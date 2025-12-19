Мои заказы

Всё включено в Архызе: тур в мини-группе с катанием на лыжах, квадроциклах, конях и мастер-классом

Приготовить хычины, насладиться природой и увидеть альпак
Зимний тур «всё включено» в Архызе станет сочетанием активного отдыха и настоящего расслабления в сердце гор.

Отправимся в путешествие, где живописные склоны, свежий воздух и уютная атмосфера создадут идеальные условия для
перезагрузки.

Вас ждут занятия с опытными инструкторами на трассах курорта, конные прогулки по заснеженным тропам и катание на мощных квадроциклах-вездеходах. Вечера будем проводить с ароматным шашлыком и домашней едой от повара.

Особое впечатление оставит поездка на ферму альпак, где можно будет пообщаться с дружелюбными животными. Всё организовано так, чтобы вы отдыхали без забот, наслаждаясь каждым днём.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите тёплую одежду, непромокаемую куртку и штаны, термобельё, флиску, перчатки, шапку и шарф. Для конных прогулок подойдут лёгкие ботинки или сапоги с закрытой щиколоткой. Не забудьте крем от загара, личную аптечку и средства гигиены.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Архыз

Прилет в аэропорт Минеральных Вод до 12:00. После сбора группы переезд в Архыз — дорога займёт около 3,5 часов. Заселение в гостиницу на Софийской поляне, ужин и вечер знакомств. Гид проведёт инструктаж по технике безопасности. Этот день отведён для отдыха после дороги и акклиматизации.

2 день

Первое занятие на горнолыжном склоне

После завтрака выезд на курорт «Архыз». Получаем ски-пассы со страховкой (при желании можно оформить страховку самостоятельно). Занятие с инструктором продлится 2 часа, после чего предусмотрено свободное катание до конца дня — отличная возможность закрепить навыки. Перекусим прямо на склоне, затем вернёмся в гостиницу, где нас ждут ужин и отдых.

3 день

Продолжение обучения и свободное катание

Утром отправляемся на курорт «Архыз». Ещё одно 2-часовое занятие с инструктором поможет отточить технику и исправить ошибки. Затем весь день посвятим самостоятельному катанию и отработке движений. После насыщенного дня возвращаемся на базу, ужинаем и отдыхаем.

4 день

Отдых и катание на квадроциклах-вездеходах

Сегодня — день восстановления. После завтрака расслабляем мышцы и готовимся к новым нагрузкам. В программе — прогулка на мощных квадроциклах-вездеходах по живописным окрестностям. После обеда нас ждёт баня, а вечером — ужин с ароматным шашлыком из баранины.

5 день

Конная прогулка и мастер-класс по хычинам

Утром знакомимся с лошадьми и отправляемся в конную прогулку по окрестностям Софийской поляны и лесным тропам. После обеденного перекуса при желании можно покататься на ватрушках с горки у гостиницы. Далее пройдёт мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов: участники не только научатся лепить традиционные лепёшки, но и попробуют их на ужин. В этот день включены завтрак, обед и ужин.

6 день

Конная прогулка и ферма альпак

После завтрака снова садимся в седло — прогулка пройдёт по новым маршрутам. Затем немного веселья — катание на ватрушках. После обеда едем на ферму альпак, где можно покормить и сфотографироваться с пушистыми животными. Этот тёплый день завершится ужином и общением в уютной атмосфере.

7 день

Окончание тура

После завтрака выезд до 12:00. Трансфер в аэропорт Минеральных Вод. Прощаемся, сохраняя самые тёплые воспоминания о днях, проведённых в горах.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет78 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер от/до аэропорта или вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Инструктаж по технике безопасности
  • Обучение на склоне с аккредитованными горнолыжными инструкторами
  • Сопровождение инструкторов по конному туризму
  • Ски-пасс и прокат оборудования
  • Билет на ферму альпак
  • Конные прогулки на лошадях карачаевской породы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Вегетарианское питание - доплата 500 ₽ в день к стоимости тура
  • Медицинская страховка (оформляется самостоятельно, обязательна для участия)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, после 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 117 туристов
Я инструктор конного туризма и представляю команду гидов и инструкторов-проводников. Вместе мы организуем и сами проводим конные туры и прогулки в Архызе. В этой сфере работаем с 2019 года и оказываем услуги на профессиональном уровне: рассказываем о лошадях карачаевской породы, учим езде. Я всей душой люблю лошадей и с радостью поделюсь частичкой любви к этим благородным животным с вами!

