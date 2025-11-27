Мои заказы

Туры на квадроциклах – туры в Минеральных Водах

Найдено 3 тура в категории «Туры на квадроциклах» в Минеральных Водах, цены от 60 291 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
На праздники в Архыз и Домбай с комфортом: лыжи, квадроциклы, снегоходы и релакс в бане
На машине
На квадроциклах
На снегоходах
7 дней
На праздники в Архыз и Домбай с комфортом: лыжи, квадроциклы, снегоходы и релакс в бане
Покататься со склонов горы Мусса-Ачитара, посетить знаковые храмы и восстановить силы в сауне
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
«10:30–13:00 — маршрут на квадроциклах в сопровождении инструкторов»
5 янв в 12:00
19 янв в 12:00
за человека
Активный отдых в окружении гор: новогодний тур в Домбай и Архыз в мини-группе
На машине
Конные прогулки
На квадроциклах
5 дней
Активный отдых в окружении гор: новогодний тур в Домбай и Архыз в мини-группе
Подняться на вершину Мусса-Ачитара, покататься на конях и квадроциклах и посетить Белый водопад
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:30 (возможно по догов...
«В Архызе посетите древний храм 10 века, а затем совершите заезд на квадроциклах к Белому водопаду»
60 291 ₽ за человека
Зимний Домбай: осваиваем склоны Мусса-Ачитары, катаемся на квадроциклах и ловим форель
На машине
На квадроциклах
5 дней
Зимний Домбай: осваиваем склоны Мусса-Ачитары, катаемся на квадроциклах и ловим форель
Побывать на перевале Гум-Баши, расслабиться в чане с травами и пронестись по горным трассам
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
«На квадроциклах домчим до Сентинского храма 10 века и плато Буруш-Сырты, откуда нам при хорошей погоде во всей красе откроется Эльбрус»
30 дек в 12:00
7 янв в 12:00
115 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Туры на квадроциклах»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На праздники в Архыз и Домбай с комфортом: лыжи, квадроциклы, снегоходы и релакс в бане
  2. Активный отдых в окружении гор: новогодний тур в Домбай и Архыз в мини-группе
  3. Зимний Домбай: осваиваем склоны Мусса-Ачитары, катаемся на квадроциклах и ловим форель
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Чегемское ущелье
  4. Перевал Гум-Баши
  5. Плато Бермамыт
  6. Кисловодский парк
  7. Машук
  8. Джилы-су
  9. Чегемские водопады
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в ноябре 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Туры на квадроциклах" можно забронировать 3 тура от 60 291 до 115 000.
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2025 год по теме «Туры на квадроциклах», цены от 60291₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь