читать дальше Дигорией. Горы здесь высокие, красивые и, как положено, с огромными ледниками. А у их подножия стоят старинные башни.



Кроме того, именно в Верхней Балкарии находится одно из самых красивых озер Кабардино-Балкарии — озеро Гийбашкёль.

Тур в Балкарию — это путешествие для туристов, которые уже успели побывать во всех популярных локациях Кавказа и которым хочется чего-то новенького! Территориально Верхняя Балкария находится между ущельем Безенги и