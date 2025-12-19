5 день

Конная прогулка и мастер-класс по хычинам

Утром знакомимся с лошадьми и отправляемся в конную прогулку по окрестностям Софийской поляны и лесным тропам. После обеденного перекуса при желании можно покататься на ватрушках с горки у гостиницы. Далее пройдёт мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов: участники не только научатся лепить традиционные лепёшки, но и попробуют их на ужин. В этот день включены завтрак, обед и ужин.