидает очень красивая горная гряда, украшенная ледниками. Но порой после обеда спускается туман и словно занавесом закрывает от наших глаз ледники. Поэтому загадывайте, чтобы всю эту красоту увидеть! Активная часть тура: 17,6 км. пешком, перепад высот 1170-2020 м, продолжительность треккинга 7-8 часов. День 4 Озеро Гийбашкель. Этот день сначала вы будете с нетерпением ждать, а потом с удовольствием вспоминать!! На наш взгляд, Гийбашкель – одно из самых великолепных озер Кабардино-Балкарии! Путь сюда непростой: тропа постоянно будет вести вверх, местами пройдем по травянистому склону. Порой будет казаться, что путь бесконечен)). Но поверьте нам, оно того стоит! Озеро Гийбашкель расположено по принципу Софийских озер в Архызе: сначала нужно подняться на горный перевал и уже оттуда впервые увидеть озеро с высоты! Это НЕВЕРОЯТНО эффектно!!! Здесь можно ощутить тот самый момент, когда сердце на секунду замирает от увиденной красоты)). Выйдя на перевал, затем спустимся к озеру и пообедаем на его берегу. Сегодня будет длинный, насыщенный и очень богатый на впечатления день. Активная часть тура: 15,2 км. пешком, перепад высот 2420-3300-3150 м, продолжительность треккинга 9-10 часов. День 5 Башня Абаевых, водопад Зеркли Суу. Лайтовый и простенький пешеходный день)). С утра сходим к башне князей Абаевых. Эта башня – визитная карточка села, которую часто посещают туристы. Поднимаясь к башне, пройдем по улочкам средневекового села, от которого сейчас остались лишь небольшие руины. Затем поедем к водопаду Зеркли Суу. Лесная тропа ведет к этой локации и приводит в ущелье, в глубине которого находится водопад. Зеркли Суу имеет несколько живописных каскадов, из которых рождается горная река. Активная часть тура: 7 км. пешком, перепад высот в пределах 150-200 м, продолжительность треккинга 5-6 часов. День 6 Гора Мехтыген. Ледник Нахашбита. Эту гору мы будем видеть каждый день! Своей огромной, каменной короной она постоянно будет притягивать наш взгляд. Имя этой горе – Мехтыген. Сегодня отправимся максимально близко к Мехтыгену. Остановимся на смотровой площадке по пути и сделаем десятки отличных снимков Горы! Затем спустимся в ущелье реки Псынгасу и совершим треккинг в сторону ледника Нахашбита. Ледник находится на Суганском хребте, а с противоположной стороны хребта расположена любимая нами Дигория)). В ущелье пройдем до точки, откуда виден ледник Нахашбита. В этом месте сделаем большой привал, обед и отправимся обратно. Если повезет, то на обратном пути увидим золото Мехтыгена. Это интересный солнечный эффект, который бывает лишь на закате. Лучи так освещают Гору, что она становится золотой! Активная часть тура: 18,9 км. пешком, перепад высот 1970-2440 м, продолжительность треккинга 7-8 часов. День 7 Возвращение в г. Минеральные Воды. Путешествие подошло к концу. Благодарим эти горы за подаренные эмоции и сотни прекрасных фотографий! С утра нас ждет переезд в г. Минеральные Воды. 12:30-13:30 - прибытие в г. Минеральные Воды. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут треккинга может быть изменен. Даты поездок на 2025 г. (7 дней) 13 июля - 19 июля 2025 31 августа - 06 сентября 2025 05 октября - 11 октября 2025 Важная информация• Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК.
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 МСК.
- Маршрут проходит на высоте: 830-3220 м.
- Протяженность маршрута: 75,5 км.
- Ограничение по возрасту: от 8 до 60 лет.
- Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн) — постоянно. Связи Теле 2 — нет.
- В селе есть небольшие продуктовые магазины, кафе, аптека.
- Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами развита слабо.
<h3>Даты поездок на 2024 г. (7 дней)</h3>04–10 августа<br>22–28 сентября<br>06–12 октября
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- С. Верхняя Балкария
- Черекская теснина
- Ущелье Уштулу
- Река Карасу
- Ледник Уштулу
- Башня Амирхан-Кала
- Водопад Рцывашки
- Кошара пастуха
- Ущелье Серебряных деревьев
- Озеро Гийбашкель
- Башня Абаевых
- Водопад Зеркли Суу
- Гора Мехтыген
- Ледник Нахашбита
- Ущелье реки Псынгасу
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту.
- Проезды по маршруту на горном транспорте (УАЗик).
- Проживание в с. Верхняя Балкария в гостинице «Алтуу» или гостинице такого же класса. Двух-, трехместные номера. Удобства в номере.
- Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка.
- Экологические сборы в Кабардино-Балкарском заповеднике.
- Услуги инструктора-проводника.
Что не входит в цену
- Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
- Питание: обед (день 1), ужины. Стоимость обедов / ужинов в кафе: от 500 руб. В нашей гостинице и рядом есть несколько кафе, где можно поужинать.
- При необходимости за дополнительную плату возможно одноместное размещение в номере.
- Страховка (не обязательно).
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда:
22–28 сентября
06–12 октября
Даты поездок на 2024 г. (7 дней)04–10 августа
22–28 сентября
06–12 октября
Экскурсия длится около 6 дней 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Район путешествия: РФ, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 МСК
- Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в г. Минеральные Воды можно остановиться в мини-гостинице "Теплый стан" или гостинице "АртХолл Отель". Также есть возможность снять квартиру на сутки (1800-2000 руб. /сутки), множество предложений по аренде квартир вы найдете на ресурсе "Авито"
- Часовой пояс: московское время
- Денежная единица: российский рубль
- Общая информация по маршруту
- Проживание: гостиница
- Питание: двухразовое (завтрак, обед)
- Маршрут проходит на высоте: 830-3220 м
- Протяженность маршрута: 75,5 км
- Ограничение по возрасту: от 8 до 60 лет
- Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн) - постоянно. Связи Теле 2 - нет
- Инфраструктура. В селе есть небольшие продуктовые магазины, кафе, аптека. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами развита слабо
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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