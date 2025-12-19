Отправимся в путешествие, где живописные склоны, свежий воздух и уютная атмосфера создадут идеальные условия для
Описание тура
Организационные детали
Возьмите тёплую одежду, непромокаемую куртку и штаны, термобельё, флиску, перчатки, шапку и шарф. Для конных прогулок подойдут лёгкие ботинки или сапоги с закрытой щиколоткой. Не забудьте крем от загара, личную аптечку и средства гигиены.
Программа тура по дням
Прибытие в Архыз
Прилет в аэропорт Минеральных Вод до 12:00. После сбора группы переезд в Архыз — дорога займёт около 3,5 часов. Заселение в гостиницу на Софийской поляне, ужин и вечер знакомств. Гид проведёт инструктаж по технике безопасности. Этот день отведён для отдыха после дороги и акклиматизации.
Первое занятие на горнолыжном склоне
После завтрака выезд на курорт «Архыз». Получаем ски-пассы со страховкой (при желании можно оформить страховку самостоятельно). Занятие с инструктором продлится 2 часа, после чего предусмотрено свободное катание до конца дня — отличная возможность закрепить навыки. Перекусим прямо на склоне, затем вернёмся в гостиницу, где нас ждут ужин и отдых.
Продолжение обучения и свободное катание
Утром отправляемся на курорт «Архыз». Ещё одно 2-часовое занятие с инструктором поможет отточить технику и исправить ошибки. Затем весь день посвятим самостоятельному катанию и отработке движений. После насыщенного дня возвращаемся на базу, ужинаем и отдыхаем.
Отдых и катание на квадроциклах-вездеходах
Сегодня — день восстановления. После завтрака расслабляем мышцы и готовимся к новым нагрузкам. В программе — прогулка на мощных квадроциклах-вездеходах по живописным окрестностям. После обеда нас ждёт баня, а вечером — ужин с ароматным шашлыком из баранины.
Конная прогулка и мастер-класс по хычинам
Утром знакомимся с лошадьми и отправляемся в конную прогулку по окрестностям Софийской поляны и лесным тропам. После обеденного перекуса при желании можно покататься на ватрушках с горки у гостиницы. Далее пройдёт мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов: участники не только научатся лепить традиционные лепёшки, но и попробуют их на ужин. В этот день включены завтрак, обед и ужин.
Конная прогулка и ферма альпак
После завтрака снова садимся в седло — прогулка пройдёт по новым маршрутам. Затем немного веселья — катание на ватрушках. После обеда едем на ферму альпак, где можно покормить и сфотографироваться с пушистыми животными. Этот тёплый день завершится ужином и общением в уютной атмосфере.
Окончание тура
После завтрака выезд до 12:00. Трансфер в аэропорт Минеральных Вод. Прощаемся, сохраняя самые тёплые воспоминания о днях, проведённых в горах.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|78 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер от/до аэропорта или вокзала
- Трансфер по маршруту
- Инструктаж по технике безопасности
- Обучение на склоне с аккредитованными горнолыжными инструкторами
- Сопровождение инструкторов по конному туризму
- Ски-пасс и прокат оборудования
- Билет на ферму альпак
- Конные прогулки на лошадях карачаевской породы
Что не входит в цену
- Авиабилеты и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Вегетарианское питание - доплата 500 ₽ в день к стоимости тура
- Медицинская страховка (оформляется самостоятельно, обязательна для участия)